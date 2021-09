Čím sestřelit Petra Fialu? Těmito fotkami! Jaké je zlomové téma proti Babišovi? A z čeho praská žilka pražské kavárně? Máme rozbor, černé na bílém!

reklama

Prázdniny skončily. Vstupujeme do ostré fáze předvolební kampaně a je proto ten správný čas na inventuru. Co by měly české strany ještě udělat, pokud chtějí uspět? A čeho by se naopak měly vyvarovat? Přinášíme odpovědi pro 7 stran a hnutí – od ANO Andreje Babiše, přes SPD Tomia Okamury až po Přísahu Roberta Šlachty.

ANO

Jak na tom jsou?

Po drobném propadu se hnutí premiéra Andreje Babiše vrátilo do čela volebního pelotonu. Jeho pozice už však zdaleka není tak neotřesitelná, jako bývala. K volebnímu vítězství má hnutí dobře našlápnuto, ale bude muset o něho ještě zabojovat. A hlavně doufat, že pod pětiprocentní páskou neuváznou jeho spojenci a obecně nepropadne moc hlasů z provládního tábora.

Co by měli udělat?

Andreji Babišovi se podařilo sestřelit z čela průzkumů Piráty a STAN. Ivana Bartoše si může navíc dál vychutnávat a v Ústeckém kraji, kde oba kandidují a kde by muselo dojít ke druhému příchodu Krista, aby Bartoš situaci otočil.

Teď je na řadě Petr Fiala. Babiš může na Fialu začít vytahovat fotky s Berndtem Posseltem z doby, kdy se Fiala angažoval v Panevropském hnutí. To může fungovat jako rudý hadr na euroskeptické voliče, zvláště v situaci, kdy tradičně euroskeptická ODS jde do voleb s hujerskou TOP 09. Taky by se mohl pokusit na Fialu (a podobně i na Jurečku) najít něco z doby jeho ministrování.

Moc voličů ani jedním nezíská, ale mohlo by se mu podařit nějaké odehnat od SPOLU a dokonce je možná i vehnat do náručí svých potenciálních spojenců. A v kampani by taky mohl zabrat. Nová volební knížka je z pohledu politického marketingu naprosto brilantní, ale od premiérova hnutí jsme zvyklí na větší bomby, a kdy jindy to rozbalit než teď.

Co by naopak dělat neměli?

Nekňučet. Andrej Babiš má podobně (byť v menším) jako Piráti tendenci naříkat, jak to má těžké, jak na něho všichni útočí, jak ho nikdo nemá rád. Na tohle nikdo není zvědavý. Voliči chtějí v čele státu silného vůdce, který se o ně postará. A ne bačkoru, která se rozklepe, kdydoli na ni někdo zvedne hla,s a zhroutí se, když se o ni někdo otře. Andrej Babiš umí rány rozdávat a když se je naučí i líp přijímat, bude ještě silnější.

Fotogalerie: - Babiš v "Rumunsku" v Mostě

SPOLU

Jak na tom jsou?

V poslední době jim stabilně patří druhá příčka v průzkumech. Ne však proto, že by předváděli něco světoborného, ale spíše proto, že Piráti a Starostové padají a jejich voliči přecházejí právě ke SPOLU, protože moc jiných, podobných alternativ nezbývá.

Co by měli udělat?

Anketa Doposud nejlepší nápad předvolební kampaně? jarmarky SPD 70% kniha Andreje Babiše "Sdílejte, než to zakážou!" 24% kontaktní kampaň Přísahy 3% letní kino koalice SPOLU 0% nanuk tour Pirátů a STANu 3% hlasovalo: 5250 lidí

A hlavně, kdy za celou dobu volební kampaně nedokázalo SPOLU dostat do veřejné debaty jedno jediné programové téma. Takže třeba teď hlásá, že nabízí změnu, ale vlastně nikdo není schopen vyjmenovat na třech konkrétních příkladech a ne obecných frázích, jak ta změna vlastně bude v praxi vypadat. Postavit tak závěr kampaně na otázce výběru příštího premiéra, tak je pro SPOLU nejen nejlepší možností, ale i jedinou smysluplnou cestou, protože nic jiného vlastně nemají.

Co by naopak dělat neměli?

AntiBabiš. Rétorika nadávání na Andreje Babiše nikdy nefungovala a jen blázen by si mohl myslet, že zrovna teď, před volbami, najednou nějakým zázrakem fungovat začne. Kdo má Andreje Babiše rád, ho nepřestane mít rád kvůli nějakým slintům Markéty Pekarové Adamové. A kdo ho rád nemá, už dávno volí nějakou ze stran opozičního tábora a své voličské preference nezakládá na tom, kdo nejvíce kreativním způsobem zostudí současného premiéra. A nerozhodnutí? Neexistují. Andreje Babiše zná každý a každý na něho má názor. AntiBabiš tak nic nepřináší a ani přinášet nemůže. Je to jen plýtvání zdroji.

Fotogalerie: - SPOLU proti Babišovi a spol.

PirSTAN

Jak na tom jsou?

Nedávní lídři průzkumů se propadli už na třetí místo a hrozí jim, že pád bude pokračovat. Pirátům a Starostům se kampaň nedaři. Na místo nějakého tématu nebo programového bodu dokázali (zvláště Piráti) svou ufňukaností nastolit akorát atmosféru, ve které jsou každému pro smích. Na nepříznivý vývoj už reagovali ohlášením změny strategie. Nic moc zásadně odlišného však zatím předvádět nezačali.

Co by měli udělat?

Ukázat kompetenci. Starostové mají ve svých řadách ostřílené komunální politiky. Lidi, kteří jsou v místě oblíbení a kterým lze těžko upřít, že ve svých městech a obcích něco předvedli. Piráti jsou ve Sněmovně nováčci, ale rozhodně se neztratili a v technologii vládnutí dokážou mnozí z nich hravě strčit do kapsy i sněmovní veterány.

Umí zatnout zuby a makat. Není náhoda, že právě program Pirátů a Starostů je nejpropacovanější. Lze s ním nesouhlasit, ale nelze mu upřít, že si s ním někdo dal hodně práce. Položit ho vedle programů ostatních stran je jako kdybyste položili Vojnu a mír vedle dětských slabikářů. Prostě ta kompetence tam je a teď je potřeba ji ukázat.

Co by naopak dělat neměli?

Řešit nesmysly. Transgender záchody. Svoboda médií v Polsku. Práva LGBTQ+ lidí v Maďarsku. Podobná témata nemají potenciál nikoho nového získat, ale můžou spoustu lidí odradit. Interní boje o tom, jestli je senátor Hraba ze STANu „fašista“, protože podporuje právo vlastnit zbraň, Pirátům a Starostům volby skutečně nevyhrajou.

Psali jsme: „H*vno na botě! Bez koulí. U p*dele, ty neziskovky.“ Slyšeli jsme Šlachtu. Tohle zatím nikdo nepředvedl Hejma: To jsem slyšel o Bartošovi. A drogy. Ještě horší peklo Český jogurt koupí za 10, „střelí“ za 20. Německý za 12 a 15. To zarazíme, zní z SPD. Jarmarky? Zde jsou počty SPOLU: Sekat na nudličky. Zastavme konec podnikání v Čechách!

SPD

Jak na tom jsou?

Tomio Okamura může směle pomýšlet na 15% volební zisk. A hlavně na to, že se po volbách stane nepostradatelným partnerem pro vládnutí. Posledně rozložení sil ve Sněmovně Andreji Babišovi umožnilo SPD při sestavování vlády pominout. Dokázal totiž najít dostatek hlasů jinde. Teď se zdá téměř jisté, že bez SPD to Babišovi nevyjde. Tomio Okamura si tak může směle myslet na křeslo ve vládě, nebo při nejhorším na předsednictví Poslanecké sněmovny.

Co by měli udělat?

Nic. SPD má skvělou kampaň. To se pozná už jen z toho, že z Okamurových jarmarků může pražské kavárně prasknout žilka. Nepotřebuje už nic vymýšlet. Potřebují jen dojet do voleb. Pokud by se přece jen obávali, že jim nějací voliči mizí k Přísaze, mohli by trochu přitvrdit v protikorupční rétorice. Ale netřeba měnit něco, co funguje, a komunikace i kampaň fungují SPD skvěle.

Co by naopak dělat neměli?

Nepodléhat pokušení polemizovat s konkurencí. Orel much nelapá. Nejbližšími konkurenty SPD jsou koalice vedená Trikolórou a Volný blok. Obě tato uskupení se topí hluboko po čárou ponoru a byla by chyba, kdyby se SPD rozhodla začít je křísit tím, že s nimi začne polemizovat. Tím by akorát vytvářela dojem, že stojí za pozornost a že mají reálnou šanci uspět.

Fotogalerie: - Český jarmark v Brně

KSČM

Jak na tom jsou?

Komunisti balancují na hraně bytí a nebytí ve Sněmovně. Dlouhodobě oslovovali dva typy voličů – nostalgiky, kterým se stýská po minulém režimu, a protestní voliče. Problém komunistů je, že ti první postupně vymírají, a ti druzí se špatně získávají v situaci, kdy komunisté poslední skoro čtyři roky drželi současnou vládu u moci. Situaci si neulehčují ani vnitřními válkami. Připomeňme, že do voleb měli původně jít s novým předsedou (nebo předsedkyní), ale chřadnoucí Vojtěch Filip svou funkci stále nesložil a pokus o puč ustál. Pokud bychom měli věřit průzkumům, pak by komunisté měli do Sněmovny s odřenýma ušima projít.

Co by měli udělat?

Anketa Považujete afghánskou misi (2001-2021) za úspěch Západu? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 17143 lidí

Co by naopak dělat neměli?

Ztrácet energii na bojování minulých bitev. Horáková, Stalin, politické procesy nebo okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. To je prostě dávná historie, která dnes nikoho nezajímá a na které se žádné hlasy nedají získat. Komunisté by se proto neměli nechat chytat do pastí v podobě debat, co jejich strana napáchala nebo nenapáchala. Podobné debaty akorát odvádějí pozornost od pozitivní nabídky současným voličům.

ČSSD

Jak na tom jsou?

Špatně. Strana po osmi letech u vlády působí opotřebovaným dojmem. Nedaří se jí nastolovat témata ani získávat zpět voliče, které jí přebral zejména Andrej Babiš. Sociálním demokratům tak hrozí, že vypadnou ze Sněmovny.

Co by měli udělat?

Cílit na své tradiční voliče. Nabízet „jistoty a prosperitu“ a nejrůznější sociální benefity. ČSSD se o to pokouší. Velmi aktivní je v tomhle Jana Maláčová, která si v pravicových kruzích svou rozhazovačností vysloužila přezdívku „Venezuela“. Podobně může fungovat i strašení před „asociální vádou ODS“. Potíž sociálních demokratů není ve strategii, ta je nastavená dobře, ale v konkrétním provedení. Schválně se běžte podívat na jejich web nebo Facebook a pochopíte sami. Web je naprosto tragický a komunikace na facebooku jenom o stupínek míň špatná. Právě komunikaci musí sociální demokraté zlepšit.

Co by naopak dělat neměli?

Nehádat se s prezidentem. Ať se to sociálním demokratům líbí nebo ne, Miloš Zeman je jejich voliči vnímán jako jejich prezident. Střet tehdejšího premiéra Sobotky s Hradem měl pro ČSSD fatální důsledky. Miloš Zeman je v tomto sporu navíc svými postoji a názory mnohem blíže sociálně demokratickým voličům než všichni politici z progresivního křídla ČSSD. Sociální demokraté proto udělali dobře, že na svém sjezdu nevyslyšeli volání pražské kavárny a mediálního mainstreamu a nezvolili si do svého čela Tomáše Petříčka. Malí „Petříčkové“ však v ČSSD dále existují a čím více budou před volbami vidět a slyšet, tím hůře pro sociální demokracii.

Fotogalerie: - Start kampaně ČSSD

Přísaha

Jak na tom jsou?

Černý kůň voleb. Bytí nebo nebytí Přísahy v povolební Sněmovně může podobně jako v případě komunistů nebo ČSSD rozhodnout o tom, jestli bude dál vládnout Andrej Babiš, nebo jestli ho ve Strakově akademii vystřídají opoziční koalice. Robert Šlachta má do voleb nakročeno moc dobře i díky profesionálně vedené kampani.

Infobox Michal Bok (*1988) (*1988) Na Univerzitě Karlově vystudovaný politolog. Milovník historie, dobrého jídla, cestování a zahradničení. Dlouhodobě žije v zahraničí. Píše pod pseudonymem, protože nechce svého zaměstavatele vystavit tlaku politicky korektních aktivistů.

Co by měli udělat?

Těžko radit. Hnutí sází na protikorupční rétoriku a je vlastně stranou jediného tématu. To nemusí být nutně špatně, ale průzkumy ukazují, že míra závažnosti korupce jako politického tématu v poslední době klesá. Přeloženo do češtiny – korupce jako téma už netáhne tolik jako v čase třeba Věcí veřejných. Přísaha si na tohle musí dávat pozor a správně si vyhodnotit, jestli není na místě rozšířit portfolio o dalším téma(ta). Co by to mohlo být? Bezpečnost a migrace. Od Roberta Šlachty budou výroky k těmto problémům znít fundovaně i uvěřitelně.

Co by naopak dělat neměli?

Snažit se o nějaký catch-all přístup. Přísaha je specializovaná strana, která nabízí řešení voličům, které trápí korupce. Pokud by najednou začala mít silné názory třeba na otázku výše zdanění, začal by tím ředit sílu svého sdělení a zároveň by riskovala ztrátu voličů nalevo, pokud by se přiklonila spíše doprava, a voličů napravo, pokud by se naopak přiklonila spíše doleva.

Fotogalerie: - Přísaha v Hradci

Psali jsme: Musíme se domluvit s PirStan, vypálil v Partii lidovec Výborný. Hejtman z ANO to rychle spočítal a totálně se mu vysmál „Jooo!“ Mrazivé: Dav dal Šlachtovi povel. Začne být zle. Jde o prachy „Ať mají strach!“ Šlachta rozjel finále. Mluvil o Češích, které vrchnost nechala na holičkách Šlachta jede. Jen 4 hodiny spánku, neustálé útoky. „Vysmívám se jim.“ Nečas? To nikdy

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.