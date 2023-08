„Fiala lže.“ Tady, tady i tady. Babiš začal sypat čísla, pak dorazil lidovce

„To je šílené, co říkal.“ Andrej Babiš vzal do ruky statistiky, když hodnotil výroky současného premiéra. „Byli jsme 9. nejvíce prosperující země v Evropě, předběhli jsme Itálii a Španělsko. To už neplatí,“ připomenul. Vyčetl Fialovi, že prosadil zákaz aut se spalovacím motorem. A i „migrační zradu“ připravovalo české předsednictví, jak uvedla eurokomisařka Johanssonová. Nechyběla čísla. Ale opravdu zlý byl bývalý premiér na lidovce.

reklama

Prezident Pavel při debatě na ostravském festivalu vyzval k zavedení elektronických voleb, prý se máme posunout do 21. století. Co si o tom myslíte? Kritici mluví o bezpečnosti a ohrožení tajnosti voleb.

Vraťme se do prezidentské volby. Pamatujeme si jak ti, kteří mě nesnášeli, říkali svým rodičům nebo prarodičům, aby přinesli volební lístek Babiše, nebo neuvidí vnučku? Podobně se chovali i někteří majitelé a šéfové firem, nebo hospodští nabízeli panáky za Babišův lístek. To si všichni pamatují a zažili jsme si to. Už tehdy byl obrovský tlak, ale svobodnou volbu za plentou nikdo nikomu nemůže překazit, tam nikdo kromě volícího občana být nemůže. Je to svobodné rozhodnutí každého.

Anketa Věříte, že existují mimozemšťané? Věřím 68% Nevěřím 18% Nevím / Je mi to jedno 14% hlasovalo: 3295 lidí

Pokud bychom došli k elektronickým volbám, tak ta svoboda zcela odpadá, je jasné, že by se to zneužívalo. Nikdo nebude hlídat, jestli vám nebude nikdo stát za zády a kontrolovat, koho volíte. Proto jsme zásadně proti, vždyť svobodné volby jsou základem demokracie. Hrozí také, že hackeři mohou napadnout systém nebo že technické potíže by mohly způsobit během voleb problémy. To všechno dohromady způsobí, že někteří lidé nebudou těm výsledkům věřit. Nechápu, proč o tom pan prezident mluví, i když možná jo. Chce to pětikoalice, tak to chce i on.

Petr Pavel je v úřadu skoro pět měsíců. Jak jeho dosavadní počínání hodnotíte?

Nechci ho příliš hodnotit. Zklamal mě svým rozhodnutím u protizákonného snížení mimořádné valorizace, kterým vláda okradla seniory. Propásl historickou šanci. Dobře věděl, že podáme ústavní stížnost, ale řekl, že pokud ji nepodáme my, udělá to sám. Zároveň ale ten zákon podepsal. Tak co to je za pozici? Neměl to tedy podepisovat, pak by důchodcům pomohl. Jde na ruku vládě a premiérovi. Tím krokem potvrdil, že byl kandidátem pětikoalice. Rozumí armádě a věcem okolo NATO, ale ve zbytku je odkázán na své poradce.

Co vůbec naše vláda? Vy ji kritizuje poměrně razantně celou dobu. Mění se z vašeho pohledu přístup premiéra Fialy?

Vypadá to, že pan premiér asi nežije v České republice, nezná reálný život občanů a zaměstnavatelů. Stále mluví o Ukrajině. Jeho výroky na Colors of Ostrava byly úsměvné a jeho vystupování je neuvěřitelné. Měli jsme v historii různé premiéry. Byli to lídři jako Klaus, Zeman, Paroubek, Topolánek. Byli to nelídři jako Špidla, Sobotka a Nečas. Ale Fiala je kategorií sám pro sebe, je to absolutně nejprolhanější premiér a politik v historii této země. Lidé se už nestačí bavit nad tím, jak vystupuje, kdy před časem sliboval jedno a teď prosazuje naprostý opak a říká, že plní sliby. Fiala lže tak přesvědčivě, ani se nezačervená, opakuje nesmysly pořád dokola. Přitom lze jednoduše doložit, že opakovaně a stále lže. To jsme tady ještě neměli.

Výroky předsedy vlády z ostravského festivalu myslíte ty o tom, že jsme nejúspěšnější postkomunistická země, špička v dopravě a obraně?

Ano. To je šílené, co říkal. Když jsme jim předávali vládu, byli jsme 9. nejvíce prosperující země v Evropě, předběhli jsme Itálii a Španělsko. To už neplatí, dnes jsme pod vedením pana Fialy klesli na 12. místo. Pobavil také tím, že nemáme dobrou dopravní infrastrukturu. Základní páteřní dálniční síť měla být hotová do roku 2026. Pan premiér seděl ve vládě před rokem 2013 a tehdy za 4 roky zahájili 800 metrů dálnice. Metrů! My jsme jim připravili 300 kilometrů projektů, za naší vlády jsme zahájili stavbu 174 kilometrů a z toho 71 kilometrů v roce 2021. Mluví také o energetice, přitom my jsme jim připravili dostavbu Dukovan, kterou blokovali. Stále lžou o Rosatomu. Nečasova vláda, kde seděl pan Fiala, měla ve finále tendru na rozšíření Temelína v roce 2012 ruský Rosatom a americký Westinghouse. Pan premiér neudělal nic pro snížení cen energií v ČR, které způsobily inflaci, vůbec nic. I když vyrábíme velice levně a export jsme navýšili 3x, máme jedny z nejvyšších cen energií v Evropě.

Teď mluví o budoucnosti autoprůmyslu. To je jak špatný vtip. Vždyť všem sliboval, že nepřipustí zákaz spalovacích motorů a stalo se co? On ten zákaz prosadil. Je tu řada dalších věcí, které se během jeho vlády zhoršily. Teď říká, že patříme mezi nejbezpečnější země světa, ale za naší vlády jsme byli na 7. místě. Dnes je to až 12. místo. Kriminalita roste raketově.

Fotogalerie: - Ceny na česko-polských hranicích

Pan premiér říká, že patříme mezi prvních 10 nejbezpečnějších zemí.

Takže zase lže. My jsme zemi předávali jako 7. nejbezpečnější na světě za ty necelé dva roky jsme se ale propadli na 12. místo. To je propad o pět příček. To je jako u inflace. Nejdřív jsem za to podle něho mohl já, potom Putin a nakonec ČNB. Teď se ale pan premiér najednou chlubí, že ji srazil k 10 procentům, přitom jsme stále třetí nejhorší v Evropě a některé státy EU mají inflaci 1,5 procenta. Říká, že v řadě parametrů patříme k nejvyspělejším státům světa. Když ho všichni zkritizovali, a naši na něj byli ještě velice mírní, tak pak jeho mluvčí tvrdil, že mluvil o něčem jiném. Je to směšné, co neustále pan Fiala vykládá. Vláda pro lidi neudělala vůbec nic. Je to nejhorší a nejprolhanější vláda. Kdybychom měli všechny ty Fialovy lži vyjmenovat, tak bychom tu seděli velice dlouho. Lhal třeba i o Turówu, ta stěna funguje na polské straně, ale na naší ne. Pan Morawiecki si pana Fialu namazal na chleba, zatímco já jsem tu dohodu odmítl podepsat. Fiala lže od rána do večera. Člověk je v němém úžasu, jak vůbec někdo takhle může lhát.

Podle vás premiér lže vědomě, anebo žije v určité bublině a je o tom všem hluboce přesvědčen?

Stále říká něco jiného. Jako říkal před sedmi lety něco úplně jiného o migraci. Je asi dobrý na psaní knížek o konzervatismu a přednášení na univerzitě. Bohužel je premiér a ještě k tomu nejhorší jakého naše země kdy měla. Samotná ODS se totálně odklonila od konzervatismu, nechá se řídit neokomunistickými Piráty. Vláda má katastrofální výsledky, ale premiér se nestydí jít ven a vykládat pravý opak. Navíc nezná zvyklosti a na tiskové konferenci v zahraničí kritizuje bývalou vládu. Je úplně posedlý antibabišismem.

To se stalo kde?

Teď když byl v Polsku. To se přece nedělá, aby při zahraniční návštěvě kritizoval bývalou vládu a současnou opozici. Navíc na tiskovce mluvil hlavně o Ukrajině a málo o ČR.

Zajímavého výroku se dopustil ministr životního prostředí Hladík z KDU-ČSL, který prohlásil, že ceny emisních povolenek nesouvisí s cenou elektřiny.

(Dlouze se směje). Ti lidovci by fakt měli jít pryč, tenhle člověk je totálně mimo. To je samozřejmě pitomost. Do toho učitel řídí resort zemědělství a fotí se s krávou v obleku, všichni jedou akorát antibabiše a Jurečka si vesele podniká. Bůhví kdo mu koupil ten kombajn, pro koho seká a za kolik. Jak může vůbec jezdit na kombajnu, vždyť to je přece střet zájmů. Převedl vše na manželku a je tam pouze jako zaměstnanec? Nebo jak to je? On se vždycky uměl dobře prezentovat za státní peníze a zařídit pro své lidovecké kámoše koryta. To mu šlo. Sám má v rukou resort práce a sociálních věcí a je to snad poprvé, kdy je ministr nepřátelský vůči důchodcům. Ministr práce a sociálních věcí je tu od toho, aby ve vládě za důchodce bojoval. Někdy vyhraje, jindy ho ostatní ministři přetlačí, ale má bojovat. On dělá přesný opak a jde proti nim.

Když si lidovce shrneme, tak ministr životního prostředí plácá pitomosti o cenách elektřiny, Jurečka ve střetu zájmů kvůli zemědělství a na sociální věci kašle, ministr zemědělství nerozumí zemědělství. Říkají, že ministr je politická funkce, ale snad aspoň trošku by tomu rozumět mohli. Pan prezident je v tom ještě podpořil, když řekl, že je těžké sehnat politika, který má nějakou odbornost. Není. Hnutí ANO má stínovou vládu nebo lepší vládu, jak jí říkáme, kde každý ministr je politik a zároveň problematiku daného resortu zná a ví, co by dělal, kdyby na ten úřad zítra nastoupil.

Lidovecký europoslanec Zdechovský na dotaz PL, zda měla vláda posvětit návrh ANO ohledně důchodů, reagoval slovy, že kdyby se znárodnil Agrofert, každý senior dostane 20 tisíc.

Prosím vás, tenhle lidský odpad, který zneužíval mého syna, mi nestojí za velký komentář. Toto je obraz lidové strany. Člověk, který kamarádil s korupčníky, jezdí do Bahrajnu dělat kšefty, zastupoval šmejdy a nevím co ještě. Považuji za neuvěřitelné, že takový člověk je vůbec v politice. Výsledkem jsou ta dvě procenta pro lidovce.

Jak je to s migrací? Vy jste se do vlády pustil, že zradila občany, ale premiér Fiala v pondělí na CNN Prima News řekl, že „tento migrační pakt je výhodný pro Českou republiku“.

Prosím? A v čem je výhodný? On je úplně mimo, vůbec nechápe o co jde. Eurokomisařka Ylva Johansson, kterou pozvali do České televize, jasně potvrdila, že celou tuhle migrační zradu, což je obrovské nebezpečí pro Evropu a ČR, připravovalo české předsednictví! Vždyť je to skandál! Pevně doufám, že se po evropských volbách razantně promění složení Evropské komise a Evropského parlamentu. Doufám, že konečně zmizí ten největší šílenec a zelený fanatik Frans Timmermans, který prosazuje Green Deal a s tím spojené zhovadilosti, které zničí evropské hospodářství a náš způsob života.

Evropa musí být schopná migraci řešit a recept je jednoduchý. Lodě nesmí vyplout. Lidé sem nemohou ilegálně chodit na základě toho, že to organizují pašeráci, kteří tím bohatnou. O tyto lidi se musíme postarat mimo Evropu. Kdo je chce, ať si je objedná, pozve, ale ať potom jdou do konkrétní země a na konkrétní pracovní místa. Ne za sociálními dávkami. Stačí se podívat, co se opět děje. Na koupalištích v Německu, napětí ve Francii, Švédsku, Dánsku, všude. Syřanům v Německu vadí, že ženy na veřejnosti lížou zmrzlinu.

Anketa Je Česko světová špička v dopravě a obraně, jak tvrdí premiér Fiala? Ano 2% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 0% hlasovalo: 17078 lidí

Pokud se podle vás opět ukazuje, jaké problémy masivní migrace způsobuje, znamená to, že se po těch největších vlnách v roce 2015 evropští politici stále nepoučili? Nebo čím jiným to je?

Je to ideologie, ti lidé jsou zfanatizovaní. Nejen v oblasti migrace, ale i kolem Green Dealu a s tím souvisejících věcí. Podívejte se na ty šílence z Last Generation, kteří i u nás blokují dopravu a naše policie je chrání místo toho, aby zajistila provoz na silnicích. Ti fanatici vůbec nechápou, že Evropa planetu sama nezachrání. Teď jsme četl v médiích, že Čína staví obrovské množství nových uhelných elektráren. Všude mimo Evropu se staví hnědouhelné elektrárny a naše vláda zakazuje kotle na uhlí, Evropská komise zakazuje kotle na plyn. Vypadá to tak, že si snad přejí, abychom se vrátili do jeskyní a topili dřevem.

Ještě se vraťme k řešení migrace v EU. Mluvil jste o ideologii. Co ale ty západní lídry a politiky vede k tomu, že výrazně nezakročí? Přece musí vidět, co všechno se v těch zemích děje.

Nerozumím tomu. Někdo chce Evropu zničit. Nechápu, kdo tohle dělá, vždyť to ničí náš způsob života, ničí to naši Evropu a civilizaci, naše zvyky. Migranti stále víc chtějí nám, kteří tu jsme doma, diktovat co máme dělat, jak máme žít, co nesmíme dělat. Pokud toto nezvrátíme ve volbách do Evropského parlamentu, tak už Evropě nic nepomůže. Současný vývoj směřuje proti zájmům Evropy a původního obyvatelstva a my, kteří jsme to kritizovali, jsme byli terčem evropského mainstreamu, dehonestace, vymyšleného střetu zájmů a dalších věcí.

U Pirátů je teď docela živo. Jejich náměstek Kolářík na Ministerstvu vnitra musel skončit, protože prý fyzicky napadl svou asistentku, se kterou měl mít poměr…

Piráti jsou zvláštní, mají ve zvyku druhým kázat o morálce, ale vidíte, jak se chovají oni sami. Pan Michálek nás moralizuje, přičemž sám dělá ostudu a močí na francouzskou ambasádu. Piráti jsou podivná parta neokomunistů, extrémních levičáků a promigrantských fanatiků, kteří se neumí ani chovat. Vzešli z aktivistických neziskovek a podle toho to vypadá.

Klára Dostálová mluvila ve Sněmovně o tom, že Piráti mají obří aparáty svých stranických poradců, ale europoslanec Peksa říká, že těch odborných kapacit je naopak málo. Co tomu říkáte?

Pan Peksa je případ sám pro sebe, vždyť to je člověk, který tvrdí, že jádro vůbec nepotřebujeme, že elektrárny se v ČR nevyplatí a bude lepší, když energii budeme dovážet. Mají nejvíc koryt, jsou to největší papaláši. Pokud jde o Piráty, tak ti ve volbách neuspěli, STAN je podvedl, tak jim museli dát koryta na ministerstvech a dalších úřadech. Mají čtyři poslance a tři ministry. Četl jsem článek o tom, jak je každý čtvrtý Pirát napojený na veřejné peníze, tak si to evidentně užívají. Ministr Bartoš si udělal týdenní výlet do Japonska za milion a za jeho fotografa daňoví poplatníci zaplatili 100 tisíc za jeden týden. Cestují, dělají si výlety, všechno mají zdarma, jídlo, ochranka, auta s řidiči. Tohle je jejich činnost, ale problémy našich občanů neřeší.

Je to pouze dojem, anebo za vašeho premiérování ministři cestovali jen v nutných pracovních případech nebo aby to mělo jasný cíl? Nyní je to dost odlišné, zdá se.

Ano, samozřejmě. My jsme ekonomickou diplomacii podporovali, konec konců je to moje profese, ale jezdili jsme výlučně pracovně, žádné týdenní ministerské výlety. Premiér Fiala teď stříhal pásku na výrobě Škody Auto ve Vietnamu, to byl náš projekt, který jsme připravovali, podporovali a lobbovali za něj. Asie je důležitá, ale politické výlety Pekarové nebo Vystrčila jsou úplně zbytečné, protože to nic nepřináší. Amatéři z této pětikoalice se akorát jezdí do zahraničí zviditelňovat, dělají kontroverzní politiku a vypouští podivné výroky, což potom dopadá na naše firmy. Místo toho by se měli chovat jako ostatní politici z jiných členských států EU.

Mimochodem, jsou to právě Piráti, kdo brojí proti zvýšení prezidentské renty Václava Klause a Miloše Zemana. Je sice krize, ale není ostuda, že bývalé hlavy státu pobírají jen 50 tisíc měsíčně?

U Pirátů je to dáno tím, že obecně nesnáší lidi, kteří něco odpracovali a mají třeba i nějaký majetek. Jejich členka hlásala dobrovolný komunismus a Michálek, který proti navýšení renty pro exprezidenty bojuje, je psychopat posedlý antibabišem. Na jejich příkladu se potvrzuje, že do politiky by měli chodit lidé, kteří mají něco za sebou, mají životní zkušenosti a ne aby se tím živili od mládí.

Co vůbec výkon ministra Rakušana na vnitru? Vy sám delší čas mluvíte o hrozbě osekání svobody slova, soudech s lidmi za to, že něco řekli apod.

To je nová totalita, kdy se lidé stíhají za názor. Je tady jasný dvojí metr. Teď Rakušan vyhrožuje lidem, aby si prý uvědomili, že šíření nepravd je trestné. Tak si vzpomeňte, jak točil video na Letné před soudem s Čapím hnízdem a vykládal „Andreji, už je čas“. Tenhle člověk má za sebou tolik kauz v Kolíně a dalších věcí, ten by měl mlčet. Kdo bude určovat, co je nepravda? Bude to určovat on? Něco někde řeknete, přijde Rakušan a řekne: to je nepravda, takže zavřít! Hned do vězení!

Fotogalerie: - Důchody a penze

Nakolik je to vážný problém už teď?

Je to velmi nebezpečné. Byl tu případ paní učitelky, kterou soudili za to, že něco údajně řekla ve třídě o Ukrajině. Ona tvrdila, že video sestříhali a udala ji ta známá rodina Kroupů, kteří to na ni narafičili. To je ten známý aktivistický novinář, který používá mafiánské metody. Skutečně se vracíme do totality a rozjíždí ji tu pětikoalice, která bude kontrolovat všechno ve státě. Teď ještě přichází skupina poslanců kritizujících vlastní vládu za to, že prý málo bojuje proti lidem s jiným názorem! Panu premiérovi se nelíbily výstupy Eurostatu, tak místo toho, aby řešil, kde je problém, vyčinil statistikům, že mají špatná čísla

Nedávno soud poslal do vězení na pět a půl roku aktivistu Tomáše Čermáka za výhrůžky politikům na sociálních sítích. Prý to byla podpora terorismu. Není to poněkud přísný trest?

Dobře si toho Čermáka pamatuji, napadal nás během covidu, je to magor. Když to ale porovnáme s jinými případy nebo s tím, jak se veřejně vyjadřuje ten starosta z ODS, který také vyhrožuje všem okolo, vykládá, že by věšel lidi a odsouzen za to nebyl. Neznám ten Čermákův případ, abych to hodnotil.

Stačí si vzpomenout na exradního za ODS v Jesenici, který napsal, že tehdejší prezident Miloš Zeman je „Hitler a je nutné ho podřezat jako svini“. Soud ho osvobodil s tím, že nic nespáchal. Jeden nespáchal nic, druhý za to dostal pět a půl roku…

Je to asi hodně o soudcích. Jisté je, že pětikoalice vytváří atmosféru strachu a je to čím dal horší. Možná je tento rozsudek jakýmsi vzkazem, aby se lidé báli a k ničemu se nevyjadřovali. V případu té učitelky jsem rád, že ji soud osvobodil. Vláda se začíná chovat jako funkcionáři za minulého režimu, už se tam skutečně blížíme a lidé začínají mít strach projevovat vlastní názory.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Silně rezonuje téma nepřátelství a vzájemných incidentů mezi Romy a Ukrajinci, což začalo vraždou romského občana v Brně Ukrajincem. Měla by to vláda víc řešit? Nebo co s tím?

Tato vláda rozeštvává všechny proti sobě tím, jak moc se soustředí na pomoc Ukrajině a jak málo toho dělá pro naše občany. Samozřejmě, že bylo naší povinností válečným uprchlíkům pomoci. My jako hnutí ANO jsme ze všech politických stran pomohli ukrajinským uprchlíkům nejvíc a já svými penězi pomohl nejvíc ze všech politiků. Jenže vláda teď zneužívá Ukrajinu jako výmluvu na všechno.

Premiér mluví stále jen o Ukrajině, domácí problémy je prakticky nezajímají. Vypadá to, že vláda nemá žádný finanční limit, co se Ukrajiny týče, ale zároveň tvrdí, že na naše lidi peníze nemají. A to i přestože jim díky inflaci spadlo za dva roky do klína 260 miliard. To jsou peníze, které jim zaplatili občané, protože vláda nezvládla inflaci.

Rakušan ani netuší, kdo sem přišel, kde ti lidé jsou, kde bydlí. Ani jsem nepochopil, proč stejnou dočasnou ochranu mají v ČR i muži v aktivním věku a ne jen senioři, ženy a děti. Muži totiž mohou rovnou nastoupit do práce, nemusejí dostávat zdarma ubytování a dávky od státu. Od samého začátku v tom měli chaos a lidé poukazují na to, že mnozí tu podporu zneužívají. Ve společnosti se o tom mluví a tyto konflikty rozhodně nevytváří žádnou dobrou atmosféru.

Hodně se mluvilo o tom, že prezidenta Zelenského jsme si vlastně přivezli vlastním letadlem, které jsme mu potom ještě nechali na cestu do Turecka a domů.

To je přesně ten důvod, proč lidé mají pocit, že na Ukrajinu jsou peníze vždycky a na ně nezbude. Obírají důchodce, nechtějí pomáhat mladým rodinám, to samozřejmě mezi lidmi vyvolává zlou krev.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama