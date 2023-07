Podvody u voleb a Petr Pavel. Zbořil temně ukázal

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „Nějaký trest má pro lidstvo připravený. Zda to budou kazetové bomby, nebo jiné svinstvo, nevím.“ Politolog Zdeněk Zbořil v dnešním Rozjezdu komentuje události poslední dnů nebo hovoří o nápadu, jak „profinancovat“ další „darmožrouty“. Reagoval také na výkřik expremiéra Mirka Topolánka na sociální síti, který měl určitou mediální pozornost. „Při vší úctě k panu expremiérovi, není to nic moc. Měl se poučit v Řeporyjích, tam to berou víc od podlahy,“ komentoval.

„Na první pohled se někomu může zdát, že Kniha Genesis je až příliš starodávná a nevhodná pro naši dobu, která se chystá být tvořena umělou inteligencí, případně neumělou hloupostí,“ říká v dnešním Rozjezdu politolog Zdeněk Zbořil. „Kdo nezapomíná jen na jednu její větu, že ‚po potopě světa byli lidé jednotní ve svých slovech a činech…‘, což je vnímáno jako mýtus o vzniku, postupné degradaci a zániku světa, ví, že symboly nebyli jen Adam a Eva, Kain a Ábel, ale i bezbožnost a vzpoura proti Stvořiteli. Skočilo to stavbou Bábelu a jeho zničením. To byl počátek chaosu, který trvá až dodnes,“ dodal.

Kdo se snažil jen trochu poslouchat a číst v posledním týdnu a žil v nebezpečné víře, že se něco dozví, byl podle Zbořila jistě překvapený, když zjistil, že se za ty tisíce „světelných let“ svět nezměnil. „Snaží se dospět opět k jednomu ze svých zániků za pomoci chorobného myšlení, nemyšlení, zlovolné moudrosti a ignorance, arogance a mystickému hledání dobra.

Asi to bylo způsobeno přehřátými hlavami ve všech světadílech, že jsme dokázali přijmout zprávu o 650 tis. mrtvých Ukrajinců, rozporuplné zprávy o veřejných vystoupeních amerického prezidenta a jeho ministra zahraničních věcí, velezasedání NATO a jeho přátel ve Vilniusu, které vypadalo, jako setkání všech, kteří se dokázali ještě protlačit k jednacímu kulatému stolu,“ dodal.

Přidal i další poznámku k dění uplynulých dnů. „Bylo třeba dokázat pochopit, proč ředitel britské MI6 musel přijet do Prahy, aby zde, v nevelké místnosti britského velvyslanectví v Praze, vyzval občany Ruské federace, případně i ostatní ‚Východňáry‘, aby se spojili s jeho úřadem a začali ve spolupráci s ním ‚bojovat‘ proti vládě své země. Za to by se jim mohlo dostat cti, jako jedné nedávno zemřelé stoleté dvojité agentce, že po smrti bude jejich popel vysypán do moře mezi Evropou a Velkou Británií, někde na půli cesty mezi Calais a Doverem.“

Jakýsi balíček a herec, co děsí ministra

Doktor Zbořil sledoval také „zarputilé jednání Poslanecké sněmovny ČR o jakémsi ‚balíčku‘ a nápady české ministryně národní obrany, co kde ve světě nakoupit, aby z české armády šel strach v Minsku i Moskvě“.



Připomíná i „ezonesmysly.“ „Do toho všeho si dovolil Jaroslav Dušek promluvit ‚poherecku‘ o rakovině a vylekal tím českého ministra zdravotnictví tak, že ten skoro zapomněl, že Poslanecká sněmovna se má zabývat tím, zda nebude lepší jezdit po nějaké české dálnici rychlostí 150 km/hod. nebo ještě více.“



V úvodu Zbořil připomíná, že komentuje jen absolutní minimum z událostí uplynulých dnů. „Jen promile světoborných událostí a jsem přesvědčený, že podobně jako v biblickém dávnověku, to Stvořitel tak nenechá a nějaký trest má pro lidstvo připravený. Zda to budou kazetové bomby, nebo jiné svinstvo, nevím, ale jak to bude s blbostí a nenávistí si představit umím,“ konstatoval.

Virtuální volby? A co hledání odpovědnosti za nepravosti?

Prezident Petr Pavel je připraven prosazovat elektronickou formu voleb. Tohle je způsob hlasování odpovídající 21. století. Informaci sdělil veřejnosti v Ostravě, kde se účastnil festivalu Colours of Ostrava.

„Pokud si pan prezident nespletl ta století, dovolil bych si mu připomenout, že jeho představa o tom, že 21. století je pro budoucnost světa příkladná, že hned náš největší spojenec ve Washingtonu se už několik let potácí ve víře–nevíře, zda se u nich doma volí férově. Porozhlédne-li se po jiných částech světa, zjistí, že mnoho lidí si myslí, že kdyby volby dokázaly něco změnit, dávno by je zakázali! Zajímavé je, že si to myslí zejména lidé, kteří se domnívají, že volby jsou jenom bojem o moc a nikoli hledáním konsenzu za účelem nějakého dobra,“ komentoval Zbořil.

„A k tomu bychom mohli dodat lecjakou zkušenost z průběhu voleb a sčítání hlasů, a můžeme odvážně říct, že se pan prezident mýlí a že by mu neměly být příkladem volby, které se považují za spravedlivé i tam, kde se, jako v některých zemích našeho Západu, podvádělo od nepaměti. Alespoň posledních 2 tis. let. Takže jak použít ‚umělou inteligenci‘ by stálo za to vysvětlit i některým našim zákonodárcům. Volby se dají vyhrát různými způsoby, i těmi ‚digitalizovanými‘, ale o to horší může být hledání odpovědnosti za podezření z nepravostí. To jsou pak občasné a lidé ochotní táhnout i na Bílý dům ve Washingtonu,“ dodal.

Hlouposti na kvadrát a Ukrajinci versus Romové

V médiích jsme si přečetli i to, že se experti zaměří na boj proti dezinformacím, které jsou šířené mezi Romy a Ukrajinci. „To je zase nějaká hloupost na kvadrát, nebo snaha, podle veřejného mínění, jak ‚profinancovat nějaké darmožrouty‘. Ať se naši politici nezabývají tím, kdo je jaký expert a jak má s kým bojovat. Je to jejich každodenní práce, od obcí, krajů, vlády a prezidenta. A samozřejmě i členů politických stran, kteří by měli stát v prvních řadách tohoto ‚boje‘ a nikoliv sedět na místech expertů na cokoliv a na úkor aritmetických úvah pana ministra financí Stanjury,“ komentoval.

Co se týká jmenování nového předsedy Ústavního soudu, zůstává zdrženlivý. „Po zkušenostech s kariérou pana Rychetského si nedovolím nic očekávat. Možné je všechno, jen na zrušení dnes tak diskutované valorizace platu asi v tomto případě nedojde,“ poznamenal.

Solidarita bude první obětí?

Polsko a Česká republika se shodly na tom, co je skutečná solidarita. Alespoň tak jsou vztahy reprodukovány některými médii v kontextu poslední schůzky představitelů českého a polského kabinetu. „Třeba je to i pravda, ale až ‚podle skutků poznáte je!‘ Slova o solidaritě slyšíme ze všech stran. Jen se nám někam vytratilo ‚My to zvládneme!“, kterým nás dlouho utěšovala německá kancléřka. Pokud to bude v tomto duchu pokračovat, pak ta oblíbená solidarita bude asi první obětí nesolidárnosti,“ uvedl.

„Mírek“ Topolánek? Ať to s Rusy vyřídí sám!

Do diskuse o válce na Ukrajině vstoupil bývalý český premiér Mirek Topolánek. Ten na základě zprávy o ničení přístavu v Oděse odtweetoval: „Nechci nikoho k ničemu vyzývat, ale není po tomhle čas začít bombardovat Moskvu a další cíle v Rusku, moji milí ukrajinští bojovníci?“ A co k tomu říci?

„Pokud vím, široké vzdělání pana Topolánka, bylo dlouho ovlivňováno jeho vojenskou výchovou. Dokonce v době, kdy se ještě jmenoval Mírek. Tak co od něho můžeme čekat jiného? Ať si to s Ruskou federací vyřídí sám a svoje nápady si nechá ještě nějakou dobu uležet. Třeba někoho v Moskvě zaujmou. Ale při vší úctě k panu expremiérovi, není to nic moc. Měl se poučit v Řeporyjích, tam to berou víc od podlahy,“ doporučil.

Sněmovní volby by podle aktuálního volebního modelu agentury Median vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35,5 procenta hlasů, na druhém místě ODS, lidovci získali dvě procenta, TOP 09 pět procent. V součtu má pětikoalice stále převahu. A jestli sledovat alespoň nějaký trend?

„Jistě ano, ale ten nesouvisí se zkoumáním veřejného mínění nebo volebních preferencí. Už více než dvě století víme, že jde spíše než o výzkum o jeho tvorbu. A to navíc není veřejné, a kdybychom se více zajímali, možná by nás napadlo, že není ani míněním. V posledních třiceti letech to většinou dopadlo tak, že se vládní a opoziční strany lišily jen minimálně a bylo snadné s dvěma, čtyřmi ‚přeběhlíky‘ vyvolat vládní krizi,“ uvedl politolog. „Výjimkami byla jen Smlouva o stabilním politickém prostředí (tzv. nesprávně ‚opoziční‘), kterou se podařilo uzavřít Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi (dokonce vč. ústavní většiny). Dodnes to někteří čeští politici a jejich poradci nedokážou pochopit. Stejně, anebo hodně podobně, jsou motivovány útoky na Fialovu ‚sto osmičku‘. Právě tou typickou snahou o vyvolávání dehonestace a emocionální kritiky a jejichž následky se dají očekávat. Spočítat se to dá jednoduše. Je to stále stejné, prázdniny neprázdniny, agentury všeho druhu mají svá zadání a my se o něm můžeme jen leccos domýšlet. Ale žádný význam naše nápady nemají,“ uzavírá Zbořil.

