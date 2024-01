Fialův milion v záložně? Jde prý o mnohem víc. Kroupa, STAN a tajemný poradce. A zmizelé miliony pro Ukrajinu

Po zprávě o premiérově zapomenutém milionu uloženém v nepříliš známé družstevní záložně se objevila dlouhá řada otázek, na které by veřejnost měla znát odpovědi. Podle politického pozorovatele a analytika Erika Besta není nejzávažnější, zda na ty peníze premiér zapomněl nebo proč je uložil právě do záložny, ale odkud útok na Petra Fialu přišel. Padlo jméno Víta Rakušana i hnutí STAN. „Lidé v zákulisí možná začali pracovat na změně v politice,“ naznačil Best a otevřel i možný souboj uvnitř premiérova blízkého týmu.

Premiér Petr Fiala (ODS) stojí před problémem kvůli svému podílu v Podnikatelské družstevní záložně (PDZ). Na to, že v majetkovém přiznání, které musejí každý rok odevzdávat politici a vysoce postavení státní úředníci podle zákona o střetu zájmů, podíl nepřiznal, upozornil reportér Janek Kroupa ze Seznam Zpráv. Premiér se podle svých slov domníval, že se jedná o běžný bankovní účet, doporučit mu jej měl jeho známý Miloš Růžička, který pro něho pracuje. Za chybu se omluvil, informace chce doplnit.

Předseda vlády uvedl, že světu financí a bank zrovna nerozumí, proto dal na radu známého. „Ptal jsem se tehdy několika známých, co doporučují, sám moc banky a finanční produkty nesleduji. Tuto záložnu mi doporučil její dlouholetý klient Miloš Růžička, kterého znám ještě z doby působení na univerzitě,“ napsal Fiala.

Miloš Růžička je v současné době blízkým spolupracovníkem premiéra a poradcem ODS. V minulosti radil i někdejšímu ministru vnitra z ČSSD Milanu Chovancovi a byl spolumajitelem známé PR agentury Bison & Rose. Účet v záložně prý Fiala zrušil v roce na podzim 2020 kvůli záměru nákupu bytu v Brně.

Smysl majetkového přiznání politika je podle Erika Besta v tom, abychom věděli, kolik má ve chvíli, kdy v politice začíná, a kolik má průběžně během trvání své politické kariéry. „Celkově je nám skoro jedno, jestli ty peníze má v bance, v záložně anebo v nemovitostech. Pakliže tam chybí milion korun, je to větší problém než pouze to, že měl ty peníze uložené v této dané záložně,“ má jasno politický pozorovatel v komentáři pro ParlamentníListy.cz.

Nechce prý spekulovat, zda mohly být tyto finanční prostředky neuvedeny v majetkovém přiznání záměrně. „Nelze to však celé odbýt tím, když řekne, že na to prostě zapomněl a napraví to. Pokud se něco podobného objevovalo čas od času v minulosti u jiných politiků, bylo zajímavé sledovat i další věci. Například to, kdo s tím přišel, jaké je načasování a jaký je výsledek pátrání. Zvláště pokud jde o Seznam Zprávy a pana Kroupu, měli bychom se ptát,“ míní.

„Měli bychom zbystřit a podívat se, zda to náhodou neznamená, že někdo v zákulisí už začíná pracovat na změně v české politice. Neříkám, že to tak je vždycky, a myslím si, že tentokrát je brzy to tvrdit, ale pokud se to takhle běžně stává, je dobré takovou otázku položit. Proto ji položím: znamená to něco, anebo jde o maličkost?“ ptá se Best v souvislosti s tím, kde a kdy původní článek vyšel, a dodává: „Zatím tu odpověď nemáme.“

Pozoruhodné prý je i to, že si Petr Fiala vybral právě Podnikatelskou družstevní záložnu, přestože jde podle zpráv několika médií o velmi kontroverzní společnost, která byla v minulosti podezřelá z praní špinavých peněz a dnes nad ní prý visí otazníky v souvislosti se čtrnácti miliony eur určenými na Ukrajinu, kam nikdy nedorazily.

„Měli bychom se ptát přímo premiéra, proč zvolil právě tuto instituci. MF Dnes uvedla, že Fiala nereaguje na otázku, zda z toho téměř milionu uloženého v záložně měl nějaký výnos. Když si potom koupil byt, asi bychom měli dostat víc informací o tom, odkud bral peníze, kolik za byt zaplatil atd. Možná je všechno v pořádku a nic špatného se nestalo, ale samotný způsob, jakým o tom Fiala informuje, naznačuje, že tam je něco víc,“ odhaduje analytik pro ParlamentníListy.cz.

Erik Best. Foto: Hans Štembera, ParlamentníListy.cz

Nejzávažnější otázkou v celé kauze ale podle něho není, zda a kolik na uložení úspor v záložně premiér vydělal anebo proč uložil své prostředky právě tam. „Daleko nejzávažnější je právě nezodpovězená otázka, proč s touto kauzou přišel někdo právě teď. Jde o boj v rámci koalice? Nebo to jde od nějaké zahraniční agentury, o kterých stále mluví pan Rakušan, že zde operují Rusové a Číňané s cílem poškodit českou vládu? A co to znamená pro budoucnost vládní koalice? Jsou před námi několikery volby a tato kauza může mít vliv na výsledky ODS. Už se mluví o tom, že občanští demokraté získají žalostně málo hlasů, a tato věc jim určitě nepomůže.

„Další věc je, co to znamená v rámci štábu ODS, nebo chcete-li premiérova blízkého týmu. V prvním komentáři, který se na sociálních sítích premiéra objevil, byla zmínka o tom, že družstevní záložnu premiérovi doporučil jeho poradce Miloš Růžička. To samozřejmě vyvolává spoustu otázek, protože Růžička byl blízkým poradcem Milana Chovance (někdejší ministr vnitra za ČSSD, pozn. red.) a z té doby nám zůstalo hodně neznámých,“ zamýšlí se Erik Best.

V každém případě je podle jeho slov podivné, že se ve Fialově vyjádření jméno Miloše Růžičky objevilo. Působí dosti neobvykle, že předseda vlády takto „práskl“ jednoho z členů svého týmu. Zároveň se nabízí, že si dané vyjádření nemusel psát sám Fiala a už vůbec ho sám nedával na sociální sítě. Best proto nabízí možné vysvětlení.

„Působí tak, že by mohl existovat souboj mezi poradci předsedy vlády, ale nevíme to. Můžeme o tom spekulovat, ale určitě bych tuto variantu nezavrhoval. Kromě toho víme, co se stalo v KDU-ČSL poté, jakmile byl předseda strany Jurečka politicky zraněn a všichni se na něho ve straně vrhli. Výsledkem je, že se v pátek očekává oznámení jeho odstoupení z čela lidové strany,“ naznačuje.

Dostaly se Seznam Zprávy k pochybnostem o neuvedení milionové úspory a s tím spojeného podílu v Podnikatelské družstevní záložně čistě svým pátráním, anebo mohl redaktorům někdo indicie předat a „postrčit“ je k tomu? I toto je otázka, nad kterou se politický pozorovatel v komentáři pro ParlamentníListy.cz zamýšlí.

„Dalo se očekávat, že v rámci koalice přijdou vzájemné útoky. Zvláště pak vůči STAN kvůli kauze Dozimetr a dalším případům. K tomu ale moc nedošlo. Naopak je terčem premiér. Nevím, zda mohou být Seznam Zprávy součástí boje vedení STAN vůči ODS, ale lze spekulovat o tom, že vypuštění této zprávy o premiérovi je preventivním útokem ze strany STAN. Proč? Protože po zveřejnění Rakušanova videa, ve kterém na Fialu zaútočil, se očekává odvetný útok od ODS vůči STAN nebo Rakušanovi. Když vím, že na mě někdo zaútočí, je lepší provést na něho další útok. Ofenziva je lepší než defenziva. Dávalo by to rozhodně politický smysl a logiku.

