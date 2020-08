Zbořil: Zraněný Zeman? Vzkaz Kalouskovi. Pavel Novotný, horší než Árijský boj. Co ČT zamlčuje

reklama

Předseda českého Senátu Miloš Vystrčil společně s asi 90člennou delegací, kterou tvoří politici včetně pražského primátora Zdeňka Hřiba, podnikatelé, zástupci vědeckých i kulturních institucí či novináři, zůstane na Tchaj-wanu do pátku. Účely cesty jsou podle Vystrčila tyto: Chtějí navázat dobré obchodní vztahy, vědecko-technologickou spolupráci, spolupráci v oblasti inovací a proběhne debata o kulturní výměně.

„Pan předseda Senátu je podle svých slov veden dobrými úmysly. Původně sice říkal, že nepůjde o obchodování a sbírání grošů, ale o hodnoty. Konečně i ekonomická prosperita patří podle Maxe Webera ke kapitalistickým ctnostem. Tak proč ne? Symbolická spoluúčast pirátského pražského primátora je stejně pochopitelná. Konec konců, nemusíme dnes být tak ideologicky zatvrzelí, jako byli páně Vystrčilovi kolegové, když zakládali ODS. Třeba čínský nacionalismus, který kdysi vyvezl generál Čankajšek z kontinentální Číny na Tchaj-wan, bude novou hodnotou, ke které se budeme moci také programově přihlásit,“ komentuje politolog Zdeněk Zbořil.

Přestože cestu odmítá čínská vláda, prezident Zeman, premiér Babiš i šéf české diplomacie Petříček, existují podle Vystrčila někteří vládní politici a úředníci, kteří ji akceptují, ale bojí se prezidenta, sdělil v rozhovoru pro server Reflex.cz.

„Pan Vystrčil je kromě svých zásad také trochu popleta. Vedle některých kolegů senátorů, kteří považovali prezidenta republiky Miloše Zemana za neschopného vykonávat svou funkcí, a dokonce sbírali podpisy na jeho odvolání, náhle začal šířit poplašnou zprávu, že z prezidenta jde naopak strach a hrůza. A to dokonce tak velký, že se ho obávají i státní úředníci. Snad by se nestalo nic pozoruhodného, kdyby řekl, kteří politici a úředníci to jsou, nebo o kterých si to alespoň on myslí, abychom jim mohli dodat odvahy a říct jim, že je budeme před malvolentním a zlovolným prezidentem hájit. Zejména když jde o předsedu vlády, ministra zahraničních věcí a mohlo by jít i o další ministry a jejich podřízené. A když se bojí už i vládní úředníci, kteří mají většinou pro strach uděláno, pak je situace asi opravdu vážná,“ podotýká Zbořil.

Jedním z těch, kdo odletěl na návštěvu Tchaj-wanu s předsedou Senátu, je i senátor Tomáš Goláň. Pracovní cesta na Tchaj-wan podle něj nebude žádnou procházkou růžovým sadem. „Z důvodů karantény nesmíme opustit hotel mimo oficiální program, nesmíme navštěvovat hotelovou restauraci, bazén a jiné prostory, které nejsou vyhrazeny pouze pro nás,“ zalitoval. V diskuzi pod jeho příspěvkem na sociální síti se pak objevily i reakce ve smyslu, že si nemá na co stěžovat, když letí na Tchaj-wan za peníze daňových poplatníků. Goláň pak přidal přehled nabitého programu.

„Pět dní na cestu na Tchaj-wan je opravdu málo, zejména, když pan senátor zřejmě nemá dost informací o tom, co se tam děje. Zajít si jen pětkrát zaplavat, do restaurace, hotelového baru nebo fit-centra je opravdu málo. Ale přece nejde jen o rekreaci. Jeho cesta má symbolický význam a má ukázat ‚rudým‘, že ‚my, Češi, jsme kabrňáci, nás zná celý svět.‘ A jak slova této české hrdinské písně pokračují – kdo nám nedá, co nám patří, zahrajem mu hned! Co k tomu dodat? Snad jen to, aby výpravu několika statečných nenapadl nějaký zmutovaný virus, který si, jak už dobře víme z domácích poměrů, nevybírá. Pan nebo kmán, bere to po řadě,“ uvedl politolog.

Jak už bylo řečeno, velká část politické scény cestu nevítá. A co nám asi přinese? „Asi se ‚nám‘ dostane pochvaly od někoho ve Spojených státech, třeba od promiskuitního amerického prezidenta, který, když se zapletl se stážistkou Lewinskou, dostal od českého prezidenta Havla Řád bílého lva. A kde je dnes Monika, Bill a Václav, a kam se poděl Bílý lev? Pokud to někoho bude zajímat, tak si jen zapamatuje, že když Česká republika a její státní reprezentace něco tvrdí, nemusí to být tak docela pravda. Anebo – někdy ano, někdy ne. Pochvala ze Spojených států bude, v ČLR vyhrožují. Ti první na to rychle zapomenou, ti druzí mají delší historickou paměť,“ říká Zbořil.

Kdo má radost z nemoci prezidenta, nesmířil se s volbami

Prezident Miloš Zeman si v uplynulém týdnu zlomil pažní kost a musel být operován. Rekonvalescence bude trvat šest až osm týdnů a záleží pouze na prezidentovi, kdy obnoví svůj pracovní program. Na zprávu od Jiřího Ovčáčka přišla jak přání brzkého uzdravení, tak posměšky, urážky i komentáře, že se jedná o znamení, že by Miloš Zeman měl rezignovat.

„Těch, kteří mají radost z jakékoli nemoci, která by zmohla prezidenta republiky, je hodně a neříkají nic jiného, než že se dodnes nesmířili s tím, že ho jiní občané ČR zvolili. Nabízí se srovnání s chorobami, operacemi přerušovanými oficiálními prezidentskými úkony v době prezidentování Václava Havla, ale proč to připomínat? Té vulgární části české ‚neobčanské společnosti‘ nelze vysvětlit, že její nesmiřitelnost je chorobná, a že se může vrátit jednou i těm, kteří se svou nenávist a pohrdání současným prezidentem ani nesnaží skrývat. Přesto, že v mnoha případech jde o osoby, které by rády chtěly být úctyhodné,“ uvedl politolog.

Když došlo k úrazu prezidenta Miloše Zemana, Miroslav Kalousek byl jedním z prvních, kdo mu přál „brzké uzdravení bez následků“ a dodával, že v Zemanově věku není celková narkóza žádná legrace. Ovšem, když byl prezident na zdárné rekonvalescenci, Kalousek se pozastavil nad tím, kdo všechno mu přeje brzké uzdravení. Zvlášť ho zaujalo přání od prezidenta Ruské federace Vladimira Putina. „Je pochopitelné, že vetchému starci přeje upřímně brzké uzdravení každý, kdo má rád lidi. Já jsem mu to popřál také. U pana Putina se však nemohu zbavit dojmu, že si přeje především zachování investice,“ poznamenal na twitteru.

„Miroslav Kalousek, dnes vetchý šedesátník, je ve věku, kdy by si mohl také někdy dát bobříka mlčení a přemýšlet o tom, kdy si pro něho zubatá přijde i bez narkózy. A zapamatovat si, že někdo je ‚vetchým starcem‘ v šestasedmdesáti, někdo v šedesáti. To, že se ve svém přání dobrého zdraví českému prezidentovi shodl s Vladimírem Putinem, je jen trochu pozoruhodné, a nic důležitého to neznamená. Přece víme, že pan exministr financí toho napovídal už hodně, a když bylo třeba, svou korouhev ve větru se zmítající otočil na jakoukoliv stranu,“ komentuje Zbořil.

ČT? Jen součást úpadku obecné kultury a slušnosti

Srpnové jednání Rady České televize bylo již dopředu očekáváno jako velmi bouřlivé. Hlavními důvody mělo být jednak vystupování redaktora Jakuba Železného, na které začalo chodit množství stížností, ale rovněž pořady Václava Moravce a způsob, jakým si do nich zve hosty. A co ze samotného průběhu jednání zaujalo doktora Zdeňka Zbořila?

„Snad jen to, že se jedná o stále stejné věci. Jen jejich protagonisté na sebe berou různou podobu. ČT dosáhla plné nezávislosti na všem, kromě dotací od svých plátců, kterým se necítí být odpovědná. Nabyla neústavního postavení čtvrté moci a žádná ústavní instituce neví, co s tím dělat. Navíc těží z toho, že veřejný život je tunelován systémem politických, bohatě dotovaných neziskových organizací, vůči kterým se dokáže chovat někdy až s přehnanou služebností. Zda něco dobrého nebo špatného dělají pánové Moravec nebo Železný, anebo jejich kolegyně předstírající vzdělanost, je úplně jedno. ČT je součástí úpadku obecné kultury a slušnosti, podobně jako jiné TV stanice, a každé zveřejnění debaty s panem Šarapatkou jen potvrzuje šíři a hloubku této degradace, která je povahy celonárodní,“ uvedl politolog.

Radní Zdeněk Šarapatka s odkazem na koronavirovou krizi upozornil: „Málokdo z kritiků zpravodajství ČT si uvědomuje, jaký to byl zásah do vnitřního fungování České televize,“ připomněl provozní problémy, které museli na Kavčích horách zvládnout. Přesto ale ČT24 za pandemie dramaticky stoupla sledovanost, což je podle Šarapatky jednoznačným důkazem, jak jí lidé věří. „Došlo k zásahu 4,5 milionu diváků, to je obrovské číslo,“ uvedl. Ocenil speciální vysílání o lidech postižených pandemií. „ČT24 naplňuje beze zbytku zákon o České televizi. A tehdy se to ukázalo, když jako jediné médium tlumočila vše do znakové řeči a poskytovala zásadní informace neslyšícím,“ připomněl Šarapatka.

„Pan Zdeněk Šarapatka žije v umělém světě své dokonalosti, která je jen jeho zbožným přáním. Navíc jeho tvrzení jsou jen jeho názory a mohl by se ptát také někoho jiného než svých přátel v ČT, zda jeho nadšení sdílejí. To, že se zvýšila sledovanost, nebylo dáno jen kvalitou zpravodajství, ale poptávkou a mimořádným stavem, kdy společnost vyžadovala informace a nikoli jen komentáře v objemu větším než v době vánočních svátků. To, že lékaři nebo osoby z akademického prostředí se kriticky vyjadřovali ke způsobu šíření informací, někteří hovořili dokonce i o zneužívání ČT ve prospěch šíření panického strachu, vyvrací slova pana radního, že bylo všechno v pořádku,“ uvedl Zbořil.



„Ani komentáře ve znakové řeči nebyly pozoruhodným výkonem ČT, stejně jako programy pro seniory, které podle mého názoru dokonce snižovaly úroveň vysílání ČT jako celku. Zda za tím byly i ekonomické důvody jako laik neumím posoudit, ale absence nových programů a neustálé, až zběsilé opakování archivních záležitostí bylo až neuvěřitelné. Jak jednou poznamenal na internetu diskutující komentátor, vedení a řízení ČT by si zasloužilo kolektivní trest, kterým by mohlo být alespoň desetihodinové denní sledování programů ‚vlastní‘ televize,“ dodal.

Radní Luboš Xaver Veselý vznesl v debatě téma tweetu Jakuba Železného o vyhazování ze studia. „Může si každý psát na sociální sítě, co chce, a práce se to netýká, nebo nese odpovědnost i za své výstupy na sítích,“ ptal se ředitele zpravodajství Šámala. Veselého také zajímalo, jak se technicky v ČT dělá takové vyhazování ze studia, zda bude host znelíbený Jakubu Železnému vyváděn kolem kamer ochrankou. Ředitel Šámal kroutil hlavou: „Takovou situaci jsem nikdy nezažil. Až to zažiju, tak to pro mě bude nové a budu posuzovat kontext,“ řekl radním. Zdůraznil, že v praxi k ničemu takovému nedošlo. „A to, co kolega Železný odehrál na twitteru, byla metafora, která se odehrála mimo televizní vysílání,“ vysvětlil.

„‚Metafor‘ v posledním roce, alespoň s ohledem na zájem veřejnosti, nějak přibývá. Zřejmě si někteří redaktoři a moderátoři, dokonce i ti ze sportovní redakce, připravují půdu pro práci v jiném médiu a potřebují do svého CV něco nového. Sloužit třeba jen šestnáct let u jedné firmy, o kterých mluvil nedávno pan Wollner, nemusí být známkou vysoké profesionality. Někdy to bývá spíše naopak – díky schopnostem navazovat společenské kontakty a ekonomická přátelství v rámci jednoho podniku,“ uvedl Zbořil.



Česká televize prohrála soudní spor s Unií obhájců o poskytnutí odpovědí na otázky v rámci povinností, které ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím. Právě ty veřejnoprávní televize odmítala poskytnout, u Městského soudu v Praze však se svým odůvodněním neuspěla. Psal o tom server justice.cz. Nyní má veřejnoprávní stanice 15 dní na zodpovězení otázek, kolikrát byl od roku 2012 do roku 2017 hostem v pořadech nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a vrchní státní zástupci Ivo Ištvan a Lenka Bradáčová atd. Nejde ale jen o tento spor. Podle informací zdroje PL má prý být připravována i analýza týkající se moderátora Václava Moravce.

„Je opravdu zvláštní, že o takové maličkosti musí rozhodovat soud. Dokazuje to, že nejen ČT má tajnosti, o kterých nechce své plátce, tj veřejnost, informovat, a že tajemství, které má odhalovat, zřejmě záměrně tají. Ať už je to jakkoli, ČT nechce něco říkat nahlas, a nejhorší je, že asi ani sama neví proč,“ komentuje politolog.

Psali jsme: Železný z ČT rozpálil Konečnou: Malý člověk. Takhle se otírat o hrdinu Ludvíka Svobodu. Vyjeďte za hranice Prahy! Nacucaná průtrž u Kavčích hor. Ale ty kapky budou od krve. Chystá se zásah proti Moravcovi. Stačil jeden pokyn. A my ho známe My se neřídíme přáními politiků, bránila se hlavní hygienička Rážová u Moravce Pět tisíc pro důchodce? Vláda mohla vymyslet ještě mnohem horší věci, vyslechl si Moravec

Pan Novotný je nebývalým fenoménem v české politice

„Já bych si přál, aby za tohle Ondráček visel. A držte hubu, že někomu přeji smrt. Přeji, ale za tohle býval polní soud a rovnou kulka. Zm*d,“ napsal na svém twitteru starosta městské části Praha-Řeporyje Pavel Novotný v reakci na tehdejší květnovou cestu poslance KSČM Zdeňka Ondráčka do samozvané Doněcké lidové republiky. Novotného následně policie obvinila z přečinu podněcování k trestnému činu, za což mu hrozily až dva roky vězení. Potrestat starostu Pavla Novotného za údajné podněcování k vraždě komunistického poslance Zdeňka Ondráčka Obvodní soud pro Prahu 5 odmítl. Podle soudce není skutek popsaný v obžalobě trestným činem, ale mohl by být přestupkem. Soud ho proto postoupil pražskému magistrátu. Rozhodnutí není pravomocné, státní zastupitelství podalo proti rozhodnutí stížnost, informoval server iDNES.cz.

„Pan Novotný je nebývalým fenoménem v české politice a žurnalistice. Nevím, zda si to ctihodnosti na Obvodním soudu v Praze 5 uvědomují, ale ani ti, co studují českou a československou politiku posledních dvou století, si jen těžko budou vzpomínat na něco podobného. Ani Vlajka a Árijský boj za druhé republiky neměli ve svých řadách něco tak vulgárního,“ uvedl Zbořil.



„Ale vlastně nejde ani o pana starostu. Jde i o právo a spravedlnost. Obecná neslušnost v ČR nemůže být stíhána, ani jde-li o život prezidenta nebo jiného ústavního činitele, ale připravuje se tím půda, jak ‚zlikvidovat nepřítele‘. V padesátých letech se to jen zjemňovalo slovním spojením ‚třídní nepřítel‘. A byli za ně označování i soudci, kteří museli, často dokonce bez nároku na amnestii, sedět léta v kriminálu,“ dodal.

„Protože je to opět nepravomocné, předpokládám…“

Soud nepravomocně zprostil viny z podplácení bývalého premiéra Petra Nečase, jeho manželku Janu i někdejšího náměstka ministra zemědělství Romana Bočka, a to v kauze tzv. trafik pro trojici poslanců ODS.

„Protože je to opět nepravomocné, předpokládám, že bude ještě dlouho trvat, než bude spravedlnost nalezena nebo nenalezena. Tak už to u nás chodí. Tak proč se divit. Pokud vím, nebyly okolo ‚trafik‘ uznány jako důkaz nějaké odposlechy, pod záminkou, že byly povoleny k něčemu jinému. Třeba je to tak správné z hlediska soudů a státních zastupitelství, ale pro občana ČR je to jen jedno z mnoha vážných varování, že když se chce, tak to jde, a když nechce, nepomůže ani Pán Bůh,“ uvedl Zbořil.

Nečas poskytnul rozhovor info.cz. V něm uvádí, že byl podle něj osobně motivován i olomoucký státní zástupce Ivo Ištvan, který po odvolání z funkce vrchního státního zástupce začal dle Nečasových slov nenávidět ODS a chtěl se straně pomstít. „Nemyslím, že by to byla jen osobní msta, je to komplexnější a věřím, že jednou to vše vyplyne na povrch. Samozřejmě byli osobně motivováni olomoučtí prokurátoři, díky tomu, že moje vláda schválila návrh zákona o státním zastupitelství, který mimo jiné znamenal zrušení olomouckého státního zastupitelství,“ zamýšlí se Nečas.

„Do tak hlubokého politického a soudního zákulisí nevidím, ale politický režim po roce 1989 je přece na zášti a nenávisti vůči některým lidem a organizacím postaven. A asi to nebude jinak v tomto případě, jen se mi nechce věřit, že by jen olomoucký státní zástupce Ivo Ištvan byl jediným, kdo ODS nenáviděl a jednal ve vlastním zájmu. O tom, že je justice nakažena virem nenávisti, jsme pravidelně informováni nejrůznějšími zpravodaji z tohoto prostředí. A

třeba jen spor a boj o odsouzení, potrestání a omilostnění pana Janouška je jednou z příkladných událostí tohoto uměleckého žánru na české politické scéně,“ podotýká Zbořil.



Co se politického pozadí pádu vlády týče, nechce se Nečas pouštět do spekulací a konspirací, upozorňuje ale na tři údajně nezpochybnitelná fakta. „Fakt číslo jedna je, že na tomto kroku olomouckého státního zastupitelství někdo zatraceně politicky prodělal. Fakt číslo dva je, že na tomto kroku někdo zatraceně politicky vydělal. Někdo, kdo měl ještě v červnu 2013 dvě procenta preferencí. Fakt číslo tři je, že nezpochybnitelně existovala dlouhodobá intenzivní komunikace mezi tím, kdo na tom vydělal a Útvarem pro odhalování organizovaného zločinu, kterému já říkám spíše Útvar pro organizování odhalovaného zločinu. Tato komunikace existovala přes člověka jménem Marek Foglar. A všimněte si, že toto mé tvrzení, které jsem řekl už dříve, nikdo nezpochybnil, protože není co zpochybnit,“ tvrdí Nečas. A tak se nabízí otázka, zničili Nečasovi zbytečně život?

„To jsou tak důvěryhodné nebo nedůvěryhodné informace z politické scény, že si nedovolím se vyjadřovat. Jisté snad je jen jediné. Takové aféry, nebo dokonce i menší, ničí životy nejen jednotlivců a rodin, ale dokonce také politiků. Pan Nečas je jen jednou z obětí. Kdybych si chtěl hrát na vševědoucího, řekl bych, že měl z toho všeho odejít už tenkrát, když mu cestou domů dvakrát telefonoval Václav Havel, aby vzal nějakou politickou funkci. Nevzdal to a bezohledný svět české politiky ho za to potrestal,“ uvedl Zbořil.

Senioři a seniorky by měli letos v prosinci dostat mimořádný příspěvek k důchodu 5000 korun. Stejnou částku by měli obdržet i lidé s invalidní a pozůstalostní penzí. Shodli se na tom lídři koaličních stran.

„Mne už se to týká, tak se nezlobím. Že to nenahradí ztráty, které mi v posledních letech všechny možné vlády způsobily a působí, je samozřejmé. Ale jakási dobrá vůle tu je, tak proč se rozčilovat. Je to lepší, než když nás ministr financí Kalousek strašil posíláním složenek do poštovních schránek jen proto, aby dokázal, že on je ten nejlepší,“ říká politolog.

„V zásadě je to pod kontrolou, jen nevíme, kdo všechno a co kontroluje“

V Bělorusku pokračují demonstrace kvůli údajně zfalšovaným prezidentským volbám. Prezident Alexandr Lukašenko se „vyzbrojil kalašnikovem“ a vyhlásil bojovou pohotovost pro polovinu armády. EU volby neuznala, má sankční seznam a posílá miliony eur na podporu obětí běloruských represí. Ruský prezident Vladimir Putin má připravené policejní zálohy, pokud by se situace v Bělorusku vymkla kontrole.

„Ona se situace posledních hodinách zase trochu vyvinula a válčící strany, kterými podle mého názoru nejsou jen občané Běloruska a prezident, hledají nový kanonenfutr. Ve státní běloruské TV (www.ctv.by) to vypadá mírumilovně, v ČT jako příprava na občanskou válku. My, kteří máme jen znalosti o organizaci a průběhu tzv. barevných revolucí, víme, že možná je zajímavější to, o čem se nemluví. Třeba o privatizaci a vytunelování Belazu (z východu a ze západu), Byelorus High Technology Parku (BHTP) s čínskou účastí a zdánlivě skromných zásob surovin. Takže v zásadě je to pod kontrolou, jen nevíme, kdo všechno a co kontroluje,“ uvedl Zbořil.

Nové skutečnosti přinášejí zásadní zvrat do aféry, která vloni před eurovolbami položila rakouskou vládu, zničila parlamentní stranu Svobodných a vedla k ustavení nové koalice lidovců premiéra Kurze se Zelenými. Nahrávka, která měla „dostat Rakousko do plamenů“ byla totiž podle všeho výrazně zmanipulovaná. Objevila se delší, asi pětiminutová verze nahrávky z ostrova Ibiza.

„Snad si mohu dovolit říct, že neznám ve svém okolí nikoho, kdo by tehdy příběhu, který byl až primitivním kompromitujícím materiálem a útokem proti Straně svobodných, věřil. Ale je to podobné, jako se všemi politickými podvody, na kterých participují zpravodajské služby. A je jedno, zda slouží Rakouské republice, Evropské unii, NATO nebo nějaké nadnárodní korporaci nebo globální až globalistické finanční skupině. A ptáte-li se, o čem to svědčí – jen o tom, že nic nového pod sluncem asi nemůže být,“ uzavírá dnešní Rozjezd Zdeněk Zbořil.

