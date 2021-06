Tak pojďte, pojďte? Zemanova past na opozici po svržení Babiše

Padne vláda po zítřejším hlasování o nedůvěře? Politický analytik Erik Best přichází s možným scénářem, který by mohl nastat. Otěže by převzal prezident Miloš Zeman, ovšem ne způsobem, jaký většina novinářů předvídala. “Mohl by si ihned povolat lídry opozičních stran, které hlasování vyvolaly a chtít po nich jméno nového premiéra a všech ministrů z jejich řad, když shodili vládu. A oni takový plán jistě nemají,” uvádí Best s tím, že celá zodpovědnost za pokračování Babišovy vlády i bez důvěry by padla na opozici.

reklama

Nachází se vláda Andreje Babiše nad propastí? Poslanci budou od čtvrtečního rána jednat o vyslovení nedůvěry menšinovému kabinetu hnutí ANO a ČSSD. I kdyby snaha opozice vyšla a nedůvěra Babišově vládě byla vyslovena, reálně se nic nezmění. Prezident Miloš Zeman totiž několikrát zopakoval, že nechá současný kabinet dovládnout do říjnových voleb.

Šlo by tak víceméně o symbolický akt a opoziční strany by jistě neváhaly po celou dobu kritizovat prezidenta, že nerespektuje vůli voleného Parlamentu a nechává vládu v demisi u moci další měsíce.

Anketa Chcete, aby KSČM vyslovila nedůvěru Babišově vládě? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 2440 lidí

Klíč k řešení celé situace v ruce drží komunisté. Díky jejich hlasům vláda na svém počátku získala důvěru a později i ustála hlasování o nedůvěře. Jenže KSČM před časem zrušila smlouvu o toleranci menšinové vlády s odůvodněním, že některé zásadní pasáže toleranční smlouvy nebyly naplněny.

Fakt, že komunisté aktivně při hlasování ve čtvrtek vládu nepodpoří, je prakticky jistý. Jenže k přežití vlády Andreje Babiše pohodlně stačí, když komunističtí poslanci před hlasováním opustí sněmovní sál a sníží tak kvorum. Pro vyslovení nedůvěry totiž Ústava ČR vyžaduje nadpoloviční většinu všech poslanců, tedy minimálně 101. Nikoli nadpoloviční většinu přítomných poslanců, jako je tomu u vyslovení důvěry.

Politický analytik Erik Best považuje za nejpravděpodobnější, že vláda hlasování ustojí právě díky komunistům, kteří by odešli ze sálu. KSČM podle něho díky svému vedení rozehrála úspěšnou hru, je před volbami vidět a razí strategii, která jí může pomoci.

„Lze očekávat, že KSČM bude chtít do poslední chvíle s Andrejem Babišem ‚vykšeftovat‘ i nepřímou podporu vládě, tedy odchod ze sálu. Samozřejmě to nebudou jako žádné kšeftování prezentovat. Komunisté to podle mě dělají dost dobře. Nejdřív se mi jejich postup moc nezdál, ale teď už vidím, že to je jinak. Jsou ve středu zájmu, Vojtěch Filip to dost dobře vysvětluje. Zdůrazňuje, že mají jiné důvody než tzv. demoblok, proč vládě nedůvěřují. Trochu mě pobavil, protože to formulovat tak, že mají jiné důvody než pravicová opozice. Takže Piráti jsou podle něho pravicová opozice? Řekl, že na levé straně jsou jenom komunisté. V každém případě myslím, že vláda nakonec hlasování o nedůvěře přežije. Jistě to bude záležet i na tom, zda před tím proběhne schůzka Babiše s Filipem, o které se mluvilo,“ míní Erik Best.

Erik Best. Foto: Hans Štembera, PL

Pozastavuje se nad důvody, které oficiálně komunisty vedly k ukončení toleranční smlouvy. „Vojtěch Filip říká, že převážně jde o věci týkající se zahraniční politiky, což je velmi chytrý tah. Těžko říct, jestli si běžní voliči všímají, co se v této oblasti děje. Výklad pozice KSČM je ten, že sice nedůvěřuje vládě, ale nechce být na straně pravicové opozice, takže odejde ze sálu. Je to pochopitelné. Někdo může říct, že když nebudou otevřeně proti, jsou s vládou. Matematicky to tak je, ale projeví tak svůj jasný názor a neochotu přímo vládu podpořit. Vlk se nažere a koza zůstane celá,“ odhaduje analytik.

Z hlediska politiky komunistické strany a prezentace jejich vlastním voličům je podle jeho slov nejlepší strategie opustit sál. „Je to i lepší, než kdyby tam zůstali a zdrželi se hlasování,“ dodává.

V případě, že by nakonec komunističtí poslanci aktivně proti vládě zvedli ruku, mohl by podle Besta ihned aktivně zakročit prezident. „Zeman může překvapit a nikoliv tak, jak někteří tvrdí, že by si jmenoval vlastní prezidentskou vládu. To si nemyslím. Měl by na stole skvělou variantu. Hned druhý den si pozvat lídry opozičních stran, které hlasování o nedůvěře vyvolaly a zeptat se jich, jaký mají plán, kdo z nich teď chce být jmenován premiérem, jací budou ministři apod. Na to podle mě nejsou připraveni. Kdyby se takhle prezident zachoval, opozice by se ztrapnila a z hlediska PR by to pro ni rozhodně nebylo dobré. Spíš ale všichni počítají s tím, že nedůvěra vládě vyslovena nebude,“ uzavírá svůj pohled Erik Best.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky JUDr. Vojtěch Filip KSČM



1. místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kritika současné opozice kvůli snaze vyslovit vládě nedůvěru přišla v úterý z nečekaného místa. Vyvolání hlasování o nedůvěře ostře zkritizoval exšéf Milionu chvilek pro demokracii a aktivista Mikuláš Minář. Podle něho tím opozice de facto vysloví důvěru prezidentu Zemanovi a umožní mu dělat cokoliv, co bude chtít.

„Já teda nevím, asi mi něco uniká, ale pořád mi přijde, že vyslovit TEĎ vládě nedůvěru je pěkná kravina. A obrovský risk. Copak to nikdo až na pár novinářů nevidí? Jasně, chápu všechny argumenty opozice. Tahle vláda si důvěru prostě nezaslouží. Každý týden přináší další důkaz, dějí se hrozné věci. Hamáček, Vrbětice, střet zájmů. Jasně, Miloš Zeman má už teď na vládu obrovský vliv. To všechno je pravda. A proto uděláme co? Dáme Miloši Zemanovi možnost dělat si, co chce. A budeme se modlit, aby byl hodný a dodržoval své sliby. Vyslovením nedůvěry vládě opozice především vysloví důvěru Miloši Zemanovi a dá mu obrovský manévrovací prostor! Potenciální zisk pro opozici? Minimální. Potenciální rizika pro republiku? Obrovská,“ prohlásil mimo jiné Minář na svém facebookovém profilu.

Fotogalerie: - A zase ta sněmovna

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.