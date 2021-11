„Já v té vládě dělat nehodlám.“ Peksa žádá Zemana o víc tolerance. STAN? Vyvinulo se to jinak

reklama

Jak se vám zamlouvá vládní vyjednávání za Piráty a celkově ve vládní pětikoalici, která se nyní formuje?

Ta pětikoalice konečně umožnila zveřejnění programového prohlášení. Já jsem si ho pečlivě přečetl a musím říci, že nejsem úplně nadšen. Dá se říci, že jsem čekal od případné pirátské účasti ve vládě více, v mnoha ohledech mi to programové prohlášení připadá velmi vágní, chybí v něm konkrétní závazky a hodně bodů, které byly v našem původním pirátsko-staňáckém programu, se tam ne úplně dobře propsalo. Takže když to shrnu, skutečně s těmi výhledy nejsem spokojen.

Jak je to možné, kde se stala chyba?

Programové prohlášení je důsledkem vyjednávání dvou poměrně rozdílných koalic. Jedna je hodně konzervativní a v té druhé jsou liberální Piráti. Pochopitelně je skutečně těžké najít nějaký společný základ, a přestože naprosto souhlasím s tím, že naši vyjednávači odvedli výbornou práci a propsali tam maximum toho, co bylo možné, tak musím konstatovat, že vzhledem k odlišným východiskům to z mého pohledu skutečně není příliš radostné.

Když o tom takhle mluvíte a podíváte se na volby zpětně, byla spolupráce se Starosty vhodným krokem?

Já osobně jsem byl zpočátku spíše jejím kritikem, pak jsem vlastně hlasoval pro koaliční smlouvu jako takovou. Koaliční smlouva, kterou jsme měli dohodnutou se STAN, obsahovala poměrně dobré body, které se týkaly pirátských liberálních témat. Typicky v oblasti legalizace, v oblasti autorského práva, stejnopohlavních svazků, tam byly poměrně dobré věci. Asi bych to udělal znovu. Bohužel ten text tak, jak se vyvinul při vyjednávání s konzervativní koalicí, už mě neuspokojuje tak, jako mě uspokojil ten původní.

Ministrem zahraničí by za Piráty mohl být Jan Lipavský. Jak se vám to jako europoslanci líbí? Ozývá se kritika kvůli jeho nedostatku zkušeností a podobně.

My s Honzou Lipavským dlouhodobě spolupracujeme v rámci pirátského evropsko-zahraničně-obranného týmu, takže moje hodnocení jeho práce je určitě dobré a věřím, že budeme schopni dobře spolupracovat i do budoucna.

Našel byste lepšího kandidáta?

Skromně řeknu, že já to v této vládě rozhodně dělat nehodlám, takže to nechám na něm.

Slýcháme, že by Lipavský mohl vadit prezidentu Miloši Zemanovi, který by mohl odmítnout ho jmenovat ministrem a na tom by mohl Lipavský skončit. Sdílíte tyto obavy?

Upřímně řečeno, myslím, že prezident by měl být ke vznikající vládě tolerantnější a nekádrovat příliš ministry. Česko je parlamentní systém s parlamentní demokracií, a pokud uvnitř Poslanecké sněmovny existuje nějaká většina, která se dohodla na vládě a představila nějaké kandidáty na ministry, tak věřím, že pan prezident by to v duchu Ústavy a tradic měl respektovat.

Když jsme zmínili prezidenta, jak vnímáte, co se kolem jeho zdravotního stavu dělo v posledních týdnech včetně snahy o aktivaci článku 66 Ústavy, což by ho zbavilo pravomocí pro neschopnost vykonávat svůj úřad?

Můj pohled na věc je takový, že pan prezident už má skutečně velké obtíže svoji ústavní roli vykonávat tak, jak Ústava předpokládá, takže asi chápu, že debata o použití článku 66 vznikla, odkud pochází a kam směřuje.

Jak si vykládáte, že pirátka Olga Richterová byla zvolena jako místopředsedkyně Sněmovny až napodruhé?

Vnímám, že koaliční většina, která se nyní formuje, je z velké části tvořena konzervativními poslanci a konzervativními stranami a že liberálně smýšlející místopředsedkyně Sněmovny jim logicky a přirozeně vadí. Není to překvapení a vnímám, že při tajné volbě ji část poslanců nepodpořila. Pak si je pravděpodobně nějakým způsobem umravnila stranická vedení příslušných konzervativních stran.

Líbila by se vám Richterová na ministerstvu práce a sociálních věcí, ke kterému by měla blízko, jak se o tom také hovořilo?

Asi by to bylo zajímavé. Na druhé straně z jejich osobních vyjádření jsem pochopil, že z osobních důvodů se na to momentálně necítí, což vnímám a respektuji. S ohledem na to chápu, že ministerstvo práce a sociálních věcí povede někdo jiný.

Kritici tvrdí, že Piráti toho chtějí během vyjednávání moc. Předseda Ivan Bartoš tvrdí, že si to Piráti odpracovali a že požadavky jsou odpovídající. Chtějí toho Piráti moc?

To je naprosto nepodložené obvinění. Vzhledem k tomu, že koaliční smlouva, kterou jsme uzavřeli s hnutím STAN, velice dobře definuje, co jsou naše programové priority a co by se mělo propsat do programového prohlášení vlády, a druhak pochopitelně, jakým způsobem se mají řešit personální otázky vlády. Takže já očekávám, že koaliční smlouvy budou dodržovány, a pokud nejsme schopni se dohodnout ani na tom, že závazky, které z toho vyplývají a z koaliční smlouvy, kterou jsme uzavřeli, budou dodržovány, pak mám skutečně velký skepticismus k tomu, jak by mohla fungovat případná velká koalice.

Vím, že o tom bude rozhodovat tzv. pirátské fórum, ale zajímal by mne váš osobní pohled, zda je podle vás Ivan Bartoš předsedou na správném místě a zda by na svém postu měl zůstat. Má vaši důvěru?

Osobně si myslím, že tohle v první řadě závisí na vyhodnocení Ivana Bartoše, jak on se cítí a jakým způsobem chce pokračovat dále, a já to za něj nechci předjímat. On nám svoji vizi představí, předpokládám, v lednu příštího roku na celostátním fóru. Pevně věřím, že ať se rozhodne jakkoliv, Ivan Bartoš je ikonou Pirátů a vždy jí bude. Piráti ho vždy budou respektovat jako předsedu, klidně i čestného, a to až do konce jeho života. Prostě jeho dílo takové, jaké je, nikdo nikdy nemůže zpochybnit.

Vy sám ale budete hlasovat ve volbě předsedy…

Určitě se budu zařizovat podle toho, jací kandidáti budou nominováni, kdo vlastně vůbec bude usilovat o nominace, kdo předstoupí před celostátní fórum, s jakou vizí a co představí. Pevně věřím tomu, že Ivan nějakou novou vizi do budoucna představí.

Při různých volbách a dovolbách místopředsedů a předsedy Sněmovny, ale i členů výborů se ukazuje, že hnutí ANO a hnutí SPD nedostaly v tomto smyslu šanci. Měly by ji dostat, nebo je to tak spravedlivé?

Přiznejme si realitu, že v parlamentní tradici, kterou uznala velká část evropských parlamentů, ať už německý, belgický nebo evropský, tak extremistické strany jako je SPD nemívají ve vedení parlamentů a ve vedení výborů svoje zastoupení prostě proto, že se chovají nekonstruktivně, činnost parlamentní demokracie podkopávají a dobrou pověst příslušného parlamentu zpravidla narušují. Takže se přiznám, že pro mě není překvapení, že tento přístup dorazil i do Česka. Je to v podstatě logická inspirace a asi necítím potřebu to nějak narušovat vzhledem k tomu, že v Evropském parlamentu se podobnou logickou dlouhodobě řídíme.

Koneckonců Tomio Okamura dosud byl místopředsedou Poslanecké sněmovny, vnímal jste nějaké problémy, když vedl jednání?

Znovu asi zopakuji, že tyhle strany se chovají dlouhodobě nekonstruktivně a myslím, že je velmi nepřijatelné, aby do vedení parlamentů promlouvali lidé, kteří typicky popírají holocaust a dělají podobně věci. To prostě nejde dělat.

Minule jste mi řekl: „Nelze ale opomíjet, že se také jedná o volby, kde unikátní množství hlasů propadlo a celá řada názorů tak není ve Sněmovně vůbec reprezentována. To vnímám jako tikající bombu do budoucnosti.“ Když teď vidíte názorové střety v pětikoalici zároveň s vědomím, že propadlo unikátní množství hlasů a jde tedy o časovanou bombu, unese to koalice a dokáže podle vás ve složení pěti stran spolupracovat bez potíží?

Vnímám, že mezi těmi konzervativními stranami určitě existuje velmi silný konsenzus na tom, co se má stát, takže u ostatních konzervativních stran nepředpokládám, že by v tomto směru došlo k nějakým závažnějším neshodám. Z pohledu nás Pirátů je důležité, aby ve Sněmovně zazníval liberální hlas, který obhajujeme, a který byl v důsledku volebního výsledku do značné míry potlačen. Z našeho pohledu je hodně důležité, aby liberální hlas ve Sněmovně zazníval, a my uděláme vše pro to, aby názory voličů, i těch, kdo nejsou ve Sněmovně, byly reprezentovány, abychom je nějakým způsobem zapojili a aby byli vyslyšeni.

