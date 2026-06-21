„Je důležité vydržet. I když vás mají za křiklouna.“ Co se povedlo na Ralsku

Na Ralsku už nehrozí akcelerační zóny. Můžete situaci podrobněji popsat?
Aktivita odporu celé naší občanské iniciativy i moje osobní nasazení se doposud soustředily na zfanatizovanou výstavbu obnovitelných zdrojů energie na nevhodných místech. Mělo se tak stát s podporou státu i kraje díky plánovanému stanovení akceleračních oblastí. Oproti jiným podobně postiženým oblastem jsme však byli v obzvláště svízelné situaci, protože realizátorem těchto staveb měla být státní společnost ČEZ, kde byl náš krajský hejtman Martin Půta donedávna v dozorčí radě. Fungoval tedy po celou dobu v konfliktu zájmů a tyto projekty proti vůli občanů prosazoval.
Vyvolali jsme několik podpisových kampaní s jasným nesouhlasem. Stejně tak věci pomohlo několik veřejných debat, kde se lidé mohli dozvědět informace o možných rizicích, a především o zásahu do rázu krajiny. Problematiku ohledně akceleračních zón se mi podařilo vystihnout a vysvětlit již na první debatě s občany, kteří to přijali za své. Už tehdy jsem celou tu věc zveřejňoval na sociálních sítích, psal starostům přilehlých obcí kolem Ralska a také úředníkům na Krajský úřad Libereckého kraje a samotnému hejtmanovi, ale nikdo vlastně nevěděl, o co se jedná. Možná si všichni mohli myslet, že jsem se zbláznil, ale možná nakonec jsem se díky své tvrdohlavosti v té chvíli dostal nejdál. Zákon 249/2025 Sb. starý několik měsíců, který znevýhodňuje všechny související projekty, by ve skutečnosti neměl být vůbec stanoven, ale přepracován a nejlépe zrušen, když díky němu lze negativně ovlivnit život lidí. Ale i tento nevhodný zákon a evropská směrnice RED III byly záměrem výstavby větrných a solárních parků hrubě porušeny. Jsou totiž na nezákonných plochách a legislativa Evropské unie také přikazuje toto s dotčenými subjekty konzultovat a jednat s nimi v dialogu a ve shodě, nikoli je stavět před hotovou věc na přání developerů a příkaz panské vrchnosti.
V únoru letošního roku jsme se rozhodli jako iniciativa Kraj pod Ralskem uspořádat debatu v Mimoni, kam jsme si pozvali odborníky, kteří lidem přiblížili situaci z několika úhlů. Z řad energetiků se celé věci ujal Hynek Beran ve spolupráci s Ivanem Noveským a lidé jim velmi naslouchali, jelikož bylo přítomnému publiku, které čítalo zhruba 450 lidí, vysvětleno, že masivní výstavba OZE v ČR je podvod na samotné občany a nikdo z nich mít elektřinu zadarmo nebude. Do prezentace a proslovů či vyjádření nesouhlasu s takovými záměry se zapojili starostové okolních obcí, zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny, Vojenských lesů, zástupci ornitologů, pedagogové, ale i samotní občané.
Jak jste reagovali na připomínkové řízení Zuzany Mrázové z MMR?
Původně nám chtěli vnucovat dvě akcelerační zóny, jednu větrnou a druhou se solárními parky, kde chtěl hejtman Půta takto přidělené pozemky pronajímat. Připomínky byly natolik silné již od základu, že se podařilo v oblasti Ralsko plánovanou větrnou AOV 26 úplně smazat.
Podařilo se vám ale i výrazně omezit plánované solární parky?
Povolený výkon byl snížen maximálně na energetickou potřebu kraje, takže se pronájem pozemku ani export elektřiny konat nebude. Se solární oblastí AOS 13 pro FVE jsme díky našim připomínkám znemožnili energetické společnosti v čele s panem Miklíkem, bývalým náměstkem hejtmana za Piráty a firmou zřízenou a podporovanou samotným hejtmanem, rozsáhlou výstavbu FVE, kterou považuji za další nesmyslnou investici, jelikož na ni kraj nemá peníze a jen samotná záloha na připojení k distribuci vyšla na 14 milionů korun. Projekt za 700 milionů s návratností 19 let je buď podvod, nebo finanční negramotnost. Navíc v prostoru bývalého vojenského letiště se nachází v těsné blízkosti významná hnízdiště ptactva a soustava Natura 2000 – Hradčanské rybníky.
Martin Půta si předem u ČEZu, kde byl v dozorčí radě, zaplatil připojení neexistující fotovoltaické elektrárny? 14 milionů z krajského rozpočtu nejsou zrovna malé peníze.
Také jsme se divili, proč za ni tolik utrácejí, když ještě nebyli schopni říci, komu chtějí ty pozemky v naší rekreační oblasti pronajímat. V současné situaci je jasné, že je žádným solárním baronům pronajímat nebudou, ale peníze za připojení už předem utratili.
Lidé jsou zvědaví, jak se pan hejtman bude před volbami zodpovídat z milionů utracených z krajského rozpočtu pro svého budoucího „nájemce“, které se po takovéto redukci nekonají. Bude to ještě zajímavé, jde totiž o větší hmotnou zodpovědnost, než se kterou má problémy se státním zastupitelstvím v jiných kauzách. Bude dobré vědět, jak nám v kraji „Energie LK“ hospodaří a kde na to berou.
Stavěl už v té oblasti nějaké vedení ČEZ? Kdo to potom zaplatí, spotřebitelé elektřiny?
Nevím, jestli už začali stavět za ty peníze, které od kraje dostali. V každém případě se tu už něco stavělo a připravovalo, ale nejsem profesionální energetik, tak nevím, jestli to byl ČEZ, nebo jestli ČEPS k tomu posiloval vedení na přetoky do Německa. Ale to snadno mohou zjistit kolegové.
Na projednávání veřejných připomínek v Praze zaznělo, že se ČEZu nehodí dávat obnovitelné zdroje na místa vyřazovaných fosilních elektráren, v současnosti třeba Dětmarovice nebo Mělník. Tam se žádná vedení stavět nemusí a Martin Půta z jejich dozorčí rady by tam nemusel ani z krajského rozpočtu platit žádné zálohy. Naskýtá se otázka, jestli nemá ČEZ už u někoho objednané zbytečné stavební práce nebo zda dokonce už neprobíhají nebo nejsou ve fázi projektové přípravy, která také úplně levná není.
Ubránili jste se velké přesile ČEZu i vlastního hejtmana Martina Půty, který ve vlastním kraji prosazoval developerské zájmy. Co vám nejvíce pomohlo?
To je jako s podnikáním, je důležité vydržet, i když vás mají mnozí pouze za křiklouna. Ale nakonec pravda zvítězí. Zarážející byl především přístup společnosti ČEZ a jejích zástupců, nechtěli předstoupit před samotné občany a předvést svůj záměr. Velkou ránou pro ně byla EIA i přesto, že existují různé metody, kdy lze konstatovat, že je to vše ve smyslu „investor platí, investor diktuje“, byl by to podvod, kdyby EIA vyšla kladně pro samotný projekt a nebylo tak překážek a podmínek k realizaci projektu. Vskutku reakce už v počátku přišla za pět dvanáct. V létě 2025 totiž najednou v novinovém článku uvedla společnost ČEZ PV & Wind svůj záměr. Ve skutečnosti neráčili ani jakkoliv informovat občany a očekával se zřejmě hladký průběh celé záležitosti. Lidé se zalarmovali poměrně rychle, a tak se uvrhl tento projekt díky sepsané petici s více než 1700 podpisy a připomínkami obcí a občanů právě do posouzení plné EIA. Na to musel reagovat i Liberecký kraj.
Jak reagovali ČEZ a Liberecký kraj po vyjádření tak zásadního nesouhlasu?
Po několika týdnech se stále nic zásadního nedělo. Tušil jsem, že bude potřeba se více zaměřit na celkovou problematiku, ale právě tehdy přišla zásadní otázka. Kdo tedy má zájem na tom, aby v okolí Osečné, Hamru na Jezeře a nedaleko Mimoně stály 250 metrů vysoké větrné elektrárny. Cesta k daným pozemkům, kde měla probíhat výstavba VTE, nebyla až tak trnitá, nájem, možná i prodej, se již projednával, ale bez lidí. Velmi pomohla kampaň na sociální síti a informace se začaly šířit jako virus. Cílem bylo získat zpětnou vazbu a neustále se ujišťovat o tom, jak moc probíhá zásadní komunikace mezi samotnými občany. To vše se po několika měsících přeneslo pomocí občanské iniciativy Kraj pod Ralskem, kterou jsem založil já osobně, na veřejné debaty s občany dotčených obcí. Těch se tento projekt dvěstěpadesátek týkal zcela nejvíce a žádnému představiteli dotčené obce nebyl po chuti. Tedy podpora místních starostů a nesouhlas se zástupci města Ralsko bylo téma snad každodenní spolu s možným střetem zájmů hejtmana Půty. S podporou odborníků a starostů se podařilo vybudovat tak silný nesouhlas, který měl velmi silnou pozici v boji proti netransparentnosti všech zainteresovaných stran.
Vadí vám obnovitelné zdroje na skládkách a na střechách?
Naopak, to je přesně ta evropská směrnice určující přímé využití takových ploch. Přesněji směrnice RED III přímo nařizuje instalace a výstavbu OZE na taková místa, aby nedocházelo k záborům lesní půdy, kácení lesů, k záborům travnatých ploch a zemědělské půdy.
Vadí nám devastace krajiny, nikoli obnovitelné zdroje energie. Té devastace jsme si užili za sovětské okupace a za minulého režimu při těžbě uranu už dost a nechceme si ji „demokraticky“ užívat znovu s větrnými a solárními barony, ještě k tomu za podpory vedení vlastního kraje.
Obnovitelné zdroje energie na střeše, na marketech, školách a parkovištích nebo někde na skládce a na pozemcích, které se už k ničemu jinému nehodí, si je naopak užijeme velmi rádi, a i na ně někteří z nás v rámci energetické komunity možná rádi přispějí. Vyjde to totiž o dost levněji a lépe než s těmi „barony“ a „pronájmem pozemků“, ve skutečnosti jejich zničením i s příslušným biotopem.
Máme před dalšími volbami, nejenom do obcí, ale také do Senátu. Bude mít energetická politika vliv na jejich výsledek?
Předpokládám, že určitě. Každý čin proti lidem, jejich obcházení a vedení politiky takzvaně „o nás bez nás“ musí mít dopad na volbu strany, člověka a mělo by to tak mít významný vliv napříč celým politickým spektrem. Rizikem v současném prostředí je určitě korupce, zisky privilegovaných povýšené na „veřejný zájem“ a hlavně zákony skrytě diktované lobbisty, které takovýto stav vůbec umožňují. Před volbami zejména naši „volení zástupci“, kteří něco takového odhlasují a čekají, že si toho lidé po minulé zkušenosti před volbami nevšimnou. V současné době se riziko přesouvá z akceleračních oblastí k novému stavebnímu zákonu, který by jiným způsobem mohl privilegovaným subjektům přidělit podobné benefity.
Proti podjatému stavebnímu zákonu, který přidělí privilegované postavení developerům větrných a solárních parků a také zbytečných energetických sítí v lesích a namísto orné půdy, budeme muset také protestovat, pokud to půjde tímto směrem. Transparentním způsobem projednávaný není. Je proto dobré se podívat před dovolenou, a hlavně pak před volbami, co v tom parlamentu vlastně píšou. Je to právě Senát, který to může korigovat, a třetinu ho budeme letos volit.
Pokud zvolíme do Senátu straníky, kteří prosazují Green Deal a navrhli špatný stavební zákon, zvolili jsme na podzim Green Deal a špatný stavební zákon. Pak se na jaře nedivte, až uvidíte betonový mix a později blikající vrtule pár set metrů od domu.
Vláda připravuje nový stavební zákon, není v tom podobné riziko pro lidi a další šance pro developery s odkladem na podzim po volbách?
Je důležité uvědomit si už dnes, na straně voličů i na straně těch, kteří jej „o nás bez nás“ v současnosti v Poslanecké sněmovně mají v úmyslu schválit. Rizikem je, že se do jisté míry může opakovat situace z loňského roku se Zákonem o Akceleračních zónách č. 249 / 2025 Sb. Nová vláda nejenom že odmítla tento zákon změnit, ale dokonce postupovala podle mafiánského postupu předchozí vlády, který byl s tímto zákonem v rozporu. To už je úplně skandální, dělají si z voličů dobrý den, ale oni se na poslední chvíli probudili.
Druhá šance pro větrné a solární barony je to zcela samozřejmě, je totiž zcela evidentní, že lobbing v ČR se stal jakýmsi národním sportem. O osudu naší země v rámci nového zákona rozhoduje pouhých 200 lidí bez jakéhokoli dialogu s občany. Z médií se pouze dozvídáme o stovkách pozměňovacích návrhů, ale nikoli už o tom, o čem se má vlastně hlasovat, co se má změnit a proč. Odborníci se nad některými formulacemi ze současných návrhů velmi podivují a hlavně před nimi varují.
V minulé koalici vznikl paskvil, podle kterého se nedalo postavit skoro vůbec nic. Nyní mají všichni obavu, aby namísto akceleračních zón nevznikl ještě horší paskvil, podle kterého by mohli privilegovaní podnikatelé kdekoli „ve veřejném zájmu“ stavět s podporou státu prakticky kdekoli a cokoli se jim zamane. Má na to vzniknout centrální stavební úřad. Ale na ochranu spotřebitelů v energetice jsme měli také centrální Energetický regulační úřad a výsledkem byla namísto cenové regulace v době krize ochrana spekulativních zisků vyvolených, které se ještě doplácely ze státního rozpočtu, a pro spotřebitele skoro nejdražší ceny na světě. Je potřeba dávat pozor, co z těch politiků vypadne tentokrát, pro ochranu krajiny to může být riziko srovnatelné s akceleračními zónami.
Není na čase připomenout politikům, že s loňskými sliby v energetice propadli a že je lépe než zmanipulované zákony pro větrné a solární barony volit nezávislé kandidáty?
Těžká otázka, s jednoduchou odpovědí. Je to o lidech, a ne o tom, zda jsou politicky příslušní. Záleží na jejich charakteru. Jen se domnívám, že slovo charakter pozbývá na svém významu. Možná, že se z něj v budoucnu stane vzácné slovo. V každém případě je ale nutno dát pozor na nezávislost kandidáta a aby mu byla vůle voličů závaznější než pokyny stranického sekretariátu, který je zase v rámci jakési „koalice“ řízen pokyny všudypřítomných lobbistů. Pak to dopadne jako se současnou vládou, kde lidé volili především jinou energetickou orientaci, a podívejme se, jak to dopadlo. Nová vláda si od té staré převzala Green Deal i s mafiánsky předurčenými akceleračními oblastmi a dotacemi ze státního rozpočtu a lobbisté, dodavatelé vrtulí a banky s úvěry se domáhají, aby už mohla Česká republika začít utrácet a ani začít stavět.
Nestačí přece říci „Já jsem proti Green Dealu, ale v rámci koalice jsem pro něj musel hlasovat“. Co je to za nesmysl, když v počtu 108 přehlasovali plakát s krvavým doktorem a Čapí hnízdo? Ty „zelené počty“ v této souvislosti nějak nesedí. Své sliby voličům může tato vláda splnit podobným způsobem jedním zvednutím ruky. A už rozhodně nikdo nenutil Zuzanu Mrázovou vypisovat akcelerační zóny na místech způsobem, který byl v rozporu se zákonem. O tom se nemuselo ani hlasovat v Parlamentu, stačilo si jenom ten zákon v počtu 108 poslanců přečíst ve třech parlamentních klubech a vyhodit ven investory a větrné lobbisty.
Solární baroni z minula stojí dnešní vládu tolik, jako kdyby přidali důchodcům k penzi tisíc korun měsíčně. Kolik je ve vašem kraji seniorů a mladých rodin, které postihne další zdražování energetiky?
V Libereckém kraji je téměř 100 tisíc seniorů a 30 až 40 tisíc mladých rodin s nezaopatřenými dětmi. Pro srovnání životní úrovně na tom nejsme sice nejhůře v rámci EU, ale každé takové zdražování je třeba kompenzovat řádným zvýšením mezd. A nedělat to jen na oko, jako u učitelů, kterým se zvedne základ, ale zákonitě jsou jim stažena třeba osobní ohodnocení. To jen pro příklad, že musí existovat přímá rovina mezi náklady a příjmy. Je sice hezké uvádět průměrnou mzdu, ovšem pokud se rovná ředitel ČEZ se svým příjmem 55 milionů Kč a příjem v uklízecích službách do půl milionu ročně, tak je taková průměrná mzda uveřejněná státem holý nesmysl. Uvědomuje si někdo, že my tu platíme dost drahou distribuci a pan ředitel ČEZu i řada jejich manažerů mají příjem za rok to, co některá rodina nevydělá za 35 let tvrdé práce.
Zrušením akceleračních oblastí ale vaše práce neskončila, jak se dále věnujete kultivaci vašeho kraje?
Momentálně sestavujeme jakýsi plán, ovšem změny a činy přijdou zřejmě až po komunálních volbách. Oblast Ralsko by měla být místem pro šetrnou pěší turistiku a cykloturistiku. Hlavním zájmem je celé území ochránit před masivní nekontrolovanou výstavbou průmyslových energetických zón s rozsáhlými instalacemi obnovitelných zdrojů energie i do budoucna. Do naší krajiny takové parky nepatří. Od odborníků jsme se naučili, že výstavba větrných a solárních je v rozporu s trvale udržitelným rozvojem, když namísto „záchrany planety“ ničí přírodu a okrádá peněženky spotřebitelům, což je také hlavním důvodem jejich výstavby.
Na střechách domů nebo vznikajících rekreačních staveb budeme naopak rozvoj obnovitelných zdrojů energie i částečnou energetickou soběstačnost podporovat. Lidé se také rádi u nás projedou na elektrickém kole. Jeden blackout v době přetěžování sítí dumpingovými exporty jsme si užili, obnovitelnou energii si chceme spotřebovat sami a nepotřebujeme ji vyrábět zbytečné přebytky, když ani není kam ji dodat. Blackout také není ekologie.
Vaše občanská iniciativa je považována za nejúspěšnější v republice. Co byste doporučil ostatním, pokud se nechtějí stát větrnou kolonií?
Apolitická cesta, upřímnost, férové jednání, slušné vystupování, vlastní prezentace své osoby a důvěryhodnost svého mínění. Především je však nutné obětovat svůj vlastní čas, ubíral jsem čas sám sobě a mé rodině, a to není jednoduché. Musíte v sobě zlomit určitá přesvědčení a jít jen a jen za svým cílem. Diskutovat, přijímat oprávněné názory, a hlavně mít argumenty. To jsou základy pro dobro takové společnosti. Iniciativa, která tehdy vznikla z pouhých jednotlivců, dnes čítá tisíce a tisíce lidí. Nic není zadarmo, vše nese své ovoce, ale i přináší pře, zklamání a prohry. Ovšem já osobně mám Ralsko tak zaryté v srdci, že jsem byl ochoten si sáhnout až na samé psychické dno a byl jsem rozhodnutý jít za jasným vítězstvím. Ne pro sebe, ale pro náš kraj pod Ralskem. Pro nás všechny.
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