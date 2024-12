Za zády premiéra Fialy: Co slyšel Erik Best o příští vládě

Z Donalda Trumpa, kterého kritizovala před volbami řada evropských státníků, se nyní stala hvězda a velmi žádaný partner. „Viděli jsme to v Paříži, kde se s ním všichni chtěli setkat. Sám Trump to předvídal ve slavném rozhovoru s Joem Roganem, že všichni avizují, že se mnou nechtějí nic mít, ale až budu zvolen, všichni budou chtít spolupracovat,“ uvádí v pořadu Rozhovory PL Erik Best.

Pařížské setkání v rámci slavnostního znovuotevření katedrály Notre-Dame po požáru v roce 2019 bylo jakýmsi neformálním summitem a Trumpova účast byla něčím novým. Do zahraničí totiž vycestoval ještě jako zvolený prezident před inaugurací a úřadující šéf Bílého domu Joe Biden zůstal doma, zastupovala ho pouze jeho manželka Jill, kterou fotografové zachytili v družném hovoru s Trumpem a zářící úsměvem.

Podle Besta takovou akci potřeboval hlavně organizátor velkolepé akce, francouzský prezident Emmanuel Macron, jehož situace je velmi špatná. „Kolují takové fóry, že se Macron baví se Santa Clausem a ten se ptá prezidenta, co si přeje k Vánocům. Na odpověď, že premiéra, Santa reaguje, že už přece dva měl a nemůže mít třetího. Zajímavé bylo i to, že Macron měl vedle sebe v první řadě Trumpa a německý prezident seděl až za ním. Není protokolárně úplně v pořádku, když prezident v úřadu sedí v druhé řadě a teprve zvolený prezident před ním. Macron ale Trumpa potřeboval. Trump tam přišel jako král,“ komentuje.

„Celá akce byla zvláštní. Macron vyvíjel velký tlak, aby v katedrále mohl vystoupit, což tam není vůbec obvyklé. Církev mu věnovala zvláštní zacházení a umožnila mu promluvit,“ podotýká analytik.

Na ostře sledované mezinárodní akci v Paříži ale chyběl reprezentant České republiky. „Zúčastnil se pan kardinál Duka, který ale zastupoval církev, nikoli Českou republiku. Můžeme se ale ptát i na to, proč tam nebyla paní Ursula von der Leyenová. Souvisí to nejspíš s tím, jak byl Macron naštvaný na Leyenovou kvůli obchodní dohodě EU s Mercosurem, ale veřejně vysvětlováno to nebylo. Proč tam nebyl nikdo z Česka? Měli by to oficiálně vysvětlit,“ vyzývá vrcholné české představitele.

Po nástupu Donalda Trumpa podle Erika Besta bude Česko ještě více než teď podporovat Tchaj-wan. „Budeme svědky častějších vyjádření lidí jako Pavel Fischer. Z Číny jsme už obchodně vyklidili pole, prakticky tam český byznys skoro není. Nesmíme ale zapomínat, že to začalo za Trumpa, který bude i nyní silně pomáhat Tchaj-wanu. V případě, že tu po volbách bude předsedou vlády Andrej Babiš, je otázkou, jak bude postupovat. Na začátku bude o něco menší ochota propagovat americké zájmy, které na první pohled nejsou také českými zájmy,“ míní politický pozorovatel.

Za rychlým svržením syrského prezidenta Bašára Asada lze podle jeho slov vidět i účast Spojených států, přestože to dosud veřejně nepadlo. „Největší český expert na Sýrii je nepochybně paní Eva Filipi, která říká, že tam evidentně je nějaký plán, ale zatím nevíme jaký. To, co na první pohled vidíme, asi nebude reálná skutečnost. Paní Filipi je velice opatrná, když mluví o Spojených státech. Říká, že tam je angažováno Turecko, ale o těch ostatních nechce mluvit. Podle mého soudu tím míní převážně Spojené státy. Bude zajímavé sledovat, co změny v Sýrii budou znamenat pro autoritu Spojených států v regionu,“ konstatuje Best.

„Obávám se, že nástup Donalda Trumpa bude znamenat ještě větší konflikt na Blízkém východě, protože Írán má důvod se mu pomstít. V lednu 2021 nechal zabít jejich generála a Írán na to nezapomněl. Vůbec bych nepočítal s tím, že Trump bude tím, kdo tento konflikt vyřeší,“ sdělil Erik Best v Rozhovoru ParlamentníchListů.cz.

Dostalo se i na domácí politiku a vyhlídky premiéra Petra Fialy. Na čem závisí jeho politické přežití? „Záleží na tom, jestli ODS opravdu chce vyhrát volby. Bude-li to pokračovat jako dosud, situace nebude příznivá pro ODS. V rámci ODS se říká, že počkají na volby a uvidí potom. Slyšel jsem i hlasy, že by mohl premiér dát rozhovor nějakému časopisu a dopadne stejně jako Topolánek (který po zveřejnění neformální části interview byl donucen rezignovat, pozn. red.),“ naznačuje.

„Když si ani podnikatelé nejsou jisti, že budou volit ODS, tak to je problém. Mnozí uvažují o hlasu pro ANO, kdyby v čele vlády nebyl Babiš, ale Karel Havlíček. Trend je proti vládě a klíčové je, do jaké míry se opozici povede situace využít. Hodně lidí si myslí, že partnerem pro Babiše mohou být Motoristé nebo STAČILO, ale klidně to může skončit podobně jako před třemi roky, kdy hodně hlasů propadlo a Babiš nebude mít důstojného partnera a ODS získá dost na to, aby opět sestavila vládu,“ varuje před přehnanými očekáváními.

Rozhodně prý není zcela vyloučeno, že by mohla stávající vláda pokračovat i nadále. „Petr Fiala to možná vyjadřuje moc arogantně nebo se sebedůvěrou, ale chápu, že si myslí, že vlivem různých okolností to může nahrát pokračování této vlády. Může se třeba stát, že pokud Trump během svého prvního roku nebude mít úspěch, mohlo by to mít přímý vliv na lidi jako Babiš, Orbán nebo Fico a nahraje to Fialovi a jeho vládě,“ dodává v ParlamentníchListech.cz analytik Erik Best.