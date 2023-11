Revoluce? ,,Ani na to se nezmohli…” Zbořil už ví, co bude v ČR

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA O kontextu zahraničního dění a české interpretace hovoří politolog Zdeněk Zbořil. Kdo se kdy účastní závodu krys s rozpočtem stovek miliard amerických dolarů, je zřejmé. Okomentoval také situaci, která se týká protestů naplánovaných v republice do konce roku 2023. Pozornost věnoval samozřejmě i situaci v indopacifickém prostoru. Zřejmé je, že s výprodejem zbytkového národního hospodářství to asi nekončí. Případně ještě lze debatovat o neviditelné ruce trhu nebo svobodném pohybu osob.

„Doufám, že nebudete považovat za svatokrádež, když upozorním na dnešní informaci z pořadu ČT Otázky Václava Moravce, že možná příští rok se vypraví do ČLR (nebo snad na Tchaj-wan?) předseda vlády Petr Fiala,“ říká. „Protože tam nedávno byl i vládní expert pro zahraniční politiku, domnívám se, že je toto prohlášení pravděpodobné. Ale také protože zatím ještě nevíme, co na to druhá strana, kterou mnozí naši politici na státní i komunální úrovni považují za nikoli stranu přátelskou, musíme počkat na další dění a doufat, že tato cesta, jistě obtížněji vyjednávaná než cesta do Nigérie nebo do Saúdské Arábie, bude mít na české straně hodně nepřátel. Hned pan Michálek za zahraničního výboru Poslanecké sněmovny upozornil na ‚její kontext‘ s válkami na Ukrajině a na Blízkém a předním východu, Marek Benda se vykrucoval, jak je jeho zvykem, a tak se Petr Fiala asi bude muset rozhodnout mezi Sin Tjiao-pchingem a jeho pirátskými kritiky v Praze i v Evropě,“ doplňuje.

„V každém případě je to ale odvážné rozhodnutí a doporučuji, aby se komentářů zdrželi všichni, kdo v PS naslouchají paní Pekarové Adamové a v Praze exprimátoru Hřibovi. Mohli bychom špatně dopadnout jako Pražský symfonický orchestr nebo česká část koncernu Škoda-VW jako celý stát. V tom lepším případě třeba jako dodavatelé spíše než laciné pracovní síly jako výhodného výprodejce ještě lacinějšího zbytkového národního majetku. Nebo toho, kdo se bude chtít dohodnout na svobodném pohybu osob, zboží, práce a kapitálu, když Evropská unie v tomto ohledu je jen shora řízeným petrifikovaným monolitem. A pan premiér bude muset získat na svou stranu ještě ‚hradní konstrukt‘, kolegium rádců pana prezidenta, kteří jsou, jak se v poslední době stále častěji ukazuje, v opakovaném mnohadenním zpoždění,“ dodal.

O asijském ekonomickém zázraku

„Snad by si při této příležitosti mohla česká vláda, ale často i veřejnost všimnout, že APEC, původně Sdružení pacifické ekonomické spolupráce (zal. 1990), upravilo svůj název díky čínskému přání na Asijsko-pacifickou ekonomickou spolupráci, což dnes můžeme chápat jako odpověď na Bidenovo přání vládnout Indo-Pacifiku nebo indickému Tichomoří. Čínské komentáře pak využily tohoto setkání k odkazu na tradici ‚čínského věku dospělosti‘ (tj. třiceti let) a přiznalo APEC jejích třiceti třem letům podobné epiteton ornans.

Když máme v EU i u nás doma tak rádi ‚výzvy‘, měli bychom si přečíst závěrečné dokumenty z tohoto zasedání, které předpovídají ‚asijský ekonomický zázrak‘“. Zdá se nám, že je to jenom proto, že si nechceme přiznat, že se nám zase někam vzdaluje svět, kterému jsme chtěli diktovat. A také zda náš evropský svět není jen světem kornatění a chátrání,“ zmínil.

Zároveň také dodává: „Ve víru vzpomínkových událostí vztahujících se k výročí 17. listopadu 1989 se ‚na sítích‘ objevila informace, která polistopadovou dobu připomíná svou formou i étosem. Je to jakýsi ‚Cibulkův seznam č. 2‘, který uvádí jména domnělých nebo skutečných agentů StB, kteří dosud nebyli veřejnosti známí. Domnívám se, že je to podvrh, ale nedovoluji si říkat, kdo je jeho tvůrcem. Má totiž stejnou nebo nápadně podobnou formu jako první a tak populární Cibulkův seznam z roku 1990. Když v roce 1992 vyšel v týdeníku Ekonom článek od mnou dnes už zapomenutého autora, upozorňovalo se v něm, že bylo objeveno perpetuum mobile, které bude věčné, protože bude vždy a znovu použitelné. Zdá se, že za těch třicet let ti, kteří chtějí vyvolávat napětí ve společnosti, na nic nového nepřišli, a tak by se mohli ti zde opět ‚na Seznamu‘ alespoň veřejně ohradit. ‚Vědátor, doktor, hrabě, plavec, rychtář, texas, domino, kazatel, kontrolor, sprcha, rak, tragéd, hroch, zedník…‘ by mohli požádat alespoň ÚSTR, aby jednou pro vždy vydal autoritativní znalecký posudek, který by bránil lidové umělecké tvořivosti na úrovni občanské dehonestace kohokoliv, kdo se bude zdát režimu zbytečným a nepotřebným anebo bude chtít projektovat osobní animozity do občanských vztahů. O zneužívání těchto pomluv na úrovni ekonomické a finanční ani nemluvě. Jinak se ten věčný stroj nikdy nezastaví, i když je mu třeba přiznat určitý humor a vynalézavost v ničení občanské bezúhonnosti.“

Příklady podivuhodné pro celou generaci roku 1968

„Není snad lepšího příkladu, než jsou podivné a zřejmě také nekonečné rituální tance okolo Milana Kundery, které mají zástupnou hodnotu pro celou generaci ‚osmašedesátníků‘“. Je jedno, zda se jedná o básníky a spisovatele, kteří jako první začali kritizovat předlistopadový režim už v šedesátých letech nebo po roce 1968. Byl jsem svědkem, když 19. listopadu 1989 byl vyhnán z Činoherního klubu Ludvík Vaculík jakýmsi neznámým vrátným, který se později stal politikem, diplomatem a obtěžuje svou přítomností na veřejnosti dodnes,“ zavzpomínal.

Zbořil: Země české a boží prostota

U nás došlo ke zmrazení desítek ruských nemovitostí, je na nich konečně pro některé plomba, a co se týká Ruské federace, mají radost, kolik prodali ropy. „České země jsou bohaté na historické události, jejichž důvodem bylo vyvlastňování, zabavování, znárodňování, pozemkové reformy a nyní tedy i ‚zmrazování‘. I tento nápad má svoje kouzlo, když víme, že tentokrát ‚Mráz nepřichází z Moskvy‘, ale z Prahy. Je to nový pojem, stále ještě poloprázdný, ale v budoucnosti použitelný. Zmrazit se dá všechno i v době, kdy se o svůj konfiskovaný majetek hlásí nejen Lichtenštejnové, ale i různé šlechtické rody, které jej nabyly v pobělohorských konfiskacích. Je to opravdu odvážné rozhodnutí,“ zhodnotil.

„Pan ministr zahraničních věcí k tomu s inteligencí sobě vlastní dodává, že ‚Rusové‘ se nám podobně nemohou mstít, protože náš stát v ‚Rusku‘ velký majetek nemá. Ale boží prostoto! Zač dostal třeba jen zápočet v kurzu mezinárodní politiky nebo mezinárodních vztahů? A kam sahá jeho fantazie při odhadování škod, které jeho, a nejen jeho, dětinskost způsobily a ještě způsobí? Snad by se mohl zeptat ve Vídni, proč je tam uctíván rod Schwarzenbergů a padlí vojáci Rudé armády při osvobozování (on by jistě dnes řekl dobývání) Vídně. Nehádejme dnes, jaká bude ruská odpověď, ale protože víme, že, jak říká klasik, ‚Rusové jsou od nepaměti národ, kupců, vojáků a dobyvatelů‘, připravujme se na nejhorší,“ dodal.

Závod krys, když už je v rozpočtu 850 miliard dolarů

Prezident Spojených států už dal jasně ruce pryč od války na Ukrajině s tím, že podporují Ukrajině dostatečně tím, že jí posílají zbraně. A samozřejmě se nabídla otázka, proč je neposlal hned. „Musím se přiznat, že některým dokonce i oficiálním prohlášením amerického prezidenta v poslední době nerozumím. Nedovoluji si ale tvrdit jako mnozí novináři dnes už téměř na celém světě, že je pan prezident nemohoucí a někdy i pomatený. Přece ani americký prezident nedělá politiku v tajemné enklávě. Ale je na vrcholu administrativní pyramidy a svou autoritou jen z amerického hlediska legitimuje tvorbu rozhodnutí, na nichž se podílejí stovky jeho nejbližších vojáků, úředníků, podnikatelů, bankéřů atd.,“ uvedl. „A třeba, jak jsem včera viděl v ČT, i ‚kmotrů‘. Spíše se domnívám, že zejména v poslední době jsme svědky mediálních výstřelů do neznámého prostoru, ve kterém se pak prezidentova magická slova pohybují jako ve stavu bez tíže. Otázka, zda prezident ‚poslal nebo neposlal‘ někam nějaké zbraně, ještě čeká na své zodpovězení. Potvrdit můžeme dnes jedině, že ve Spojených státech bude schválen rekordní vojenský rozpočet téměř 850 miliard USD, ale kdo z tohoto koláče dostane největší kus a na koho zbudou jen drobky, dnes neví ani sám pan prezident. Asi i proto najdeme v amerických médiích slovní spojení ‚závod krys‘ (rate race). Je to trochu přidrzlé, ale dost přesně to vystihuje situaci ‚na trhu‘,“ dodal.

Hladovky signatářů a důvěra v mimoparlamentní opozici?

Přesně 17. listopadu, když ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka hovořil o tom, že má pocit, že si svobody slova dostatečně nevážíme, zahájil protestní hladovku za jeho odvolání Jiří Gruntorád, signatář Charty 77, ke kterému se přidal i John Bok. „Ani ta mimoparlamentní opozice není tím, nač bychom se mohli těšit. Tak proč by vláda nemohla přežít? Mandát a legitimitu má na vysoké úrovni, o její preference se stará hned několik agentur. A dobře placených kamarádů ‚v Bruselu‘ mají také dost a dost, a tak to chce jen pevné nervy, a jak zpívali Čechoslováci už za první světové války – ‚stará, drž mi krok a nešmajdej‘,“podotkl.

Kdo si vzpomíná na vítězný únor, vyhrál?

Ministr Jurečka také považuje za naprostý úlet, když premiér Andrej Babiš hovoří o nové totalitě. A do jaké míry jsou úlet spíš slova pana ministra práce a sociálních věcí? „Slovo totalita bylo od doby Hanah Arendtové tolikrát zneužito, že už je dávno poloprázdné. A tak se dát použít k označení čehokoliv. Pokud jím Andrej Babiš myslí třeba jen omezování občanských svobod, pronásledování osob s kritickými názory a vymývání mozků pomocí monotematické propagandy, pak bychom s ním mohli na mimoakademické úrovni souhlasit.

Ale co s tím? Raději, jak doporučoval Karel Havlíček Borovský v předminulém století, zabývejme se tím, zda existují strany slušných a neslušných lidí, manifestačně se hlasme k těm prvním nebo i druhým. Totalita bude bita! volali mladí národní socialisté v předvečer ‚Vítězného února‘, a během půl roku bylo vymalováno. Silná slova jsou dobrá, ale pravdivá slova jsou nejlepší,“ vzkázal.

Možná není vyloučené, že někteří zapomněli a brbláme u piva

Do konce roku nás čeká řada protestů a některé už zcela konkrétní hrozby. ČMKOS bude protestovat 27. listopadu, vidíme, jak to vypadá s lékaři, podle nichž už někteří hrozí, že začnou i v těch největších nemocnicích s omezováním péče až na ty nejvíce akutní případy. Kromě toho jistě dostaneme ujištění, že jde o celospolečenskou změnu? „Zatím jsou to jen protesty a opozice, parlamentní i mimoparlamentní, se dosud nezmohla ani na občanskou neposlušnost. Ani na vzájemnou spolupráci ve prospěch společného cíle. I kdyby jím měla být jen demise pětikoaliční vlády. V politických vědách se tomu říká obecný souhlas nebo nesouhlas, ale ten okolo sebe nevidím. Stále je zde hodně lidí, kteří se mají dobře, a ti druzí, kteří zatím žijí ‚jen‘ v obavách o svou budoucnost. ‚Celospolečensky‘ něco měnit se nazývá revolucí, ale ani k té naše společnost nesměřuje. Spíše, jak zpíval Karel Kryl, ‚brbláme u píva‘, i když si myslíme, že víme, jak to všechno je. Když adresně promluví Miroslav Kalousek, táhne se za ním opar nedůvěryhodnosti, ale kdyby lidé trochu zapomněli, což není vyloučené, mohl by na některé otázky, které spoustu lidí trápí, dát lepší odpověď než ti, kteří by se měli už dnes zodpovídat,“ uzavřel.



