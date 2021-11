Tímto Pirát, kandidát na zahraničí, získal titul. Zbořil obdržel a předává

ROZJEZD ZDEŇKA ZBOŘILA Teď musí ti, co ho chtěli zbavit pravomocí, tvrdit, že mu přejí uzdravení! Politolog Zdeněk Zbořil se vyjadřuje k informacím o zdraví prezidenta Miloše Zemana. „Pro mne to totiž není ‚nějaký Zeman‘ jako pro redaktory, hosty a kazatele z českých televizí, ale prezident České republiky a nejvyšší ústavní činitel,“ říká. „Mnoho lidí na sítích si myslí, že paní Džamila není lékařka, ale spíš pacientka. Jejích názorů se štítím dotknout,“ komentuje. Přidává i poznámku ke jménu nového ministra zahraničí. „Četl jsem nepříliš atraktivní bakalářskou práci pana Lipavského z roku 2010…“

„Panu prezidentovi mírné zlepšení zdravotního stavu přeji. Pro mne to totiž není ‚nějaký Zeman‘ jako pro redaktory, hosty a kazatele z českých televizí, ale prezident České republiky a nejvyšší ústavní činitel,“ předesílá politolog Zdeněk Zbořil. Prezidenta Miloše Zemana totiž v uplynulém týdnu už převezli na běžný pokoj. „Ani necítím zadostiučinění, když všichni ti, kteří Zemanův zdravotní stav považovali za důvod k zbavení jej funkce prezidenta, dnes musí při nejrůznějších příležitostech tvrdit, že mu přejí uzdravení,“ dodává. Připomíná ale panu rektorovi UK Zimovi, dnes hlavě a mluvčímu lékařského konzilia, že když byl vážně nemocný on a hned na počátku covid-krize, že během jeho trápení nikdo nevolal po jeho odvolání z funkce rektora staroslavné Univerzity Karlovy. „Dokonce ani nikdo nepovažoval za nutné převádět povinnosti rektora na někoho jiného, kdo by je místo něho plnil. Pokud se nemýlím, trvalo to skoro tři měsíce, a také on se dnes těší dobrému zdraví, které mu ze srdce, a nikoliv z nějakých senátorsky pokryteckých důvodů, přeji,“ komentuje politolog.

Prezident poskytl rozhovor F1. „Nevypadalo to dobře z jednoho velmi prostého důvodu, můj skutečný stav je založen na tom, že mi nechutná jíst a špatně trávím. No a kroky, které se tady v nemocnici udělaly, vedly k tomu, že už jsem zcela normální,“ popsal Zeman v rozhovoru pro Frekvenci, jak se cítí. Podle lékařů ovšem bude ještě jeho pobyt v nemocnici určitou dobu trvat.

„Neslyšel jsem tento rozhovor, ale četl jsem ho. Protože to nebylo z ČT, myslím si, že jsem měl k dispozici originální přepis. Zřejmě je panu prezidentovi opravdu již lépe, nikoliv dobře, a ošetřující lékaři si po těch několika dnech ve VÚN ve Střešovicích opatrně připravují půdu pro informování veřejnosti v příštích dnech nebo týdnech,“ komentuje Zbořil. „Protože je po volbách a před ustavením a jmenováním nové koaliční vlády, jistě se nebudou vyjadřovat jako někteří arivisté, kteří se již viděli, jak rozhodují o prezidentských pravomocech a složení Kanceláře prezidenta ČR, a zbyla na ně jen náhradní cesta na Litvu. Rozhodně se zdá, že pan prezident ‚není tak mimo‘, jak si ještě před několika dny někteří přáli, a že svou funkci prezidenta bude vykonávat ve prospěch řádného předání a převzetí moci oběma vládami,“ dodal.

Prezident předpokládá, že bude své povinnosti plnit ještě rok a půl a pak už jako šťastný penzista odejde do důchodu. Budou ale i přesto, pokračovat úvahy o aktivování článku 66 ústavy? „Myslím si, že toto povídání a uvažování o aktivování čl. 66 Ústavy ČR bude pokračovat. Co by senátory a TV pop-politology jiného mohlo napadnout? V ČT a na Primě CNN je to stále téma každodenní a v našem sousedství, před hlavním vchodem do VÚN, stojí přenosový vůz, někdy i vozy, celých 24 hod. dnem i nocí. Jezdím okolo nich téměř každý den a ačkoliv se mi zdá, že se jejich posádky dost nudí, jsou vytrvalí. I když to, na čem sedí, musí mít už hodně ošoupané,“ komentuje Zbořil.

S prezidentem hovořil už premiér Andrej Babiš i budoucí premiér Petr Fiala. Babiš Zemanovi potvrdil, že nemá zájem o post premiéra, a Zeman uvedl, že co nejdříve jmenuje premiérem Petra Fialu. „Byl to starý dobrý Miloš Zeman, jak ho znám,“ řekl po hovoru Fiala.

„Pokud říká pan předseda ODS pravdu, dočkáme se jistě nějakého překvapení, o kterém zpravodajové, zpravodajci, komentátoři a komentátorky, vydávající se za politology a politoložky, dosud nevědí,“ podotýká Zbořil. „Nebude to jistě žádný revoluční manifest, ale možná budou ti, kteří si už prohlížejí budovy ministerstev a jejich servis, překvapeni. Ale na tom hlavním – jak budou rozděleny funkce v Poslanecké sněmovně a kdo bude sestavovat vládu – se nic, pokud nedojde k přírodní katastrofě, nezmění. Snad jedině, kdyby nás někdo chtěl překvapit informací o tom, kdo vlastně ty poslední volby a svobodnou soutěž politických stran vyhrál,“ dodal.

Psychiatrička Džamila Stehlíková k rozhovoru na F1 poznamenala, že Hrad rozhovorem dál vytváří paralelní realitu a nezdráhá se rozhovor i účelově sestříhat. Luboš Procházka, který rozhovor s prezidentem vedl, se začal okamžitě bránit. Stehlíková se proslavila i řadou dalších komentářů na adresu prezidenta. „Mnoho lidí na sítích si myslí, že paní Džamila není lékařka, ale spíš pacientka. Jejích názorů se štítím dotknout,“ glosuje Zbořil. „Ale pokud si někdo myslí, že rozhovory s touto osobou přispějí k úrovni veřejné debaty vysílání, pak nesouhlasím a jsem rád, že pomlouvaný Luboš Procházka, obviněný, že rozhovor ‚slepoval po kouscích‘ dostal na F1 možnost hájit se před nařčením z neprofesionálního a záměrného zkreslování svého originálního záznamu,“ dodal.

Na práci sněmovní komise pro hybridní hrozby chce nyní navázat Markéta Pekarová Adamová. „Díky tomu bude nová vláda brát hybridní hrozby konečně vážně. Na rozdíl od stávající vlády, která až v roce 2019 objevila Skype, my si pochopitelně uvědomujeme, že ruští hackeři nebudou čekat, až jejich existenci přestaneme brát na lehkou váhu,“ ujišťuje Pekarová Adamová.

„Předpokládám, že paní Markéta P-A si slova o hybridních hrozbách připravovala v době, kdy se o ní mluvilo jako o budoucí ministryni zahraničních věcí. Někdo ji dokonce zmínil i jako ministryni národní obrany,“ uvedl politolog. „V těchto dnech to vypadá, že si bude skypovat z Poslanecké sněmovny do Bruselu. Její víra, že pověstní a neviditelní ruští hackeři, kteří tak podstatně ovlivnili volby amerického prezidenta, nebudou čekat, až na ně ‚pětikoalice‘ zadupe, je sice smutná vyhlídka. Obávám se, že o tu těžkou váhu půjde spíše při omezování svobody slova českých občanů a občanských svobod obecně, z vůle a ‚ze zvůle‘ státních úřadů a úředníků ČR a EU,“ dodal.

Dovolil bych si s krvelačným hodnocením obsazení funkcí počkat

Obsazení ministerských postů už deklarují koalice jasně. Myslíte si, že prezident bude mít k některým jménům připomínky, případně že bude ochotný Petr Fiala volit nějaký kompromis, pokud by k neshodám došlo?

„Dovolil bych si s tím krvelačným hodnocením obsazení vládních funkcí, které se na nás valí ze všech stran, trochu počkat. Petr Fiala, který možná dnes jediný ví, kdo bude ve vládních křeslech alespoň chvilku zasedat, ještě neřekl jediné jméno. Ani neoznamuje světu, kdo by ve vládě chtěl být, a jak se pět programově nesourodých stran, dokonce i fyzicky odlišných osobností i neosobností, dohodlo,“ komentuje politolog.



Zbořil přepokládá, že ani s panem prezidentem nemluvil Fiala o konkrétních jménech a pan prezident nějaká jména, která mohl znát odjinud, ani nekomentoval. „Až bude vláda předvolební dvoukoalice a povolební pětikoalice dohodnuta a pan Fiala to oznámí prezidentovi, mohlo by dojít k případnému komentáři prezidenta republiky k rozdělení ministerstev mezi reprezentanty politických stran na základě skutečných výsledků voleb. Ale jistě by nešlo o nic jiného než o komentář,“ podotýká Zbořil.

Druhou věcí je prezidentův osobní názor na jednotlivé nominace, a ten v minulosti různými způsoby vždy dával najevo. „Pak by snad mohlo dojít k nějaké diskusi, ale nejsem si jistý, že by to prezident dělal tak intenzivně, jako při posledním jmenování vlády, kdy se rozhodně postavil proti jmenování pana Pocheho do úřadu MZV. Dokonce se mi zdá, že některé nominace panu Petru Fialovi téměř přeje,“ říká politolog.

„Četl jsem bakalářskou práci pana Lipavského“

Diskutuje se stále o obsazení postu ministra zahraničí. Zaznívají komentáře o tom, že ODS coby nejsilnější strana budoucí vládní pětikoalice prakticky nebude mít pod kontrolou zahraniční politiku. Resort zahraničních věcí i nový post ministra pro evropské záležitosti zůstane v rukou Pirátů a hnutí STAN. Otázkou je, zda udělali občanští demokraté chybu nebo je to promyšlený chytrý záměr?

„Za současného stavu zmatené euro-unijní politiky bychom mohli říct, že MZV nebude pod kontrolou Prahy, ani Pražského Hradu. Bude to opět, jako tolikrát v minulosti, jen jakési telefonické spojení s Evropskou komisí a Evropským parlamentem (a samozřejmě unijní byrokracií) s možností naslouchat a s nemožností odpovídat,“ popisuje Zbořil. Ale to opravdu není nic nového a v Černínském paláci jsou na tento zvláštní dialog dávno dobře připraveni.

„Takže sice může jít o chytrý záměr, ale pro ty, kteří si myslí, že by česká zahraniční politika mohla být alespoň v maličkostech nezávislá, je to jistě nemoudré. A nezapomínejme ani na slova pana Rakušana, který jménem STAN už dal najevo, že chce některá ministerstva ‚vyčistit‘, a tak by se snad dal kompenzovat volební trik jeho strany vůči Pirátům a nabídnout těm ve volbách vykroužkovaným nějaké ZÚ (zahraniční úřady). Konkurence, za předpokládaného zájmu aktivistů z Člověka v tísni, bude ale v každém případě velká a nejen na místech ministra a jeho náměstků,“ dodává.

A co jméno zřejmě budoucího ministra zahraničí poslance Jana Lipavského? „Četl jsem nepříliš atraktivní bakalářskou práci pana Lipavského z roku 2010, která je se škodolibostí rozesílána po všech možných sítích,“ komentuje Zbořil. Přepokládá ovšem, že se za těch posledních jedenáct let pan předpokládaný kandidát na MZV změnil, něčemu přiučil a opatřil si ve směru na Západ nějaké adresy. „To, že je neústupný vůči Východu a Jihovýchodu, jak o něm někteří jeho kritici tvrdí, asi nebude vadit, protože už dávno nežijeme v době Františka Palackého a jeho Listu do Frankfurtu nebo Edvarda Beneše a Společnosti národů. To je opravdu už dávná minulost, a jak hezky říká paní Markéta Pekarová Adamová, dnes na funkci MZV ČR stačí, když umí používat skype,“ glosuje na závěr Rozjezdu Zdeněk Zbořil.

Bakalářská práce Jana Lipavského na webu Univerzity Karlovy ZDE

