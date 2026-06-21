Velká Británie bude mít nového premiéra, šušká se

Významní lidé ve vládnoucí Labour Party očekávají oznámení o odchodu už v pondělí, kdy se možný nástupce Burnham vrátí do parlamentu po drtivém vítězství v doplňovacích volbách v Makerfieldu. Právě tento starosta Velkého Manchesteru Andy Burnham, který v Makerfieldu získal přes 54 % hlasů a drtivě porazil Reform UK. Podle labouristických zdrojů má již podporu více než poloviny poslanců. Burnham by měl v pondělí převzít mandát a brzy se setkat se Starmerem. Někteří očekávají, že bývalý ministr zdravotnictví Wes Streeting se s ním dohodne a ustoupí výměnou za silnou pozici v novém kabinetu.
Starmerova pozice je oslabena i jeho minulostí jako ředitele státního zastupitelství (Director of Public Prosecutions, 2008–2013). Právě v tomto období vrcholily skandály tzv. grooming gangs, organizovaného sexuálního zneužívání dívek převážně pákistánskými gangy v Rotherhamu, Rochdale a dalších městech. Kritici mu vyčítají laxní přístup k stíhání a selhání systému pod jeho vedením. Dlouho se stavěl proti transparentnímu vyšetřování, označoval volání po něm za podbízení se krajní pravici. Teprve v červnu 2025 po zničujícím auditu baronky Louise Caseyové otočil a nařídil prošetření postupu úřadů v celé záležitosti.
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