Verdikt nad Milionem chvilek. Křečka jste zvolili vy. Češi pod tlakem vzdorují, řekl expert. A důležité postřehy z vřavy

Velký rozruch způsobila volba nového ombudsmana. Prezident Zeman navrhl bývalého zástupce ombudsmanky Stanislava Křečka. A bylo zle. Vytahovalo se na něj kdeco a spolek Milion chvilek pro demokracii pohrozil, že pokud bude zvolen, vyjdou opět do ulic. A nakonec i zvolen byl. Proč však vůbec bylo kolem Křečka tolik křiku? Vždyť byl zástupcem ombudsmanky Anny Šabatové a i jejího předchůdce Varvařovského. „S tím musím souhlasit. Při popisu jeho kandidatury se zapomínalo na to, že už šest let působil na úřadu ombudsmana. Vůbec se nevzpomínaly kauzy, které tam řešil, ani to, že je právního vzdělání. Málo se mluvilo o tom, že působil ve sdružení nájemníků," vypozoroval politolog Jan Kubáček.

Podle něj to zbytečně vychýlilo jeho kandidaturu. „Mám teď obavu, že teď výsledek bude od extrému k extrému. Neboli od aktivistické paní Šabatové, kdy úřad ombudsmana řešil mnohem více to, co mu nebylo přisouzeno, namísto toho, co lidi opravdu trápilo. Obávám se, že to teď naopak přejde k takovému ultrakonzervativismu. To znamená, že se půjde spíše cestou formalismu, takového drobného slovíčkaření, ale některým možná důležitým tématům se pan Křeček z pozice ombudsmana vyhne,“ okomentoval. Na druhou stranu je Křeček podle Kubáčka člověk, který tuto profesi zná, orientuje se v ní, je schopen okamžitě pracovat. „Hodnotil bych ho podle práce, ne podle teď rozbouřené atmosféry,“ konstatoval pro ParlamentníListy.cz.

Nemohu si pomoci, ale na mě ty výhrůžky a personální požadavky Milionu chvilek působí přesně opačně.

Nemohl mít na hlasování poslanců vliv i z jejich pohledu nátlak, aby Křečka nevolili? Že ho právě proto někteří volili? Někteří to ostatně přiznali i na sociálních sítích. Pražský poslanec hnutí ANO Patrik Nacher například na Facebooku napsal: „Nemohu si pomoci, ale na mě ty výhrůžky a personální požadavky Milionu chvilek působí přesně opačně.“

Podle Kubáčka jsme něco podobného viděli i v minulosti. „Když se na poslance moc tlačí, když se jim říká, co mají dělat, tak většinou – stejně jako český volič – volí vzdorovitě. Pokud by pan Křeček měl někomu poslat děkovný pugét a šampaňské, tak do centrály Milionu chvilek, protože ti mu fakticky zajistili zvolení. Jsem přesvědčen o tom, že pokud by do sebe nešili zbývající dva kandidáti – pánové Šorm a Matys – a kdyby se do toho tak angažovaně nezapojil Milion chvilek s některými médii – tak nového ombudsmana nemáme v tomto kole zvoleného a nebyl by jím pan Křeček,“ domníval se a vrátil se ještě k roli chvilkařů. „Svým aktivismem, návrhy poslancům, jak mají volit, i tou hrozbou demonstrace, jenom sjednotili roztříštěné poslance, kteří na začátku zdaleka nebyli připraveni všichni pana Křečka volit,“ upozornil.

Kubáčka překvapilo i to, jak se hlavně Vít Alexandr Šorm, který je vládním zmocněncem u Evropského soudu pro lidská práva, vymezoval v rozhovoru pro DVTV i jinde proti konkurentovi „ze stejného světa“, advokátovi Janu Matysovi. „Druhým překvapením bylo, že neustále mluvil o panu Křečkovi, co ne. Případně proč by bylo špatně, aby tam byl. Nějak jsem postrádal jeho konkrétní představu, co by chtěl změnit, kam by chtěl úřad ombudsmana posunout, kde jsou největší resty, co by třeba ombudsman mohl udělat více a kvalitněji pro posílení důvěry v právo u běžných smrtelníků. To tam téměř nezaznělo. Padala tam klišé a často výpady proti panu Křečkovi,“ vysvětlil. Dělalo to na něj podobný dojem jako v prezidentských kampaních. „Namísto toho, aby ti soupeři byli schopni prezentovat sebe – co chtějí dělat jinak, lépe – zase řešili protikandidáti jako v případě voleb prezidenta Miloše Zemana, tak tady Stanislava Křečka, a vůbec nepřicházeli s pozitivním programem. Slyšel jsem i od poslanců, že od pánů Matyse a Šorma příliš neslyšeli, co se týče jejich práce,“ konstatoval.

Když se všichni perou, Miloš Zeman se směje. A teď se směje opravdu zhluboka a dlouze

Tématu se věnoval v LN i jejich komentátor Petr Kamberský. „Emoce vybuzené volbou i hejtováním pana Křečka bohužel zakrývají hlubší příčiny jeho triumfu, jimiž jsou slabost opozice i slabost jeho soupeřů. Jan Matys a zejména Vít Schorm jsou muži bezpochyby skvěle profesně vybavení, ale to pro získání úřadu jaksi nestačí. Musíte získat hlasy volitelů. A tady vyhrál pan Křeček na plné čáře. Navzdory všem kontroverzím byl jednoznačně nejčitelnější, nejznámější a nejsrozmitelnější," napsal. A upozornil i na nejednotnost opozice. V prvním kole součet hlasů pro Schorma a Matyse byl 67 (z toho 47 pro Schorma), což bylo více než 66 hlasů pro Křečka. Přesto nakonec Křeček dostal ve finále 91 hlasů a Schorm jen 53. „Což ukazuje, že se na něm neshodla ani opozice a mnozí dali svůj hlas Křečkovi, nebo šli na pivo...," popisuje komentátor. „Jednoznačně tam musela být i část poslanců z opozice, která volila pana Křečka, a zároveň část poslanců, která nevolila," souhlasí Kubáček.

Kamberský také uvádí, že díky roztříštěnosti opozice a rozhádanosti Parlamentu je prezident Zeman vítězem dne a může si dělat takřka, co chce. Kromě Křečka totiž prosadil i Rudolfa Jindráka, šéfa svého zahraničního odboru, do pozice poradce Andreje Babiše. „Když se všichni perou, Miloš Zeman se směje. A teď se směje opravdu zhluboka a dlouze,“ dodává. Přitakává mu i politolog Kubáček. „Opozice je roztříštěná a neustále se vymezuje pouze kriticky. Nahrává to Miloši Zemanovi. Může využívat toho, že má navrch, není už pod tlakem žádné volby. Není tak závislý na veřejném mínění. Může využívat i toho, že máme premiéra menšinové vlády. Nikdo prostě není dominantní silou. Vždy platilo – čím roztříštěnější Poslanecká sněmovna, tím silnější prezident. Zvláště to platí v druhém volebním období, kdy je prezident de facto neodvolatelný a není už pod tlakem z další volby. Může být v tomto období mnohem odvážnější a může využívat rozpolcenosti parlamentní scény. Čehož Miloš Zeman využívá,“ všímá si.

Příběh Stanislava Křečka je podle něj o tom, že kdyby se opoziční strany nehádaly, byly schopné se dohodnout na jednom kandidátovi, kdyby do toho nenastoupil aktivismus Milionu chvilek, pak by to možná dopadlo jinak. „Podobný příběh jsme viděli před nedávnem s kandidáty do České televize a Českého rozhlasu. Čím víc tlačíte na Poslaneckou sněmovnu, čím víc někomu kážete, jak má pracovat, tak se ti poslanci semknou. Tím, jak je permanentní kritika vůči poslancům hnutí ANO, části ČSSD, KSČM a SPD, tím k sobě mají blízko. Taková černobílá kritika vedená tímto směrem je kuriózně sbližuje. Kdyby byla spíše tematická, tak je tak nedrží pospolu. Čím více se na ně útočí ideologicky a aktivisticky, tím více jsou pohromadě a logicky využívají své převahy,“ uvádí s tím, že přitom se vůbec nedá dát rovnítko mezi zájmy Andreje Babiše, Tomia Okamury, Jana Hamáčka, Vojtěcha Filipa, Miloše Zemana. „Klasické nepřítel mého nepřítele je v tu chvíli můj přítel… jsou to spojenci z pragmatických důvodů,“ objasnil Jan Kubáček.

Umějí jen Antibabiš, nebo teď Antikřeček. Oni to vykládají tak, že jsou nejchytřejší, všemu rozumějí, všude byli

Fakt, že Stanislava Křečka navrhl na post ombudsmana prezident Zeman, hrál roli při protestech proti němu i podle Jiřího Mikeše, bývalého ředitele Asociace reklamních agentur. „Prezident je pro chvilkaře a pro pražskou kavárnu člověkem, na kterého útočí. Ale tito lidé nechápou, že si ho lidé zvolili demokraticky a že dělat z obyčejných lidí stále jen pitomce, kteří ničemu nerozumějí, se nevyplácí. Tím, že Minář z chvilek řekl, že budou demonstrovat kvůli Křečkovi, tak pochopitelně spoustu lidí naštval včetně poslanců,“ domníval se.

Podle jeho názoru Stanislav Křeček jako zástupce ombudsmanky vystupoval tak, jak si představuje většina. „To znamená, že nešel na ruku vykladačům demokracie. I když je v pokročilém věku, tak si myslím, že má rozumné názory, které odpovídají tomu, co by většina lidí od ombudsmana očekávala. Paní Šabatová to podle mého hnala úplně někam jinam, kde to nemuselo být. Myslím, že pan Křeček bude dělat to, co kdysi dělal pan Motejl. Je to zkušený, uvážlivý člověk a nic proti němu nemám,“ prozradil ParlamentnímListům.cz. I on si myslí, že na poslance zapůsobila negativní kampaň vůči Křečkovi zcela obráceně, než zamýšleli její aktéři. „Zcela určitě. Oni umějí jen Antibabiš, teď Antikřeček. To ale nejde. Musejí být rozumné, uvážlivé argumenty, a ne se vydávat za lidi, kteří chrání demokracii. To je hloupost. Oni si to vykládají tak, že jsou nejchytřejší, všemu rozumějí, všude byli. To je jako dát rudý hadr před býka. Lidi jsou na ně naštvaní. Protože oni nemluví za ně. Mluví za sebe. A to je to nejhorší, co můžou udělat,“ uzavřel Mikeš.



