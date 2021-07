Rozeženou vás. Než se rozejdete sami. Zbořil vážně k sněmovně. Mafie? Dobro?

reklama

Poslanci v uplynulém týdnu projednávali zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny, v jehož rámci by lidé dostali možnost volit z vlastního automobilu, nebo by k nim domů mohla přijít speciální komise se zvláštní volební schránkou. Poslanec Lubomír Volný mlčky seděl u mikrofonu přes pět minut a nedbal pokynů předsedy Sněmovny Radka Vondráčka, aby prostor pultu opustil. Schůze proto byla přerušena a Volného ze Sněmovny vyvedla ochranka s policií. Volný přitom poničil mikrofony i pultík.

Anketa Pokud denní počet nakažených covidem-19 opět vzroste do tisíců, budete pro zavírání restaurací a obchodů? Ano, budu 41% Ne, budu proti 54% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 2821 lidí

„Pan poslanec Volný sice není takový hulvát a polovzdělanec jako třeba pan starosta v Řeporyjích, který často na veřejnosti reprezentuje ODS + Spolu, ale to ještě neznamená, že s jeho útokem na parlamentní procedury musíme souhlasit,“ říká politolog Zdeněk Zbořil.

„Zatím se mu podařilo jen obstruovat a zdržovat volbu členů Rady ČT. Když se k obstrukcím uchylovali v minulosti někteří členové protivládní pozice, upozorňovali jsme, že to může být jen začátek a že nastanou i horší časy. Dnes zde jsou obstrukce à la poslanec Volný a jeho vyhrožování flákanci, ale jistě může být ještě hůř. Ti, kteří se před několika měsíci dokázali smát, potom byli nějakou dobu zděšeni, mohou být překvapeni, až na nějakou tu facku opravdu dojde,“ dodal.

Parlament není bitevní pole. Pokud to nezvládnou, měli by se rozejít

Jak Volný vysvětlil i redakci PL, celá akce byla způsobena omezením času pro jeho vystoupení na pět minut, což je doba, za kterou nemohl představit a vysvětlit pozměňovací návrhy. „Situace má více rovin. Zjistil jsem, že do rozpravy není nikdo přihlášen, to znamená, že všechny kluby, včetně SPD a KSČM, se domluvily, že schválí zákon, který může způsobit ukradení voleb v kombinaci s dalším nezákonným vládním nařízením. Upozorňoval jsem předsedajícího po debatě, že je to v rozporu s jednacím řádem, což mi potvrdili kupodivu i Piráti, se kterými se moc nemusíme. Omezit vystoupení na jeden krát pět minut je v rozporu s jednacím řádem,“ řekl poslanec.

Takto vysvětloval svůj postup i v neděli na Primě. „Ve Sněmovně mi bylo v rozporu s jednacím řádem zkráceno právo vystoupit, kdy jsem potřeboval představit pozměňovací návrh. Měl jsem to rozpracováno na tři A4. Zkrácení lhůty na jedenkrát pět minut bylo účelové. Bylo to proto, abych upozornil na to, že se ve Sněmovně porušuje Ústava a jednací řád,“ uvedl. „V Poslanecké sněmovně narůstá zvůle ze strany covidové mafie, která se těší, až bude moct ty miliardy rozkrást. Poslanci, kteří na to upozorňují, jsou cílem poslanecké mafie,“ prohlásil Volný.

„Parlament je místo k mluvení, během kterého se jednající strany přesvědčují o své pravdě. Jejich cílem je získat svými argumenty pro své názory stranu druhou. Není to bitevní pole, kde se, jak sami členové parlamentu rádi říkají, bojuje mezi jediným správným a jediným nesprávným názorem. Tato jednání se mají vést ‚za účelem dosažení nějakého dobra‘, jak víme nejméně od Aristotela. Pokud to dámy a pánové zvolení na omezenou dobu nezvládnou, měli by si přiznat svou neschopnost a rozejít se dřív, než je někdo rozežene a povede k odpovědnosti,“ uvedl politolog.

„Na názorech pana Volného je pozoruhodné, že je přesvědčen o existenci ‚poslanecké mafie‘. Snad by toto konstatování mohlo zaujmout některou z mnoha soudních autorit (máme jich požehnaně) víc, než opakovaně se vracející problém zvýšení jejich mezd a platů,“ dodal.

Na Primu byl Volný pozván do diskuse se senátorkou a bývalou šéfkou Poslanecké sněmovny Miroslavou Němcovou. „Ve Sněmovně není žádná poslanecká mafie. Ve Sněmovně se můžete chovat slušně. Nemusíte fackovat řídícího schůze, mohl jste požádat o svolání schůzky předsedů poslaneckých klubů,“ reagovala Němcová. Chování Volného označila za provokaci. „Pokud by došlo k porušení jednacího řádu Sněmovny, tak je tady jiný opravný prostředek, než volí pan Volný. Bitky nebo demolování majetku Sněmovny nic nevyřeší. Jsme jakýmsi vodítkem pro společnost. Jestliže bude narůstat agrese, zvůle a netolerance, tak se to přenese do společnosti,“ prohlásila Němcová.

„Slova senátorky Němcové o tom, že ona a její kolegyně a kolegové jsou ‚vodítkem společnosti‘, jsou trochu kostrbatá, ale jejich smysl chápeme docela dobře. Jen by je měla víc popularizovat v obou komorách Parlamentu ČR, kde by se dal pořídit seznam osob a neosobností, které to buď nevědí, že ‚vodítky‘ jsou, anebo to z různých důvodů vědět nechtějí,“ konstatuje Zbořil.



„Nevím, zda způsoby vyřizování sporů na půdě parlamentu, které navrhuje paní senátorka, mohou být účinné, ale zatím jsme se my, v podhradí, učili jejich prostřednictvím spíše netoleranci, řevnivosti a bezduchému plácání o věcech jednání parlamentu nehodných,“ dodal.

Ano, pozor na volby. Mohou být ohroženy

Volný měl původně u řečnického pultu v plánu vysvětlit lidem, čeho se týkají předložené pozměňovací návrhy, tedy „zákazu diskriminace neočkovaných při volbách a zákazu diskriminace neočkovaných ve volebních komisích“. Kromě toho se jednalo o hlídání volebních uren pro ty, kteří hodlají volit ze svých automobilů. Podle Volného by měli mít zástupci politických stran právo na nonstop vizuální kontrolu těchto volebních uren. A to dokonce i v noci v místnosti, kde se urna nachází. A jestli opravdu může dojít k ohrožení voleb?

„Samozřejmě, po zkušenostech z různých zemí, dokonce i z takových bašt demokracie, jako jsou Spojené státy, víme, že volby je možné ohrozit, jejich výsledky zfalšovat, voliče obelhat, materiálně i morálně uplácet. A to ještě nemluvíme o pověstných ruských hackerech, schopných, alespoň podle ČT a části českých médií, rozvrátit demokracii kdekoliv na světě. Takže důraz na věnování pozornosti možným podvodům a nekalým praktikám je namístě. Jen je otázkou, zda právě současní členové Parlamentu ČR jsou schopni vymyslet, jak tomu zabránit.,“ připomíná politolog.

Krok onoho zkrácení času obhajoval předseda Sněmovny Radek Vondráček a Sněmovna ho odhlasovala. Počínání Volného bylo podle něj na hraně politického výtržnictví a v jeho jednání vidí jen způsob, jak se zviditelnit. Volný svůj postup obhajuje. „Takže došlo opět k porušení zákona vládními poslanci. Vláda už má přes třicet nezákonných nařízení, takže vládní a mnozí opoziční poslanci potvrdili další nezákonnost,“ domnívá se. „Když chce řadový poslanec vyslat zprávu, že se tady děje něco velmi podezřelého, tak mu zkrátí čas na pět minut a nechají ho vyvést policií. Dvanáctihodinová obstrukční přestávka, několikrát za sebou zmařené celé týdny jednání Poslanecké sněmovny obstrukcemi, to je v pořádku, ale poklidný protest jednoho poslance…“ prohlásil Volný. Poslanci by se mohli zabývat návrhem zákona „lex Volný”, který by zpřísnil sankce za přestupky poslanců.

„Samozřejmě by mělo platit, vina padni komu padni. Ale obstrukce, jak je praktikovaly různé opoziční strany celé roky, svědčí o tom, že by do parlamentu měly být voleny osobnosti, které si s problémy vedení a řízení diskusi umí poradit. A to by mělo být samozřejmé,“ říká Zbořil.

„Konečně, poslanecké křeslo není doživotním obročím, a tak bychom měli vědět, alespoň před volbami, kdo je i z těchto ‚technických důvodů‘ hoden naší přízně, či nikoliv. Po téměř třiceti letech placeného pobytu v poslaneckých lavicích bychom už snad mohli umět poznat, kdo tam ‚sedí až příliš dlouho, aby ještě dokázal učinit něco dobrého‘,“ dodal.

Všichni proti Pirátům. Stali se terčem útoků

Piráti si na sebe upletli bič, když na sociálních sítích zveřejnili fotku poslance Michálka, jak lasem chytá korupčníka s taškou peněz ze hry Dostihy a sázky. Jeden člen Pirátské strany dokonce prozradil, že se raději od kampaně distancoval, protože je to „kolaps v přímém přenosu“. Moderátor podcastu Insider Tomáš Jirsa Michálka s lasem dokonce nazval „paralympiádou politického marketingu“. Smršť posměchu gradovala i další poznámkou na sociální síti, že jejich počínání připomíná jeden bizár z dílny KDU-ČSL. Facebookový glosátor Jan Paluska naposledy prý podobné pocity zažil, když v roce 2010 lidovci umístili na hřbitovní zeď svůj plakát s nápisem „Dobrý den je, když se sejde celá rodina“. Piráti po kritice raději fotku stáhli.

„Podle mého názoru jsou takové věci malicherné a svědčí o nezkušenosti některých pirátů s tím, jak se u nás doma dělá politika. Nemůžeme si jim ani divit, protože jsou v takové situaci podruhé a přízeň médií byla natolik nekritická, že se začínali domnívat, že jde jen o nějaké teatralizované aktivity, které jim s pomocí politického zákulisí naženou voliče k volebním urnám,“ uvedl Zbořil.



„Podle mého názoru nekriticky komentované a dost nedůvěryhodné výsledky předvolebních preferencí vytvořily situaci, že se Piráti stali, dokonce i se svým ‚honem na Babiše‘, příliš velkou konkurencí jiných politických stran. Jejich předčasné oslavy možného volebního vítězství obrátily pozornost všech ostatních proti nim a tak se stali terčem někdy až nesmyslných útoků dokonce i na drobné hříchy, na které už mnozí z nich dávno zapomněli. Jejich heslovitý politický program se dnes už neliší od reklamních letáků kdekoho, a bude to asi velká práce přesvědčit voliče, že jeden plakát, jakkoli nepovedený, a jedno politické heslo, jakkoli naivní, pověst politické strany ani nezhorší, ani nezlepší,“ dodal.

U některých Michálek točící lasem nevzbudil pobavení, ale obavy. „A vy mi to pořád nevěříte a zlobíte se, když před tím varuji: Věci Veřejné, ANO, Piráti... Stále stejná prázdná ‚protikorupční rétorika‘, silácká gesta, vězeňské autobusy, smyčky na lasu. Příště bude možná i gilotina... Body to jistě přináší. O to větší zklamání později,“ soudí bývalý poslanec TOP 09 Miroslav Kalousek. Že je pirátská reklama s Jakubem Michálkem a lasem sice úsměvná, ale také poměrně znepokojivá, zhodnotil na sociální síti šéfredaktor Info.cz Michal Půr: „Není to zdaleka první věc, která ukazuje, že Piráti mají problém se současným pojetím spravedlnosti. A jejich volební program uklidnění rozhodně nenabízí,“ poznamenal.

„Piráti, jako kdyby chtěli oprášit, to svoje prastaré ‚Pusťte nás na ně!‘ Vždyť tak činí celá léta všechny opoziční politické strany, které zapomněly, že politika není jen ‚třídní boj‘, ale také snaha o dosahování konsenzu. Proto v ČR existuje tolik politických stran na jedno použití a starý volební korteš Kalousek varuje nejen před pirátským politickým zatměním mysli. Dokonce si myslím, že právě on, jako jeden z dnes nejzkušenějších politiků v ČR, zrozený a vychovaným jejími i svými chybami a omyly, varuje se vší odpovědností, které je jen schopen,“ dodává Zbořil.

Klasik by řekl: Každá kulka netrefí!

V této souvislosti můžeme připomenout i další zajímavé foto, které vyvolalo rozruch. A to fotka koalice Spolu z libereckého parku iQLandia, kde se lídři koalice pověsili na houpačky z lan. „Někdy si prostě nemůžete pomoct. Asi není potřeba vysvětlovat, jak moc nás iQLandia Liberec pohltila,“ zněl pak nápis na facebooku předsedy ODS Petra Fialy. Fotka vzbudila kladné i odmítavé reakce. Zatímco někteří ocenili, že i politici si musí trochu oddechnout, další dali jasně najevo, že tohle není prezentace, kterou očekávají od členů budoucího kabinetu.

„Klasik by řekl – každá kulka netrefí! Ale tragédii z toho dělat nemusíme. Dokud se nebude Petr Fiala ukazovat ve společnosti Pavla Novotného jako svatí Petr a Pavel, nejedná si o nic, před čím by si nemohli pomoct voliči společenství Spolu. Někteří politici jsou amúzičtí a vizuálně neatraktivní, ale to ještě neznamená, že je lidé nebudou volit,“ podotýká Zbořil.

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš napsal voličům dopis. V něm shrnuje, co všechno se vládě podařilo. SPD vyrazí mezi voliče s kamionem. Pro příznivce připraví i tzv. Český jarmark.

Podle Zbořila je zatím v kampani zajímavé to, že jde o trochu těžkopádné variace na staré téma. „Šloufova Zemáka nahradil americký track, český jarmark připomíná rozdávání koblih, dopisy ‚mým věřícím‘ psal v minulosti také už kdekdo. Ale jsou prázdniny a politické strany v září jistě ještě s něčím novým přijdou. Peněz, zdá se, na to mají dost,“ říká Zbořil.

Rozklad EU se blíží?

Většina poslanců Evropského parlamentu žádá Evropskou komisi, aby posoudila možnost zastavit Maďarsku dotace, dokud nepřestane diskriminovat sexuální menšiny. Diskriminační je podle europoslanců nový maďarský zákon, který zakazuje propagaci sexuálních menšin mezi dětmi ve školách či změny pohlaví u dětí do doby plnoletosti. Maďarský premiér Viktor Orbán tvrdí, že zákon je určen na ochranu dětí před pedofily. Žádný z českých europoslanců nehlasoval pro toto usnesení, které je k Maďarsku velice kritické.

„Hlavním posláním EU je sice ‚zlepšit spolupráci členských zemí‘, ale zdá se, že poslanci 17 zemí nesouhlasí s reprezentanty zbývajících deseti. Ti sice mají na půdě Evropského parlamentu početní převahu nad těmi nesouhlasícími, ale přesto je vyhrožování Maďarsku vyloučením nebo k nucenému odchodu z EU nevhodné. Vypadá to spíše na to, že někdo uvnitř EU má zájem na neshodě mezi členskými zeměmi. A i když nemusíme hned přemýšlet o vzniku Podunajské federace, připomínající Rakousko-uherskou monarchii, na území od Slovinska po západní Balkán, přece jenom se zdá, že někteří evropští politici přemýšlejí více o sexu než o spolupráci,“ říká politolog.



„Když navíc chtějí svěřit tuto starost pod kuratelu některých až pozoruhodných dam v EK, snad abychom se opravdu báli s Tomiem Okamurou a SPD, že rozklad EU se blíží?“ dodal.

Premiér Andrej Babiš se odmítá připojit k červnovému dopisu 17 lídrů Evropské unie, který žádá Evropskou komisi o zásah ve věci už zmiňované maďarské novely zákona. Babiš dopis požadující zásah vůči maďarským zákonům označil za „cant“. „Rodiče mají vychovávat děti, ne nějaká neziskovka,“ uvedl po dotazech od Pirátů ministerský předseda. Upozornil, že s homosexuály nemá problém a že má mezi nimi řadu přátel.

„Nezdá se mi, že by se pan premiér choval jako ‚hrdina‘, který chce EU rozložit. Varuje jen před příliš radikálními změnami tradičních hodnot. Ví, že realita je realita a upozorňuje jen na to, že doby, kdy se v některých zemích vášnivě diskutovalo, pod praporem rudé hraběnky Kolontajové, a Oscar Wilde odsuzoval pro nemravnost do kriminálu, příliš svobody a sociální inteligence nepřinesly. Rozumíme tomu tak, že jde o právo národa vychovávat své děti podle vlastních hodnot. Ne podle těch oktrojovaných centrálně. A upozorňuje, že je třeba brát v úvahu národní a náboženské tradice, tisíciletou evropskou kulturní historii a nepodléhat představám o jejích změnách prostřednictvím digitalizované adolescence,“ komentuje Zbořil.

Lídři šestnácti nacionalisticky laděných partají ze čtrnácti zemí, včetně Jaroslava Kaczynského, Mattea Salviniho, Marine Le Penové nebo Viktora Orbána, minulý týden podepsali deklaraci požadující návrat kompetencí národům. Na září svolávají do Varšavy konferenci. Jde jim o to, aby byla EU svazkem národních států namísto snahy vytvořit federální blok.

„Jak už jsem řekl, chování některých jednotlivců, ale i institucí EU vyvolalo protitlak. Patrně ani v EU, stejně jako v EK nemohou někteří pochopit, že právě kvůli jejich perverznímu chování, pěstování byrokratického blahobytu a majetkové výlučnosti se vrací na pořad dne otázky po původním smyslu a účelu evropské integrace. Dnes se mnohem častěji než ještě před několika lety objevuje volání po EHS a současný stav je posměšně nazýván ‚čtvrtou Velkoněmeckou říší‘,“ podotýká Zbořil.

„Nejedná se o osamělé hlasy několika evropských politiků. Jde také o to, že v čele EU nestojí ani volené, ani přirozené autority, které by obohatily evropskou integraci o nové nápady a dokázaly by o nich přesvědčit i ‚evropské spoluobčany‘. Smutný pohled do obrázkového kalendáře osobností EU jen potvrzuje, že skuteční politici a političky se v kuloárech EU nerodí a že na nich parazitují jen osoby, které jsou v mnoha zemích považovány za ziskuchtivé a neschopné,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

