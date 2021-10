Erik Best: To Babiše odkloní od USA. Zpravodajské služby. Pandora Papers? Výhrůžka ostatním, to tu ještě nebylo

Kdo zařídil únik citlivých dokumentů, které vyvolaly kauzu Pandora Papers a předvolební kauzu kolem Andreje Babiše? Nad celou věcí se zamýšlí politický analytik Erik Best. Padly zmínky o západních tajných službách. Vše prý může souviset s těsným Babišovým spojenectvím s Viktorem Orbánem. Best nabízí i překvapivý možný důsledek na politiku Andreje Babiše po volbách.

Podle Erika Besta nelze s jistotou říct, že by zveřejnění kauzy bylo záměrně dlouhodobě připravené na dobu krátce před začátkem voleb. „Zajímavé ale je, že k tomu došlo necelý týden poté, co tu Babiš hostil Orbána, který ho přijel podpořit v kampani. Orbánův největší nepřítel je Soros. Babiš se s maďarským premiérem spojil a pak přišel tento skandál vedoucí k tomu, že poprvé v Německu a dalších evropských zemích bylo veřejně zdůrazňováno, kam Babiše zařadit. Tedy po bok ‚rebelů‘ Polska a Maďarska.“

„Ještě před několika týdny tu někdo psal, že Česká republika není v Německu skloňována ve stejném smyslu jako Polsko a Maďarsko a jsou tam vnímány rozdíly proti vývoji v České republice. Nikdo k těm dvěma před tím tuto zemi nepřidával. Najednou přišel skandál, který Babiše a ČR už takto řadí. Neříkám, že načasování bylo záměrně naplánované, ale z tohoto hlediska by to sedělo,“ myslí si.

V každém případě podle jeho slov budí pochybnosti, proč si zveřejnění Babišova případu vybrali zrovna nyní, když to nesouvisí s volbami, zatímco další stovky Čechů, kteří v Pandora Papers také figurují, si zatím nechali pro sebe. Vypustit jakoukoli takto formulovanou kauzu pár dní před volbami zároveň znamená, že se do voleb nestihne nic vyšetřit, a tedy zjistit, zda se premiér něčeho mohl či nemohl dopustit.

„Šéfka webu Investigace říkala, že její tým se rozhodne, které další informací zveřejní. Není to jako v minulosti, že pokud unikly nějaké dokumenty, daly se všechny na web a každý si tam mohl cokoli dohledat. Teď je to tak, že oni to budou sami třídit a případné zveřejnění si rozmyslí podle toho, jestli je daný člověk podle nich dost významný. Umím si představit, že těch několik set Čechů, kterých se to má také týkat, je teď velice nervózních. Svým způsobem ti novináři říkají, že pokud se jim někdo znelíbí, mají na další lidi informace a mohou je vytáhnout. Toto je poprvé, kdy je s podobnými materiály tímhle divným způsobem nakládáno. Říkají nám: Neřekneme, odkud to máme a sami rozhodneme, kdy a jestli vypustíme další věci. Překvapuje mě, že vůči tomu není žádný veřejný odpor. Největší problém celé věci vidím v tom, že ti lidé si přisvojují roli soudců, které kompro vypustí ven a které si nechají pro sebe,“ kritizuje Erik Best.

Podle jeho slov může jít o zdvižený prst ostatním, které v uniklých dokumentech figurují. „Pokud překročí hranici určitého vzoru chování, který je přijímán mezi západními elitami, stane se součástí škrtnutí, tzv. cancel culture. Jinými slovy tím ostatním vzkazují: Pokud se nebudete chovat, jak my chceme, vytáhneme všechno na světlo,“ popisuje možný vývoj.

„Co se týče původu celého úniku Pandora Papers, rozhodně to nepochází z České republiky. Spíš uvažujme touto cestou: Kdo jiný má k něčemu podobnému v tak masivním rozsahu přístup než zpravodajské služby? Musíme se na to dívat přesně z tohoto hlediska. Můžete se jen divit, proč nikdo po autorech toho článku nevymáhá zdroje informací, které jsou nejspíš různé. Kdyby někdo napsal něco podobného jen z druhé strany na některé představitele opozice, hned bychom tady četli, že to novinářům podstrčil Putin a GRU. Zatímco když se to týká lidí, kteří nejsou ‚ti správní‘, tak se o původu úniku nemluví a nepátrá. Nepředkládám jasné tvrzení, kdo za únikem stojí, ale kladu otázku, kdo jiný kromě tajných služeb různých států a velmocí má k něčemu podobnému přístup,“ naznačuje Best.

Nemyslí si podle svých slov, že by kauza s nákupem nemovitostí ve Francii ve volbách pomohla koalicím SPOLU a PirStanu. „Přikláním se k tomu, že pokud to bude mít nějaký důsledek, pak část lidí od Babiše přejde k ČSSD nebo Šlachtovi. Neumím to odhadnout přesně, ale nemyslím, že by vliv této kauzy byl nějak významný natolik, aby SPOLU na pásce předběhlo ANO, což je klíčové,“ zdůrazňuje analytik.

„Spíš mě zajímá, co to bude znamenat po volbách. Minulý týden, když přijel Orbán, jsme viděli u Babiše sklon se víc spojovat s Maďarskem. Jak teď premiér mluví, jaká témata vyzdvihuje a tón, jaký volí, chápu sice, že chce získat určité voliče a třeba to po volbách opustí. Ale třeba také ne a bude chtít s Orbánem spolupracovat ještě těsněji. Jak o útoku na sebe veřejně mluví, je možné, že bude v těsné spolupráci s Maďarskem pokračovat i po volbách a ještě ji zesílí. Mohlo by to znamenat větší odklon Andreje Babiše od amerického vlivu. Rozumím tomu tak, že každý výraznější a silnější politik chce mít nějakého svého silného ‚bratra‘. Pro Zemana to může být buď ruský nebo čínský prezident, pro Bartoše je to Brusel a pro Babiše to byla dřív Amerika a ptám se, zda nemůže tuhle orientaci změnit a obrátit se více na Maďarsko a Viktora Orbána. Pokud si sám premiér myslí, že za útokem na něj jsou Američané, pak to na jeho politiku po volbách jistě může mít vliv. Takže pokud Fiala a další varují před směřováním země na východ, tak tento útok k tomu Babiše vlastně může přímo posunout,“ konstatuje Erik Best pro ParlamentníListy.cz.

