„Až to zabalí…“ Před Václavákem slova o Česku. Těžký kalibr

VIDLÁKŮV TÝDEN Pokud to protektoři zabalí, všichni ti Řezníčkové a Taberyové prostě „zůstanou v kasárnách“. Tak uvažuje před sobotní demonstrací na Václavském náměstí o možné změně poměrů v Česku moravský zemědělec a bloger Daniel Sterzik, když situaci připodobňuje k listopadu 1989. ParlamentnímListům.cz však také řekl, že po případném pádu Fialovy vlády může přijít „těžký kalibr“. A co vůbec od Václaváku čekat a co ne?

Napsal jste, že v mnoha okolních zemích posilují euroskeptické či konzervativní strany. A že až se to sesype jinde, padne i náš establishment, jako tomu bylo v roce 1989. Co říct na námitku, že zatímco Jakeše s Bil’akem hodil Gorbačov přes palubu, tak zde máme pořád štědře dotované pomocné struktury, které drží „status quo“? Dotované mnohými domácími podnikateli, zahraničními zdroji… ?

V roce 89 se to sesypalo jednoduše proto, že Gorbačov se rozhodl, že sovětská vojska zůstanou v kasárnách, i kdyby o ně soudruh Biľak na kolenou prosil. A když pak mocný šéf STB Lorenc řekl, že také nezasáhne, bylo vymalováno. Sovětská vojska byla vyzbrojená. Lidové milice nevypověděly poslušnost. Na rozstřílení demonstrantů na Václaváku tady bylo munice i zbraní víc než dost.

To samé platí i dneska. Dnešní podpůrné struktury režimu mají také dost své soft munice. Mají dost peněz a nevypověděly poslušnost svým pánům. Ale pokud to protektoři zabalí, všichni ti Řezníčkové a Taberyové prostě „zůstanou v kasárnách“. Jak to Gorbi tenkrát zabalil, tak to zabalili všichni. Nikdo už neměl odvahu si vybojovat kus moci. Američané už hodili přes palubu svoje režimy ve Vietnamu, Afghánistánu, Iráku... Kde berou naše elity jistotu, že zrovna v České republice to bude jinak?

Navíc... nejsem si tak úplně jist, kolik domácích podnikatelů skutečně dotuje henty podpůrné struktury tohoto režimu... Jestli to totiž takhle půjde dál, tak prostě nebudou mít z čeho režim dotovat.

Těmi podnikateli jsem měl na mysli ty, kteří se těší na Green Deal. Ty, kteří nechtějí nic riskovat ve vztahu k Západu. Ty, kteří nechtějí nic měnit na způsobu cenotvorby elektřiny. Proč by tyto mocné struktury měly měnit názor?

Ony ty české mocné struktury jsou v porovnání s globálními vlivy zcela bezmocné. Podívejte se, jak snadno Němci odstavili svoje jaderné elektrárny. Podívejte, jak snadno Volkswagen přichází o svoje postavení, protože vyrábí elektroauta, na která nikdo nemá, a ti, co na ně mají, ti je stejně nekupují. Myslíte, že Křetínského nesmáznou jako mouchu na skle?

Ono to samozřejmě ještě bude chvíli trvat, ale nakonec i našim kapitánům průmyslu dojde, že buď budou smýšlet národně a získají v učebnicích dějepisu podobné místo jako Tomáš Baťa a nebo jim jednou přijde strohý rozkaz od Evropské komise, aby zavřeli krám. Všechno se do Číny přesunout nedá...

Pokud jde o sobotní demonstraci, registruji, že to její pořadatelé vnímají jako určité „pořadové cvičení“, ve smyslu: Ukažte, kolik vás je. Víc to asi nebude?

Také to tak beru. Pokud bude Václavák úplně plný, budou následovat jiné kroky, než když bude poloprázdný. Od jara se mnohé stalo a je nejvyšší čas zjistit, jak to vnímá veřejnost. Sebrat se a přijít na náměstí, to je poněkud jasnější signál, než rozhazování rukama a zveřejňování cinknutých průzkumů. Jindra Rajchl teď půl roku pracoval a objížděl republiku, plamenně hovořil na mnoha setkáních s občany, dělal všechno pro to, aby měl větší dosah, tož teď zjistíme, co si o tom občané doopravdy myslí.

Nepochybuji o tom, že Jindra si výsledek bude umět správně interpretovat a zařídí se podle něj.

Zajímavý detail: Kdyby padla Fialova vláda, na což to zatím nevypadá, ujala by se sestavení nové Danuše Nerudová. Teď to není o Nerudové, ale o tom, jako kdyby někdo přemýšlel nad elegantním plánem B…

Svým způsobem, nejlepším spojencem opozice je teď Petr Fiala. Ten se každý den překonává ve skutcích i ve slovech. Andrej Babiš se určitě modlí, aby kluk brněnská vydržel co nejdéle, protože každý Fialův výrok mu nahání voliče v celých houfech. Jindra Rajchl může být také spokojený, protože nikdo neudělal pro svolání demonstrace tolik, co Petr Fiala s Vítkem Rakušanem. Ani Tomio Okamura nepřijde zkrátka. Nejlepším argumentem pro odchod z EU za každou cenu je jakýkoliv projev Markéty Pekarové Adamové.

Já už delší dobu říkám, že nejpravděpodobnější je u nás slovenský scénář. Dříve nebo později se najde záminka, aby poslední zbytky konzervativních poslanců za ODS tuto vládu ukončily. Záminka je nutná, protože voliči u nás zpravidla zatratí toho, kdo je viníkem pádu vlády. Musí se to tedy narafičit tak, aby si za to Fiala mohl sám. Takže bych čekal, že na oslavě narozenin Martina Nejedlého bude brzy fronta...

Pak se teprve ukáže, za co náš stosedmičkový Petr Pavel stojí. Očekával bych úřednickou vládu, během které se Pětikolka bude snažit nějak zachránit pozice. Ale musím konstatovat, že už je pozdě. Kdyby to udělali v zimě, tak by se třeba ještě vzpamatovali. Ale čím déle budou otálet, tím hůř dopadnou. Za čtrnáct dní se to ostatně rozuzlí na Slovensku a pak si řekneme.

Naše oblíbené ceny potravin. Premiér Fiala hlásí, že se mu je povedlo snížit. Povedlo?

Tak určitě... máme osmiprocentní inflaci, ale ceny potravin jdou ausgerechnet dolů... zajímalo by mě, jestli Fialovým kecům libtardi věří víc než své peněžence. Ne, vážně... všechny statistiky ukazují, že ceny pořád stoupají a drahota je stále větší. Fiala se může kasat jen tím, že oproti loňsku stoupají ceny o něco pomaleji. V České republice nejvíc poklesla kupní síla obyvatelstva, ale Fiala je spokojený.

Minule jsem nabízel vládě recept, jak snížit cenu potravin. Připravit zákon o zveřejňování nákupních cen obchodních řetězců. Dnes dám podobný recept, jak si zajistit výkonnost politiků. Stačí jim trochu posílit zpětnou vazbu.

Prostě bych sečetl, kolik všichni poslanci, ministři a senátoři berou a tuto částku bych dal na jednu hromadu. A každý rok bych nechal lidi hlasovat a udělat žebříček oblíbenosti politiků od toho nejlepšího po toho nejhoršího. A podle toho bych jim stanovil podíl z této částky. Ten nejlepší by dostal opravdu hodně a ten nejhorší by nedostal nic. Bez ohledu na koalici nebo opozici. Myslím, že bychom koukali, jak rychle by se Fiala vzpamatoval a jak racionálně by mluvil Marian Jurečka.

Putin sdělil, že až Ukrajina vyčerpá své zdroje, bude svolna k jednání. Máte také pocit, že to snad ani nemohl myslet vážně? Zdroje jsou neustále doplňovány od nás.

No... kdyby v Německu byly obrovské doly na železnou rudu a ve Francii stejně rozsáhlé doly na uhlí, tak by se Putinova slova dala brát na lehkou váhu. Kdyby v Evropě existoval vyspělý lehký i těžký průmysl, kdyby EU měla dvakrát tolik jaderných elektráren, tak by se dalo předpokládat, že Ukrajině zdroje na vedení války hned tak nedojdou. Obzvlášť když jsou tak krásně bojovní a radostně za Západ umírají po tisících.

Ale... ono to tak úplně není. Všechna mezinárodní srovnání ukazují, že Rusko je na tom hospodářsky víceméně stejně, ale EU je hospodářsky pěkně v háji a bude ještě hůř. A ještě zajímavější je, že všichni ti, kteří teď demonstrují a chtějí, aby Evropa přestala páchat sebevraždu (a byla schopná obrany), jsou označeni za proruské kolaboranty.

Podle mě Putin už ví něco, co my nevíme. Zřejmě má lepší informace o náladách kolektivního Bidena, Macrona i Scholze. Nebo lépe než Západ zná své ukrajinské Pappenheimské. On když Putin o něčem mluví, tak se to pak zpravidla stane.

Pokud jde o Rusko, tak dle médií bereme ruské ropy víc než před válkou. Asi dokud je to možné. Každopádně, ceny paliv dramaticky nestoupají. Jak to hodnotit?

A také už víme, jak naše vláda dosáhla toho, že ceny benzínu nebyly přes stovku za litr... Prostě tu zlou ruskou ropu koupila, i když tvrdila, že jsme se od ruských zdrojů odsřihli. Aneb jak ekonomická realita zvítězila nad evropskými hodnotami. Podobné to prý je i s tím cenovým stropem na ruskou ropu. Rusové prý ropu prodávají pod cenovým stropem, ale zdražili dopravu. Myslím, že by se o tom dala napsat nějaká bakalářská práce na téma „kecy vs. realita“.

Teď jsem si někde přečetl, že citelné zdražení benzínu nás teprve čeká... Takže to zhodnotíme, až to nastane. Do té doby si budu myslet, že vláda si prostě koupila čas za cenu naplnění ruských štrozoků penězi. Myslím, že za to Putin nechá vyrobit hodně válečného nářadí a postará se, aby Ukrajině zdroje docházely ještě rychleji než doposud. Ale buďme rádi za tento smysl pro realitu. Také jsme ve jménu evropských hodnot mohli v zimě opravdu mrznout a jezdit na kole.

Každý majitel chytrého telefonu bude platit poplatky ČT. Pravda, jen jeden na domácnost. A ti, kteří platí už teď, budou platit víc. Jaké ohlasy máte na tento krok?

Babiš je kritizován za to, že ve sněmovně poněkud přitvrdil a použil termín „nová totalita“. Prý to uráží ty, co trpěli za „skutečné totality“, zatímco on byl v KSČ. Nepřehnal to lídr ANO trochu?

Všímáte si, jak ta argumentace komunismem přestala fungovat od chvíle, kdy je na Hradě bývalý komunistický rozvědčík? Oni to ještě zkoušejí, ale už to nemá ten mobilizační potenciál. Už jen velmi uvědomělý libtard bez mozku půjde demonstrovat proti bývalému režimnímu obchodníkovi, když volil za prezidenta kovanou oporu komunistického režimu, cvičenou, aby všem odpůrcům bez milosti zakroutil krkem.

Andreji Babišovi za jeho slova tleskám a mám-li ho za něco kritizovat já, tak jen za to, že to měl vyslovit daleko dřív. Doufám, že nezůstane jen u tohoto termínu, ale osvojí si i nějaké podobné. Třeba i v souvislosti s EU a NATO. Tam by podobnou kritiku potřebovali jako prase drbání.

