Petr Fiala, zvaný Sláva Ukrajině. Člen ODS rozeslal obžalobu vlastní strany

Bájná lhavost 2

Když jsem psal Bájnou lhavost 1, snažil jsem se na rychlosti úpadku prestiže a hospodářského výkonu České republiky poukázat na shodu se stejným, co do rychlosti pravděpodobně nevratným úpadkem politické strany ODS. Před posledními volbami roku 2021 ODS vytvořila koalici s dalšími dvěma politickými stranami, kdy minimálně jedné hrozila možnost volební prohry (letos již oběma). Tehdy jsem oslovil jak výkonnou radu ODS, tak i samotného předsedu ODS Fialu, alias Sláva Ukrajině, a vyjádřil důvodný nesouhlas. Ze strany oslovených, byla (již tradičně) použita osvědčená metoda „vymlčení“, intenzivně používaná dodnes. Argumentaci i nesouhlas jsem podpořil 13 otázkami, které byly zaslány všem členům výkonné rady. Odpovědi mi měly posloužit k pochopení tehdejšího rozhodnutí. Součástí rady je i devítičlenné předsednictvo ODS, vystupující jako statutární orgán strany.

V současnosti se trapná komedie kolem podpisu tzv. koaliční smlouvy opakuje. A to za situace, která je na rozdíl od předešlých voleb pro ODS, ale především pro celou Českou republiku, velmi kritická. Chybí jen to malé dítě, které křičí, že císař je nahý.

S odstupem čtyř let si myslím, že především ODS nebyla na tehdejší vítězství s intervencí dalších dvou aktérů tj. Ústavního soudu a veřejnoprávních médií, naprosto připravena. Po odchodu Václava Klause st., se ve vedení ODS vystřídaly osoby, které (upřednostňováním svých osobních zájmů) založily ‚kvalitní‘ předpoklady pro současný stav. Logistika přípravy Petra Fialy vulgo Sláva Ukrajině, včetně jeho nástupu do funkce předsedy ODS, byla impozantní. Především svojí rychlostí, kdy se z nestraníka stal během dvou měsíců nejprve člen a poté v lednu následujícího roku (2014), předseda politické strany. V Bájné lhavosti 1 jsem použil spíše ekonomický termín – nepřátelské převzetí. Právě od jeho nástupu do funkce předsedy strany datuji ono ‚nepřátelské převzetí‘. Význam tohoto označení přesně odpovídá tomu, co se pak stalo a děje s ODS. Také ale hlavně s Českou republikou, které se s pomocí dalších koaličních pachatelů ODS zmocnila. Zásadním spouštěčem nepřátelského převzetí státu a možné pozdější plánované likvidace státu, byla Lisabonská smlouva . Pokud by chtěl někdo oponovat proti tomuto označení, třeba poukazem na možnost parlamentních voleb, pak by si měl připomenout chování a požadavky dnes vládnoucích „elit“ (tehdy v opozici) v průběhu tzv. pandemie. Znovu by si měl projít všechny ty předvolební sliby, následná povolební prohlášení, obě programová vládní prohlášení.

A porovnat s dnešní realitou.

Mimochodem: PSP ČR vyslovila důvěru vládě pouze na základě prvního programového prohlášení vlády.

Život v České republice ve všech jeho podobách je stále více komplikovanější a nebezpečnější. Prakticky každé vystoupení Petra Fialy vulgo Sláva Ukrajině, jeho ministrů, vládních poslanců a senátorů, je vystavěno na lžích a výhrůžkách. Velmi účinné jsou také manipulace s polopravdami. Minimálně od roku 2022 se přestali veřejnoprávní manipulátoři přetvařovat a bez skrupulí se dali naplno do služeb struktur, které se stále více svými metodami blíží zločinnému spolčení. Tyto struktury nejenže připomínají gang, ony se tak stále častěji i chovají (viz ze dne na den vymizení virové pandemie). Také díky obrovskému technickému a technologickému pokroku v mnoha odvětvích, snadno překonávají metody, které měl k dispozici systém před více než 35 lety. Úmyslně píši, že měl k dispozici. Tehdy, především ve druhé polovině osmdesátých let, jsem nezaznamenal takovou míru nenávisti, lží, překrucování a ochoty jít do krajnosti proti tzv. ‚Západu‘ (to ještě nebyl kolektivní), jako dnes proti Ruské federaci. A to včetně vyhrožování vlastnímu obyvatelstvu válkou nebo trestním postihem. Stačí připomenout vystupování reprezentantů Nejvyššího státního zastupitelství, předsedy Ústavního soudu Baxy, ministra vnitra Rakušana včetně řady poslanců a senátorů. O předsedovi vlády Petru Fialovi alias Sláva Ukrajině s jeho patentem na regulované informace nemluvě. Ukazuje se, že výběr kandidátů do vládních pozic, byl podmíněn potřebou naprosté nekompetence v příslušnému oboru. A také většinovou ztrátou jakýchkoliv morálních zásad. Chamtivost a touha ovládat druhé se staly předpoklady a výběr podmiňují. Současná veřejná vystoupení, především členů již zmíněného předsednictva ODS, potvrzují správnost mého chápání kroků této novodobé politické šlechty. Nevím, zdali ten, kdo byl hlavním hybatelem ustavení Petra Fialy alias Sláva Ukrajině do pozice předsedy ODS domyslel, do jakých konců je tento někdejší univerzitní rektor schopen dovést politickou stranu a v této chvíli i ČR. Tipuji, že ne. Ve výše zmíněných 13 otázkách adresovaných Výkonné radě ODS, byla na posledním místě i tato:

13. Souhlasíte s uzákoněním povinnosti pro členy zákonodárných sborů, exekutivy, případně dalších uskupení, jejichž rozhodnutí mají přímý i nepřímý dopad na život občanů v ČR, absolvovat pravidelná psychiatrická případně i toxikologická vyšetření (viz zbrojní průkaz, řidičský průkaz atd.) ?

Oprávněnost této navrhované povinnosti potvrzují výroky i chování volených zástupců do tzv. zákonodárných sborů (především PSP ČR), z nichž se poté většinou rekrutují členové exekutivy. Pravděpodobně by se pak do výkonné funkce nemohl dostat někdo, kdo podepisuje hlavně kanonů, vyhrožuje jiným státům a jeho občanům válkou, těší se z bombových atentátů, jejichž obětí jsou civilní občané RF, nechá na budovu Ministerstva vnitra instalovat obraz prezidenta Putina v pytli na mrtvé, nebo by bezvýznamný bakalář v roli ministra zahraničí, nemohl v celoplošném vysílání televize plkat, jak je potřebné prezidentu Putinovi cituji: „Dát na budku“. Ani někdejší zemědělský inženýr a poté terapeut léčebny pro drogově závislé svým opakovaným označováním prezidenta Putina za gaunera, nezůstává pozadu. I když vzhledem k jeho dalším, nejen verbálním aktivitám, by bylo možno chápat podobné výroky jako projevy pracovního úrazu, coby bývalého terapeuta drogově závislých. Nyní je však pan Bartošek poslancem a dokonce místopředsedou PSP ČR. Je tragikomické, že členové vedení ODS nijak za kolegy z koalice nezaostávají. Potvrzením úpadku ODS je i to, že ani post diplomata na úrovni velvyslance, ministra obrany ČR a současného europoslance, nezabrání takovémuto členu předsednictva ODS (Alexandr Vondra) mluvit a chovat se jako buran. Nelze ani opomenout další členku předsednictva ODS Evu Decroix, jejíž chorobná posedlost ovládat ostatní je nezvladatelná. Tak jsou poslední zbytky někdejší relevance pravicové strany ODS ničeny.

Mimochodem. Jako laikovi mi není jasné, jak se slučuje s ústavním pořádkem skutečnost, že člen exekutivy může být současně členem PSP ČR. To jest orgánu, kterému se zodpovídá a je jím vlastně usměrňován. Je to něco podobného, jako kdyby do moci soudní, reprezentované soudcem, mohl být prezidentem republiky jmenován státní zástupce, který by ve stejné kauze stále zastával funkci státního zástupce.

V samotné ODS již pravděpodobně není síla, která by reálný zánik této politické strany zvrátila. Opět i zde vidím jistou paralelu mezi politickou stranou a státem. Inspirovat se parlamentními volbami a pokusit se svolat mimořádný volební kongres ODS, který by umožnil relativně bezbolestný odchod stávající garnitury, a to až do úrovně regionálních rad, je bohužel zcela nepravděpodobné.

Konzumovaná moc a s ní související zcela neúměrný majetkový zisk, to u těchto současných „elit“ zcela vylučuje. To by však, podle mého názoru, byl jediný smysluplný krok, který by mohl zachránit samostatný, poctivý volební výsledek. A také se alespoň pokusit přesvědčit občany ČR, že by se možná skutečně mohli pokusit (naposledy) stát na té správné straně. Naopak se objevují, zatím ještě skrývané příznaky chování rozhodujících sil v ODS, učinit vše k udržení se u moci. A to včetně vyvolání válečného stavu.

Za tragikomickou událost, dokumentující míru zoufalství a strachu z výsledků letošních parlamentních voleb, se jeví rozhodnutí představitelů ODS umístit na třetí místo kandidátní listiny pro region Praha, již zmíněného ministra zahraničí, bakaláře Lipavského.

Kdo by chtěl pochopit, co je bakalář Lipavský zač, může nahlédnout např. do repozitáře PSP ČR a seznámit se s jeho tehdejším hodnotovým vystupováním, ještě jako řadového poslance za Pirátskou stranu. Míra lidské tuposti, bezohlednosti, sebestřednosti, kterou až doposud toto individuum předvedlo, by mohla vysvětlit ono třetí místo tohoto zatím ještě nečlena ODS na volební kandidátce. Samozřejmě vedle podobně „talentovaných“ dalších členů ODS. Nesmí chybět křesťan Benda, „pedagožka“ Zajíčková a „obranář“ Žáček. O Jáchymovi Vrecionovi s ohledem na exponované rodiče pomlčím.

Většina těch zkušených a znalých, co sledují současný vývoj na kontinentu Evropa a především v její části nazývané Evropskou unií, se shodují v konstatování, že „dárek“ jaderné apokalypsy pro cca 450 (resp. 740) milionů v ní zatím ještě žijících obyvatel, nebyl nikdy tak reálný. Představitelé Německa a Francie spolu s Británií – bývalým členem EU, disponují notifikací arogance, korupce a pohrdání životy lidí s časově neomezenou platností. Německo v tomto triumvirátu blbosti hraje prim díky hned dvojímu pohlavně vyváženému zastoupení. Pravděpodobný kancléř SRN Friedrich Merz a předsedkyně komise EU, Němka von der Pfizer, mají ambice a bohužel zatím i sílu, uskutečnit 3. pokus ke zničení většiny kontinentu spolu s částí planety.

V Bájné lhavosti 1 jsem připodobnil chování USA, minimálně od konce 2. světové války, k chování sarančat.

Obsadit, ovládnout, vše zkonzumovat (případně zničit), vzlétnout a obsadit další lokalitu. Tím jsem chtěl mimo jiné poukázat na specifickou formu šíření tzv. národních zájmů, kterou bezmála jedno století USA, ale i státy Evropy provozují, nebo provozovaly. O to je pak zajímavější sledovat současný souboj o potravinové a nerostné zdroje. Ty jsou totiž tím hlavním důvodem k probíhajícím vojenským střetům. A nejen v Evropě. V případě Ukrajiny je to maskovaná masivní vojenská pomoc proti údajně nevyprovokované agresi (??).

Zdaleka jsem nepatřil k těm, kteří trochu trapně exhibovali s červenou čepicí na hlavě před i po prezidentských volbách v USA. V každém případě jsem ale volbu současného prezidenta USA uvítal. Hlavně proto, že on sám spolu se svými spolupracovníky nezastírá, že si se svým týmem uvědomuje tu hloubku průšvihu, ve kterém se USA většinou vlastním přičiněním ocitly. Snaha prezidenta Trumpa po nápravě je však především v ČR většinou vysmívána. Především těmi, jejichž kompetence k čemukoliv se dlouhodobě a nevratně pohybují v záporných číslech.

Zde se musím zmínit o sobě a možnostech, jaký postoj zaujmout po všech těch mnou publikovaných článcích, otevřených dopisech Petru Fialovi vulgo Sláva Ukrajině, výzvách výkonné radě ODS, kongresu ODS. Jaké řešení zvolit pro sebe, mé zdraví a osobní pohodu. Paradoxně mě od jednoho z řešení zatím odradil nyní již bývalý člen ODS, Jan Zahradil. Politik, který si v EU parlamentu (nepřetržitě poslancem od počátku vstupu ČR do EU, tj. roku 2004) vedl poměrně dobře. On ale ukončí své členství v ODS nezaplacením členského příspěvku. Členství ve straně, která mu umožnila tuto poslaneckou misi a z toho plynoucí pozdější bezkonkurenční hospodářskou, a tím i názorovou nezávislost. A ještě se tím pochlubí. Pozor, v žádném případě panu Zahradilovi neupírám právo se rozhodnout, kdy a jakou formou měl ukončit své členství. Jen mě vadí ta trapná, nestatečná forma. Včetně jisté kalkulace s budoucí možnou politickou angažovaností.

Zatím jsem členem ODS, kterou současné vedení cílí do likvidace. Současné zastoupení ODS ve vedení státu pohrdá Českou republikou, jejími občany a zároveň je vystavuje krutému nebezpečí. Právě proto jsem cestu pana Zahradila nezvolil. A také pro stále více blednoucí vzpomínky na minulé naděje a stále častější zklamání. Pan Zahradil měl zcela nesouměřitelné možnosti, které degradoval na nezaplacení členských příspěvků.

Jiří Minčič, člen MS ODS Liberec, psáno ve dnech 06-09/04/2025

