Zbořil: Špinavá hra s Prymulou. Odpůrci Zemana spláčou

reklama

Profesor Roman Prymula je ochoten opustit post ministra zdravotnictví. „Jsem připraven okamžitě rezignovat, ale musí tady být nástupce, kterému to předám,“ uvedl konkrétně v Otázkách Václava Moravce.

„Zřejmě se domnívá, že reakce pana premiéra a MV Hamáčka, stejně jako ostatních politiků, byla nepřiměřená. Je otázkou, co se v kapitulním sklípku vlastně odehrálo. Pokud se domnívá, že to byla provokace prostřednictvím Blesku, ani bych se mu nedivil, že nechce být považován za zbabělce, který předčasně utíká z války, která teprve začíná. Pokud to nebyl zase jeden z marných pokusů o svržení vlády přípravený na 28. říjen, pod heslem Svoboda! Svoboda!, které provolávali již první předskokani na Staroměstském náměstí, kteří se dokonce utkali se svými domnělými nepřáteli, pak rozhodnutí pana Prymuly je možné vidět z větší vzdálenosti a než ‚pod zorným úhlem večné ČT‘,“ komentuje politolog Zdeněk Zbořil, který se ke kauze vyjádřil i v sobotním rozhovoru.

Psali jsme: Prymula? Jde tu o víc. Lov. Doktor Zbořil jde proti proudu

V souvislosti s noční vyšehradskou schůzkou Prymula připustil, že udělal chybu. Nechce, aby se situace chopili „odpírači roušek.“ Nechápe ale masmediální hru. V Otázkách hovořil také o tom, že prodloužení nouzového stavu je nevyhnutelné a připustil další opatření. „Jsme v posledních dnech, když už tu reakci potřebujeme vidět, jinak bude potřeba další zpřísnění. Je na místě si položit otázku, zda mají ale další opatření smysl, protože pokud nevidíme odezvu těch opatření, to znamená jediné, že to dodržování není,“ uvedl v Otázkách Václava Moravce.

Anketa Babiš si stěžuje, že lidé dostatečně neomezili svůj pohyb a sociální kontakty. Myslíte, že vy osobně jste omezili pohyb a sociální kontakty dostatečně? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 5573 lidí

„Pan stále ještě úřadující ministr zdravotnictví docela taktně upozorňuje na to, že až se celou situací začnou zabývat chaoti, kteří v Praze dosud dokázali jen stavět pomníky, může se stát, že místo sloupu Marie Panny vítězné, může dojít i na stavění morových sloupů. A nejen v Praze, ale třeba po celé republice, tj. v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,“ podotýká Zbořil.



„Snad by se také nemuselo všechno točit okolo pana Prymuly a začalo se uvažovat o neodpovědnosti některých ministrů, a zejména MV Hamáčka, zda jejich setkání s covidem-19 nebylo v jejich případě intimnější, než u neorouškovaného pana Prymuly. Snad bychom se mohli také ptát, proč nejen šíření poplašných zpráv, ale i nakažlivé nemoci je tolerováno státními zastupitelstvími, o váhajícím soudnictví už ani nemluvě,“ dodal.



Prymula také uvedl, že neví, jestli je schopen jít do nějaké vládní funkce. Spíš je připraven pomoci jako osoba nezávislá, jako expert.

„Nevím, zda dokonce jakýkoliv nástupce pana Prymuly nebude potřebovat jeho pomoci, až bude muset činit rozhodnutí, proti kterým se bouří tisíce osob ve středu ‚Únorové Prahy‘, medicínské autority, některé z nich už v karanténě, zesměšňuje je ČT a kdejaký sebevědomý žurnalistický elév. Protože se koronavirus stal politickou záležitostí, bude asi třeba osoby neméně pevné v názorech, jako byl pan prof. Prymula, která bude informovat české herečky a jejich sponzory, aby nelezly na pódia různých demonstrací a manifestací a vysvětlil to i osobám duchovním, které tak rády ‚chodí za svými věřícími‘,“ říká politolog.

Někteří považovali Prymulu za nekompetentního už od druhého dne...

Profesor Roman Prymula strávil na ministerstvu zdravotnictví přes měsíc. A jak hodnotit jeho působení?

„To vůbec není možné. Vždyť byl některými svými kolegy považován za osobu nekompetentní už od druhého dne, kdy nastoupil do své funkce. Dokonce mu někteří odmítali přiznat i jeho profesorskou hodnost a opakovaně jej důrazně titulovali ‚plukovníkem‘. Bude jistě zajímavé, kterému ‚neplukovníkovi‘ se dostane po jeho odchodu potřebné vážnosti a kdo zorganizuje a zaplatí předvánoční raut na Karlově mostě v Praze. Docela bude zajímavé, jak naši investigativní ‚lovci hlav‘ se vyrovnají s někým, kdo bude ve svých rozhodnutích pevnější než oba jeho ostrakizovaní předchůdci,“ říká politolog.

Ministr zdravotnictví podle senátorky Miroslavy Němcové „zatloukl poslední hřebíček do rakve důvěry občanů ve vládu Andreje Babiše“. „Vysmál se občanům, zdravotníkům, živnostníkům, pedagogům, seniorům, studentům a jejich rodičům. Ukazuje se čistá symbolika lánského jmenování. Roman Prymula na nás vystrkuje zadek! Za asistence premiéra a prezidenta! To si nesmíme nechat líbit!“ obula se do našich předních činitelů. Verzi, že Prymula s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem během noční schůzky v restauraci řešili zdravotnické mise, opoziční senátorka nevěří. Nabízí vlastní verzi, co že se v místě setkání odehrálo. „Specialista na obskurní schůzky pan Faltýnek přemlouval ministra Prymulu, aby kývl na post premiéra,“ uvedla Němcová ve svém komentáři pro server Forum24.cz.

„Jindy tak vyděšená a vystrašená paní Němcová je, jak se říká na Slovensku, ‚buď veštec, alebo diabol‘. Takový nápad se snad nedá ani vymyslet. My můžeme jen blahopřát Senátu PČR za takovou vševědoucí a vše svým pronikavým zrakem pronikající oporu v jeho rozum i dech beroucích debatách,“ komentuje Zbořil.

plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nevíme, zda se covid-19 vyváží z Prahy do Bruselu nebo z Bruselu do Prahy

Na situaci reagoval i europoslanec Tomáš Zdechovský: „Podíval jsem se opakovaně na záznam ze včerejší tiskové konference Andreje Babiše, podle mě o schůzce Faltýnek – Prymula a spol. věděl a věděl také, co tam hoši probírali. V této době se hraje o obrovské peníze ve zdravotnictví. A to je důvod, proč se to nemohlo řešit ve Sněmovně,“ myslí si.

„Pan Zdechovský je známý tím, že má Andreje Babiše prohlédnutého až do morku kostí. Tento nápad by si ale neměl nechávat pro sebe a běžet s ním do Bruselu. Tam už zase jednou zklamali, když nepodpořili popravu ‚zločince Babiše před ranním kuropěním‘, ale třeba to jednou vyjde. Jen podle EU statistik je na cestě mezi Bruselem a Prahou zřejmě nějaká velká spolupráce v oblasti mortality. Nevíme, zda se z Prahy vyváží do Bruselu covid-19, nebo z Bruselu do Prahy. Ale to neštěstí by se mohlo zastavit třeba u někoho z jemu blízkých,“ říká Zbořil.

Psali jsme: Moravec lhal. Zde je důkaz. Kauza Prymula má po show ČT nový rozměr Petr Hampl: Co ukazují poslední dny o naší morálce? Spát a hýbat se venku. Zinek a jiné. Ochrana nejen před covidem? Expert vidí jasně Vláda projedná koronavirovou situaci i pomoc uprchlíkům

V Otázkách Václava Moravce byla řeč také o tom, proč se schůzky účastnil šéf ostravské fakultní nemocnice. Moravec položil na stůl úvahu, že by příštím ředitelem VZP mohl být právě Jiří Havrlant. Prymula však takovouto spekulaci odmítl a zdůrazňoval, že se spolu bavili o plošném testování v Moravskoslezském kraji.

„To nevím, nebyl jsem tam a dokonce nesledoval jednání z nějakého blízkého zákoutí. Tyto informace, ať už nám je sděluje paní Němcová, pan Zdechovský nebo jejich partner pan Moravec, jsou dostupné jen na odposlechu, a jak víme z životopisné knihy pana plk. Šlachty, taková technika je dostupná nejen PČR, BIS a podsvětí, ale i zahraničním agentům výzvědných služeb. Takže, podle Kundrovského pořadí, nejdříve Rusové, Číňani, potom Izrael a někde na konci třeba Spojené státy a země spolupracující v NATO,“ říká politolog.

„Pokud je na pořadu nebezpečí pádu vlády, nemuselo se tak spěchat.“

Premiér Andrej Babiš hned v pátek navrhnul Prymulovo odvolání a s prezidentem v Lánech hovořil o jeho nástupci. S tím by se měl prezident Miloš Zeman setkat v úterý a ke jmenování by mělo dojít ve čtvrtek.

„Reakce byla rozhodně rychlejší než při jiných rozhodnutích, která mají podle Ústavy dělat premiér a prezident společně. Pokud je ale na pořadu také nebezpečí pádu vlády, nemuselo by se tak spěchat. Blesk je jistě populární četbou velké částí občanů ČR, ale přece jen patří mezi vlivové struktury a nezadává úkoly vládě, ani prezidentovi. Předpokládám, že sice k rezignaci nebo odvolání pan MZd dojde, ale ještě se budeme dovídat další informace, které mohou celou situaci ovlivnit. Např., až si tvrdohlaví odpůrci prezidenta Zemana uvědomí, že k jeho objemu moci přidali zase novou možnost, jak působit na stav věcí veřejných v ČR,“ komentuje Zbořil.

Ekonom Mojmír Hampl v Partii na Primě nešetřil vládu jako celek. Udeřil i na prezidenta Miloše Zemana. „Já bych řekl, že s epidemií covidu se nám tu rozšířila ještě jedna epidemie – a to epidemie papalášství. Nejde tady jen o schůzku pana Prymuly, která je neoddiskutovatelně nepřijatelná. Vzpomeňte si, že se premiér Andrej Babiš nechtěl nechat testovat po setkání s nakaženou hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou. A že panu prezidentu Zemanovi nepřišlo divné v této situaci pořádat ceremoniál na Hradě,“ rozčílil se Hampl. „Vláda se sama zahnala do kouta,“ pokračoval v kanonádě. „Kabinet neposlouchal odborníky, a teď už má na výběr jen – zda bude vládou dluhů, vládou mrtvých nebo vládou dluhů a mrtvých. Ať už si vybere kteroukoli z těchto variant, lidé budou tak jako tak nespokojeni,“ upozornil Hampl.

„Slova pana Hampla nepostrádají poetiku vševědoucího a všemu rozumějícího rozumbrady. Neumím si ani představit, co by pan Hampl říkal, kdyby někdy v létě prezident republiky, kdy všichni ekonomové mluvili o rozvolnění a restartu ekonomiky, přišel s nápadem, že se hradní ceremoniál nebude konat. Asi by ani nevolil jiná slova. Které odborníky měla vláda a prezident poslouchat? Ty, co radili každou chvíli něco jiného a teď se obávají, že i jim bude někdo moci vyčítat, že neřekli slova proti olizování klik na Bulovce, výzvě prominentních vědců, že se neradila s herci a herečkami na volné noze nebo s hoteliéry, u kterých dnes nikdo nechce bydlet a jíst za ceny, na které si zvykli v dobách hojnosti?“ říká politolog.

Když celou kauzu kolem Romana Prymuly shrneme, jak vše hodnotit s odstupem několika dnů?

„Nechci to nijak zjednodušovat, ale je to zase jen ‚hra o trůny‘. Taková malá, česká, trochu špinavá, ale stále stejná,“ říká Zbořil.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

ODS, KDU-ČSL a TOP 09 se rozhodly pro koalici do nadcházejících voleb do Poslanecké sněmovny. Strany by již v úterý chtěly podepsat memorandum o společném postupu ve volbách a v nadcházejících měsících by mělo dojít i k podpisu koaliční smlouvy.

„Je to sice logické, ale stále jsou to jen ti, kteří mají nejmenší šance. A důkaz, že ani STAN, a hlavně Piráti, nechtějí uškodit svému stále ještě dobrému jménu. 2+1 v této sestavě má alespoň ve svém vedení jakési spojení typu Křesťanská sociální unie a Křesťanská demokratická unie, jako v SRN, ale zda to bude úspěšné i v ČR je otázka pro proroky. Pokud to bude opravdu koalice, obávám se, že se budou do posledního dne voleb strachovat, zda dosáhnou na potřebných 15 procent. Opakuji, snad už po třetí, neumím si představit, jak se budou křesťané dohadovat s Pavlem Novotným z ODS. Ale třeba je rozklad všech těchto tří stran tak velký, že už ani je zavedená loga nemohou zachránit,“ uvedl politolog.

„V nejhorším by mohlo dojít i na nějakého studenta Šmída…“

Na 28. října chystá další shromáždění kritiků vládních opatření proti šíření koronaviru. Podle organizátorů akce nebude násilná, účastníkům doporučují vzít si s sebou polštáře. Chtějí sedět na dlažbě, „kam nás beztak vláda všechny postupně posílá“. Výtržnictví chtějí předejít.

„Dramaturgie je podobná jako při angažmá fotbalovýcch příznivců. Manifestace, demonstrace, provokace a střetnutí s policií. V nejhorším by mohlo dojít i na nějakého studenta Šmída. Ale v každém případě by se měli účastníci hlídat, aby na sebe nekašlali,“ říká Zbořil.



„Nouzový stav má vláda vyhlásit, jen když ho potřebuje lid. Lid žádný nouzový stav nepotřeboval a po žádné nouzi nevolal. Nouzi nemají podle našich informací ani lékaři a víme, že zdravotníci jsou na nemoci zvyklí. Tu hysterii okolo vyvolali politici,“ sdělil iDNES.cz organizátor David Tesař.

„Už jsem toho za celý život tolik slyšel o lidu a jeho moci, že opravdu nevím, zda se smát nebo bát. Také na Staromáku 1948 se vyhlašovala lidová demokracie, potom v roce 1968 a 1989 na Václavském náměstí. Ale pamatuji si i dobu, kdy se ‚z vůle lidu‘ popravovalo a kradlo, a při té druhé příležitosti také vraždilo,“ připomíná politolog.

A jaký nás čeká týden? Čeho bychom si měli všímat?

„Raději si snad ničeho nevšímat. Neposlouchat televizní zpravodajství, stejně máme jenom moc neinformovaných a mediálně podváděných. Jak říkal jeden můj přítel JB, jsme jen těmi, kdo žijí v informační chudobě nezúčastněných,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.



Psali jsme: Premiér Babiš: Děkuji vojákům za rychlou stavbu záložní nemocnice Covid: Kašlou na to! Kubek po Moravcovi v ČT ještě přitvrdil Zbořil: Tu chřipečku si zasloužíte. Že se nestydíte před lékaři. Výletníci od moře a z hor Zbořil: Herci jedou, zavřete slepice! Zapomínáte, že Senát může převzít moc

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.