„Drží se, nevnímají. Ale nebudou tu věčně.“ Docent Pána o vládě a jejím „zadání“

Co si slibuje od blížících se voleb do Evropského parlamentu? A co říká k nedávné mimořádné schůzi Sněmovny a označení „největší bezpečnostní hrozby pro ČR“? I o tom mluví v rozhovoru pro Parlamentní listy zakladatel vysoké školy a bývalý rektor Lubomír Pána. „Připadá mi, že je spíše vojákem, který je zvyklý plnit něčí příkazy a rozkazy, než prosazovat zájmy země, jíž je prezidentem,“ říká k ročnímu působení Petra Pavla na Hradě. Dostal se i k postoji naší vlády vůči vládě slovenské. „Názory našich politických loutek na vztazích dvou bratrských národů nic nezmění…,“ vzkazuje.

reklama

Pane docente, minulý týden se ve Sněmovně konala mimořádná schůze s názvem Bezpečnostní hrozby pro Českou republiku. Co k ní říci?

Tuto schůzi nelze vnímat jinak než jako snahu odpoutat pozornost veřejnosti od skutečných problémů naší země, které tato vláda diletantů není schopna řešit a už teď je ona sama bezpečností hrozbou pro tuto zemi.

Za největší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku označila Sněmovna nynější ruský režim, jenž je podle ní teroristický. Souhlasíte? Nebo co jsou podle vás největší „bezpečnostní hrozby“ pro ČR?

Těžko souhlasit s tvrzením Sněmovny, kterou vládne „stoosmička“ a odhlasuje cokoliv. Není tedy schopna označit skutečnou hrozbu, kterou je NATO a generálové ze zemí, které tradičně nenávidí Rusko.

Volby do Evropského parlamentu se blíží. Očekáváte po nich nějaké větší změny ve směřování EU? A které změny byste Vy sám uvítal?

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 11% Neškodí 87% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 21108 lidí

Jako zakladatele a dnes už bývalého rektora Vysoké školy evropských a regionálních studií se Vás zeptám, víte, jak na činnost EU a vůbec směřování Evropy nahlížejí dnešní studenti?

Nejsem již dnes v každodenním kontaktu se studenty, ale s mladými lidmi, včetně studentů, ano. Cítím, že mladí lidé se dnes daleko v menší míře zajímají o věci veřejné a dávají přednost vlastní zábavě a zážitkům více než tomu bylo za mého mládí. Bohužel si neuvědomují, že mnoho naprosto nesmyslných rozhodnutí EU dopadne právě na ně. Jsem ale optimistou, že se mladí lidé probudí z letargie a vezmou si svoji budoucnost do vlastních rukou.

Prezident Pavel ve svém novoročním projevu mimo jiné uvedl, že je čas udělat kroky k přijetí eura. Souhlasíte? Co by to pro naši ekonomiku znamenalo?

Rozhodně by to neznamenalo nic dobrého, jak jsme se mohli již přesvědčit u malých zemí jako je Slovinsko, Slovensko a v poslední řadě Chorvatsko. Narostly ceny, zvýšila se inflace a euro přineslo další negativa pro jejich ekonomiky. Po euru netouží ani Polsko nebo Maďarsko, které vidí jeho nevýhody pro své země. Přijetím eura bychom se zbavili důležité páky na ovlivňování vlastní měnové politiky, protože ta se řídí potřebou velkých ekonomik, především pak Německa a Francie.

Když jsme u prezidenta, nedávno uběhl rok od jeho zvolení do úřadu. Jak hodnotit rok Petra Pavla na Hradě?

Rozhodně ne pozitivně. Připadá mi, že je spíše vojákem, který je zvyklý plnit něčí příkazy a rozkazy, než prosazovat zájmy země, jíž je prezidentem.

Fotogalerie: - Ceny svobody projevu

Podívejme se i na situaci na Slovensku. Co říkáte na výsledky prvního kola prezidentských voleb a kdo se podle vás nakonec stane novým slovenským prezidentem?

Výsledky prvního kola mě nepřekvapily, snad až na příliš velký rozdíl mezi prvním panem Korčokem a druhým panem Pellegrinim. Vítězství pana Korčoka bych ale označil jako Pyrrhovo vítězství. Jsem přesvědčen, že většina voličů pana Harabina svůj hlas odevzdá panu Pellegrinimu, který se stane slovenským prezidentem.

Vláda premiéra Petra Fialy před časem rozhodla, že zruší mezivládní jednání se slovenským kabinetem Roberta Fica. Vysvětlila to postojem Ficovy vlády směrem k Rusku. Co na to říkáte? A jak moc podle vás právě výsledky prezidentských voleb ovlivní vtahy ČR a Slovenska?

Pan Fiala prosazuje vůči Slovensku vlastní pocity, nevnímá vůli většiny obyvatel naší země, které chová přátelské a srdečné vztahy ke Slovensku a jeho obyvatelům. Názory našich politických loutek na vztazích dvou bratrských národů nic nezmění a zvolení realistického politika za prezidenta Slovenska přispěje jen k posílení těchto vztahů.

Navíc toto rozhodnutí chápu jako zasahování do voleb jiného státu.

Nedávno se v Praze odehrál summit V4, v těchto dnech pak došlo ke schůzce ministrů zahraničí. Jak komentovat rozpory, které v rámci V4 jsou, tedy kvůli pohledu na situaci kolem Ukrajiny a Ruska?

Naši politici se drží svých dogmat ohledně situace na Ukrajině a nevnímají posuny v názorech, ke kterým již delší dobu dochází v řadě zemí NATO. Mají-li naši politici za úkol zlikvidovat spolupráci zemí V4, pak lze konstatovat, že toto zadání se snaží zodpovědně plnit. Jen si neuvědomují, že tu nevládnou na věčné časy.

Psali jsme: Docent: Mír na Ukrajině? Až po drtivém vítězství jedné ze stran. Těch globálních Nový dějepis: „Určete proměnu genderových rolí v dějinách“. Některým docházejí slova Zbabělost, politická kultura dle Fialy. Vláda jako manželka a milenka současně, směje se docent Pána Už 19 milionů podepsali Václavu Moravcovi. Víc o tom nesmíte vědět

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE