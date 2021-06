Taková žluč. Trest za ni? Po Klausově oslavě se Zbořil neudržel

reklama

Druhý český prezident Václav Klaus oslavil v pátek na Pražském hradě narozeniny. Své dárky přidal i současný prezident Miloš Zeman, který neváhal vyzvat Klause k návratu do politiky: „Chybíš nám. Myslíš si, že jsi dost v politice, když píšeš různé komentáře. Je to málo a měl by ses do aktivní politiky vrátit.“ Tato Zemanova slova byla následně odměněna bouřlivým potleskem. „A myslím, že řada lidí včetně mých voličů by tě v tom podpořila. Nu a mám tě rád, přeji ti vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a životní pohody. Jo, a abych nezapomněl, nech se očkovat,“ zažertoval opět Zeman a připil Klausovi na zdraví vychlazeným pivem.

„Ačkoliv oba prezidenti prožili různé životy, mají toho hodně společného. Patří ke stejné generaci, studovali celý svůj život stejný nebo hodně podobný obor, který bych se nebál nazvat politickou ekonomií, politickou kariéru začali dělat na nejvyšší úrovni díky listopadovému převratu a následující politické a ekonomické transformaci,“ komentuje politolog Zdeněk Zbořil. „Oba, na rozdíl od mnoha svých současníků, se nepřestali názorově vyvíjet, stále se učit, jak dělat českou politiku v době, kdy ji chtěly ovlivňovat různé zájmové skupiny doma i v blízkém a vzdáleném zahraničí. Byli přímými svědky zániku Československa, ve kterém žili stále ještě větší polovinu svého života a neztratili svůj charakteristický smysl pro humor,“ dodal.

K oběma prezidentům má Zbořil i tuto poznámku: „Pro oba je politika něco jako opium, ale na rozdíl od svých malicherných kritiků se na tomto třetím informačním poli pohybují s nadhledem. Rád bych chtěl přát takový formát osobnosti jejich nástupcům, ale i když se snažím být ohleduplný, přesto musím sdílet skepsi obou odcházejících a obávat se po jejich odchodu spíše toho horšího.“

Klaus za přání poděkoval. „Některé ty věci, které tady byly vysloveny, jsem eventuálně schopen realizovat a doporučení pana prezidenta splnit, ale myšlenku, že bych se nechal očkovat proti této pofidérní nemoci pofidérní vakcínou, to ode mě nikdo snad nemůže očekávat, ale nechci to bagatelizovat,“ prohlásil s úsměvem. Bývalý prezident také ocenil Zemanem psané blahopřání, které obdržel. „Musím sebekriticky uznat, že tak hezké blahopřání, jako napsal on mně, bych já jemu určitě nenapsal. Byl sem tím vyloženě zasažen,“ chválil Klaus, který byl očividně v dobrém rozmaru.

Zdeněk Zbořil

„Ve Francii mají hezké pojmenování pro politiku – jeux politique, které v obou případech, o kterých zde mluvíme, bychom mohli používat v doslovném překladu. Oba pánové vědí, že politika je také hra, ale i že je to hra, při které jde někdy o život. A také vědí, že mají mnoho nepřátel zejména mezi těmi, kteří se neumějí vyrovnat, jak nedávno připomněl Václav Klaus, se svým zneuznáním,“ podotýká Zbořil.

Prezident Miloš Zeman v oficiální gratulaci také uvedl: „Mnozí to nechápali, protože vidí svět jako místo zápasů absolutních, kde není prostor pro přemýšlení, ale jen k odvetě. Budoucnost proto dobře ocení, jsem si jist, tolik kritizovanou opoziční smlouvu, Tvé prezidentství i čas po něm následující. Protože v tom všem byla a je již zmíněná odvaha.“ Vyzvedl Klausovu politiku. „Byl jsi po celých deset let výrazným prezidentem s jasnými názory, žádný zaprášený oleandr někde v koutku, žádná nic neříkající prázdná schránka bez špetky odvahy. Nejen v šedi politického průměru jsi byl výjimečným prezidentem republiky, což vyvolávalo zlost neschopných, ale i všehoschopných. Jistě sám vidíš, že v tomto se doba nezměnila. Možná že těch šedivých myší poněkud přibylo,“ pokračoval. „Nabízí se mi napsat, že patříš mezi poslední mohykány svobody. Ze tvé svobodomyslnosti budou čerpat naši nástupci, kteří zatouží po svobodě bez přívlastků a balastu ideologií,“ věří současný prezident.

„Nevím, zda asertivní a sebeobdivný pan senátor Fischer přežije tato slova ve zdraví. Ale možná ani nepozná, že prezident těmito slovy také popisuje právě jeho politickou budoucnost, ke které se přihlásil svým veřejným vystoupením ve prospěch svého zvolení nástupcem Václava Klause a Miloše Zemana. Možná by si mohl svůj čtyřicetistránkový elaborát hanobící Miloše Zemana ještě jednou přečíst ve společnosti sobě rovných a zamyslet se nad tím, zda by neměl společně s nimi „zůstat zapomněn být v tichu,“ komentuje Zbořil.

„Nesluší se při tak významném jubileu kohokoliv počítat jen jeho hříchy“

Že Klaus jako nejvýraznější postava české polistopadové scény zaslouží velkou gratulaci, říká europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra. Té se bohužel příliš nedostává. „Bohatou zemí jsme i díky němu,“ připomněl europoslanec v komentáři pro Lidové noviny, kde hovořil o tom, kam nás dovedla Klausova důležitá politická i ekonomická rozhodnutí. Návrat do politiky by měl podle Vondry zvážit. „Politik má dávat naději. V devadesátkách v tom byl neotřesitelný, teď je ta bilance rozpačitá,“ míní. Silný je jeho hlas prý tam, kde brání svobodu a vymezuje se proti politické korektnosti, která ji ničí. Slabší je naopak tam, kde upadá do pesimismu a skepse. Jedno je ale jisté: „O stát se ale bez jakýchkoli pochybností zasloužil a velká gratulace mu náleží zcela po právu. Ticho není namístě,“ uzavřel Alexandr Vondra.

„Nesluší se při tak významném jubileu kohokoliv počítat jen jeho hříchy. Ale je na místě spíše chválit než pomlouvat. To obstarají ti, které Jaroslav Veis v Lidových novinách roztomile nazývá poskoky. Určitě tím nemyslí Alexandra Vondru, ale Alexandr Vondra by si to mohl myslet o něm a jemu podobných. Vondra nenapsal nic jiného, než co si o Václavu Klausovi a době, kterou s ním prožil, myslí. A když máme třeba jiný názor, nejsme zde od toho, aby nám říkal něco jiného, než o čem je přesvědčený,“ podotýká Zbořil.

Oslava ovšem řadu lidí naštvala. Mezi nimi byl i parazitolog Jaroslav Flegr, který vyjádřil naději, že sešlost na Hradě snad alespoň monitorovala Bezpečnostní informační služba. „I samolibí žlučovití staříci, dlouhodobě hájící zájmy nepřátelské mocnosti a hlásající nebezpečné nesmysly, mají právo oslavit v kruhu spřízněných duší své narozeniny. (Doufám, že se tak stalo pod dohledem BIZ.) A já budu mít zase právo oslavit ty jejich první nedožité,“ napsal doslova parazitolog Jaroslav Flegr.

„Nevím, kde té žluči ve službách politiky je rozlito více. Zda u dvou prezidentů nebo jednoho parazitologa. Ať si každý vybere. Ale těšit se na „oslavu prvních nedožitých narozenin“ obou prezidentů nebo kohokoliv jiného je dost perverzní. A hodné spíše parazita než parazitologa. Doufejme, že ho nestihne boží trest, jak už se některým ‚přejícím‘ dokonce stalo,“ komentuje Zbořil.

ODS, nositel změn české politiky?

Starostovi Řeporyjí vadí, že se Jaromír Jágr odmítl naočkovat proti covidu a stát se jednou z tváří propagační kampaně pro vakcinaci. „Já Jardu nelynčuji, já jenom říkám, že měl radši mlčet. On, vzor pro pracující, nemůže říkat, že se nenechá očkovat, že má dost protilátek, to je sama o sobě kravina,“ zlobil se Novotný. „Je to kravina na kvadrát, vědecky naprosto vyloučená, je to hovadina, a Jarda, který není zrovna nejostřejší tužka v penále, by se měl zamyslet nad tím, co komunikuje směrem ven, protože to je prostě až nebezpečné,“ uvedl také Novotný. Do Jágra se pustil v rozhovoru na CNN Prima NEWS. „Jarda je i pro mě morální vzor, ale tady jedná jako debil a hokejová rodina je dost blbá na to, aby ho někteří následovali,“ zněl příspěvek Pavla Novotného, který napsal na twitteru.

„Snad nemusíme příliš dlouho přemýšlet o tom, kdo by měl nebo neměl raději mlčet. Mně se zdá, že by to spíše měl být pan starosta. Ale ať si každý vybere, dokonce třeba až půjde volit ODS, která chce být nositelem změny českém politiky a příkladem její nové noblesse oblige,“ podotýká Zbořil.

Jágr přidal reakci s fotkou ostrých tužek v pouzdře. „Komunální politik ODS Pavel Novotný prohlásil o Jaromíru Jágrovi, že není nejostřejší tužka v penále. Pavle, to bylo dobrý! Už na to asi hodinu koukám a nemůžu se najít,“ sdílel na instagramu v tzv. stories Jágr. K tomu připojil píseň od Karla Gotta „Žít“.

„Jaromír Jágr to vyřídil rychle a jednoduše. Možná jen nemusel plýtvat tolika slovy,“ říká Zbořil.

Sesadit hlavu státu? Zřejmě by to prospěch nepřineslo

Senátní komise pro Ústavu ČR a parlamentní procedury projednávala návrh na vyslovení neschopnosti prezidenta republiky vykonávat úřad. Zatím nerozhodla, zda doporučí Senátu, aby spustil příslušnou proceduru. Víc bude jasné až koncem června. Šéf Senátu Miloš Vystrčil nicméně uvedl, že v tuto chvíli není dostatek podkladů pro to, aby se tak učinilo. Je potřeba počkat na stanoviska odborníků. Vyslovil názor, že dostupné materiály dostatečné ani nebudou.

„Nevím, ale možná těch dvacet hrdinů v Senátu, kteří chtěli sesadit hlavu státu mj. ‚zastupujícího stát navenek‘ ztratilo odvahu. Jen tak mimochodem prozradili, že těch 42 stran pro pana senátora Fischera napsal neodborník. Nebo jim došlo, že před prázdninami a před volbami do Poslanecké sněmovny by to nemuselo jejich stranám přinést žádné velké benefity. Ostudy už mají dost, tak proč ještě přikládat pod kotel? Ono to obvinění z pokusu o státní převrat, byť parlamentní cestou, také může někdo brát docela vážně,“ podotýká Zbořil.

Necelé čtyři měsíce před sněmovními volbami přišla agentura SANEP s pravidelným „volebním modelem,“ prezentujícím voličské nálady. Piráti by červnové volby se ziskem 24,7 procenta hlasů vyhráli, ale jejich náskok na druhé ANO se během jediného měsíce smrskl na polovinu. Andrej Babiš by bral 22,3 procenta. Růst zaznamenalo seskupení SPOLU, z 18,5 poskočilo na 20,1 procenta. Následuje SPD, která v podstatě zopakovala květnový výsledek. Kolem pětiprocentní hranice se tlačí ČSSD, KSČM a nově i Přísaha Roberta Šlachty. Zatímco ČSSD klesá (o čtyři desetiny na těsných 5,3 procenta), KSČM se přes pětiprocentní hranici naopak přehoupla a Přísaha coby skokan měsíce zvýšila své šance o celé procento.

„Změny volebních preferencí jsou v dnešních dnech až příliš velké, rychlé a nedůvěryhodné. SANEP má sice jinou metodiku než ostatní agentury, ale těch přibývá, až to vypadá, že to může být také dobrý kšeft. Podle všeho možného se ale zdá, že jde jen o přípravu veřejnosti, aby byla schopná přijmout jakýkoliv výsledek voleb. Neříkejme cinknutý výsledek voleb, ale něčeho tomu dost podobného,“ uvedl politolog.

Chvatná spanilá jízda Bidena do Ženevy

V uplynulém týdnu se uskutečnil očekávaný summit prezidentů velmocí v Ženevě. Setkání prezidentů Spojených států amerických a Ruské federace mělo přinést uklidnění napjatých vztahů.

„Odkazuji na interview pana velvyslance v USA Hynka Kmoníčka, které s ním vedl Martin Shebu v Lidových novinách v sobotu 19. června. Je to důkladný rozbor stavu věcí a dosud jsem nečetl nic lepšího. Podle mého názoru to důležité, na co pan velvyslanec upozorňuje, je, že se o vztahu k ČLR jednalo buď za zavřenými dveřmi anebo záměrně nejednalo, protože je to věc, ke které např. EU nemá co říci. Pan velvyslanec také v LN nevedl geopolitickou debatu. K těm mají sklon komentátoři z nejrůznějších koutů světa, mezi nimi také čeští mezinárodně političtí komentátoři, kteří, dnes už můžeme říct skoro vždy, toho vědí ze všech nejvíce,“ uvedl Zbořil.

„Snad nikoho neurazím, když si dovolím pochybovat o tom, zda celá chvatná spanilá jízda Joea Bidena do Ženevy byla jen seznamovací nebo byla cestou na rozloučenou. Nebo že bylo zajímavější, o čem oba státníci nemluvili, než to, co před kolorovaným globusem nám nevidomým řekli a ukázali. Také jen tak mimochodem, z rodinného kruhu Borise Johnsona: Podle britského tisku, který jak víme z poslední doby, nemusí vždy psát jen pravdu, se ozval hlas, že si Mrs. Johnson připadala při tanečcích okolo G7 jako na svatební cestě,“ dodal.

Dagmar Havlová obdržela reakci na svůj komentář vůči spolku Prázdné domy. Před domem se jí nashromáždili turisté, jimž průvodce vyprávěl o historii objektu. Havlovou celá věc nazlobila a v diskusi uvažovala o tom, že příště vezme hadici s vodou či plato vajec. „Nedělní klid. Už toho mám dost. Už jsem rozčilená! Nejsem muzeum!!! Prosím snažně!!! Nevíte, kam se obrátit? Stojí tady zástup za zástupem. Pište mi do zpráv. Děkuji moc! Vám klidný a nikým nerušený odpočinkový víkend,“ napsala Havlová, jež sdílela i video, jak celá akce vypadá. „Asi dvacet minut tady žvaní,“ je slyšet na videu hlas Havlové. Lidé na ni také mávají. „Zatím vím, že pán pracuje na státním zastupitelství, tudíž si ho platíme z daní a tady si inkasuje 150 Kč za jednoho člověka,“ podotkla Havlová následně v diskusi. Spolek Prázdné domy ve svém statusu uznal, že to byli skutečně oni, kdo kolem jejího domu prošel. Jsou přesvědčení, že nic špatného nedělají, chodí po vycházkách, zajímá je architektura. Dále vyvrací další nařčení Havlové, že by měli být podnikatelským subjektem. Jsou spolkem. „Veškerý svůj výdělek z vycházek věnujeme na opravy drobných památek. Trochu paradoxní je, že poslední rok věnujeme prostředky na opravu kaple Panny Marie Bolestné pod barrandovskou skálou, což je kaple, která stojí vedle slavných staveb rodiny Havlových jako Barrandovských teras nebo filmových ateliérů,“ píší ke konci statusu.

„Kdo ví, co se stalo s Barrandovskými terasami, které přežily dobu, jíž jsme se naučili říkat totalita, kdo si pamatuje, co se odehrávalo okolo paláce Lucerna a jak se kupčí se jménem Václava Havla jako se suvenýrovou matrojškou na peníze, nemůže se divit, že došlo také na jednu z posledních akvizic rodiny Havlových v Praze. Nová doba chce nové činy, a tak nakonec dostihla neviditelná ruka trhu i paní Dášu. Že to může být nepříjemné, jí můžeme věřit a jistě jí to potvrdí i mnoho dalších, kteří se stali obětí hrabivosti doby, o kterou se Václav Havel tolik zasloužil,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

