„Jde o prachy.“ Soros. „Suchej únor“, nepijte? Silné věci se ukázaly

Ekonom Lukáš Kovanda uvedl, že v důsledku kampaně Suchej únor přijdou letos prodejci alkoholu až o 750 milionů korun.

„Paralelně probíhají tyto kampaně různě po světě, ve Velké Británii, Kanadě nebo Austrálii. Český Sucháč je ale společně s Dry January nejstarší, obě iniciativy vznikly ve stejný rok,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Freimann, ředitel české kampaně. Suchej únor je podle něj dobrá příležitost, jak si lidé mohou ověřit svůj vztah s alkoholem: „Nabízíme informace a komunitu lidí, kteří tuto výzvu berou jako každoroční očistu, prověrku, nebo i záchrannou brzdu, když cítí, že by mohli ve vztahu s alkoholem tahat za kratší konec,“ popisuje Freimann.

Sebevražda, bulimie a Liga otevřených mužů

Tento muž má za sebou zajímavý životní příběh. Na svých webových stránkách se prezentuje jako průvodce na cestě sebepoznáním: „Hledám s vámi život. Vlastní cestu, osobní sílu, dynamiku a směr,“ píše v medailonku. Dále uvádí, že má za sebou myšlenky na sebevraždu, bulimii i vykouření žáby. Freimann se také angažoval v Lize otevřených mužů, která kampaň Suchý únor původně pořádala.

Z veřejně dostupných zdrojů lze zjistit, že Liga otevřených mužů působí jako nezisková organizace a zabývá se rolí muže v současné společnosti. Akcentuje hodně progresivních témat. Mezi svými aktivitami má třeba kurzy zvládání vzteku nebo kurzy mužů u porodu. Liga se také může pochlubit mnoha finančními dárci a partnery. Kromě drobných donátorů, kteří přispívají na účet nebo skrz platformu darujme.cz, jsou to i organizace jako Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zdravotnictví, Evropské sociální fondy, a pražská pobočka nadace Open Society Fund, kterou založil podnikatel a investor George Soros.

Před dvěma lety však organizaci Suchého února převzala nezisková organizace zformovaná jako „zapsaný ústav“, která nese také název Suchej únor.

„Kampaň se rozrostla, neměla pevné zázemí, bylo třeba vše formalizovat. Chtěli jsme hlavně dělat více aktivit na poli prevence a osvěty, ale nenašli jsme dostatečné financování,“ odpovídá Petr Freimann na dotaz ParlamentníchListů.cz, proč Suchej únor změnil organizátora.

Kampaň je dle jeho slov financovaná výhradně z darů drobných dárců, kteří se díky finančnímu příspěvku na platformě darujme.cz mohou stát patrony Suchého února. A kdo by chtěl, může si za 349 Kč zakoupit osušku s nápisem #NEPÍTJEUMĚNÍ. Ta má být dle popisu na webové stránce uměleckým dílem a pochází z české výroby.

Podpora politiků i „datového vědce“

Spuštění kampaně Suchej únor doprovázela tisková konference Ministerstva zdravotnictví, na které vystoupil právě organizátor Suchého února Petr Freimann, a taky ministr Vlastimil Válek. Jelikož Ministerstvo zdravotnictví finančně podporovalo Ligu otevřených mužů, tedy původního organizátora Suchého února, zajímalo nás, zdali tuto kampaň podpořilo samostatně.

„Ne, v případě Suchého února nešlo o finanční částku, ale o zaštítění kampaně a přihlášení se k té myšlence,“ sdělil ParlamentnímListům.cz Ondřej Jakob, mluvčí Ministerstva zdravotnictví. „Uspořádali jsme na to téma tiskovou konferenci, připojili jsme se a pomáháme mediálně.“

Suchej únor skrze sociální sítě podpořilo i mnoho veřejně známých lidí. Například „datový vědec“ Petr Ludwig, předseda Pirátů Ivan Bartoš nebo hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková.

Horký: Je to legrace, pivo si dám. Mařík: Nebudu se zpovídat

ParlamentníListy.cz se také zeptaly několika osobností, zda kampaň zdají a zda ji dodržují.

„Suchej únor neznám,“ přiznal folkrockový zpěvák a skladatel Roman Horký. „To někdo něco vymyslí, třeba že budeme držet dietu, nebo jako v tomto případě, že nebudeme pít, a lidi se k tomu hromadně přidávají… Mně to připadá jako kolektivismus, který mi nikdy moc vlastní nebyl,“ sdělil svůj názor na Suchej únor. „Většinou se řídím vlastním úsudkem, a když mám chuť na pivo, tak si ho dám. Nedívám se přitom, jestli je únor nebo leden.“ Horký ani neuvažuje, že by tuto kampaň mohl brát vážně: „Já myslím, že je to spíš taková legrace. Zrovna nedávno měl můj syn narozeniny, tak jsme to s manželkou zapili a u toho vzpomínali. Vůbec by mě nenapadlo něco jako abstinenci řešit.“

Zpěvák a skladatel také vysvětluje, že alkohol neodmyslitelně patří k muzikantskému životu: „Víno, pivo, kořalka... Na uklidnění, nebo po koncertě, když se sejde dobrá společnost, kamarádi, a tak podobně. Každý by však měl pít jen tolik, kolik snese, aby byl zase druhý den funkční. Alkoholismus a závislost, to je samozřejmě problém.“

Roman Horký dlouhodobě špatně nese omezování svobod a potlačování jiných než mainstreamových názorů: „Já ParlamentníListy.cz rád čtu, protože mi přijde, že už se z toho tady stává underground. A tak my, co máme jiné názory než většina, si hledáme svoje zdroje a scházíme se ve svých komunitách. A tak pokud můžu vaším prostřednictvím,“ požádal Horký redakci ParlamentníchListů.cz, „rád bych čtenáře pozval na koncert Kamelotu, který se uskuteční 25. února od 18 hodin v hostinci U Mohelských v Ketkovicích. Všichni příznivci dobré muziky a svobody jsou zváni, suchej únor nedržíme.“

Horký se také ParlamentnímListům.cz vyjádřil, jak se vyvíjí jeho kauza, kdy byl vyšetřován kvůli svému přání k pravoslavným Vánocům: „Teď je to sice v relativním klidu, zatím jsem předvolán nebyl, ale předpokládám, že to nějakým způsobem stále trvá. Takže čekám.“

Ke kampani Suchej únor se vyjádřil i skladatel, akordeonista a producent Karel Mařík: „I když jsem nedávno dokončil nové album Zpověď, nebudu se nikde zpovídat z toho, co dělám nebo nedělám, jestli piju nebo nepiju,“ odpověděl na dotaz ParlamentníchListů.cz, co si myslí o kampani Suchej únor on. „Výzva jako taková mi přijde dobrá, znám ostatně pár lidí v okolí, kteří to dodržujou. Mně osobně se to ale nedaří,“ přiznal hudebník. „Přijde mi to podobně, jako když někdo drží půst od jídla. Když chce, tak ať do toho jde. Má to ale zůstat osobním rozhodnutím každého, lidi by do toho neměli být nuceni nebo by se neměli cítit provinile, když to nezvládnou,“ myslí si Mařík.

Macek: Jde o prachy

ParlamentníListy.cz oslovily i někdejšího čelného představitele ODS, občanským povoláním stomatologa, a nyní především spisovatele a glosátora Miroslava Macka. Tomu Suchej únor taky unikl: „Musím se přiznat, že jsem o této akci doposud nic nevěděl, a tak jsem nakoukl do Wikipedie,“ napsal nám doktor Macek. „Tam jsem se dočetl následující: Suchej únor je od roku 2013 česká a od roku 2021 oficiálně také slovenská osvětová kampaň podporující osobní zkušenost s měsíční abstinenci od alkoholu, pořádaná organizací Suchej únor (dříve Ligou otevřených mužů). Vyzývá lidi k měsíčnímu odepření si alkoholických nápojů a zvědomění si svého vztahu k alkoholu, případně též poukazuje na jeho rizikové užívání. K plnění výzvy je možno se registrovat; registrace je dobrovolná a směřuje k finanční podpoře kampaně, neziskové organizace a dalších dobročinných projektů, které kampaň podporuje.“

Miroslav Macek má tedy jasno: „Jde o finanční podporu, tedy o prachy, samozřejmě pod úctyhodnou hlavičkou.“

Sám prý zastává následující filozofii: „Osobně je mi to jedno, neboť mým heslem je leben und leben lassen, tedy žít a nechat žít, takže chce-li někdo celý únor abstinovat, nebo celý rok pít, tak pokud mě tím neobtěžuje, je mu přáno. Za sebe mohu jen říct, že se ničeho takového neúčastním a vychutnávám si zbývající dny života plnými doušky (včetně vína),“ dodal na závěr.

