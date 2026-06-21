Velká Británie bude mít nového premiéra, šušká se

21.06.2026 15:59 | Zprávy
autor: Martin Huml

Uvnitř vládnoucí Labour Party už panuje otevřená vzpoura. Přes 90 poslanců vyzvalo dříve Starmera k odchodu nebo alespoň k nastínění časové osy. Několik ministrů a státních tajemníků rezignovalo. Starmer o své budoucnosti intenzivně diskutuje s manželkou Victorií na venkovském sídle Chequers.

Velká Británie bude mít nového premiéra, šušká se
Foto: Repro Youtube
Popisek: Britský premiér Keir Starmer

Významní lidé ve vládnoucí Labour Party očekávají oznámení o odchodu už v pondělí, kdy se možný nástupce Burnham vrátí do parlamentu po drtivém vítězství v doplňovacích volbách v Makerfieldu. Právě tento starosta Velkého Manchesteru Andy Burnham, který v Makerfieldu získal přes 54 % hlasů a drtivě porazil Reform UK. Podle labouristických zdrojů má již podporu více než poloviny poslanců. Burnham by měl v pondělí převzít mandát a brzy se setkat se Starmerem. Někteří očekávají, že bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting se s ním dohodne a ustoupí výměnou za silnou pozici v novém kabinetu.

Starmerovi spojenci mluví o „důstojném odchodu“, aby se vyhnul ponižující porážce v případném souboji o stranické vedení.

Starmerova obliba u veřejnosti je na historickém minimu. Podle průzkumů YouGov z května 2026 má net favourability kolem -46. Schvaluje ho jen 20–25 % Britů, neschvaluje přes 60 %. Labour zaostává za Reform UK (Reform ~27 %, Labour ~20 %). Téměř polovina voličů si přeje, aby Starmer rezignoval, neucházel se o nový mandát a úplně se stáhl z veřejného života.
 
Mezi důvody dotázaní uvedli: ekonomické problémy, vysoké náklady na živobytí, nespokojenost s přistěhovaleckou politikou a celkové zklamání z vlády, která po velkém vítězství v roce 2024 rychle promarnila důvěru veřejnosti.

Starmerova pozice je oslabena i jeho minulostí jako ředitele státního zastupitelství (Director of Public Prosecutions, 2008–2013). Právě v tomto období vrcholily skandály tzv. grooming gangs, organizovaného sexuálního zneužívání dívek převážně pákistánskými gangy v Rotherhamu, Rochdale a dalších městech. Kritici mu vyčítají laxní přístup k stíhání a selhání systému pod jeho vedením. Dlouho se stavěl proti transparentnímu vyšetřování, označoval volání po něm za podbízení se krajní pravici. Teprve v červnu 2025 po zničujícím auditu baronky Louise Caseyové otočil a nařídil prošetření postupu úřadů v celé záležitosti.

Starmer je také dlouhodobě vnímán jako pokračovatel blairistické linie v Labour Party. Klíčovou roli v jeho vzestupu do čela strany sehrál Peter Mandelson, architekt „New Labour“, pravá ruka Tonyho Blaira a jeden z nejkontroverznějších labouristických politiků posledních desetiletí. Ještě než vyšly najevo osobní vazby Mandelsona na Jeffreyho Epsteina, tak byl přezdíván Princem temnoty. 
 
Starmer obratem Mandelsona jmenoval velvyslancem v USA, což mnozí vnímali jako symbolické spojení s blairovskou érou. A musel ho v loňském roce odvolat po zveřejnění osobní korespondence s Epsteinem americkou vládou. Další zprávy odhalily problémy s bezpečnostní prověrkou. Starmer čelil kritice, že o rozsahu vztahu věděl nebo měl vědět. Tyto vazby napovídají, že současná krize není jen o jednom premiérovi, ale o vyčerpání celé blairistické tradice uvnitř Labour Party.


 
 

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://observer.co.uk

https://www.lemonde.fr

https://www.transparency.org.uk

https://yougov.com

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Článek obsahuje štítky

Velká Británie , UK , Labour , Labour party , Observer , Starmer , Keir Starmer

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