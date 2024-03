„Děsivé.“ Drulák není jediný, kdo ztratil místo. Po vyhraném soudu promluvil o dalším případu

reklama

Ve středu jste definitivně vyhrál soud o vaše propuštění z Ústavu mezinárodních vztahů. Vnímáte to jako dostatečné zadostiučinění?

Ano, mám radost a zadostiučinění to nepochybně je. Hlavně jsou pro mě důležité reakce lidí, které dostávám. Je vidět, že tato kauza je pro spoustu lidí důležitá a dává jim naději, že když se páchá tento typ nespravedlnosti ve snaze někoho umlčet, má smysl se bránit. Tento moment považuji za hrozně důležitý. Lidé vidí, že se Fialově pětikoalici nepodařilo úplně zničit právní stát a existují mechanismy, kde se lze ubránit. Jeden pán mi napsal, že to považuje i za svoje vítězství, protože je to vítězství spravedlnosti. Jsou to velmi emocionální reakce, které mě velmi těší a ukazují, jak ta kauza byla důležitá nejenom pro mě.

Co to pro vás nyní bude znamenat prakticky? Vrátíte se do Ústavu mezinárodních vztahů k práci?

Očekávám, že mě ústav kontaktuje a seznámí mě se svojí představou o mém pracovním zapojení. Když jsem opět jejich zaměstnancem, je na zaměstnavateli, aby podal návrh, jak by podmínky měly vypadat, a podle toho se budu rozhodovat. Do doby, než od nich dostanu nějaký návrh, nemohu ani o ničem spekulovat. Nevím, jak současné vedení ústavu uvažuje, protože je jiné proti tomu, které mě vyhodilo.

Po vyhraném soudu jste ve středu řekl, že máte z výsledku radost i proto, že to dává naději lidem, kteří čelí nebo mohou čelit podobnému problému. Bylo zde něco srovnatelného s vaším případem?

Je zde spousta lidí, kteří se nechají zastrašit. Například v akademické sféře je běžné, že si lidé dávají obrovský pozor na to, co řeknou před kolegy a před studenty, protože se nechtějí dostávat do problémů. Pak tu máme několik kauz lidí, kteří o své postavení přišli z důvodů projevu názorů. Například děkan Národohospodářské fakulty VŠE Miroslav Ševčík, který čelí odvolání ze své funkce. Všichni si také pamatujeme případ nešťastné paní učitelky Bednářové, která vedla diskusi se studenty o Ukrajině, byla vyhozena a nemůže najít zaměstnání. Dokonce byla trestně stíhaná.

Nebo docent Téra na Univerzitě v Pardubicích, který napsal výbornou knihu o Rusku a hájil jiný pohled na toto téma, a už prostě na univerzitě nepůsobí, jeho pracoviště zrušili. Neznám detaily, protože i tam šlo o rozpočtový argument, který použili vůči mně. Zaregistroval jsem to v pořadu České televize Historie.cs, kde to vypadalo jako před inkvizičním tribunálem. Sešli se tam na něho a bylo zřejmé, že ho pozvali proto, aby vynesli rozsudek nad autorem té knihy. Bylo to naprosto děsivé a ten člověk už svoje místo nemá. Univerzita se nepochybně bude hájit, že šlo o nutné rozpočtové opatření, jako v mém případě.

V těchto dnech došlo k zajímavému případu, kdy se nakladatelství Albatros rozhodlo na poslední chvíli nevydat knihu Nevratné poškození americké autorky, kniha už byla nejspíš v tisku. Nakladatelství ale řeklo, že knihu nevydá, protože by to mohlo poškodit skupinu trans lidí. Je to soukromé nakladatelství, může si vydávat co chce, ale podle mnohých je to výsledek tlaku, aby knihu raději nevydávali…

Tyhle kauzy jsou komplikované, protože nakladatelství si samozřejmě může vydávat co chce, což je zřejmé. Ovšem pokud už je kniha připravená k vydání a prošla jejich posouzením, kdy se nakladatelství nepochybně rozhodlo ji vydat, ale následně podlehlo tlaku těch, kteří se snaží omezit svobodu projevu, to už v pořádku není. Svědčí to o existenci sil, které brání svobodné diskusi o některých otázkách. A přijde mi hrozně nehorázný argument těch, co tvrdí, že by to někoho poškodilo. Tyto knihy varují právě před tím, že nevratná změna skutečně v některých případech znamená poškození na celý život. Ano, jsou tady lidé, kterým operace změny pohlaví pomohou. Jsou ale nadužívány a produkují poškozené lidi, kterým nepomohly a jejich osud mohly zhoršit. Je ve veřejném zájmu, aby se diskuse o těchto tématech vedly.

Pro svobodu projevu je stejně nebezpečný soukromý tlak jako veřejný tlak. Svobodu projevu může omezovat stát, ale může ji také omezovat mocná korporace či mocná nevládní organizace. Pokud to se svobodou projevu myslíme vážně, musíme se bránit všem těmto tlakům. Jak státu, tak nevládkám i korporacím. Jsou to dneska tři typy subjektů, které ohrožují svobodu projevu. Každý z nich má svoje motivy, ale všechny tyto tlaky jsou stejně nebezpečné.

