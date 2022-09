„350 miliard, které vláda nevidí.“ Konečná k Fialovi a elektřině, silné počty

reklama

Premiér v neděli večer přednesl k národu přes televizní obrazovky mimořádný projev. Paní poslankyně, jak tento projev hodnotíte? Dozvěděli jsme se něco nového?

Čekala jsem, že vystoupí s něčím skutečně převratným, když byl avizován mimořádně výjimečný projev. Bohužel jsem se mýlila. Byl to takový ten projev s naučenými gesty a prázdnými frázemi od PR poradců. Normální lidé si z něj neodnesli žádnou informaci, kterou by už sami před tím nevěděli.

A poslední poznámka – televize by měly možná napříště zvažovat, jestli poskytnou svůj hlavní čas pro agitku předsedy ODS, protože tak na mě projev působil. Dle zákona mají mít všechny politické subjekty před volbami stejné podmínky, takže by bylo možná fajn poskytnout stejný prostor i ostatním.



Minulý týden vláda oznámila, jakým způsobem hodlá zastropovat ceny elektrické energie a plynu. Co na výsledek říkáte? Pomůže to domácnostem, podnikům?

Katastrofa. Na to se nedá nic jiného říct. Já jsem očekávala nějaký háček, když tak dlouho toto řešení vláda odmítala a de facto označovala všechny, kteří jej prosazovali, skoro za ekonomické blázny…, ale že si takto vystřelí z našich občanů, to jsem si opravdu nemyslela.

Nastavit strop na trojnásobku toho, co ještě občané běžně platili na začátku roku, je stejné, jako zastropovat pecen chleba na stovce. Reálně tedy moc nepomůže. A navíc dorovnání energetickým gigantům zaplatíme všichni ze státního rozpočtu. Je to neskutečná ostuda, ale ukazuje se, že vláda už se bojí i výrobců, protože jinak by zastropovala ceny přímo u nich. O tom evidentně ani neuvažovala.



A jak lidem vysvětlit, že například na Slovensku mají elektřinu zhruba 4x levnější?

To je, oč tu běží… Je to totiž nevysvětlitelné. A hlavně neomluvitelné, co vláda se svými občany provádí! Levnější elektřinu budou mít nejen Slováci, ale například i Rakušané nebo Francouzi. A asi se nemusíme přesvědčovat o tom, kde je kupní síla jejich obyvatel a kde naše.



O něco menší „strop“ navrhla den po naší vládě i EU. Jak si vysvětlit toto?

Nemyslela jsem si, že to jako známý kritik fungování EU někdy řeknu, ale unie je v tuto chvíli sociálně citlivější než asociální pravicová pětikoalice!



Do konce října potrvá nová vládní kampaň na překonání ostychu z čerpání pomoci proti drahotě. Daňové poplatníky přijde na 24,5 milionu korun. Bude zahrnovat spoty v televizích, rádiích i dalších médiích nebo na venkovních reklamních plochách. Jsou do dobře vynaložené peníze?

Jako platit reklamu za to, jak lidem říct, aby si chodili pro sociální dávky? Ne, to nejsou dobře vynaložené peníze. A rozhodně to není dobré řešení. Správné by bylo, kdyby poctivě pracující člověk vydělával tolik, že by si nemusel chodit pro dávky. Pro žebračenky. Správné by bylo, kdyby si ve státě, který je v rámci střední Evropy energetickým gigantem vyrábějící tolik energie, že to převyšuje domácí spotřebu, stála energie tolik, že za ni občané nebudou platit víc než Němci.

A ještě tuto šílenost vláda svěří firmám a lidem, které jsou obviněni z krácení daní. Jak příhodné. Ona totiž místo toho, aby si došlápla na velké firmy a zahraniční korporace, které ročně vyvádí z naší země 350 mld. korun, raději nechává finančně krvácet občany.

V sobotu se na Václavském náměstí konala další demonstrace, kterou tentokrát pořádala KSČM. Jak jste spokojená s účastí?

Myslím, že ty tupé články o tom, že nás tam byly dvě stovky, jsou snadno vyvratitelné z fotek, které jsou na mém facebooku. Já v podstatě byla spokojená, protože účast na to, že vydatně pršelo a že po mailech a facebooku kolovaly fakeinformace o zrušení této demonstrace, byla solidní. Mimochodem na přímý stream se dívalo doma u obrazovek 15 tisíc lidí a další desetitisíce si pustily průběh demonstrace ze záznamu.



Další demonstrace se chystají na 28. 9., v říjnu pak mají do ulic vyjít odbory. Pokud ale vláda nebude nijak zásadně reagovat, co bude dál?

Pokud zareaguje stejně jako se „zastropováním“, tak to rozhodně tímto nebude končit. Lidé se skutečně dostávají do katastrofálních situací. To není o demonstracích, že by tam snad chodili z dlouhé chvíle. To je o tom, že už neví, jak jinak dát najevo svou bezvýchodnou situaci. A předseda vlády, místo toho, aby se zamyslel nad sebou a svou politikou, to celé zlehčuje a demonstrantům se vysmívá.

Každopádně ještě jedna věc je možná důležitější než samotné demonstrace. A to jsou volby v pátek a sobotu. Na téměř 2 roky je to jediná možnost, jak dát vládním stranám červenou. KSČM se na rozdíl od ostatních nesmočila v koalicích s vládními stranami. Chtěla bych poprosit občany, aby tentokrát skutečně šli k volbám. Zásadní neúspěch pětikoaličních stran totiž může neuvěřitelně rozhýbat dění ve vládních stranách.



Podle Miroslava Kalouska je po kroku vlády ohledně stropu na ceny energií jasné, za co se bude demonstrovat 28. 9. „Demonstrace budou za proruskou a protizápadní orientaci státu,“ uvedl. Co byste mu vzkázala?

Co bych mu vzkázala? Ať přijde a my mu to vysvětlíme…



Na závěr ještě odbočíme. Evropský parlament odhlasoval nová pravidla pro minimální mzdy. Nově bude platit ve všech státech, ovšem v odlišné výši. Novinkou je její navázání na průměrnou či mediánovou mzdu a také automatická valorizace. V České republice minimální mzda činí 16 200 korun a podle směrnice tak stoupne zhruba o čtyři tisíce. Co na to říkáte?



Je děsivé, že si v dnešní době vůbec někdo myslí, že z 16 200 korun hrubého je možné solidně vyžít. Neřku-li uživit rodinu. Je to ostuda vlády, že v rozvinutém státu nutí pracovat člověka za tyto peníze. Za KSČM říkáme, že aktuální minimální mzda by měla startovat na 20 tisících. To potvrdil i Europarlament, který – jak už jsem říkala – je nyní v sociálních otázkách dále než naše vláda. Cesta k těm dvaceti tisícům je ovšem ještě trnitá, a tak nechci jásat předčasně. I když pro to udělám já i KSČM maximum. Pracující nesmí být nevolníkem a z odměny za práci musí slušně uživit rodinu.

