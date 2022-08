Odmítli se zúčastnit. Zbořil vytáhl vzpomínky na srpen 1968

reklama

Dnešní Rozjezd začíná politolog Zdeněk Zbořil poznámkami z uplynulých dnů takto: „Asi podobně jako mnoho jiných pozorovatelů české politiky mě zaujalo to, co bych nazval Akce Mlejnek, která je tak nepochopitelně absurdní, že se nechce věřit, že je z reálného světa zpravodajských služeb nebo ze světa pohádkového podsvětí. Všechno okolo toho je ale tak mizerně mediálně zpracované, že si asi budeme muset počkat na další souvislosti, které jak říkal už Josef Švejk, jako každá pravda vyjdou najevo, ‚jako volej na vodu‘. Jen si dovoluji konstatovat, že moje generace se to už asi nedoví.“

O víkendu jsme si připomínali výročí 21. srpna. Řada politiků tak otevřela téma našeho vztahu k Rusku. „Jako bychom dnes na Ukrajině sledovali vzdálenou ozvěnu našeho srpna,“ uvedl v projevu premiér Petr Fiala.

„Když už někteří současní politici vzpomínají na ‚ozvěny‘ našeho srpna, snad by se slušelo připomenout, že šlo o vojska Varšavské smlouvy a kontingenty z NDR, Polska, Maďarska, Bulharska a SSSR, veleli sovětští generálové, a že rumunská armáda se zúčastnit odmítla a Maďaři chvilku váhali,“ připomíná Zbořil. „K těm ‚ozvěnám‘ také patří, že následovala smlouva o ‚dočasném umístění vojsk Varšavské smlouvy na území ČSSR‘, a že mezi umístěnými byli, jistě nikoliv ze své vůle, mnozí Ukrajinci. Mezi nimi i současný starosta Kyjeva Vitalij Kličko, který na svůj pobyt ve vojenském prostoru v Milovicích vzpomínal pozitivně,“ dodal a pokračoval v bilancování dál: „Jistě tento sentiment může hrát ještě po letech a v současné době ve vztazích mezi Čechy a Ukrajinci nějakou roli. Protože jsem tehdy byl celou dobu v Praze, pamatuji si už první reakce v noci z 20. na 21. srpna před budovou ÚV KSČ, potom na Staroměstském a Václavském náměstí a konečně i před budovou Československého rozhlasu. Setkal jsem se tam, a později na různých studentských shromážděních, s mnoha přáteli a známými neznámými a byl jsem svědkem jejich změn postojů a odchodů do zahraničí, které uzavřely osudy jedné generace, o které si nemyslím, že byla ztracená, ale spíše z vůle těch starších ‚potracená‘.“

Dovolené, opalování, pětikoalice vítězí

„ČEZ musí odejít z lipské burzy, a pokud se mu nebude chtít, je třeba svolat valnou hromadu polostátního podniku a vyměnit jeho dozorčí radu.“ K takovému prohlášení ve vysílání CNN Prima NEWS přikročil lídr ANO a bývalý premiér Andrej Babiš.

„Jde hlavně o to, jak toto svoje prohlášení může expremiér potvrdit nejen slovy na půdě Poslanecké sněmovny, ale i argumenty podnikatelské a výrobní sféry, které na této úrovni nakonec budou hrát důležitější roli než váhající a nerozhodná vláda,“ komentuje Zbořil. „Pokud je mi z nejrůznějších vyjádření vládních představitelů známo, vůle k takovému kroku na jejich úrovni není. A občané sice nadávají, mnozí se nadcházejících měsíců obávají, ale stále ještě cestují do Chorvatska nebo někam jinam se rekreovat, opalovat a volební preference pětikoalice, i když s tragikomickým vybočením STAN a spol., jsou na přibližně stejné úrovni,“ dodává.

Zbořil upozorňuje, že opozice s žádnou variantou na půdě Poslanecké sněmovny počítat nemůže. „Vládě a jím nakloněným mediokratům stačí, když budou vyhrožovat Babišovi. I jeho ANO 2011 má na svém kontě několik hříchů doma i v Bruselu. Ty omezují jednání na politickou hašteřivost a válku všech proti všem a dávají zapomenout, že politika je také umění konsenzu a dohody na věcech, které jsou ku prospěchu všem a nikoliv jen několikatisícovému elektorátu politických stran. Řečeno s klasikem, že totiž každá obec vzniká za účelem nějakého dobra…“

Okamura podceňuje „teflonovou“ vládu

V neděli na Primě vystoupil předseda SPD Tomio Okamura: „To, co dnes řekl váš předseda Senátu, že nárůst záloh za energie musejí lidé zvládnout sami, tak to je na okamžitou rezignaci. Vy jste se úplně zbláznili v té vládě,“ nechal se slyšet.

„Jako občan si myslím, že pan poslanec Okamura má pravdu, jako člověku, který komentuje českou politiku, se mi zdá, že podceňuje skutečnost, že pětikoaliční vláda je ‚teflonová‘ a že cokoliv jeden den někdo řekne, může být druhý den nahrazeno jakýmkoliv heslem jiným. A nikdo, ani kritická veřejnost, si toho nevšimne,“ komentuje Zbořil.

O tom, jak podpoří vláda lidi v energetické krizi, se stále vede diskuse. Pravidla nejsou definitivní. „Už ve dnech prezentace vládního programu v Poslanecké sněmovně jsem byl přesvědčen, že tato vláda je odvážná a že bude riskovat svůj neúspěch u českých voličů ve prospěch pozitivního ohlasu své politiky někde v Bruselu nebo v zahraničí. A tak tomu bude i nadále,“ komentuje Zbořil. „Jednat se bude, stejně jako vysílat signály a nastavovat procesy a politická rozhodnutí se budou rodit pomalu a bolestně. Jak už jsme jednou vzpomínali, vláda jede na tygru, nikdo neví, proč a kam, jen je důležité nespadnout, jinak nás ta krvelačná bestie sežere,“ dodává.

Šíří se záměry na zákaz vstupu lidem s ruským pasem do Evropské unie. A jak případné další sankce hodnotí Zdeněk Zbořil? „To vypadá zase na nějaký chytrý nápad z české hlavy. Ono zřejmě nestačí jen uzavření informačních zdrojů z Východu, už nikoliv jen z Ruské federace. Vypadá to, že vláda si opravdu myslí, že jsme ve válce a že se musíme izolovat od všeho, co považujeme, často mylně, za ‚ruské‘. V Karlových Varech se diskutuje o tom, zda majetky a investice z Kazachstánu a Uzbekistánu jsou také ruské a ze světových lázní se stává ta stará, postupně chátrající ‚tschechische dorf‘,“ podotýká Zbořil. „Doufejme, že tuto ruskou klientelu rychle nahradí alespoň ta ukrajinská. Jak víme dnes i z českých médií, počet ukrajinských oligarchů rychle roste a ne všichni najdou své příležitosti v západní Evropě. A tak lze předpokládat, že se budou stěhovat třeba i do České republiky. Konečně, a jak víme i z minulosti, české prostředí se svým volnějším chápáním ‚východního‘ způsobu podnikání a pomalejším provozem české justice se jim nebude zdát příliš neobvyklé,“ dodává.

Srovnávání ekonomiky „z mosta do prosta“

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová se zúčastnila tradičního jednání tzv. Slavkovského formátu. „Nesmíme podléhat závěru, že sankce bolí více nás než Rusko,“ poznamenala mimo jiné Pekarová Adamová s tím, že sankce zabírají.

„Zabírají, ale přesně tak, jak si to paní předsedkyně PS nepředstavuje. Omlouvá ji, že žije ve své poslanecké rozmařilosti a relativním přepychu, ale srovnávat českou de facto sub-evropskou ekonomiku takto ‚z mosta do prosta‘, je až moc odvážné,“ uvedl Zbořil. „Nevím, jaké má zprávy z Moskvy nebo Petrohradu, ale snad by se mohla podívat alespoň na nějaké fotografie a nečíst si statistická data z anglo-amerických nekriticky publikovaných summary a jistě by svoje názory trochu změnila. Alespoň tak, aby si nemusela dělat, jako už v poslední době po několikáté, tak velkou ostudu,“ dodal.

Diplomatická past? Soumrak Západu na Východě?

Čínský prezident Si Ťin-pching a jeho ruský protějšek Vladimir Putin se v listopadu zúčastní summitu G20 na indonéském ostrově Bali, v pátek to podle agentury Reuters oznámil dlouholetý poradce indonéského prezidenta. Indonésie, která letos skupině G20 předsedá, pozvala ruského vůdce i přes tlak západních zemí v čele se Spojenými státy, aby Rusko ze zasedání vyloučila. Na summit na Bali pozvala Indonésie také ukrajinského vůdce Volodymyra Zelenského.

„Je to tak trochu ‚letní‘ téma, které vyvolalo zájem českých, ale i evropských vulgárních geopolitiků. Úloha Indonéské republiky v tomto příběhu spočívá v tom, že tato země v současné době předsedá ASEAN (Sdružení států Jihovýchodní Asie) založené už v roce 1967, ale zažívající bouřlivý ekonomický vývoj zejména v posledních třiceti letech,“ uvedl Zbořil. „Kromě zakládajících 11 členů organizace, kteří se scházejí na pravidelných summitech, je tato regionální organizace centrem pozornosti zejména Čínské lidové republiky, Korejské republiky a KLDR, Japonska a Indie, i když v každém případě zvláštním způsobem. O jejím rostoucím významu svědčí právě zájem volného sdružení G20, které je v současné době vzhledem k vojenskému konfliktu mezi Ruskou federací a Spojenými státy a nové americké politicko-vojenské doktríně v indopacifické oblasti ve zvláštním vztahu k tomuto sdružení,“ dodal.

A přidává další podrobnosti: „S Vladimírem Putinem jednal o účasti na tomto summitu indonéský předseda vlády, který byl v Moskvě osobně předat RF pozvání ASEANu a podobně navazoval kontakty i ve Velké Británii a Spojených státech, kde se účast RF diskutuje v kuloárech státní administrativy. Právě účast V. V. Putina a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, doplněné neobvyklým pozváním ukrajinského prezidenta na summit států jihovýchodní Asie, vytváří předpoklady, že se jedná o mezinárodně-diplomatickou past na některou z velmocí a dnes ještě s jistotou nevíme, zda za tím vším není skrytá nějaká čínská iniciativa.“

Zbořil analýzu ještě doplňuje: „V každém případě se jedná o neobvyklou diplomacii, za kterou někdo může vidět další tlak na americké chápání unipolarismu a na druhé straně obavy ‚Západu‘ před ztrátou ekonomického vlivu v Tichomořské a jihovýchodní asijské oblasti. Přiznám se, že dnes si skutečně nedovolím říct, zda k tomuto veleasijskému summitu skutečně dojde a kdo bude hybatelem tohoto dění, které může skončit i ‚soumrakem Západu na Východě‘.“



