Erik Best k volbám: Babiš? V pořádku. Juncker to přehnal, oni to vědí. Přijde tato změna

Jedním z viníků propadu sociální demokracie v evropských volbách může být i premiér Andrej Babiš. Redakci to v hodnocení výsledků voleb řekl politický analytik Erik Best. Fantastický úspěch podle něho sklidil šéf TOP 09 Jiří Pospíšil, který si upevnil pozici. „Bude pražským primátorem,“ prognózuje Best. Řekl také, jak se zachová evropský politický mainstream a co se po volbách v EU změní.

Zhodnocení výsledku voleb do Evropského parlamentu se ujal také Erik Best, politický analytik, novinář a znalec zákulisí české politiky.

Anketa Která ze stran tvořící (či podporující) vládu razí nejrozumnější politiku? ANO 63% ČSSD 2% KSČM 18% Všechny jsou špatné! 17% hlasovalo: 3234 lidí

„Můj první dojem byla myšlenka, že to asi Babiš trochu přehnal s tím, jak kritizoval ČSSD a částečně může za to, že tato strana zcela vypadla. Opticky to pak vypadá špatně, protože opozice má převahu, což je snad poprvé. Když sečteme výsledek liberálních stran, je to asi 47 procent hlasů a Babiš s komunisty a SPD mají pouze 37,5 procenta. To se dá lehce politicky využít,” říká Best pro ParlamentníListy.cz.

Organizátoři demonstrací proti Andreji Babišovi teď podle Besta mohou říkat, že opoziční strany získaly tolik hlasů díky nim, protože jim pomáhali. „Zatím jsem takovou interpretaci příliš nezaznamenal, ale stále je na to brzy,“ podotýká.

Anketa Jste spokojeni s výsledky evropských voleb v ČR? Ano 24% Ne 76% hlasovalo: 5814 lidí

„Stejně tak je ale jisté, že hnutí ANO vyhrálo s dost velkým odstupem. Pokud sečteme hlasy, vypadá to pozitivně pro opozici, ale stále je tam Babiš a jeho odstup od druhé ODS je dostatečně velký na to, aby mohl trvat na tom, že suverénně vyhrál volby. Každá strana musí svůj výsledek umět prodat. Zatím je brzy předpovídat, jak se k tomu kdo postaví,“ míní.

Pokud jde o výsledek hnutí ANO, které získalo přes 500 tisíc hlasů a 21,18 procenta, je vykládán několika způsoby. Premiér a šéf hnutí mluví o velkém úspěchu, někteří komentátoři i politologové naopak tvrdí, že jde o výrazný pokles proti dlouhodobým preferencím. Erika Besta jsme se ptali, jaké je realistické zhodnocení výsledku.

„Na konci kampaně bylo jasné, že se Andrej Babiš výsledku trošku obává, protože mluvil už jen o tom, že chce vyhrát a přestal říkat, kolik chce mandátů. Z toho jsem pochopil, že začínal mít strach. Z tohoto hlediska to pro něj musí být velká úleva a odstup od druhé ODS je téměř sedm procent a je to důležitější, než nějaký pokles proti preferencím. Ten se dal očekávat vzhledem k tomu, že šlo o evropské volby,“ sděluje analytik.

Kdyby byl výsledek menší než 20 procent, nevypadalo by to už podle něho dobře. „Ale takto je to v pořádku, byť nejde o žádný velký úspěch. Odstup je solidní a Babiš díky tomu může mluvit o jednoznačném, suverénním vítězství. Proti tomu nelze příliš argumentovat,“ hodnotí Best.

Bude prý zajímavé sledovat, jak jednotlivé strany povolební situaci a hodnocení výsledků pojmou a zda bude pokračovat tažení „Antibabiš“ se stejnou intenzitou. „Očekávám, že se to trošku zmírní, aspoň ze strany ODS,“ tipuje analytik.

Fotogalerie: - Výsledky eurovoleb v číslech

„Nejméně jasná z naší politické scény byla pozice TOP 09 a STANu, takže z tohoto hlediska jde o překvapení, jak to dopadlo. Sám předseda Pospíšil mluvil o tom, že úspěch bude zisk mezi 10 až 15 procenty a skutečným neúspěchem by bylo méně než osm procent. Jde o dost velké rozpětí a průzkumy, i když jich bylo málo, neuměly příliš hodnotit tu koalici TOP 09 a STAN. Pro pana Pospíšila jde o fantastický úspěch a očekávám, že to upevní jeho pozici a pomůže mu to zvláště v Praze. MF Dnes píše, že se chce stát pražským primátorem a já myslím, že v této situaci je velká pravděpodobnost, že primátorem nakonec bude,“ je přesvědčen Best.

Na celounijní úrovni považuje Erik Best za nejdůležitější, že média budou moci i nadále říkat, že se liberální strany udržely a Evropa může jet dál, nerozpadne se a hrozba byla zažehnána. „Budou říkat, že ta jejich varování pomohla,“ naráží zjevně na skutečnost, že v některých zemích sice eurokritické strany výrazně uspěly a viděno optikou celého Evropského parlamentu nejde o nijak výrazný počet poslanců.

Co se týče případných změn ve fungování EU v návaznosti na změnu rozložení sil v europarlamentu, podle Besta jsou i tradiční strany unavené z šéfa Komise Junckera.

„I když nejsou neliberální strany tak silné, stejně nějaká změna přijde. Budou tím chtít dát najevo, že víc poslouchají východní část EU a trošku se zbaví způsobu řízení unie lidmi, kteří nebyli zvoleni. Myslím, že je po tom velká poptávka a očekávám, že i strany, které jsou tradiční, budou chtít dávat najevo, že poslechly voliče a Juncker to přehnal a oni to chtějí malinko napravit,“ myslí si.

„Jak říkají Italové, aby všechno zůstalo stejné, musí se něco změnit. Takže nějaké změny trochu proběhnou, ale Evropská unie pojede víceméně dál,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Erik Best.

Psali jsme: Drahoš tleská nad výsledky eurovoleb: Babiš se dá porazit! Je potřeba... Pavel Šafr spojil Babiše s vyhnáním Němců. A nepěkně se vyjádřil i o jeho voličích Naštvaný Saša Vondra: Já nosil letáky a mobilizoval lidi, Babiš byl s estébáky. A kdopak to za ním včera stál? Babiš pro PL: V ČT jsou aktivističtí novináři. Zveřejnit platy moderátorů. Boj s dezinformacemi? Ne. Kalousek nahrával dotace Schwarzenbergovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Radim Panenka