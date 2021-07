Politolog Bureš: Vláda tu zničila ekonomiku. Ty dvě strany by za trest neměl volit vůbec nikdo

„Za způsob, jakým vláda zvládala, či spíše nezvládala situaci během celého roku, by měli voliči potrestat hnutí ANO a ČSSD, a nevolit je vůbec,“ tvrdí politolog Jan Bureš. Vláda s ČSSD podle něj způsobila ekonomickou katastrofu nesmyslnými opatřeními v souvislosti s covidem. Pochybuje však, že by rozvrácené veřejné finance měly být hlavním tématem předvolební kampaně, politici totiž nemají co slibovat – nejsou a nebudou peníze na nic. Taková je realita rozpočtu, a každá vláda po volbách to musí přiznat.

Do voleb zbývá sto dní, podle posledních průzkumů se hnutí ANO vrací do vedení. Čím to je?

Těžko říct takhle rychle, čím to může být. Lidé mohou být najednou spokojenější s vládní politikou. Jediné, co mě napadá, je spokojenost s rozvolňováním proticovidových opatření, lidé mají pocit, že končí tento šílený rok zákazů a příkazů. To mohlo sehrát určitou roli. Mám pocit, že premiér může nejvíce poděkovat ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, že zrušil velkou část opatření. Jinak mě nenapadá nic, co by naopak vedlo k nějakému poklesu podpory dvou opozičních koalic Pirátů a STAN a koalice SPOLU, tam nevidím žádné velké chyby.

Nemůže mít vliv například kauza Dominika Feriho, který čelí obviněním kvůli sexuálnímu nátlaku, nebo v případě Pirátů zvyšování daní, v němž má veřejnost trochu zmatek – tedy které daně by se měly zvyšovat a podobně?

Asi ano, průzkum dělali od 1. do 30. června. Kauza Feri se děla na konci května a začátkem června. Asi může hrát určitou roli; jestli je tam pokles hnutí SPOLU, mohlo jít o určitý důsledek kauzy Feri. U Pirátů, pokud budou mluvit zvyšování daní, je asi pochopitelné, že se to lidem líbit nebude.

Znamená to podle toho, co jste řekl na začátku, že čeští voliči umějí odpouštět a teď dokážou premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a vládě odpustit případné chyby během pandemie?

Obecně platí, že všichni voliči reagují bezprostředně na události, které se odehrávají, a v podstatě všichni voliči poměrně rychle zapomínají. Jsou to vždy bezprostřední reakce; výzkumy se dělají každý měsíc, takže odrážejí bezprostřední náladu. V tomto smyslu asi je pravda, že voliči, nebo část voličů, negativně vnímali vládní opatření, a nyní vnímají pozitivně, že ta samá vláda je ruší. Koneckonců je to asi i jeden z důvodů, proč vláda opatření ruší – aby narostly preference hnutí ANO. Z dlouhodobého hlediska si myslím, že za způsob, jakým zvládala, či spíše nezvládala situaci během celého roku, by voliči měli hnutí ANO a ČSSD potrestat, a nevolit je vůbec.

Nejde jen o zvládání pandemie. Na rovinu musím říci, že nepatřím mezi rouškařské fanoušky, kteří chtějí všechno zakazovat a omezovat. Od začátku to bylo špatně a vláda opatřeními zničila ekonomiku. Když se podíváte na stav veřejných financí státního rozpočtu, to je taková tragédie, že by bylo dobré ČSSD úplně zakázat. Zakázat jim kandidovat ve volbách. Bohužel voliči jsou docela nepoučitelní a stačí jim, když ta samá vláda, která je přivedla do problémů, jim problémy trochu zmírní, a oni jí hned nasázejí hlasy. To je bohužel realita české společnosti.

Na druhou stranu, byl to britský premiér Winston Churchill, který údajně řekl, že věří pouze těm průzkumům, které sám zfalšoval...

Samozřejmě, to je taky pravda. Bohužel, upřímně řečeno, v současné české situaci platí dvojnásob. Za prvé proto, že se nálady veřejnosti mění velmi rychle, a proto se velmi rychle mění i průzkumy. Za druhé, když se podíváte na srovnání agentur, výborně to dělají například Novinky.cz, kde si můžete naklikat průzkumy jednotlivých agentur a vidět, jak se mezi sebou výrazně liší. Otázkou je také metoda agentur i určité zájmy agentur. Nevím, některé agentury asi nadržují určitým hnutí a stranám. Nemám důkazy, ale některé výzkumy vycházejí zcela odlišně, a to není úplně v pořádku. Já bych byl opravdu opatrný, pokud jde o průzkumy.

Kdo z nových uchazečů o poslanecká křesla má reálnou šanci? Co například hnutí Přísaha Roberta Šlachty, které se v průzkumech pohybuje od dvou až do šesti procent. Jakou šanci hnutí dáváte?

Je to opravdu zajíc v pytli, zatím představili jen obecný program. Většina lidí, kteří za Přísahu kandidují, jsou málo známí nebo neznámí úplně, takže já moc nechápu důvody, proč jim někdo důvěřuje. Proto si netroufám odhadovat, jak dopadnou. Obecně asi platí, že preference pro Přísahu jsou důsledkem nespokojenosti určité části voličů se všemi ostatními hnutími a stranami, a Přísaha se najednou objevila jako nová mediální hvězda. Určití voliči, kteří nad politikou příliš nepřemýšlejí a jsou jednoduše negativisticky naštvaní na všechny ostatní politiky, které v televizi vídají, od ANO přes pravici až po komunisty a SPD, tak vidí nějakou šanci v Přísaze. Podle mne ale podvádějí sami sebe, protože vůbec netuší, co Přísaha chce a co bude dělat.

Je opravdu velmi těžké předvídat. Pokud by se voliči chovali zodpovědně a racionálně, museli by požadovat, aby Přísaha začala vystupovat jednoznačně, aby začala prezentovat svůj program v konkrétních oblastech. Jsou to zatím obecné fráze a vychází to vstříc všeobecné nespokojenosti společnosti. Ale nepřesvědčuje mě, co se školstvím, co s veřejnými rozpočty, jak dělat zahraniční politiku a důchodovou reformu. Přijde mi, že to jsem se nedozvěděl.

A co Trikolóra – nyní ve spojení se Svobodnými a Soukromníky – po odchodu Václava Klause mladšího jako zakladatele?

No právě… klíčový problém pro ně byl odchod Václava Klause. Trikolóra byla populární hlavně kvůli Klausovi. Oni se pokoušejí chytit jiných témat, chytili se opatření proti covidu, což je podle mne v zásadě v pořádku, ale bohužel lidí, kteří radikální opatření kritizují, je relativně málo, takže na prosazení se do Parlamentu to stačit nebude. Navíc Trikolóra se Svobodnými také příliš neprezentuje komplexní program, který by byl zaměřen na všechny oblasti života společnosti. Co o nich víme, je, že chtějí nízké daně, levný stát, vyhodit úředníky a podobně, což je klasická liberální rétorika, ale obávám se, že to nebude stačit, aby zaujali větší množství lidí.

Pak je další problém: určitá personální vyprahlost této koalice, za kterou kandiduje jen velmi málo známých poslanců a kandidátů, ale nejde o plejádu známých postav. Je tam předsedkyně Zuzana Majerová Zahradníková, možná je tam několik zajímavých lidí za Svobodné.

Upřímně, Soukromníci jsou parta podnikatelů, kterou nikdo nezná, kandidují dlouhodobě a mají omezené cíle, jako snížení daňové zátěže pro podnikatele a omezení byrokracie. To může zaujmout část živnostníků, ale nijak velké množství veřejnosti… Mně se zdá, že koalice Trikolóry, Svobodných a Soukromníků je i personálně příliš úzce zaměřena na poměrně malou skupinu veřejnosti. Těžko mohou aspirovat na to, že budou výrazně úspěšní. Pro ně by byl velký úspěch, kdyby se vůbec do Parlamentu dostali, ale vzhledem k tomu, že podobná témata prezentují jiné politické skupiny, které jsou silnější, ať už koalice SPOLU, nebo SPD – protože Trikolóra je hodně nacionalistická, což je Okamura také –, tak si luxují podobné voliče s SPD a částečně s koalicí SPOLU, kde jsou také radikálně liberální politici.

Například ve SPOLU Jan Skopeček ve Středočeském kraji – ekonomický radikální liberál, který by mohl být programově i v Soukromnících nebo ve Svobodných. Vezměte si, že dříve v některých volbách Svobodní kandidovali s ODS, nyní se přidali k Trikolóře, ale mají podobné voliče, takže se obávám, že moc šancí, aby přelezli pět procent, prostě nebude. Zvláště bez Klause. Měli by problém dostat pět procent i s Klausem, a bez něj, si myslím, že je to dost nereálné.

Jak kdo trefil téma předvolební kampaně? Mluví se o dluzích, migraci, slibech Andreje Babiše, důchodové reformě a tak dále…

Můj první dojem je, že žádnou kampaň nevidím. Myslím, že se žádná kampaň vůbec nekoná. Občas přijde e-mail, ale to spíše jen těm, kdo jsou přihlášeni jako zájemci e-mailů koalicí SPOLU nebo Pirátů se STAN a tak dále. Navíc politici kampaň pozastavili i kvůli situaci na jižní Moravě, což se dá pochopit z hlediska emotivního. K tomu začaly prázdniny, a o prázdninách se kampaň dělá vždycky blbě, protože lidé na ni neslyší. Podle mne kampaň teprve začne na začátku září, žádná ještě neprobíhá, a co zatím vidíme, jsou veřejná prohlášení, která souvisejí s běžným provozem.

To znamená, že politické strany dělají tiskovky ve Sněmovně, když se scházejí a mají jednat. Občas něco proběhne v televizních debatách, ať už u Moravce, nebo někde jinde, ale klasickou kampaň, jako jsou mítinky a podobně, nevidíme. Existují sice internetové stránky a Facebook, ale nějakou intenzivní kampaň nevidím.

Všechna témata, která jste vyjmenovala, jsou témata z hlediska kampaně velmi problematická. Nevím proto, zda budou opravdu dominovat kampani. U kauz Andreje Babiše se dlouhodobě ukazuje, že voliči ANO na ně neslyší, a že dost velká část ostatních voličů, která Babiše nemusí, už moc dobře ví, proč ho nemusí, takže otevírat neustále Babišovy kauzy se může projevit i kontraproduktivně. Voliči prostě nechtějí primárně slyšet od kandidátů nadávání a kritiku na jiné kandidáty, chtějí slyšet, co konkrétní strana bude dělat, jaký má pozitivní program pro Českou republiku, co chce dělat po volbách, pokud uspěje.

Zmínila jste stav veřejných financí. Všichni vědí, že stav veřejných financí je strašlivý a do budoucna nebude znamenat nic jiného než úspory, což se lidem slibuje velmi těžko. I když řada politiků a novinářů tvrdí, že stav veřejných financí musí být tématem volební kampaně číslo jedna, já si myslím, že to tak nebude. Politici nemají lidem na náměstích co pozitivního říci. Peníze nesou, nebudou a na nic nebude. To je realita rozpočtu, a to jim můžete těžko slibovat v kampani. Já naopak očekávám, že to politici budou lakovat na růžovo, že to není tak strašné, že nám banky půjčují, a budou slibovat hory doly, aby hlasy získali. Realita rozpočtu je prostě jiná, s tím nikdo nic neudělá, a to bude muset jakákoliv vláda po volbách prostě přiznat.

Co se týká migrace, já tu migranty nevidím a migrace není současným tématem, pokud jde o migranty z muslimského světa. V tuhle chvíli vlnu nevidíme, takže já toto téma ve volební kampani považuji za naprostý podvod na voliče, protože to není reálný problém české společnosti dnes a teď.

Uškodila KSČM a ČSSD spolupráce s Andrejem Babišem?

Nepochybně jim uškodila, ale nejen z pohledu Babišových kauz – uškodila jim i kvůli vládní politice. Kvůli tomu, jak se řešil covid, jak se poškodily veřejné finance, a zejména ČSSD jako vládní stranu v očích veřejnosti poškozují spíše jejich vlastní návrhy. Jestli ČSSD v době, kdy je státní rozpočet v zoufalé situaci, naprosto nerealisticky navrhuje další výdaje, které se mají platit z rozpočtu, jako je zvyšování minimální mzdy na 18 tisíc, přicházejí od nich radikální až šílené návrhy, tak se ČSSD nemůže divit, že tohle už téměř nikoho nezajímá. To není recept na řešení problémů této země.

A jestli ČSSD vystoupí s programovým prohlášením do voleb a řekne, že náklady za covid mají zaplatit bohatí, tak to by z nich měl Klement Gottwald radost. To je tak šílený levicový populismus, že je to neuvěřitelné. Byla to vláda, ve které byla ČSSD, která způsobila tuhle ekonomickou katastrofu nesmyslnými opatřeními v souvislosti s covidem. A nyní budou tvrdit, že to mají zaplatit bohatí. Na naprosto nesmyslná vládní opatření doplatili všichni lidé stejně, nejvíce podnikatelé, kteří jsou, dá se říci, bohatší lidé, a oni mají zaplatit chyby vlády? To je taková sprostota a drzost od ČSSD, že se vůbec divím, že ještě mají jednoho jediného voliče.

