Mělo to skončit v koši. Zdeněk Zbořil to vytáhl na Fialu z ODS

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Trochu rozpačité.“ Politolog Zdeněk Zbořil komentuje start nového hnutí Mikuláše Mináře. „Kdysi jsme si opakovaně mysleli, naposledy po roce 1989, že ‚vytvoříme prostor pro velkou debatu‘ a skončilo to krátkodobým a nesrozumitelným plánem pro Československo,“ podotýká. V dnešním Rozjezdu si politolog všímá také dnes již zapadlých letních výroků, kterými se šéf ODS Petr Fiala opíral do opatření, která vláda chtěla činit proti covidu-19.

reklama

Zakladatel Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář ve čtvrtek do světa vypustil své nové politické hnutí s názvem PRO lidi. Jeho cílem je nasbírat alespoň půl milionu podpisů, bez kterých podle svých slov do příštích parlamentních voleb nepůjde. „Nechceme být další pětiprocentní stranou,“ tvrdí Minář, který zároveň poprvé představil své spolupracovníky. Mezi nimi je např. dlouholetý šéf Transparency International David Ondráčka a podporovatele v čele s Petrem Pithartem nebo jadernou fyzičkou Danou Drábovou.

Anketa Jste pro to, aby vláda znovu zavřela obchody a restaurace? Ano 57% Ne 43% hlasovalo: 2348 lidí

„Po těch dvou velkých a několika malých manifestacích Milionu chvilek a vystoupení několika antibabišovských aktivistů na jejich tribunách se dalo předpokládat, že se pan Minář může stát novou významnou osobností české politiky. Dokonce mu věnovali pozornost někteří poslanci EU a v německých médiích se objevila výzva, abychom si jej všímali jako nové hvězdy na českém politickém nebi. Andrej Babiš byl první, kdo na to reagoval slovy „…máme demokracii… tak ať si organizátoři i příznivci založí politickou stranu nebo hnutí a uvidíme!“ Na jeho slova došlo a založení hnutí PRO lidi je dokladem toho, že reagoval prozíravě,“ uvedl politolog Zdeněk Zbořil.

„To se však nedá říct o reprezentantech některých dokonce dnes parlamentních stran, kteří se snažili postavit do stejné řady, s průhledným záměrem využít popularity pana Mináře a trochu, jak se hezky česky říká, tento jeho úspěch ‚vytunelovat‘. Zřejmě tyto iluze přijal za vlastní i pan Ondráčka nebo ve volbách neúspěšná paní Drábová. O Petru Pithartovi si myslím, že vzniku nového hnutí upřímně přeje, protože sdílí jeho kritický odpor vůči současné vládě a některým politickým stranám dnešní opozice (SDP a KSČM).

Pokud se ptáte na mé dojmy, ty jsou trochu rozpačité. Přeji panu Minářovi, aby svoje nabyté první zkušenosti v české politice nějak zúročil, nepřeji českému politickému systému jeho prohlubující se rozmělnění a voličům nelehkou volbu mezi těmi, kteří se považují za zastánce demokracie v ČR,“ dodal.

Slova „naše země je v krizi“ slyšíme už příliš dlouho...

„Naše země je v krizi, zasekla se, přešlapuje na místě. Příčinou je stav naší politiky, i ta je v krizi. Musí přijít něco nového, svěží vítr, noví lidé do politiky. Poctiví a schopní, kteří umějí naslouchat,“ uvedl také Minář s tím, že nestačí jen brečet a nadávat na stav politiky, ale je třeba aktivně konat. „Nestačí nám fňukat, nadávat, kritizovat a sedět na zadku. Máme chuť to změnit. Pořádně vyvětrat rybníček, přivést nové lidi, myšlenky – a hlavně vizi. Dát každému z nás naději, že politika není jen svinstvo. Že každý z nás může hodně věcí ovlivnit,“ stojí na webu nového politického uskupení.

„Slova ‚naše země je v krizi‘ slyšíme už příliš dlouho, než aby nás mohla vyburcovat k hledání ‚nových lidí‘, o kterých se také mluví až příliš často. A zatím se ti noví už dávno stali starými, kteří slovy pana Mináře už dlouho ‚sedí na zadku‘. To, že nestačí jen ‚fňukat a nadávat‘, si myslí, podle mého laického odhadu, mnohem více než půl milionu lidí, s jejichž podporou pan Minář počítá. Teď už stačí jen dosáhnout toho, aby se ta demokracie ze slov do rukou dostala, jak si pradávno přál už TGM,“ komentuje Zbořil.



„Cokoliv z těchto slov můžeme slyšet a číst ve veřejných vystoupeních politiků všech politických stran. Parlamentních, neparlamentních, legálních i ilegálních – ale stále jsou to jen slova, slova, slova. Nelze s nimi nesouhlasit, ale bez rady, jak toho dosáhnout, je to stále jen touha. Někdy se dokonce zdá, že i bez víry, že se může naplnit,“ dodal.

Minář v rámci nového hnutí chystá mnoho politických novinek. „Poprvé v historii mohou lidé přímou volbou ovlivnit složení kandidátních listin do Poslanecké sněmovny,“ představuje Minář s tím, že chce politiku opravdu změnit. „Každé čtyři roky dostaneme do politiky nové tváře a myšlenky. Lidé budou mít šanci vystavit stopku politikům, kteří zklamou,“ stojí na webu nového hnutí. Lidé podle Mináře také budou moci navrhovat a volit témata, kterými se bude hnutí zabývat, a to v takzvaném Plánu pro Česko. „Vytvoříme prostor pro velkou debatu o tom, kam má Česko směřovat. Do té vtáhneme každého bez výjimky. Využijeme kolektivní moudrost expertů i obyčejných lidí a vytvoříme dlouhodobý a srozumitelný PLÁN PRO ČESKO,“ hlásá web hnutí.

„V tom, že dojde k ústavní změně, se pan Minář a jeho stoupenci shodují s Andrejem Babišem. Jak ale toto ‚skládání kandidátních listin‘ ve volbách do PS vypadá? Je to většinový systém nebo něco jiného? Pokud ano, je představa, že přímé volby ‚přivedou do politiky nové lidi‘ až příliš optimistická, až naivní. Většinový systém má řadu výhod, ale také nevýhod. Příklad Velké Británie je typický, ale vznikal a kultivoval se staletí, měl za sebou silnou a bezskrupulózní autoritu. Jednou z jeho výhod je menší počet politických stran a stabilita vládního kabinetu, nevýhodou že to, co vidíme jako odsouzeníhodnou řevnivost politických stran, se mění na vnitrostranické a zákulisní, před veřejností ukrývané šarvátky,“ uvedl politolog.



„Pokud nechceme dělat politiku shora, z vševědoucího Olympu, musíme začínat od povahy voličů, jejich sociálních potřeb, ideových předpokladů a třeba i potřeby sounáležitosti.

Kdysi jsme si opakovaně mysleli, naposledy po roce 1989, že ‚vytvoříme prostor pro velkou debatu‘ a skončilo to krátkodobým a nesrozumitelným plánem pro Československo. Výsledkem bylo rozdělení státu a ‚vytunelování‘ podstatné části národního zestátněného majetku. Snad bychom mohli pana Mináře varovat před politickými experimenty, naše země si jich odpracovaly ve své historii už dost,“ dodal.

Psali jsme: Hamáček: Prostě budeme zavírat. S hrůzou sleduji, co se děje kolem covidu Vladimír Ustyanovič: Politické střepy - Duševní a virová genocida C-19 aneb Tragikomické chování našich elit Nora Fridrichová zpět. Málem brečela. Ne radostí Vláda projedná prodloužení nouzového stavu a situaci s covidem

Mládí pana Mináře by nás nemělo tolik vzrušovat

Novinářka serveru A2larm Apolena Rychlíková Mináře zkritizovala. „Tak abyste si nemysleli, já jsem to video viděla taky. A fakt nechápu jednu věc: Kdo si v 27 hraje na Havla a ještě si u toho myslí, že to bude někdo brát vážně?“ ptá se. Naproti šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová se Mináře zastala. „Tak co? Mikuláše Mináře vyhejtujete. Nabídnete něco lepšího? Pán Bůh vám zaplať. Moje země to potřebuje,“ zdůraznila.

„Mládí pana Mináře by nás nemělo tolik vzrušovat. Reinhardu Heydrichovi bylo v roce jeho smrti třicet osm let a Sicherheitsdienst zakládal jako osmadvacetiletý. Nejsem si jistý, zda si pan Minář ‚hraje na Havla‘, který se v české politice, někdy na jejím okraji, někdy v jejím středu, pohyboval před rokem 1989 nejméně dvě desetiletí. Hned v sousedním Rakousku vidíme politika, Sebastiana Kurze, který zahájil svou politickou kariéru jako sedmnáctiletý a v jednadvaceti měl už první stranickou funkci ve Vídni. Zajímavější jsou politické kontakty pana Mináře a jeho příznivců doma i v zahraničí a také to, kdo mu dělá promo v EU a kdo je ochoten do jeho hnutí ‚v zemi oligarchů‘ investovat. Zřejmě to jen reprezentantka Úřadu pro jadernou bezpečnost nebude,“ uvedl politolog.

Rozhovor iRozhlasu poskytl bývalý ředitel české pobočky neziskové organizace Transparency International a tvář nového hnutí Lidé PRO David Ondráčka. Říká o sobě, že ví, jak politika funguje. Mikuláš Minář je podle něj skvělý organizátor. Chystá se velká kampaň a půjde se mezi lidi. Debaty o povolební spolupráci jsou podle něj předčasné, ale s Babišem určitě ne. „Dlouhodobě jsem to zvažoval. Je to pro mě velký krok v životě. Ale myslím, že mám co nabídnout. Chci přispět ke změně politiky, chci řešit věci, které z mého pohledu dnes nejsou řešeny dobře, chci, aby bylo mocným vidět pod prsty a aby pravidla platila pro každého.“ To se podle něj dnes neděje.

„Nevěděl jsem, že pan David Ondráčka už je jen bývalý ředitel Transparency International. Ten je alespoň jako politik dokonce čitelnější než pan Minář. Bude mít více volného času na politiku, a pokud jsou pravdivá slova Andreje Babiše, chtěl se kdysi stát ministrem vnitra ČR. Takže víme, o jakou funkci by v české politice stál, a když se to tehdy nepodařilo, může si myslet, že by to jednou vyšlo s někým jiným. Jeho slova jsou ale stejně v mlhách jako přání pana Mináře. Kdo by si přál, aby ‚věci byly řešeny špatně, aby nebylo mocným vidět pod prsty a aby pravidla neplatila pro každého?‘ Možná že je u nás takových dost, ale pan Ondráčka sám dobře ví, že to nikdo neřekne nahlas. Tak proč bychom měli věřit, že právě on bude ten první, který jako kdysi Stanislav Gross, to bude ‚myslet upřímně‘?“ komentuje Zbořil.

Státní rozpočet navrhuje Babišova vláda a schvaluje PS…

„Může projít úplně cokoliv,“ uvedl hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich hned v úvodu pořadu Otázky Václava Moravce, kde si stěžoval, jak moc ANO, ODS, SPD a komunisté poškodili kraje změnou daní z příjmů atd. Pokud už stát tak tvrdě zasáhl do rozpočtů obcí a krajů, měl by jim to, podle Grolicha, kompenzovat změnou rozpočtového určení daní. „My máme připravený rozpočet, ale není to standardní rozpočet. My jsme ho nazvali hra o přežití,“ přisadil si Grolich s tím, že jestli projdou všechny dnes prosazované daňové změny, tak Jihomoravský kraj čeká rozpočtová smrt.

„Asi mnozí, nejen hejtmani a hejtmanky, zapomínají, jak temperamentně vítali, že ve krajských volbách vítězné ANO bylo postupně vytěsňováno ze všech možných krajských koalic. 600 tis. hlasů voličů ANO bylo de facto považováno za nadbytečné a roztodivné koalice se rozhodly dělat politiku bez Babiše a spol. Asi si, ani pan Grolich z KDU-ČSL, nevšimli, že státní rozpočet navrhuje Babišova vláda a schvaluje PS, ve které krajské koalice nemají vždy a za všech okolností velkou popularitu,“ komentuje Zbořil.

„Já už jsem nešťastný, tak jsem požádal pana premiéra, který neustále do televize říká, čeho všeho dosáhl v rozpočtové politice, tak ať přijede a sestaví nám rozpočet,“ rozjel se v tomtéž pořadu hejtman Martin Netolický. Chce od premiéra slyšet, kde má vzít peníze na to, co musí kraj občanům zajišťovat. Babiš na jeho výzvu zatím neodpověděl. „Ale já věřím, že se pochlapí a že přijede, protože já se těším, jak budeme diskutovat o rozpočtu kraje, který máme připravený, ale který je v tuto chvíli cárem papíru,“ pokračoval. Netolický upozornil, že po vzniku krajů stát přehodil na kraje péči o silnice druhých a třetích tříd, aniž by jim ale k tomu dal i dost prostředků. „To je to neustálé žebrání,“ zlobil se Netolický s tím, že vláda by měla v této věci jednat férověji.

„Pan Netolický je někdy až agresivním odpůrcem koaliční vlády, často i proti zájmům své mateřské ČSSD. Tentokrát se šťastnou náhodou dostal do čela kraje. Nechci být prorokem, ale obávám se, že se mu s vládou, kterou považuje za nepřijatelnou, bude jednat mnohem obtížněji, než kdyby ji alespoň toleroval. Přesto, že ČSSD s Babišem, tedy předsedou vlády (soukromě neuznávaným panem Netolickým), spolupracuje,“ podotýká Zbořil.

Předseda ODS se na úvod v Prostoru X vyjádřil k současné koronakrizi: „Jsem přesvědčen, že nástup druhé vlny, ta dynamika, to bylo způsobeno tím, jak to vláda řešila, respektive neřešila, nebyli jsme připraveni na druhou vlnu, chyběly dostatečné kapacity pro testování, trasování, proto vláda neměla dostatek dat a nebyla s nimi schopna pracovat,“ řekl Fiala. A dodal: „Nejsem přesvědčen, že tato vláda nás dokáže ochránit před případnou třetí vlnou, kterou si fakt nikdo nepřejeme, ale kterou nemůžeme bohužel úplně vyloučit, takže já jsem k vládě kritický. To ale neznamená, že kritizuji každé její opatření a že nevyzývám lidi k tomu, aby se chovali ukázněně.“ A co by tedy Fiala udělal? „Jednal bych mnohem odpovědněji, nezastávám populistickou politiku, ale politiku, která je odpovědná a vychází z nějakého rozumu, a která je schopna dělat i nepopulární opatření, pokud jsou v zájmu lidí. A to je velký rozdíl mezi lidmi, kteří zastávají nějaký hodnotový program, a mezi lidmi, kteří vycházejí z rad PRistů a z průzkumů preferencí.“

„Snad pan předseda jen zapomněl na svá slova ze srpna/září tr., kdy tvrdil, na základě názorů jemu blízkých ‚odborníků‘ se mají omezovat restriktivní opatření. Třeba mu stejní odborníci poradili i tentokrát. V době, kdy jsou občané ČR doslova mediálně bombardováni rozporuplnými názory na lavinovitě se šířící onemocnění, lidé nejen protestují proti doporučením a dnes už i rozhodnutím vlády, Ilona Csáková zpívá svůj protestsong a naopak kardinál Graubner je v nemocnici v ohrožení života covidem, zatímco Janek Ledecký ví, jak obejít zákazy podezřelých shromáždění více osob atd. Snad by v této situaci měli významní politici lépe vážit svá slova. Navíc, když předseda ODS mluví o lidech, kteří ‚zastávají nějaké hodnoty‘, mohl by to říct srozumitelněji a vysvětlit, jaké místo v jeho žebříčku hodnot má lidský život. Pak by se mu snad dalo snad i věřit,“ komentuje Zbořil.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Někdo si o Pirátech může myslet, že jsou „neokomunistická parta“…

Andrej Babiš se na jednání Sněmovny rozčílil a obul se do Pirátů. „Vy jste extrémní levice. Vy jste ti neomarxisti,“ sdělil na plénu. O co šlo? O pirátský návrh na zdanění cenných papírů nad 20 milionů korun, který prý míří na bohatší investory a příjmy, jež dosud nebyly zdaňované neboli o zrušení daňové výjimky pro „superboháče,“ jak se o návrhu také hovoří. „Vy jste extrémní levice. Vy jste ti neomarxisti, kteří zjišťovali v Praze, jestli náhodou někdo nemá nějaký velký byt. Když má velký, tak ho zdaníme. A potom co přijde? Sharování? To se tak kdysi za starých časů říkalo znárodnění. A váš problém je, že váš stínový ministr financí tomu vůbec nerozumí,“ zaútočil Babiš při interpelaci pirátského poslance Tomáše Martínka. A přečetl i titulky z médií, které to prý dokazují. „Pirátské choutky míří na nezdaněné příjmy z prodeje akcií, hrozí odliv investorů či arbitráže – píšou. Dokonce tady i bakalovci vám naložili, kteří vás stále podporují. Střílíme se do nohy. Investoři, ekonomové kritizují zdanění prodeje akcií, podílů. Viděl jste ty titulky všechny, co byly? Nečetl jste to?“ dodal předseda kabinetu. Na adresu Pirátů také uvedl: „Vy jste největší ohrožení této země. Největší, definitivně. Promigrantská, neokomunistická parta podporovaná z Evropského parlamentu.“

„Snad bychom ani neměli komentovat slova, kterými se v Poslanecké sněmovně častují stoupenci znepřátelených stran. Jsou to většinou úryvky projevů a bez znalosti kontextu se k nim dá těžko něco říkat. Někdo si o Pirátech může myslet, že jsou ‚neokomunistická parta‘ (někde na Východě by raději zvolili slovo Eseři), ale v Praze, kde chtějí nebo budou chtít počítat, které byty jsou obývané a které nikoliv, mají svého primátora a jsou úspěšní ve volbách. Kdo chce, může se na ty hádky v noci podívat na ČT a uslyší, a hlavně uvidí, která z politických stran na sebe bere nebo chce vzít odpovědnost za správu státu. Snadněji se také pozná, co je jen divadlo pro potenciální voliče, v čem jsou svářící se poslanci a poslankyně autentičtí a kdy si umějí, jak se říká na Slovensku, ‚potykat‘,“ komentuje Zbořil.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Andrej Babiš se v uplynulém týdnu rozčílil i v reakci na interpelaci Pirátky Richterové, která se dotazovala na případnou přednostní zdravotní péči v souvislosti s předplatným portálu idnes.cz. Babiš označil dotazy za nesmysly a upozornil, kde by se měla hledat odpověď. Pak také zmínil: „Vy, Piráti, stále udáváte! Vy jste největší udavači a my jsme přišli o 800 milionů – jako Česká republika! Vy škodíte České republice a ten audit organizoval ten můj bývalý podřízený. Ten stále píše do Bruselu, dokonce ten jeden z auditorů za vás kandidoval do Evropského parlamentu. Tam jsou ti, kdo vás řídí, abyste rozvrátili tuto zemi! Vaše neomarxistická, promigrantská strana! Je škoda, že pan Kopřiva nepřišel, takže k té vaší interpelaci se omlouvám, ale nemohu sloužit,“ přednesl následně šéf vlády a odešel od pultíku.

„Představitelé Pirátů se důsledně drží svého programované hesla ‚Pusťte nás na ně!‘

Když není Čapák, musí se najít něco jiného. Zajímavé je, že Piráti jsou asi tisícihlavá politická strana, jejíž legitimita je dána volebními výsledky v posledních volbách do PS. Někdy se ale zdá, že si její představitelé myslí, že jejich pozice v zákonodárném sboru se odvíjí od posledních předvolebních průzkumů,“ uvedl politolog.



„Ne že bych se na to příliš těšil, ale opravdu by mne zajímalo, kdo z dnešních jurodivých Pirátů bude sedět (a s kým) v příští koaliční vládě a kdo převezme odpovědnost za vládní povinnosti. Nemyslím si, že ANO je ideální politické hnutí, ale je stejně tekuté, jako jsou a jistě budou i dnešní Piráti,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



Psali jsme: Záchrana se blíží! Vydržte, Češi, zaznělo z USA Premiér Babiš: Nemám dobré zprávy, dneska se vám to fakt líbit nebude... Hospodští, něco vám připomenu. Zdeněk Zbořil zapátral v paměti a nemazal se s tím Hutka, Šiklová. Češi jsou nedospělí, nechápou ČT? Zbořil ukazuje na Bartoškův festival

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.