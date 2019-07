Rozjezd barevné revoluce v ČR, plánované na listopad. Zkušený Zdeněk Zbořil už ale vidí nechtěně prozrazené náznaky

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA „V ČR není ani ústavní krize, ani vládní krize,“ komentuje napjatou situaci na politické scéně politolog Zdeněk Zbořil. Podotýká, že v ČSSD zřejmě uvěřili vlastní scestné interpretaci Ústavy. „Představa o podání kompetenční žaloby na prezidenta mi připadá jako nápad z okruhu brain-trustu Vladimíra Špidly nebo pana Pocheho.“ Premiér Andrej Babiš je podle Zbořila v dobré kondici, ale proč by měl držet vládu za každou cenu? „Pokud někdo opravdu sní o ‚zlaté revoluci‘, měl by si v klidu spočítat, komu by to prospělo a koho by to vrhlo do stavu beztíže,“ uvedl politolog.

V uplynulém týdnu zažili poslanci rétorický maraton. Celých 18 hodin trvala schůze Sněmovny, kde se jednalo o návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO a ČSSD. „Byla to jen trapná obstrukce a hodně neuváženého exhibicionismu. Možná mohli někteří ctihodní členové Poslanecké sněmovny zvážit, zda nepůsobí trapně, když jsou tak rozčileni. A zejména ti ze strany KDU, která se stále ještě jmenuje ČSL, nemuseli rozdávat film o Miladě Horákové a věnovat chvilku vzpomínání, jak jejich strana vedená páterem Plojharem přisluhovala v době politických procesů.“

„Beru to jako pokus o destabilizaci naší země,“ řekl v debatě poslanců před hlasováním o nedůvěře premiér a předseda ANO Andrej Babiš. „Česká republika se nikdy neměla tak dobře jako v tomto období.“ K vysvětlování premiéra Zbořil dodává: „Trochu mi to připadá jako přesvědčování přesvědčených. Vnášet něco racionálního do iracionálního prostředí, kde se říkají vědomé nepravdy a řečníky, ať už jsou jakkoli zaoblení, zmítají emoce a rozum se dávno vytratil, je marné. I kdyby byla pravda, co pan premiér říká, měl by si uvědomit, že mluví k těm, kteří sní o ‚zlaté revoluci‘, která je za dveřmi a plánovaná na listopad tohoto roku. Jen to zase někdo prozradil dříve, než měl.“

„Asi paní Benešová ví, o čem mluví“

Během jednání ve Sněmovně zazněla řada zajímavých výroků. Rozruch způsobila ministryně spravedlnosti Marie Benešová. „Ti, kteří mě dneska nálepkují, tak sami mají problémy, protože si některé pamatuju z telefonních odposlechů,“ poznamenala ministryně. Komentátor Alexandr Mitrofanov její slova považuje za legitimizaci protestů proti její osobě. „Asi paní Benešová ví, o čem mluví. Skandály s odposlechy trvají už nejméně dvě desetiletí a někteří novináři by si měli vzpomenout, ke kterým a jak se dostali oni. Paní ministryně jen řekla, že o nich ví, a nic neprozradila, na rozdíl od kolegů pana Mitrofanova,“ komentuje politolog.

Slova Benešové rozladila expředsedu TOP 09 Miroslava Kalousek, který ji označil za političku minulosti. „Málo platné, Marie Benešová je politik minulosti. Ona si pamatuje z minulých odposlechů. Politici ‚nových pořádků‘ jsou politici budoucnosti. Ti si připomenou z budoucích odposlechů.“ Zbořil k tomu dodává: „To nejhorší na slovech pana Kalouska je, že si myslí, že je politikem budoucnosti. Sice jsem ho nezahlédl na demonstraci drobných střádalů, jak o přítomných na Letné mluvil pan Minář, ale přikyvoval Karlu Schwarzenbergovi, když se zmínil o kvalitách senátora Martina Czernina, který se v sobotu domníval, že ‚ústavní krizi‘ rozhodne ulice.“

Na půdě Sněmovny čelila kritice ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Její slova o důchodové reformě a kritiku pravice neunesla poslankyně ODS Jana Černochová: „Paní ministryně je vrcholem arogance. A nejenže je arogantní, ona je i hloupá.“ A s jakým dojmem sledoval tuto výměnu názorů v Poslanecké sněmovně Zdeněk Zbořil? „Myslím, že paní poslankyně Černochová sama ví, kdo je hlupák a co je arogance. Mnohokrát se nechala v Poslanecké sněmovně unést svou důležitostí, a i když mne paní Maláčová spíše nezajímá, nemusela se jí její kolegyně vysmívat. Jméno Maláčová je populární i u Bakalových ve Švýcarsku, a co kdyby něco...“ glosuje politolog.

Někteří poslanci snili o rozkolu ČSSD

Poté, co vláda hlasování ustála, okomentoval průběh předseda ČSSD Jan Hamáček takto: „Hlavním cílem opozice při hlasování o nedůvěře vládě byla dnes ČSSD. Slyšeli jsme patetické výzvy o tom, že rozhodneme o pádu vlády. Jaká je realita? I kdyby se všichni poslanci ČSSD připojili k opozici, vláda by nepadla. Proč? Opoziční poslanci prostě nepřišli do práce.“ Zbořil připouští, že chvílemi jednání opravdu vypadalo tak, že nejde o Andreje Babiše, ale o ČSSD. „Ale opozici chybí lidé, kteří by se kromě nadávek a zloby také trochu zabývali situací v Poslanecké sněmovně nikoli jen z hlediska jak a koho kdy ‚sejmout‘, dělalo by to alespoň lepší dojem. Tentokrát to vypadalo, že někteří poslanci už měli jasno a snili o obvyklém snad přímo geneticky daném rozkolu ČSSD. Ten tam sice je, ale jeho důvodem jsou jiné věci než si zmatení členové opozice myslí,“ uvedl politolog.

K ČSSD měla na sociálních sítích poznámku i zastupitelka Lenka Mottlová z ODS: „ČSSD klesla na dno. To už ten Sobotka měl větší ‚koule‘ než Hamáček. Po 150 letech existence prodali budoucnost ČR za svá křesla.“ Zbořil k jejímu vyjádření podotýká: „Ta paní má hezký slovník. Takový, jak z bývalé periférie. Je hezké, že paní Mottlová ví, čemu všemu se ČSSD ve svých dějinách zpronevěřila, ale mohu ji ujistit, že tento poslední ‚výprodej budoucnosti ČSSD‘ není ani první, ani nebude poslední.“

Ne. Ani ústavní krize, ani vládní krize

„Česká republika se dostala na hranu ústavní krize,“ prohlásil Jan Hamáček. Reagoval tak na oznámení prezidenta o tom, že odmítá ultimáta a že Antonína Staňka do konce června nenahradí Michalem Šmardou, jak sociální demokracie požaduje. „Ústava hovoří o tom, že pokud předseda vlády navrhne ministra k odvolání, tak prezident této žádosti vyhoví,“ uvedl Hamáček. Připomeňme, že sociální demokraté před týdnem podmínili setrvání ve vládě mimo jiné výměnou na ministerstvu kultury. Pohrozili i kompetenční žalobou na prezidenta k Ústavnímu soudu.

„Myslím, že se pan Hamáček mýlí. V ČR není ani ústavní krize, ani vládní krize. Ačkoliv by si to mnozí, zejména z řad opozice, přáli. Je tu ale už dlouhotrvající krize ČSSD, která si to jen nechce přiznat. Také představa o podání kompetenční žaloby na prezidenta mi připadá jako nápad z okruhu brain-trustu Vladimíra Špidly nebo pana Pocheho... Zřejmě už v ČSSD uvěřili vlastní scestné interpretaci Ústavy, tak jak se to objevuje v různých pořadech některých televizí nebo u několika vulgárních politologů, ale to ještě neznamená, že bychom s nimi měli souhlasit,“ uvedl Zbořil.

„O tzv. ohýbání Ústavy hovoří i pan dr. Kysela, ale mýlí se, když předpokládá, že autoři Ústavy ČR byli hlupáci, zapomněli do jejího textu vložit časové údaje o vykonávání práva a hledání spravedlnosti, a my moudřejší to dnes musíme napravovat. To, že si to myslí i Viki od Voršilek nebo jedna česká herečka, která se teprve chystá udělat si ‚maturu‘, spíš svědčí proti názorům těch, kteří si myslí, že zejména pro prezidenta je rozhodnutí vlády nebo Poslanecké sněmovny vojenským rozkazem, který musí splnit pod trestem popravy před ranním kuropěním. A nehledět a nesnažit se napravovat nebo nevidět jejich chyby.“

Prezident na téma odvolání ministra kultury bude v úterý mluvit s Hamáčkem i s Babišem, 12. července pak přijme předsedu ČSSD i ministra kultury Antonína Staňka, které chce prý usmířit. „To je jen jednání na odpovídající úrovni a snaha najít a odstranit spory, které v ČSSD okolo pana Staňka jsou. Tři strany mají tři názory, tak je snad přirozené, aby se o tom spolu poradily a ani jedna ze zúčastněných se nesnažila volat po demisi vlády. V Poslanecké sněmovně sice existuje několik poslanců ČSSD, kteří se chtějí řídit starým známým ‚čím hůře, tím lépe,‘ ale jsou tam i v samotné ČSSD lidé, kteří si myslí, podobně jako pan prezident, že kdyby došlo k odchodu některých zástupců ČSSD z vlády, je možné ji různými způsoby rekonstruovat a umožní předsedovi vlády, aby se zbavil třeba paní Maláčové nebo pana Petříčka, kteří nepatří k jím protežovaným,“ popisuje Zbořil.

V rozhovoru pro MF Dnes prezident Zeman uvedl: „Kdyby sociální demokracie opustila vládu, tak by to znamenalo personální rekonstrukci vlády. Nic více, nic méně. Z důvodů, které vy oba znáte, se dá očekávat, že by podpora vládě v tomto případě byla ze strany SPD. A je-li tomu tak, pak by sociální demokracie spáchala kolektivní sebevraždu. Protože by se už nikdy do vlády nedostala.“

„Předpokládám, že by pan premiér SPD do vlády nezval, ale pan Okamura jistě bude uvažovat, zda se jeho straně vyplatí menšinovou vládu doplněnou o odborníky, nebo dokonce i členy ČSSD, kteří nejsou doma oblíbeni, podporovat. I když někteří členové ČSSD, a samozřejmě i opozice, nemají pana prezidenta rádi, mohli by si alespoň jednou přiznat, že může v podobných situacích využít svých zkušeností, které jsou na trochu vyšší úrovni než jejich. Dokonce si myslím, že vím, koho by pan prezident navrhl na místa těch, kteří v koaliční vládě být nechtějí a ti by si pak mohli už jen vyčítat, že se jim už zase jednou něco nepovedlo,“ komentuje politolog.

Zeman ale v souvislosti s protivládními demonstracemi nevyloučil možnost předčasných voleb. „Pokud by Andrej Babiš ztratil nervy – a pouze tehdy, když by je ztratil – tak v tom případě jsou předčasné volby řešením.“ Zbořil k tomu podotýká: „Myslím, že pan premiér je v dobré kondici, ale pokud se budou primitivní útoky na jeho osobu, nikoli jen na vládu opakovat nebo zesilovat, proč by trval na jejím udržení za každou cenu. A pokud někdo opravdu sní o ‚zlaté revoluci‘, měl by si v klidu spočítat, komu by to prospělo a koho by to vrhlo do stavu beztíže.“

Milion chvilek pro TOP 09?

Odstoupení premiéra Andreje Babiše žádá na svých demonstracích spolek Milion chvilek. Na jejich adresu prezident v rozhovoru pro PL uvedl: „Tito lidé doporučovali, aby byl přijat zákon, který vypracovala TOP 09. Já jsem přesvědčen, že tito lidé jsou spjati s TOP 09, no a přeji TOP 09 zisk 4,9 procenta v nejbližších parlamentních volbách.“

Politolog přidává další komentář: „Je to docela dobře možné, a sobotní interview pana senátora Czernina se toho vlastně týká. Ta změna celého režimu, která je jeho slovy avizována má přece tři stupně ke zlaté – proti Marii Benešové, proti Andreji Babišovi a konečně proti Miloši Zemanovi. Mohlo by se ukázat, že mu nejde jen o dnes tak populární liberální demokracii, ale i o trochu víc peněz a majetku. Má už sice našetřeno, ale peněz není nikdy dost.“



autor: Daniela Černá