Takže zpět ke kalkulačce... Analytik počítá demonstranty na Letné a o jejich vlivu má zcela jasno

Největší demonstrace za posledních 30 let, odhady mluví o 200-300 tisích lidí. Ti všichni požadovali konec premiéra Andreje Babiše. Není to už jasný vzkaz? Neměl by se premiér vážně zamyslet, odejít a nechat funkci někomu jinému z ANO?

Jak chce. Zamyslet se může. Může si i čapnout na bobek a může se podělat jako Adamec před Havlem před třiceti lety. Nebo nemusí. Nechápete? Takže prosím zpět ke kalkulačce. 250 000 lidí bylo na Letné. Dejme tomu pro zjednodušení, že to jsou všichni rozzlobení. Tak to jsou 3%, neboť podle posledních voleb (do EP) máme 8 316 737 oprávněných voličů. A nebo 5,01 % při obvyklé 60% volební účasti. Čili na státní podporu pro politické vyžírky to stačí. Možná i na několik poslanců by to bylo. Ale to je tak všechno.

Kdyby ovšem byly volby, je nutno odečíst tyto voliče od voličů všech stran, které tvoří takzvaný "demoblok", což kupodivu není od slova demonstrace, ale od slova demokratický, které je vztaženo k politickým stranám, které, držíce se za ruce, se takhle nazvaly. Samy. V první řadě je to fialová ODS, o jejíž modré minulosti snad mluvit nemusím. Jim líbá lemrouch strana šlechty, Kalouska a církevních restitucí TOP-09. Na ně se usmívají Starostové skauta Gazdíka objímajícího lidovce Bělobrádka. No a ti všichni se plaví na pirátské lodi nadšeného kapitána Ivana Bartoše.

Anketa Myslíte, že Andrej Babiš bude premiérem až do konce tohoto volebního období? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 7955 lidí

Z trpaslíků obr české politiky nevznikne. Přestože demonstrace organizuje hlavně spolek Milion chvilek pro demokracii, účastní se ho lidé ze všech stran a skupin. Demonstrovat se naučili mladí i staří, studenti i důchodci, levičáci i pravičáci, liberálové i konzervativci.

Jak pravil pirátský poslanec Ondřej "Kedrigern" Profant, syn bývalého asistenta Petry Buzkové, na facebooku:

"Protivládní demonstrace mají smysl. A ve středu bude poslanecká sněmovna hlasovat o důvěře vládě. A já opět řeknu vládě Andreje Babiše jasné NE." A já mu pod to napsal komentář: "A většina poslanců řekne své jasné ANO…"

Jde o VĚTŠINU poslanců, kteří řeknou NE.

Organizátoři vyzvali lidi, aby diskutovali se svým okolím, vysvětlovali své názory a získávali další lidi pro svou věc.

Opakuje se nám tu scénář nedávno zesnulého profesora Gene Sharpa, nazvaný "From Dictatorship to Democracy, A Conceptual Framework for Liberation", který američtí Demokraté rádi používají na rozklad cizích režimů a který byl použit v prerelease verzi už pro sametovou revoluci. Bible aktivistů od Bělehradu po Rangún ho nazval recenzent ve Financial Times. Těsně po plyšáku herci a zpěváci pořádali spanilé jízdy po venkově, kde dojičkám v JZD a lesákům na samotách vysvětlovali podstatu demokracie. A oni říkali: "vy tam v tý Praze blbnete lidem hlavu, ale my tady máme jiný starosti …" Tehdy vznikl onen nesoulad mezi volbami v Praze a volbami na venkově, tehdy vznikl potenciál pro volby levicové ČSSD Miloše Zemana v roce 1992 (7,7%) a 1996 (26,44%) i volby Andreje Babiše v roce 2013 (18,65 %).

Sharp spolu s norským sociologem Johanem Galtungem, klíčovou postavou Nové levice, promýšlel svůj manuál nenásilné revoluce podle Gándhího desítky let - pod krytím Centra mezinárodních záležitostí Harvardské univerzity, Institutu pro výzkum míru v Oslo, univerztiy v Massachusetts, za peníze republikánů i demokratů - Fordovy nadace, Mezinárodního republikánského institutu, National Endowment for Democracy, RAND Corporation... Byl autorem konceptu transarmamentu - náhrady vojenských prostředků za účelem zajištění obrany civilní infrastrukturou na podporu nenásilného odporu a teorie měkké síly v diplomacii.

Autor studií Zkoumání nenásilných alternativ (1970), Politika nenásilného jednání (1973 - 1985), Sociální moc a politická svoboda a dalších… se podílel svými návody na překonání a eliminaci Galtungem definovaného strukturálního násilí. Svou teorií rozbil nevyhnutelnost bipolárního konfliktu a pomohl k rozvratu bipolárního světa. Přesvědčil myšlenkové zázemí americké zahraniční politiky, že nejlépe investované peníze jsou do disidentů a jejich cílů…

Myslíte, že tentokrát půjde skutečně o vzedmutí podpory pro jasný cíl – odchod Andreje Babiše?

Jde sice o vzedmutí, ale nevzedmeme se. Snad. Doufám. Věřím. Myslím... Nevím.

Kdyby za vámi někdo přišel a chtěl vás pro tento cíl „získávat“, co byste mu řekl?

Že už jsem jeden pokus o rozkradení státu zažil. A už tehdy jsem byl proti. Těm dneska věřím poctivé úmysly ještě méně, než těm před třiceti lety. To jsem byl mladý a nadšený gorbačovskou perestrojkou. Novým myšlením. Lidé chtěli více demokracie, více socialistické samosprávy, méně senilních a neschopných komunistů v čele. S čímž nebylo možno polemizovat. Nikdo si nepřál vracet velkostatky, zámky a továrny. Havlovi a jeho kamarádům se podařilo rozkrást a do zahraničí vyvést dodnes zhruba několik tisíc miliard korun a zničit desetkrát víc. Zničili i to, co přežilo 40 let vlády KSČ – továrny v pohraničí, které lidem dávaly práci ještě za první republiky a tvořily tamní ekonomické zázemí osídlení. Teď je snaha rozšířit rámec církevních restitucí, zvrátit Benešovy dekrety a restitucemi šlechtě zadlužit zemi na desítky let dopředu. Ojezdit dosud rovné zbytky silnic a nechat zreznout infrastrukturu železnice. A na místo pustých vesnic se prodere příroda a nesmyslné rezervace Natura 2000. Z Česka zbyde území kopírující hranice protektorátu.

„Aby někdo veřejně ponižoval paní, které je 71 let a je odbornicí na právo, respektovanou jejími kolegy a celou justicí, to zažívám fakt poprvé. A to jsem na světě 64 let,“ nechal se slyšet Babiš. Domníváte se, že protestující Marii Benešovou ponižují?

Berou si ji do huby. Na transparentech o ní hovoří jako o „Rudé Marii“, ačkoliv ona nikdy, na rozdíl od jiných „demokratů“ v justici, jako třeba i předsedy Ústavního soudce Pavla Rychetského, nebyla v KSČ.

„Když jsem uviděl na fotkách z demonstrací plakát ‚Rudá Marie‘, uvědomil jsem si, jak strašně moc je ve vzduchu nenávisti. Pravda už je úplně mimo hledáček některých lidí. Stačí vylepit fotku člověka, kterého vůbec neznáte, na kus kartonu, ten přinést na demonstraci – a má to spočítané! Strašné. Nedemokratické. Proti zdravému rozumu i proti citu. Lynčování za bílého dne,“ zhnusil se předseda vlády na svém facebookovém profilu, který olajkovalo na 9 tisíc lidí a sdílelo více než tisíc lidí. Místopředseda Ústavního soudu Jaroslav Fenyk se ptá naprosto zřetelně: Kdo se bojí Marie Benešové? A já bych věděl, co mu odpovědět:

Bakala. Bakala má strach. Ano, „ten“ Bakala, jehož investiční společnost Patria Finance sponzorovala kdysi Klausovu ODS, TOP-09 i Věci veřejné a který dnes sponzoruje Havlovy pohrobky a knížete. Ten Bakala, který rozkradl a vytuneloval doly OKD. Ten Bakala, který zprivatizoval 45 tisíc hornických bytů. Ten Bakala, který ovládá Respekt, Hospodářské noviny a je společníkem České tiskové kanceláře, sponzoruje středo- a východoevropskou pobočku amerického think-tanku Aspen Institute, kde je mimo jiné členem i ministr vnitra Hamáček... Ten Bakala se bojí Marie Benešové. Další miliardáři, kteří platí daně v daňových rájích, také.

Nejde ze strany premiéra jen o hysterickou reakci?

Marii Benešovou znám dobře a dlouho. Vážím si její přímočarosti, poctivosti i tvrdosti. Navrhoval jsem ji v roce 2011 členkám Sociálnědemokratických žen a pomáhal jsem jí na sjezdu v Brně do funkce místopředsedkyně tehdy silné a hrdé ČSSD. Je to žena, u níž rozum převažuje nad emocemi. Pro obtížný úkol je to od premiéra dobrá volba. Ona ten tlak vydrží. A bůh pomoz těm, kteří jí zkříží cestu.

Co soudíte o vystoupení Bohumila Kartouse z organizace EDUin, který se na pódiu opřel do Miloše Zemana?

Jo, to je ten bývalý „copywriter“ firmy SCIO, která vydělává na testování dětí? To je ten píárista, kterého dnes živí Janeček a Soros ve vzdělávacím „thinktanku“ EDUin? To je mluvčí těch udavačských elfů, kteří nám vnucují, co si máme myslet a jaká média nečíst? Ten, který v roce 1989, ve svých 12 letech, zažil „prozření““? Hmmmm... Profesionál. K pronajmutí. Myslím, že pan Kartous není někdo, kdo by měl druhým udílet lekce z morálky, i když nezastírám, že byl jediný, který svůj projev na demonstraci nečetl z předem připraveného papíru. To přinejmenším svědčí o mozku v hlavě, který jsem u ostatních postrádal.

Prezident se podle něj prý zejména klaní autoritářům v Číně a v Rusku, podkopává bezpečnost republiky a podporuje zájmy „několika šmejdů kolem prezidentské kanceláře“.

Diplomaté se zdraví úklonou, ne předklonem. Dělat diplomacii více směry znamená se setkávat s vůdci zemí, kteří vládnou, ne se šašky a s disidenty. V zahraničních vztazích nemáte právo říkat druhým, jak mají žít a čí životní hodnoty jsou lepší. I kdyby pradědečkem vašeho zahraničního partnera byl lidojed. Na tom se shodla kdysi OSN a je to jediný způsob, jak nedospět ve vzájemných vztazích k válce. Nejsme kolonizátoři a Rusko či Čína nejsou kolonie. Vztah k Rusku a Číně je pro Česko logický, protože do území bývalého Československa vede nejen plynovod Jamal a ropovod Družba, díky nimž topíme a svítíme, ale i širokorozchodná železnice, vedoucí přes Rusko až za Bajkal, do Vladivostoku a do Pekingu. Z druhé strany nic. Jen řeči. Vztah k Číně je logický též, neboť je to velmi stará kultura a ekonomika s miliardou obyvatel. Dělat diplomacii vůči Rusku a Číně znamená především naslouchat a velmi věcně formulovat své názory odpovídající zájmům. Hloupě se provozuje diplomacie, jestliže poučujete pět tisíc let starou civilizaci o tom, jak má pít čaj nebo trestat své zločince. Respekt k odlišnosti má velmi racionální základ. V případě Ruska i Číny to ví i USA. Že to neví pan Kartous, svědčí o něm, ne o Číně či Rusku.

Prezidenta Zemana znám čtvrt století a vím, že byl velmi tvrdým propagátorem našeho členství v NATO a investorem první kanceláře NATO v Česku. Je to ono jeho klanění autoritářům? Velmi dlouho jsem s ním na téma NATO polemizoval a nesouhlasil, dnes musím přiznat, že měl pravdu. Nejde-li realitu změnit, vybíráme menší zlo. I to je umění politiky a my po roce 1989 neměli na výběr.

Zájmy „několika šmejdů kolem prezidentské kanceláře“ neznám a nevnímám. A to opravdu kancléřův prsten líbat nehodlám. Což ví on a ví to i prezident.

Na demonstraci vystoupila celá řada umělců, hlavně herců včetně těch z Národního divadla.

Jo, augusti, kteří četli své role z papíru. Ale vlastně je to první zkouška. Určitě budou pokračovat až do listopadu, aby si užili pathosu 30. výročí. Pak se pokusí o převrat, který nevyjde.

Pomůže dané věci, když se iniciativy chápou i umělci a další známé osobnosti? Nemůže jim to u lidí ublížit?

Co tvoří „osobnost“? Popularita u bulvárních pisálků? Role v reklamních šotech na čerstvou zeleninu? Umělce tvoří schopnost umět něco, co jiní neumí. Neviděl jsem na pódiu umělce. Jen šmíru.

Víte, od doby, kterou scenárista Třiceti případů majora Zemana Jiří Sequens st. popsal v dílu Klauni, si „kulturní fronta“, oni básníci Danešové myslí, že jsou „svědomím národa“. Ve skutečnosti byl autorem nabubřelých, trapně patetických slov básník Jaroslav Seifert na II. sjezdu Svazu československých spisovatelů v roce 1956.

Víte, ale on ten Seifert na tom sjezdu řekl i jinou, tehdy velmi odvážnou myšlenku: „Smlčí-li pravdu kdokoli jiný, může to být taktický manévr. Smlčí-li pravdu spisovatel, lže. A nejen to, diskredituje to, co velikého a krásného socialismus našemu lidu v těchto letech [do roku 1956] přinesl. Je krásné, jestliže básníci postrkávají politiky, ale troufám si říci, že je méně krásné, je-li tomu naopak.“

Tehdy spisovatelé postrkávali politiky k odvážnějším formulacím cílů komunismu. To skončilo věkem televize a ukončením informačního monopolu Rudého práva. Nedovedu si dnes představit politiky, kteří inspirují básníky... Snad jen tehdy... velikáni největší – Vladimír Iljič či Josif Vissarionovič. Ti inspirovali veršotepce. Dnes je doba krátkých břitkých próz. Říká se jim zpravodajství. A monopol už nemá a mít nebude nikdo.

Občané s jiným názorem mohou kupříkladu přestat chodit na jejich představení…

Občané už dávno přestali chodit na představení jakákoliv, zvlášť představení šašků... Stačí filmy na YouTube nebo Netflixu. Proč si myslíte, že se herci i básníci živí reklamou?

K davu promluvil i Zdeněk Svěrák, podle něhož lidé cítí zápach státní hniloby. Svěrák se obává, aby demonstrující ve své aktivitě v budoucnu nepolevili. Pak i zazpíval svou píseň s textem „loupežníci z profese, nejlepší jsou v okrese“. Nedává aktivní účast tohoto legendárního umělce celé akci punc větší vážnosti?

Něco jako Anticharta? Já cítím zápach frustrace a stařecké moči.

Mikuláš Minář, hlavní organizátor protestů ze spolku Milion chvilek, oznámil, že demonstrace nepřestanou, dokud Babiš neodejde.

To má Minář co dělat na docela dost dlouho... Frustrace ale není politický program. Minář se s chvilkami shodne, že Babiše ne, ale koho ano, když on Babiš stále vyhrává s velkou převahou volby? Problémem pro tyto demokraty se stala parlamentní demokracie. Vláda se nemění na ulici, ale u volebních uren. Tam Babiše volilo 1 500 000 lidí.

Pokud by se účast stále zvyšovala jako dosud, umíte si představit, že to premiér položí?

Ano, prohraje-li. Ve volbách. Což neočekávám. On je ze staré školy. Babiš si je velmi dobře vědom svých nepřátel, jejich možností i rizik spojených s tím, že se rozhodl věnovat politice. On není ani naivní, ani egomaniak. On dělá politiku promyšleně, cílevědomě, s rozvahou a minimálně se střednědobou strategií. A má vizi. Na rozdíl od opozice.

Věříte sociální demokracii, že se demonstrací nezalekne a vládu neobětuje?

Věřím v hamižnost a pud sebezáchovy těch sociálních demokratů, kteří jsou ve Sněmovně. Nikdo z nich nemá alternativní zaměstnání, kde by vydělal víc. Nikdo z nich nemá jakékoliv alternativní zaměstnání. A nikdo z nich nic jiného neumí.

Iniciativu by mohlo převzít křídlo v ČSSD, které konec ve vládě prosazuje. Do jaké míry je podle vás tato varianta reálná?

Podle Hamáčka by měla ČSSD pokračovat v menšinové vládě s ANO, pokud jí státní rozpočet pro příští rok umožní naplňovat programové cíle. Nepodpořit vládu je zbožné přání těch několika zbylých škůdců v ČSSD, kteří jsou schopni dělat politiku bez idejí a v jakékoliv partaji. Kdysi to byla Petra Buzková, dnes je to třeba Martin Netolický. Škůdci odejdou, až se jim nepovede oslabenou stranu převzít. To je ten nestabilní bod mezi smrtí a oživením ČSSD.

Představte si, že ČSSD bude v koalici neúspěšná. Pak bude zbytečná. Voliči ji odmítnou stejně, jako nyní odmítají slizkého Petříčka. Po volbách nebude sociální demokracie ve Sněmovně. Možná už nebudou ve Sněmovně ani komunisté… Vymřou. Konečně. Zbyde jen Konečná. Pro levici konečná.

A Babiš se rozhlédne po politické scéně a jako partnera pro vládnutí si vybere fialovou ODS nebo ještě lépe Trikolóru Václava Klause mladšího a tuto menšinovou vládu bude opět tolerovat SPD. Bude to ale středopravá vláda. Ten střed bude opět ANO. Vše, co bylo uděláno v sociální politice, bude ale pravicí umrtveno, zastaveno. Miliardy určené na školství, důchody či zdravotní politiku se dají armádě či policii na trvalou ostrahu hranic a ukončení shengenského systému podle přání Tomia Okamury. 50 tisíc vojáků plus technika spolkne nemalou část rozpočtu. Kultura zvedne vstupné, protože přece dotace deformují trh. Školy si budou muset studenti platit sami. Budou se muset zadlužit. Nebo jejich rodiny. Už nebude čas na záškoláctví s Grétou. Senioři budou závislí pouze na katolické charitě či na své rodině, z důchodu nepřežijí. Role Středulových odborů bude suspendována, zákoník práce rozvolněn ve prospěch zaměstnavatelů. Dlouhý se bude radovat. Klaus konečně naplní ideály Margaret Thatcherové a svého otce, o které jsme je kdysi připravili vládou ČSSD v čele s nyní nenáviděným Zemanem. Stále to ale bude vláda nenáviděného Andreje Babiše. Akorát, že s pravicovým partnerem. Do chvíle než udání piráta Michálka vyřídí v Bruselu pirátští kamarádi. Zeman nebude mít už sílu vzdorovat.

Bude to pro nyní demonstrující chudinu lepší vládnutí?

autor: Radim Panenka