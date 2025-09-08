„ČSSD přestala hájit pracujícího člověka.“ Zimola jde do voleb se Šlachtou

Proč jste do letošních sněmovních voleb vstoupil právě s Přísahou, a právě teď? Co byl ten poslední impulz, kdy jste si řekl „jdu do toho“, vracím se do vysoké politiky?
Sice se říká, že dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, ale to by platilo, kdyby věci kolem nás běžely normálně. Já jsem ale hodně naštvaný na to, co se teď a tady děje. Jak nám premiér a ministři lžou a ani se při tom nezačervenají. Jak popírají své vlastní sliby a prohlášení. Jak zametají pod koberec jejich kriminální kauzy a tváří se, že se nic neděje. Když mě oslovil Robert Šlachta, o kterém jsem věděl, že je to neohrožený bojovník proti korupci, nebylo co řešit.
Co chcete do sněmovny přinést, co tam podle vás dlouhodobě chybí a v čem naopak navazujete na svou práci hejtmana a starosty?
Poslanecká sněmovna je nejdůležitější orgán státní moci v naší zemi a poslanec je nejvíce opovrhovaným zaměstnáním. Nezní vám to divně? Proč to ale tak je? Lidé vidí, co se ve sněmovně děje, jak se tam poslanci dohadují, urážejí, jak se neposlouchají – a mají toho plné zuby. Ve sněmovně prostě chybí lidská slušnost a nahrazuje ji bezohlednost. A proč naopak práce starostů nebo hejtmanů je oceňovaná? Protože v téhle branži se nic neokecá a za každé rozhodnutí dostanete hned vysvědčení! Buď vám lidi vynadají, anebo vás pochválí. Ale tak jako tak si vaší práce cení, protože se za nikoho neschováváte a musíte věci řešit, ne jen o nich povídat. Rád bych, aby se poslanci stali lidmi, kteří mají zkušenosti z komunální politiky anebo z firmy a jsou zvyklí pracovat, nejen lacině kecat!
Vadilo by vám, kdyby se STAČILO! podílelo na vládě?
Jak se rodila vaše dohoda s Robertem Šlachtou? Co jste si navzájem slíbili v programových prioritách i v tom, jak se budou dělat personální a odborná rozhodnutí?
Musím se přiznat, že jsem ještě donedávna Roberta Šlachtu osobně neznal a můj obraz o něm byl vytvořen jen z médií. Tím milejší bylo mé poznání, že je to energický, cílevědomý a odvážný člověk, kterému nechybí pořádný kus sociálního cítění. Rád jsem se k jeho týmu přidal, protože máme stejný pohled na tolik potřebné změny v naší zemi. Podpora mladých rodin, úcta ke stáří, respekt k drobným živnostníkům a podnikatelům a spravedlivý stát pro každého, to jsou naše společné priority.
Přísaha je vnímána jako hnutí pro „pořádek a spravedlnost“, vy přicházíte ze sociálně-demokratického proudu. Kde se tyto dva světy nejvíc potkávají a kde jste si vyjasňovali hranice?
Sociální demokracie, do které jsem kdysi vstupoval a kterou jsem reprezentoval, byla také postavena na principu spravedlivého státu s důrazem na pořádek a bezpečí. Než se z ní stalo to, co lidi přestali volit, a zůstalo to, co vidíme dnes. ČSSD se začala soustředit na ty, kteří si chtěli jen vydobýt víc svých údajných práv, a přestala podporovat normálního pracujícího člověka. Přestala mu rozumět a on přestal rozumět jí. Proto jsem formálně tuto stranu opustil a slíbil si, že s politikou jsem skončil. A vidíte – našel jsem se v Přísaze, která mi je sympatická právě důrazem na bezpečí lidí, spravedlnost pro každého, což nutně neznamená podporu každého povaleče a vyžírky.
Jdete jako lídr Přísahy v Jihočeském kraji. Jaké tři konkrétní věci chcete pro kraj vybojovat v prvním roce po volbách?
Poslanec by měl vidět věci z nadhledu a měl by zastupovat zájmy všech obyvatel. Přesto jsou věci, které když prosadíme na úrovni kraje, pomohou i ostatním. Z dopravy bych zmínil dostavbu dálnice D3 od hranic kraje do Prahy a propojení Plzně s Brnem přes jižní Čechy, aby se ulevilo D1. Z energetiky přípravu dostavby Jaderné elektrárny Temelín v rámci energetické soběstačnosti Česka. A z bezpečnosti posílení obvodních oddělení Policie ČR, aby lidé nemuseli čekat na zásah policistů dlouhé desítky minut.
V čem dnes Jižní Čechy „táhnou“ Česko dopředu a co je naopak brzdí?
Jsme druhý rozlohou největší kraj, po prvních středních Čechách. Na rozdíl od nich ale máme méně obyvatel, což z nás činí region s nejnižší hustotou zalidnění. I proto nás trápí odliv základních služeb z jihočeských vesnic a malých měst. Zavírají se nejen hospody a obchody, zavírají se i ordinace praktických lékařů nebo zubařů, za kterými pak lidé musejí dojíždět desítky kilometrů daleko. A pak odcházejí i mladí a na venkově zůstávají lidé starší a sezonní chalupáři. Na vylidňující se venkov se zapomnělo a podpora není žádná. Máme sice úžasnou přírodu, jsme nejnavštěvovanější region, ale v zimě tu chcípl pes a mimo Českého Krumlova je tady mrtvo. S tím se nechci smířit a tohle musíme společně změnit! Potřebujeme oživit venkov, motivovat mladé, aby tu chtěli žít, vytvořit poptávku po službách a nabídka pak za ní přijde sama.
Modely Přísahu často ukazují kolem tří procent, i když v posledních týdnech vidíme růstový trend. Jak chcete přetavit známost značky ve skutečný průlom nad pět? Jaké skupiny voličů oslovíte jako první a čím?
Usměvavých vyretušovaných tváří teď budeme podél silnic na billboardech vídat dost a dost, o tom to není. Jde o to lidem představit naší vizi, jak by se Česko mohlo změnit, když nás budou volit. Máme lídry, za kterými je vykonaná práce a kteří se nemusejí bát, že je někdo označí za mlátičky prázdné slámy. Máme program, který není lacině bombastický, je ale realistický a uskutečnitelný. Teď bude záležet na tom, jestli nás lidé budou chtít poslouchat, anebo to zase hodí naleštěným profláknutým značkám, které už měly možnost něco ukázat, ale selhaly.
Bez iluzí, co bude vaše „měřítko úspěchu“, kdy si večer voleb řeknete, že to stálo za to?
Úspěchem v politice není zúčastnit se. Úspěchem bude, když se kdokoli z Přísahy dostane do parlamentu a bude moct uplatňovat náš program, který jsme lidem slíbili. O křesla nejde nikomu z nás, máme svou práci, která nás uživí i po říjnových volbách, na rozdíl od některých, kteří se teď třesou, co s nimi bude. Jde o budoucnost Česka, našich dětí a o to, co jim chceme po nás zanechat. A po volbách si otevřu víno a řeknu si, že to stálo za to, když budu vědět, že jsme pro tuhle jejich budoucnost konečně něco udělali!
Jak bude vypadat vaše kontaktní kampaň v kraji? Budete nějak spolupracovat i s Nikolou Bartůšek, europoslankyní Přísahy, která z jižních Čech pochází?
Od začátku září se budeme po celém kraji potkávat s lidmi a mluvit s nimi. Ptát se jich, jestli to, co jim nabízíme, je opravdu to, co chtějí. Tak, jak jsem s lidmi v kontaktu v rámci své každodenní práce, jsem přesvědčen, že naše řešení současných problémů odpovídá přání normálního člověka. Jezdit s námi bude i Nikola, protože má zkušenost nejen z europarlamentu, ale díky své předchozí práci i s nelegální migrací a deportací osob bez nároku na azyl.
Při kandidatuře Sociální demokracie uvnitř STAČILO! se hodně diskutovaly otázky EU a NATO. Co je z vašeho pohledu „červená linie“, přes kterou Česká republika jít nesmí a co naopak dává smysl držet či vyjednat lépe?
Já osobně jsem kdysi podporoval, aby se lidé v referendu vyjádřili, jestli chtějí zůstat v EU. A jedním dechem jsem dodával, že já osobně budu vždy hlasovat pro setrvání v EU! Připadá mi totiž nespravedlivé, když se lidé v roce 2003 mohli v referendu vyjádřit, zda chtějí do EU, nebo ne, aby o dvacet let později jim bylo toto právo upíráno! Myslím si, že přes averzi mnohých lidí k současnému vedení EU bychom měli zůstat a spíš se snažit věci změnit zevnitř. Možná podobně tvrdě, jako maďarský Orbán nebo slovenský Fico. Naše vláda Bruselu jen přikyvuje, respekt za to nemá žádný a jsme jen za užitečné idioty velkých zemí. To se prostě musí změnit.
Vy jste vlastně i natočil výzvu voličům Sociální demokracie, s jakým úspěchem se tato výzva setkala?
Čekal jsem, že to bude horší a že mě spousta socanů zavrhne. To se stalo vlastně jen u vedení, které trochu zpanikařilo a začalo mou výzvu bagatelizovat a špinit mě. Spousta řadových členů nebo bývalých členů mi naopak volala a psala, že tomu rozumí a že je pro ně teď rozhodování o volbě jednodušší. Dokonce i ti, kteří dnes stojí za tvrdou kritikou uvnitř socdem a tvoří vnitrostranickou opozici, psali, že se mnou souhlasí a že jsem přesně vystihl důvody, proč řada lidí ČSSD opustila.
Když oslovujete „zklamané voliče sociální demokracie“, co jim říkáte jako první a co jako druhé? Čím se Přísaha liší od toho, co nabízela původní ČSSD?
Jak už jsem vám odpovídal před chvilkou, Přísaha i původní sociální demokracie jsou si blízké v důrazu na bezpečí a kvalitu života normálních, obyčejných lidí, kteří musejí každé ráno vstát, jít do práce, starat se o děti a počítat, kolik jim zůstane z výplaty. Přísaha se ale nebojí říct ne všem povalečům a zneužívačům dávek, kteří jen parazitují na práci druhých. Když mi někdo vynadá za to, že jsme mu omezili sociální dávky a sám nechce pracovat, i když může, je mi to jedno. Radši pomohu lidem, kteří mají zdravotní hendikep a nemohou se rovnat zdravým lidem.
Co jste se naučil jako starosta Nové Bystřice, co vám pomůže v Poslanecké sněmovně? Uveďte prosím jeden váš konkrétní projekt, na který jste pyšný.
To je jednoduché: Jako každý starosta musíte umět vzít zodpovědnost i za věci, které nejdou za vámi, ale lidi štvou. Nezajímá je, že policie na noc zavírá služebnu, protože nejsou lidi, nezajímá je, že stát rozhodne o tom, že od 1. ledna budete muset platit provozní zaměstnance školy, že máte limity na množství vyprodukovaného odpadu a nemáte odbyt na ten vytříděný. Zkrátka věci, které mohou měnit poslanci, ale dotýkají se života lidí. Vy musíte nejen vysvětlovat, ale hlavně hledat praktická řešení. A pyšný jsem na to, že při všech těch zákonných omezeních a někdy až naschválech se vám a vašemu týmu spolupracovníků daří rozvíjet život ve městě, rozvíjet společenský život, udržovat bezpečnost a slyšet od obyvatel, že se jim tu žije dobře.
V případě úspěchu Přísahy ve volbách a povolebních vyjednáváních, kdybyste byl tím pomyslným jazýčkem na vahách, jaké dvě podmínky položíte na stůl první den jednání?
Zajíci se počítají až po honu. Nejsem zvyklý dopředu oznamovat své podmínky a cítit se důležitým. Podstatné je nezpronevěřit se vlastním zásadám, hodnotám a vizím, ve které věříte. Přál bych si, aby se lidem vrátila víra, že politici pracují pro ně, ne pro sebe, a že se dodrží to, co se jim slibuje.
autor: Karel Výborný