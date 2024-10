„Babiš je pokračováním této vlády jinými prostředky.“ Vidlák poodkryl, co dál se STAČILO!

Tak tedy minulý týden jsme čtenáře „zabavili“ tím, kterak jste měl pohovor u vedení Evropského parlamentu. Na této „frontě“ asi nic nového není, že?



Ale ano, je. V mainstreamu o mně poprvé mluvili jako o asistentovi europoslance a ani jednou se v jejich textech neobjevilo slovo „dezinformátor“. Navíc jsem nezaznamenal jediný komentář v médiích, který by se zastával naší Danuše a mě zatratil za nedostatek taktu. A už vůbec nikdo se paní Nerudové nezastal, že je přece opravdu pohledná.

Zároveň začal růst počet přihlášených do projektu Nekrm hydru a to docela výrazně. Buď jsme propíchli nějakou novou sociální bublinu, kde mě ještě neznali, anebo moji čtenáři jen potřebovali čas, aby se odhodlali.

A do třetice, předprodej mé nové knihy běží naprosto skvěle, za deset dní mám pokryté náklady na celé první vydání.

Už jsem to kdesi napsal. Kdybych Danuši neměl, musel bych si ji vymyslet.

Jinak, Kateřina Konečná a STAČILO! dráždí tím, že Babiš Konečnou „nepovažuje za komunistku“ a STAČILO! pro něj je přijatelný vládní partner. Vládní tábor samozřejmě řve. Ale co tím Babiš sleduje?



Andrej Babiš si málokdy definitivně někam zavírá cestu. Ale já bych jeho výroky nepřeceňoval. Zajíci se počítají až po honu, který tentokrát bude hodně vyhrocený a během příštích měsíců se toho ještě hodně stane. Jak budou vypadat případné koalice, to se bude řešit až po volbách a s kým nakonec ANO udělá koalici, to je krajně nejisté. Nemluvě o tom, že jestli to takhle půjde dál, tak bude ANO schopno po volbách složit jednobarevnou vládu a žádného koaličního partnera ani nebude potřebovat.

Navíc, Babiš je pokračováním vládní politiky jinými prostředky a zrovna STAČILO! nevymění program za koryta, takže zatím jsou veškeré úvahy o koalici hodně předčasné.



Vy jste, jak víme, založil „podvozek“ pro koaliční kandidátku STAČILO!. Tedy stejnojmenné politické hnutí. A mě napadá: Jak v regionech chcete podělit staré komunisty, mladší komunisty, zástupce SD-SN, ČSNS a nezávislých osobností, jak tvrdíte? Bavme se jen o top třech místech v každém kraji.

Na začátek této prozatím ryze akademické úvahy je nutné říct, že to, zda vůbec a v jakém složení bude STAČILO! kandidovat, o tom se teď vede uvnitř KSČM, ČSNS i SD-SN debata, která ještě neskončila.



V letošních volbách se ale ukázalo, že volby nejsou ani tak o stranách jako o osobnostech a Kateřina Konečná od začátku staví kandidátku složenou z lidí, kteří se za tento národ už bijí, jedno na jaké úrovni a s jakými možnostmi. Nositelem programu i étosu už není strana, ale lídr. Zároveň je zřetelně vidět, že lidé chtějí nové tváře a s nimi nové myšlenky a novou politiku, protože i vnější okolnosti se proměňují stále rychleji.

Aby kandidátka byla důvěryhodná, musejí přijít osobnosti, které voliči znají. Které jsou s obyčejnými lidmi v každodenním styku, mluví s nimi a dělají to konzistentně dlouhou dobu. A musí jim jít o věc.

Kdo myslí na národ, ten se ke STAČILO! přidá. Kdo myslí především na poslanecké prebendy, nebo chce být politickým podnikatelem, ten už dávno dělá kariéru někde jinde. A vzhledem k tomu, že být u STAČILO! bude znamenat především krev, dřinu, slzy a pot, tak bych řekl, že odhodlaných lidí bude tak akorát na naplnění kandidátek. Ať už jsou dneska kdekoliv.

Když vládní příznivci pořád mluví o komunistickém nebezpečí, tak to určitě ve volebním programu budete mít budování gulagů, znárodnění průmyslu, kolektivizaci zemědělství, třídní boj apod.?



Jéžiš, v dnešní době se liberálové už dávno znárodňování nebojí. Sami ho chtějí zavádět. Třeba byty chtějí zabavovat, aby je pak stát pronajímal dalším liberálům. Cenzuru už také důsledně provádějí, dokonce na celoevropské úrovni, banální byrokratické zlo už se také v podobě Jourové ustavilo, příkopy a ploty jsou už v jednání u TZLD Foltýna...

Takže budeme raději mluvit o prorodinné politice, levných energiích, zahraniční politice všech azimutů, důsledné mírové politice, prosazování zájmů dolních deseti milionů, budeme varovat před důsledky migrace, budeme zdůrazňovat zemědělskou soběstačnost, schopnost obrany vlastního území místo intervencí apod., apod.

Co ale to vystoupení z EU a NATO? Ti, kteří teď tvoří STAČILO!, z toho osypky nemají. Ale kdyby se měla připojovat SOCDEM, to už by bylo horší?



V první řadě je třeba říct, že o případném vystoupení z NATO či EU může rozhodnout jedině vůle celého národa, nikoliv nějakého jednotlivce nebo politické strany. Takže se zde nebavíme o vystoupení, ale o referendu o vystoupení.

A zadruhé, je to spíš otázka na SOCDEM, než na mě. Jana Maláčová se netají tím, že převzala stranu, která je na dně. Oni si musejí ujasnit, co je na to dno dostalo a co je zapotřebí změnit. Jestli dojdou k názoru, že jediné, kvůli čemu je volí ty poslední dvě procenta voličů, je setrvání v EU či NATO a že je to tak principiální otázka, že kvůli ní stojí za to, odpískat možnou spolupráci, je to jejich svaté právo.

Když už padlo jméno Babiš, tak soud na Slovensku stvrdil dohodu mezi Babišem a slovenským ministerstvem vnitra, kterou je ukončen spor o to, zda je lídr ANO zapsán v seznamech StB oprávněně, nebo ne. Přesto ale Máňa říkala, že „to není směroplatný“, tedy většina českých novinářů to tvrdí. Co vy na to?



Chápu, že pro Andreje Babiše je to osobní satisfakce, ale jak vidíte, očistil se vlastně jen sám před sebou a před svými příznivci. Pro jeho odpůrce je STBákem dál a nic se nezměnilo, protože na konci nebylo rozhodnutí soudu, ale smír, který sice soud potvrdil, ale všichni libtardi si budou svoje přesvědčení stejně obhajovat tím, že kamarádi od Fica to Babišovi zařídili.

Upřímně... kdyby to dopadlo naopak, vystoupil by Andrej Babiš a řekl by, že teda spolupracovníkem STB byl? Ne, jednoznačně by řekl, že s rozhodnutím soudu nesouhlasí, i když už s tím nemůže nic dělat.

Od začátku bylo jasné, že ať už to dopadne jakkoliv, na volební preference hnutí ANO to nebude mít vliv. Jediným výsledkem je další oslabení důvěry ve stát, v systém a demokracii. U nás i na Slovensku. To mě děsí mnohem víc než něco, co se odehrálo před čtyřiceti roky a má to asi stejnou relevanci, jako kdyby v roce 1950 hrálo roli, co dělal mladý Jan Masaryk v roce 1916 v habsburské armádě, když dostal od prohnilé monarchie vyznamenání za statečnost.

Jaké máme ještě demokratické instituce, kterým věříme? Které mají dostatečnou autoritu mezi konzervativci i liberály? Které jsou dostatečně důvěryhodné pro Frantu Vomáčku z Horní Dolní i pro Daniela Křetínského?

Kdo může být konečně spokojen, je Donald Trump. Máte dojem, že už vede v nadcházejících volbách? A nedělá ze sebe trochu kašpara, když obsluhuje lidi v „Mekáči“?

Kdyby Trump vedl volební kampaň u nás, tak bych si myslel, že mu „Mekáč“ může jedině uškodit. Ale v USA to může být jinak. Americká mentalita se od té české přece jenom liší. Ale jinak musím zopakovat to, co jsem zde řekl před pár týdny. Amerického prezidenta nevolí ani tak občané, jako jednotlivé státy unie. O jejich výsledku rozhodne nějaký Wisconsin o velikosti Slovenska a roli budou hrát naprosté prkotiny. Třeba i to, jestli tam zrovna ten den bude dobré počasí anebo jestli přijdou k volbám mrtví lidé, které nikdo nebude kontrolovat...

Netroufám si odhadovat, kdo vyhraje, ale pořád si myslím, že ta prohravší půlka Ameriky se s tím nesmíří.

Čím dál podivnější „signály“ vysílají západní mocnosti vůči Ukrajině. Na jejím členství v NATO není shoda. Úvěry sice Ukrajina dostává, pořád si však stěžuje na nedostatek munice a hlavně vojáků. A stále zde není „povolení“, aby Ukrajinci mohli útočit v hloubi ruského území. Co si o tom má takový Ukrajinec myslet?



Zajímá to někoho? Na frontě si člověk může myslet, co chce a je mu to houby platné. Možná mu i dojde, že byl zneužit pro válku velmocí, ale jeho prozření bohužel nemá dlouhého trvání. Teď EU schválila pro Ukrajinu obrovskou půjčku, která prý bude splácena ze zmrazeného ruského majetku. Jak znám západní zbrojaře, zase zvednou ceny munice a budeme tam, kde jsme byli.

Heleďte, já už jsem takový rezignovaný. Ukrajina bude rozvrácená země plná vdov a sirotků (jestli je také nenaženou do mlýnku na maso), země plná zbraní, s rozvrácenou infrastrukturou, určená k rozebrání. A jako jsou Ukrajinci drsní vojáci, tak jsou také drsní mafiáni. Rusko vyhraje, USA se stáhnou a Evropa si to vyžere až do dna. Ukrajinské přemýšlení na to zřejmě nebude mít žádný vliv.

U nás doma jsou takové klidné akce, třeba sjezd KDU-ČSL. Tam asi žádnou změnu ani nebylo možné čekat?



Já jsem o sjezdu KDU-ČSL napsal několik článků, ale pozastavím se jen u jednoho. Při volbě předsedy dostali Jurečka a Výborný dohromady tři čtvrtiny hlasů delegátů. Jiří Čunek, jako představitel jiné cesty, dostal jen čtvrtinu. Co chcete dělat se stranou, která je s Jurečkou a Výborným spokojená? Lidovecký sjezd vyslal jasný signál, že je vše v nejlepším pořádku a nízké preference jsou vlastně jen jakási chyba v matrixu.

Definice šílenství je, že děláte stejné věci, ale očekáváte jiné výsledky...

A náš premiér Fiala se teď dokonce rozmáchl proti vysokým cenám energie, které ničí evropský průmysl. On prý Green Deal tlumil, jak to jen šlo. Marek Benda dodává, že nám tedy během předsednictví něco trochu „uteklo mezi prsty“. Ale z Fialy je skoro bojovník s Bruselem. Máte radost?

No ohromnou... Ale obávám se, že to Fialovi nikdo neuvěří. Na to příliš dlouho chodil s evropskými pány na led. Nikdo ho nelituje, když si teď za ně zlámal nohy. Naopak mu lidé přejí, aby si zlámal i ruce, a pokud by Pánbůh dal, tak i vaz. Našeho premiéra nikdo nelituje v jeho neštěstí, naopak lidé mají chuť mu ještě přidat.

Ale nic není ztraceno. Vláda ještě může ceny energií snížit, může přitlačit na naše energobarony, může zrušit emisní povolenky, může v Rusku začít jednat o dodávkách levného plynu, může snížit daň z nemovitosti, nezvyšovat si platy a poslat První Vyžírku do Síkele. Každé lidské rozhodnutí se dá jiným lidským rozhodnutím změnit.

Ovšem, pokud je to jen další série vládního žvanění, tak se Fiala může stavět do role Jamese Bonda a stejně bude jen pro smích. Muže dělají činy, ne kecy.