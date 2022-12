„Cinknuté průzkumy a ti, co vodí Nerudovou.“ Paroubek vidí tvrdý konec

„Jako kdybych řekl, že v hospodě, kam chodím na obědy, budu platit jen ty ceny, které jsem tam platil před rokem,“ říká k „zastropování“ ruské ropy expremiér Jiří Paroubek. V rozhovoru se vyjádřil ke slovům francouzského prezidenta Macrona, za která sklidil kritiku, i k tomu, co řekl na ruské Radě pro lidská práva ruský prezident Putin. Sdělil také, co si myslí o tom, co se děje v Německu. Zmínil i občanskou nespokojenost u nás a vzpomněl „pražskou defenestraci“. Dostal se i k blížícím se prezidentským volbám. Nechybí pak také ani „vzkaz“ pro předsedu Ústavního soudu.

Francouzský prezident Macron v minulých dnech v rozhovoru s francouzskou televizí naznačil, že v rámci budoucích jednání o ukončení války na Ukrajině bude potřeba dát Rusku bezpečnostní záruky. Souhlasíte s ním?

Určitě. Ono to bylo trošku vytrženo z kontextu, co prezident říkal. Takže se na něj okamžitě vrhli jak lidé z ukrajinského vedení, tak politici z pobaltských států. Ale to, co řekl, bylo mnohem vyváženější. Samozřejmě také mluvil o bezpečnosti pro Evropu. Ale myslím, že je normální, že ti, kdo mají ze sebe navzájem obavy, že si poskytnou bezpečnostní záruky. Připomínám, že se Rusko před zahájením konfliktu obávalo vstupu Ukrajiny do NATO, což by z jejich hlediska ohrozilo rovnováhu sil ve východní Evropě. Rusové to považovali za hrozbu pro sebe. No tak to byla jedna z hlavních příčin toho, proč tedy nakonec udělali invazi na Ukrajinu. Takže je potřeba tuto příčinu odstranit a hledat mírové řešení konfliktu. Rozšiřovat NATO stále na východ a pak až někam na hranice Číny, no to jsou úplné nesmysly. To se jenom zvyšuje napětí ve světě. Ať si plánovači Pentagonu plánují něco uvnitř Spojených států, na co stačí. Ale na ten svět, který se mění, prostě nestačí.

„Budeme se orientovat především na mírové prostředky. Ale pokud nám nic jiného nezbyde, budeme se bránit všemi prostředky, které máme k dispozici,“ uvedl podle agentury TASS ruský prezident Putin mimo jiné na ruské Radě pro lidská práva. Varoval prý také, že narůstá hrozba jaderného konfliktu. Co na jeho slova říkáte?

Tak je to připomenutí toho, že Rusko má účinnější zbraně, než jaké používá na Ukrajině. Mnohem účinnější zbraně. Tak aby si to Západ připomněl a aby třeba nedodávali takovou techniku Ukrajině, která umožní zásahy ukrajinské armády daleko do ruského vnitrozemí. To může být důvod eskalace konfliktu a jeho rozšíření třeba i do jaderné části, což by byla samozřejmě katastrofa.

Myslíte si, že by k něčemu takovému mohlo opravdu dojít?

Myslím, že je potřeba zastavit tato dobrodružství, tyto dobrodružné dodávky některých druhů zbraní na Ukrajinu. Já tedy vůbec nejsem příznivcem dodávek zbraní na Ukrajinu. No ale když už k tomu dochází, tak by to měly být takové zbraně, které neumožní zásahy stovky kilometrů hluboko v zázemí Ruska. To samozřejmě povede k tomu, že Rusko bude hledat cestu k odvetě.

Nejen země EU se před pár dny shodly na stropu pro ruskou ropu, který stanovily na 60 dolarů za barel. Je to dobré rozhodnutí? A máme se obávat, že ceny pohonných hmot půjdou opět nahoru?

No tak některé ty prognózy to říkají. Pro mě je to tak trošku nepochopitelné rozhodnutí. Protože to je, jako kdybych řekl, že v hospodě, kam chodím na obědy, budu platit jen ty ceny, které jsem tam platil před rokem. No tak mi řeknou, velmi pravděpodobně, abych si tedy našel jinou hospodu, která mi bude cenově lépe vyhovovat. Myslím si, že ty sankce ve svých důsledcích ani tak nepoškozují Rusko, jako poškozují obyvatelstvo EU, zejména tedy občany středoevropských a východoevropských zemí. Když se podívám na českou inflaci, maďarskou inflaci… Pobaltské státy, které de facto vygenerovaly velké poklesy reálných mezd, a tedy i životní úrovně, no tak něco je toho příčinou. Příčinou jsou sankce, příčinou je válka. No a samozřejmě z té války vyplývá růst cen komodit, ať už tedy plynu, ropy, ale také průmyslových kovů a samozřejmě rovněž potravin. Všechny tyto ceny by mohly začít padat dolů, když by se válku podařilo ukončit.

V minulých dnech se v médiích objevily informace, že určitá skupina lidí údajně plánovala v Německu převrat. Co na to říkáte?

Přečetl jsem si to se zájmem. Pozatýkali asi 25 lidí, takže to je opravdu spíš úsměvné, že by to mohlo ohrozit ústavní pořádek v Německu a přeměnit spolkovou republiku na monarchii. Pak se tam začalo kouzlit v tom, že to vlastně podporovalo Rusko. No to už je úplná sranda. Takže prostě tady už byl Mikuláš, tak na Mikuláše místo čerta mohli posílat Putina. Ale teď už by se to nemělo přehánět. Všeho moc škodí. Jako dobře, pozatýkali je, ti se asi pobavili nějakou dobu, tito spiklenci. Žádný efekt to nemělo. Zaplať pánbůh, nebylo to nic širšího. Zapojení armády nebo bezpečnostních složek nějakým způsobem obecně do toho nebylo. Ty se o tom dozvěděly v podstatě až tehdy, když byli ti lidé pozatýkáni. Takže to je opravdu spíš pro zasmání.

I tak ale – domníváte se, že nespokojenost lidí v Německu roste? Velkou vlnu nevole vyvolal například nedávný případ, kdy žadatel o azyl z Eritreje pobodal dvě dívky ve věku 13 a 14 let a jedna napadení nepřežila…

To napětí v německé společnosti je. Protože těch migrantů je tam hodně a řada z nich je v situaci, že nemá kvalifikaci potřebnou k tomu, aby se uplatnili. Takže jsou stresovaní, frustrovaní. No a tato frustrace se může projevovat těmito způsoby. Západ, ale samozřejmě také Rusko a Čína, by se měli zamyslet nad tím, jestli část z těch peněz, které jdou neproduktivně do vojenských rozpočtů, nevěnovat například vytváření pracovních příležitostí ve třetím světě tak, aby se ti lidé nedávali do pohybu a aby nemířili především do Evropy. Ovšem ne tak, aby se to tam hned rozkradlo. Ale aby se pěkně vytvořila pracovní místa. Ta mohou být různá. Někomu se třeba koupí tři–čtyři kozy, on se o ně bude starat, bude od nich brát mléko. Jinému se vytvoří zase rybníček, tak bude chovat ryby. Lidi nejsou nároční, ale potřebují jednak zabavit a jednak potřebují z něčeho žít. Nemohou žít z milodarů. Musejí žít z práce. A o to by se měl především Západ, který má jinak plná ústa humanity a lidských práv, starat. To, že chcípají lidé ve třetím světě hlady, že nemají kvalitní vodu, což je zdrojem infekcí pro desítky, možná sta miliony lidí, tak to nikoho nedojímá.

Vrátíme-li se k onomu údajnému pokusu o převrat, domníváte se, že by se něco podobného mohlo stát i v Čechách?

To si nemyslím. Ale myslím si, že se ta občanská nespokojenost bude stupňovat a jakmile se dostanou demonstrace z centra do krajů, no tak to zatřese s vládou. Ano, vláda má většinu v Poslanecké sněmovně, ale jakmile se dají lidé do pohybu, tak to může skončit třeba i další pražskou defenestrací. To bych si rozhodně nepřál.

Prezidentské volby se blíží a někteří politologové kroutí hlavou nad tím, jak rapidně roste podle průzkumů podpora Danuši Nerudové. Čím si její vzestup vysvětlujete vy?

Myslím, že to jsou cinknuté průzkumy. Tam je pokus o to formovat veřejné mínění. Jsou vlastně jen tři relevantní kandidáti, no tak je možné si s tím v těch průzkumech opravdu hrát. Já čekám, nějakých pár dnů před koncem té kampaně, že poté odstoupí generál Pavel, který opravdu má tunu másla na hlavě. A že podpoří právě paní Čaputovou II, tedy paní Nerudovou, která tedy má také tunu másla na hlavě. Ale domnívám se, že ti loutkovodiči, kteří jsou ze zahraničí někde v zákulisí, si myslí, že by to bylo asi dobré řešení. No tak na Slovensku Čaputová nic dobrého nepřinesla, tam je permanentní politická krize, do které se zapojuje ještě tím, že ji stupňuje. Takže něco podobného by mohlo být také u nás. Myslím si, že by lidé měli vzít rozum do hrsti a volit někoho, s kým už nějakou zkušenost mají a kdo také hlavně má nějakou vládní zkušenost. Dávat do funkce hlavy státu lidi, kteří o tom nic nevědí, kteří se teprve budou učit a budou ještě řízeni třeba ze zahraničí, no tak to nevidím jako dobré řešení.

Rychetský, už někam zalez, vyzýváte ve svém blogu na webu vasevec.cz předsedu Ústavního soudu, a to v souvislosti právě také s blížícími se prezidentskými volbami. Čím vás takříkajíc aktuálně nadzvedl ze židle?

Tak především, on by měl držet ústa, s odpuštěním, jako nejvyšší soudce v této zemi, jako šéf Ústavního soudu by se neměl vyjadřovat k jednotlivým prezidentským kandidátům. To mu prostě nepřísluší. On není osoba, která by měla vykládat svoje privátní názory, promítat do nich sympatie a antipatie. Nevím, že by se chystala nějaká agrofertizace Ústavního soudu. To je úplná sranda, to si nevidí do papuli tento člověk. Přece každý, kdo trošku zná ústavní pořádek této země, ví, že i kdyby Andrej Babiš, pokud by byl vůbec zvolen prezidentem, chtěl navrhnout nějaké kandidáty, které by mu snad chtěli pomoci privatizovat Ústavní soud, což samo o sobě je srandovní představa, že v Senátu je většina jaká je a tito kandidáti by prostě neprošli. Takže já uvítám, pokud ještě prezident republiky najde v sobě dost síly k tomu, co se nedávno objevilo v médiích, a sice, že jmenuje nového předsedu Ústavního soudu z řad stávajících ústavních soudců, kteří se osvědčili. Protože to bude signál pro Rychetského, že by měl odejít do nezasloužené penze.

Na závěr trochu z jiného soudku. Sochu maršála Koněva v Praze 6 symbolicky nahradila socha Vladimira Putina. Zobrazen je jako skřet u kohoutu s plynem. Ovšem z některých stran zaznělo, že socha připomíná spíš ministra Rakušana. Na toto téma se na sociálních sítích rozjela i řada vtipů. Co na to říkáte?

Tak možná že ta očička má taková jako místopředseda vlády. Tím ho nechci nijak dehonestovat, chraň Bůh, Bůh uchovej, to skutečně ne! Ale tam nějaká podobnost je, no…

Mimochodem, minulý týden jsem se dozvěděl, že pan Rakušan je opravdu vynikající manažer. Viděl jsem ho v akademické radě nějaké vysoké školy v Kutné Hoře, s původním sídlem v Kolíně, která skončila. Byl tam také premiér Fiala i paní magistra Langšádlová jako garantka české vědy. Takže přivedli tuto školu tedy cugrunt. To je velmi smutné. No a samozřejmě Český rozhlas, který o tom informoval, tak informoval jenom částečně. Uvedl, že ta škola skončila pro finanční problémy, ale už neuvedl, kteří lidé tam byli v akademické radě. Takže já to jen doplňuji, že z těch členů vlády tam byli tři, včetně pana Rakušana, který byl dlouhá léta starostou v Kolíně. Takže prostě se nezadařilo.



