,,Gay vlajka skáče i z lednice." Mladý Čech, jiný než ostatní. Mnohé naštve

„Doufám, že už vláda nechá nejen mladé lidi vydechnout,“ říká předseda spolku Odchod.eu, Matěj Gregor, k aktuální covidové situaci, kdy se nakažení počítají spíše na desítky. Britové upustili od covid pasů, čímž by se Gregor rád inspiroval i v Česku. „Když poslouchám argumenty o tom, jak díky EU máme ‚svobodu pohybu‘, tak se musím opravdu smát,“ říká o situaci u nás. Covid pasy jsou podle něj nebezpečný nástroj pro omezování lidí. A předvídá: Rebelovat by mohly případně státy V4 a Itálie. Takové Maďarsko má důvodů více, například unijní debatu o tamním LGBT zákonu. „EU nemá právo přikazovat státům jaké ideové politiky mohou ve svém státě prosazovat,“ říká Gregor. Vrací se i k výroku Miloše Zemana o translidech. „Červen je teď mezinárodně ‚pride měsíc‘. Propagace LGBT byla celý měsíc úplně všude. Osobně jsem se bál, že na mě vyskočí duhová vlajka i z lednice,“ komentuje Zemanova slova.

„Za nárůstem v Praze jsou zejména mladší ročníky ve věku 16, 19 až do 29 let. Tam virová nálož v přepočtu na 100 tisíc osob ve věkové třídě je až pětkrát vyšší než ve zbytku republiky,“ informoval šéf ÚZIS Ladislav Dušek. Mladí jsou přitom často bezpříznakoví. Jak se díváte na péči, kterou této generaci nyní stát ohledně covidu projevuje? Vítáte ji, nebo je zbytečná?

Já nejsem lékař, takže nevím, jak moc se nemoc šíří mezi mladými, zda více, nebo méně. Je pravdou, že pokud navštívíme noční zábavní klub, bude v něm asi více mladých než starších lidí. Otázkou pak je, jakou roli hrál nebo nehrál návrat do škol.

Obecně se stále pohybujeme v nízkých číslech. Z deseti milionů lidí se jich denně nakazí pár desítek. Vláda může čerpat ze zkušeností z loňského roku.

Školy byly rok zavřené, stejně tak sportovní kroužky a možnosti se stýkat s lidmi. Doufám, že už vláda nechá nejen mladé lidi vydechnout. Mnohem více než covid se mezi mladými začaly šířit psychické potíže, depresivní stavy a psychózy. Stačí se zeptat dětských psychiatrů.

Hovoří se o tom, že mladí jsou častými přenašeči kvůli jejich životnímu stylu a jisté nezodpovědnosti. Lze podle vás takto generalizovat?

Je to složitá otázka. Kupříkladu já nikdy opatření striktně nedodržoval. Často jsem měl respirátor pod nosem, stále jsem se nebyl očkovat a dokonce jsem vozil do nemocnic materiál. I přesto jsem covid stále neprodělal, protože jsem se snažil být ohleduplný a zodpovědný.

Je možné, že mezi mladými lidmi jsou skupiny, které na opatření nekladou důraz, ale to asi v každé věkové kategorii. Osobně bych to takhle negeneralizoval už jen kvůli studentům zdravotnických škol, bez kterých by nemocnice zkolabovaly.

„Pokud bude klidná epidemická situace, tak budeme doporučovat roušky po návratu dětí do škol. Prosazovali bychom je pouze ve společných prostorách, v šatnách, na chodbách. Pokud ovšem bude epidemická situace špatná, budeme muset zvážit nošení i během výuky,“ prozradila směrem k novému školnímu roku hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Co si o tom myslíte? Dává vám to smysl?

Nedává to moc velký smysl. Je to velice špatné rozhodnutí. Nosit roušky takto dlouho není zdraví prospěšné. Pokud spolu děti 45 minut sedí bez roušky v lavici, pak je jejich nošení ve „společných prostorách“ pouhým gestem.

Děti spolu sportují, jedí, baví se a chodí ven. Nedává smysl je tímto nařízením obtěžovat ve škole. Nošení během výuky by opět nefungovalo. Z doslechu od jiných škol vím, že si často děti otevíraly lahve s pitím na lavici a nemusely tak roušky při výuce nosit. Pedagogové to časem údajně také tolerovali.

Hledejme cesty jinde než v nošení roušek ve škole anebo v zavírání škol. Děti se potřebují soustředit na své vzdělání a vývoj.

S covidem se prostě musí žít, třeba jako s běžnou chřipkou. Zhruba tak lze shrnout přístup, který zvolili představitelé Singapuru. Asijský stát plánuje upustit od uzávěr a trasování kontaktů, umožní lidem také cestovat nebo se shromažďovat. Uvítal byste podobný postup i od české vlády?

Dává mi to smysl. Dokdy budeme počítat nakažené s covidem? Do roku 2050? Nebo déle? Covid přišel. Je to něco nového, co bylo světovým tématem. Ale všem je jasné, že takto to nemůže být napořád. Musíme se co nejdříve vrátit zpátky do normálního života. Jak po sociální, tak po praktické a ekonomické stránce.

Přijetí covidu jakožto běžného onemocnění je logickým vyvrcholením a cestou k návratu. Četl jsem, že podobný přístup začíná razit také Velká Británie. Doufám, že se k podobnému modelu odhodláme i u nás v ČR.

Pokud navážu s těmi změnami v Británii, vnímáte je jako jistý závan rozumu v Evropě? Jak se na ně vlastně díváte? A čekáte, že se někdo v EU tímto inspiruje?

Je to dobře. Covid pasy jsou zkrátka nebezpečný nástroj na omezování lidí. Velice mě mrzí, že něco takového je stále v EU na stole. A když poslouchám argumenty o tom, jak díky EU máme „svobodu pohybu“, tak se musím opravdu smát.

EU bude z covid pasů těžit další ohnisko moci a kontroly nad občany. Covid bych v tom tak úplně nehledal. Velká Británie jako velká evropská země moc dobře ví, že se to dá řešit i jinak, bez kontroly a omezování cestování pro své občany.

Doufám, že tato situace ukáže stále více občanům, že některé problémy se bez EU dají řešit lépe, levněji a rychleji.

Z EU, myslím, budou rebelovat země V4 a Itálie.

V pondělí se v Praze několika desítkám příznivců hnutí Extinction Rebellion podařilo zablokovat vchod do ČNB. Šlo o snahu přimět centrální banku k „ekologickému chování“, čímž se může myslet například zastavení podpory projektům z uhelného sektoru. Je podle vás takový nátlak v pořádku?

Každý má právo projevit svůj názor a někde se veřejně shromáždit. To, co předvádí Extinction Rebellion, je dno. Jen se na sebe snaží upozornit. Nemají reálné argumenty ani velký počet příznivců. Proto na sebe musí upozorňovat agresivními projevy, citovým vydíráním a tlakem na emoce. Je mi to nesympatické.

Přál bych příznivcům ER vidět svět, ve kterém by se ze dne na den omezila podpora uhelného průmyslu a celý svět by fungoval na jejich „obnovitelném“ principu. Možná by je to i přešlo.

Pokud by se aktivistům vyhovělo, jaké budou společenské následky takového kroku?

I na ekologických projektech se vydělává. Možná i více než na těch současných. Vzpomeňme si na solární barony nebo na kšefty s biosložkami v palivech.

Pokud by se ze dne na den vyhovělo požadavkům těchto aktivistů, tak by výsledný tučný účet zaplatil každý občan ČR na energiích. Pravděpodobně by se roztrhl pytel s velkými zakázkami v oblasti ekologické energetiky a nedovedu si představit, jak by to dopadlo.

Výsledkem by pravděpodobně bylo podkopání důvěry obyvatel v jakákoliv nová řešení v těchto oblastech.

Maďarsko je terčem kritiky kvůli svému zákonu, zakazujícímu na školách osvětu o sexuálních menšinách. Nizozemský premiér Mark Rutte v reakci na to dokonce uvedl, že pokud Maďarsko zákon nezruší, mělo by opustit EU. Na čí straně v tomto sporu stojíte?

Já se sympatiemi k maďarské politice vůči EU nikdy netajil. Stojím na jejich straně. EU nemá právo přikazovat státům, jaké ideové politiky mohou ve svém státě prosazovat. Je to pokrytectví toho, co EU na papíře chce představovat.

Maďaři se uchýlili k zákazu propagace o sexuálních menšinách. Nutno podotknout, že většina Maďarů to tak prostě cítí. Není to tak, že by tři čtvrtě Maďarů proklínalo vládu za to, jak šikanuje menšiny. Je tam taková nálada a trend LGBT propagace společnost pozdvihl ke krokům.

Každopádně bych se Maďarska zastal i v případě, že by EU byla proti propagaci LGBT a Maďarsko by ji chtělo. Každá země se má zkrátka sama rozhodovat o tom, co v její zemi má, nebo nemá místo. Pokud se to EU nelíbí, nemá právo za to Maďarsko trestat. A pokud se to nelíbí občanům Maďarska, mohou si zvolit novou vládu v příštích volbách.

Viktor Orbán začátkem týdne oslovil občany členských zemí EU prostřednictvím významných periodik, ve kterých si zakoupil reklamní prostor. Jeho sedm bodů „o budoucnosti EU“ vzbudilo diskusi napříč politickými špičkami. Orbán navrhuje posílit roli národních parlamentů, chce, aby se členem EU stalo Srbsko, apeluje na to, aby v EU politická rozhodnutí přijímali volení zástupci, a nikoli mezinárodní nevládní organizace. Dávají vám Orbánovy návrhy smysl? A mohou v EU skutečně zarezonovat?

Myslím si, že Orbánova vize EU dává smysl. Bohužel je to nereálné a nikdy se to neuskuteční. Viktor Orbán jakožto zkušený politik ví, že EU je nereformovatelná. Chtěl ale představit plán, aby se ukázalo, že Maďarsko není žádný rebel, který za každou cenu kritizuje, ale že Maďarsko má představu toho, jak by měla EU fungovat.

V Orbánově modelu by se snížila role EU a tím pádem role větších a bohatších států, a proto se to nikdy nestane. Případné reformy EU by totiž musela většinově schválit celá EU. Většinu v ní ale mají země západní Evropy. I v samotném parlamentu. Jediné „euroskeptické“ státy, které mají velký počet poslanců, jsou Itálie a Polsko. I to je pořád málo.

Jsem na osud Maďarska v EU zvědavý a nyní má Viktor Orbán mou plnou podporu.

Pozornost světových médií vzbudil i výrok prezidenta Miloše Zemana o tom, že mu jsou translidé odporní. Podle zástupců LGBT komunity mohou takové výroky dohnat některé translidi i k myšlenkám na sebevraždu. Přešlápl prezident?

Miloš Zeman je stará škola. Ve svém životě zažil dobu, kdy byla homosexualita trestná, pak její přijetí a dnes zažívá masovou propagaci sexuálních menšin. Prezident je svými ostrými výroky známý, tudíž mě to nějak extra nepřekvapilo.

Je to jeho osobní názor a má právo ho prezentovat. Řada politiků prezentuje veřejně své sympatie k nejrůznějším sexuálním menšinám a nikomu z médií to nevadilo.

Myslím si, že u translidí nemá prezident takovou autoritu, aby je jeho výroky doháněly k sebevraždám.

Červen je teď mezinárodně „pride měsíc“. Propagace LGBT byla celý měsíc úplně všude. Osobně jsem se bál, že na mě vyskočí duhová vlajka i z lednice. Už jen z toho důvodu výrok Miloše Zemana chápu. Asi bych volil jiná slova, ale mně samotnému se změna pohlaví nezdá v pořádku a mám k ní veliký odpor i řadu argumentů.

