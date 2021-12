Politolog Sokol: Premiér je suverén. Když se nebude bát prezidenta, tak žalobu samozřejmě podá

reklama

Dosud utajené setkání Petra Fialy s prezidentem Milošem Zemanem během úterý považuje Petr Sokol za běžnou praxi. „Při takových věcech, jako je sestavování vlády, politici jednají na oficiálních i na neoficiálních setkáních. Kdybychom si říkali, že se to od komunální po celostátní úroveň děje jinak a že jde o něco neobvyklého, byli bychom naivní,“ řekl Sokol s tím, že jde o standardní jednání.

Premiér Petr Fiala navíc avizoval, že pokud Miloš Zeman odmítne jmenovat Jana Lipavského (Piráti, kandidát na ministra zahraničí, pozn. red.), hodlá podat ústavní stížnost. Sokol to vidí jako nejlepší řešení. „Když se na to podívám pohledem politologa nebo ústavního právníka, bude stížnost nejlepším řešením, protože se jednou pro vždy – minimálně na nějakou dobu – ukáže, zda mají pravdu všichni, kdo říkají, že prezident má ministra jmenovat na návrh premiéra, nebo má pravdu Zeman, který říká, že to tak není, že nežijeme v parlamentní demokracii, ale v prezidentské, kde o lidech rozhoduje prezident,“ vysvětlil a podotkl, že podání kompetenční žaloby by byl správný krok také pro český politický systém.

Naopak lidovec Cyril Svoboda, který se autorsky podílel právě na zmíněné části ústavy, tvrdí, že prezident má ve výjimečných případech právo odmítnout ministra. Kompetenční žaloba tedy není podle něj na místě. S tím ale Petr Sokol nesouhlasí: „I kdyby někdo napsal celou ústavu, tak samozřejmě není nějakým autoritativním vykladačem, tím je Ústavní soud. A viděli jsme u volebního systému, že výklad může být jiný, než se původně očekávalo, když se dokument psal. Tahle argumentace naráží, protože by to znamenalo, že když lidé volí do Poslanecké sněmovny, tak jejich hlas má jen tak omezenou hodnotu, nakolik ho ovlivní prezident. Když ústava byla konstruována, nebyla přímá volba prezidenta a nikoho nenapadlo, že by prezident mohl rozhodovat, kdo bude ministrem a kdo ne. To ústava nikde nepíše,“ sdělil.

„Miloš Zeman jako přímo volený prezident – v tom je přímá volba zlo pro český politický systém – začal tlačit v otázkách výkladu ústavy k silnějšímu prezidentovi a opírat se o to, že je také volený lidmi, ale to nezmění, co je napsáno v ústavě. Pokud by chtěli, aby to tak bylo, tak měli napsat, že jmenování či nejmenování je věcí prezidenta. To bohužel nenapsal, takže takový výklad je falešný,“ řekl Petr Sokol.

Je Fiala otloukánkem, nebo silným premiérem?

Redakce se ho rovněž zeptala, zda se v tomto případě ukáže, jakým je Fiala politikem a schopným diplomatem. Právě podáním stížnosti prý dokáže, že je dobrý politik a správný premiér. „Má hájit zájmy orgánu, kterému bude předsedat, proti někomu jinému, v tomto případě hlavě státu. Vy tomu říkáte diplomacie, ale kdyby premiér v takové situaci ústavní žalobu nepodal… a třeba premiér Babiš to neudělal a premiér Sobotka to také neudělal... tak je přece i druhý pohled jasné, že je premiér otlounkánkem, prezident si může dělat, co chce a premiér bude poslouchat, co říká prezident. Je to suverénní premiér, a když budeme mít premiéra, který se nebude bát prezidenta, tak žalobu samozřejmě podá, protože je na místě. Předtím jsme měli premiéra, který byl prezidentův spojenec, nebo z něj měl obavy, to nedokážu vyhodnotit, takže to neudělal v případě Šmardy nebo Pocheho,“ shrnul politolog a podotkl, že tehdy nešlo o diplomacii, ale v podstatě o kapitulantství.

„Byl to z Babišovy strany kalkul, nebral koaliční partnery vážně, říkal si, že jde o sociální demokraty, tak mu to nevadí, že je prezident nejmenuje. Ale tady se zdá, že Fiala bude postupovat jinak a bude držet koalici pohromadě,“ zauvažoval Sokol. Současně řekl, že by bylo v době koronaviru nešťastné zpomalovat jmenování celé vlády. „Pokud nastane souboj o jednoho ministra, několik měsíců se to dá akceptovat a vyčkat na rozhodnutí Ústavního soudu. Existuje i další řešení, a to byl případ Pocheho – tedy stejný moment při sestavování minulé vlády, kdy je jmenována celá vláda s výjimkou ministra zahraničí. Jeho funkcí může být pověřen člen koaliční strany, která měla Ministerstvo zahraničí obsadit – Hamáček byl chvíli ministrem zahraničí, a když koalice kapitulovala, přišel Petříček. Přesně tohle se už jednou řešilo, že si prezident postavil hlavu,“ připomněl.

O kandidátech rozhodují strany

Petr Sokol tvrdí, že nic z toho nebrání jmenování vlády, neboť nikde není psáno, kolik má mít vláda ministrů, ani to, že jeden ministr nemůže mít více resortů, jako tomu bylo v případě Karla Havlíčka z hnutí ANO. Nedomnívá se také, že by protahování mohlo nějak zamíchat volební podporou pětikoalice SPOLU a Starostů s Piráty. „V současných preferencích nevidím rozdíl s těmi, jaké byly před volbami. Tehdy ukazovaly ještě větší náskok hnutí ANO. Nemyslím, že by odpadali voliči od koalice SPOLU, protože se vznikající vláda s premiérem Fialou postavila Zemanovi ve sporu, kdo má jmenovat ministry. Jestli voliči, nebo prezident,“ řekl Sokol. Agentura Median totiž v posledním průzkumu uvedla, že hnutí ANO by získalo 29,5 procenta a koalice SPOLU 26 procent.

Sokol zároveň považuje diskusi, zda je každý kandidát dostatečně zkušený na funkci ministra, za naprosto legitimní. Tak je tomu právě v případě kandidáta na ministra zahraničí Jana Lipavského od Pirátů. „Zeman si ho vybral proto, že Lipavský má v mnoha věcech velmi odlišné názory od zbytku vládní koalice. Můžeme to demonstrovat na Izraeli – Lipavský je více propalestinský na rozdíl od zbytku vládní koalice, a proto je vítaným terčem v těchto útocích. Plus samozřejmě existuje klišé, že prezident má větší právo mluvit do jmenování ministra zahraničí, protože tam má také nějaké pravomoci, i to vyvolává útoky. Ale je běžné, že o svých kandidátech rozhodují strany a pak za ně nesou zodpovědnost,“ vysvětlil.

Během procedur k převzetí vlády v České republice Sokola překvapily divoké reakce, že se ministři jezdí představovat hlavě státu. „Nikdo si o mně nemůže myslet, že jsem nekritickým obdivovatelem prezidenta, ale představování ministrů prezidentovi je běžná věc. Spíše mě překvapuje, že to někdo ostře kritizuje,“ řekl Petr Sokol. Za legrácky pak označil diskuse, zda má nějaký význam skutečnost, že ministerští kandidáti sedí níže a u menšího stolu, než prezident sám. V mimořádné covidové situaci, která vyžaduje mimořádná řešení, by v tom politolog nic zásadního nehledal.



