,,Děláte h...! S Rusákama na mě nechoďte.” Veteránka ODS k hnutí Klause ml. A k těm, kteří se smějí

Anketa Jaký volební výsledek může ve sněmovních volbách dostat Klausovo hnutí Trikolora? Pod 3 procenta 4% 3 až 5 procent 6% 5 až 7 procent 5% 7 až 10 procent 13% Nad 10 procent 72% hlasovalo: 6461 lidí

Václav Klaus ml. představil své hnutí Trikolóra. Jaké má podle vás šance uspět?

Každé hnutí či strana potřebuje ve svém čele osobnost. A tou bezpochyby Václav Klaus je. Staví na nohy základní principy toho, na čem vznikla ODS. Ta současná je opustila. Dávám mu šance.

Bylo zajímavé sledovat, kdo se na tiskové konferenci objeví po boku Klause. Překvapila vás některá jména, třeba Libor Lukáš, Petr Viktorýn nebo bývalý brněnský starosta a též exčlen ODS Robert Kotzian? Co nám prozrazují?

Co nám ta jména prozrazují? Neznám ta jména všechna. Je tam hodně Svobodných. Petr Mach nikdy nebyl lídr. Osobnost. VK je.

Poslanec Jaroslav Foldyna se nechal slyšet, že by mohl v budoucnu opustit ČSSD, zatím to ale neplánuje. Byl by dobrou posilou Klausova hnutí, nebo spíše přítěží?

Děláte si ze mě legraci? Podtext cítím. Že by i naštvané hlasy sociálních demokratů? Myslím si, že to není dobrý nápad.

Prakticky ihned po skončení tiskové konference se začal hodnotit její obsah. Z mnoha stran zazněla výtka, že úvodní tiskovka byla plná prázdných proklamací, ale nepřinesla prakticky žádné konkrétní návrhy. Z toho bylo často vyvozeno, že Klaus ml. ani žádné nemá. Je podle vás čas na takové soudy?

Vyloudil jste mi úsměv. Co znělo ze všech stran? Média? Ti chytřejší si počkají s hodnocením. Bylo to stručné a jasné. Volič nepotřebuje 199 bodů programu na základní konzervativní hodnoty. Ty jsou jasné a zazněly.

Zahnívání, stagnace a žádná budoucnost. To o Klausově nové straně řekl cestovatel Dan Přibáň. Marketér Martin Jaroš kritizoval Klausův příměr s lachtanem z Antarktidy – prý je špatně, když „kašleme na problémy venku, za kopečky“. Dřívější brněnský zastupitel za Žít Brno Martin Freund pro změnu Klausovo hnutí označil za uskupení mužů ve věku 45–64 let, kteří odmítají vidět dnešní realitu. Jsou toto oprávněné výtky?

Miluju kritiky, kteří dělaj h... houby. Míra intolerance je přímo úměrná jejich neschopnosti. No a Žít Brno? Kde tohle dostalo prostor k vyjádření? Asi je Václav Klaus nadzvedl, a to je dobře. Budou rychle svlečení.

Co takový zájem komentátorů všech možných politických názorů říká o Klausově hnutí?

Bojí se.

Garantem zahraniční politiky nového hnutí má být údajně Václav Klaus starší. Je to dobrý krok, nebo hnutí může spíše uškodit?

Je to dobrý krok. Kdo má tolik zkušeností jako on? A s Čínou a Rusákama ať na mě nikdo nechodí. My žijeme velkej kolektivistickej EU průšvih. A pan prezident to umí pojmenovat.

Co musí Klaus ml. udělat, aby uspěl? Bude muset hnutí široce ideově rozkročit, aby našel i voliče nepravicových stran?

Ba naopak. Žádné rozkročení. To už tu bylo a stále je a podle toho to vypadá. Moje poznámka? On by to ani neuměl, a to je v pořádku.

Kdo by se měl Trikolóry bát nejvíce? Je to ODS, SPD, ANO, nebo někdo jiný?

ODS a SPD. Burešovi voliči neumějí počítat, byť bych si to přála.

„Tiskovou konferenci jsem nesledoval, žádnou konkurenci nepodceňuji, ale současně říkám, že podobných projektů tu již v minulosti bylo několik a skončily, jak skončily. Neříkám na to proto nic,“ uvedl ke Klausově premiéře předseda ODS Petr Fiala, pro kterého prý hlavním soupeřem nadále zůstává Andrej Babiš. Skutečně je dnešní ODS tou silou, která může vyzvat ANO?

Mám ráda slovník pana prezidenta. Tak použiji slovo nepracovitost. Jak může předseda strany, které za zády vzniká tento projekt, říct: Neviděl jsem. Za prvé to velmi nedobře působí na voliče a za druhé je to vyjádření politického diletantismu.

autor: Marek Korejs