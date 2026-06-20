Gregorová (Piráti): Výsměch více než jednomu milionu občanů

21.06.2026 10:17 | Monitoring
autor: PV

Ničení videoher musí průmysl vyřešit dobrovolně, zní z Evropské komise.

Gregorová (Piráti): Výsměch více než jednomu milionu občanů
Foto: Interview ČT24
Popisek: Markéta Gregorová

Evropská komise zahájí do konce roku 2026 dialog s průmyslem o dobrovolných standardech týkajících se vypínání videoher. Oznámila to v reakci na iniciativu Stop ničení videoher, kterou podpořilo více než 1,29 milionů evropských občanů. Podle pirátské europoslankyně jde o vůbec nejslabší odpověď, kterou mohla Komise poskytnout.

Anketa

Prospělo prezidentství Donalda Trumpa světu?

16%
59%
8%
13%
4%
hlasovalo: 4502 lidí

“Komise sama přiznává, že vydavatelé mohou odpojit servery, znefunkčnit hry a fakticky zničit produkty, za které lidé zaplatili. Správně tak popsala aktuální problém. Místo nových pravidel, které by ale znemožňovaly vydavatelům vypínat již nakoupené videohry, dnes Evropská komise oznámila pouze záměr zahájit s průmyslem dialog. To je výsměch více než jednomu milionu občanů,” kritizuje Gregorová, která byla součástí předání petice místopředsedkyni Evropské komise Henně Virkkunen a komisaři Michaelu McGrathovi.

Podle Gregorové navíc relevantní pravidla už dnes existují. „Směrnice o digitálním obsahu říká, že digitální produkt musí fungovat tak, jak může spotřebitel rozumně očekávat. Směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách zase zakazuje jednostranně nevýhodná ustanovení pro spotřebitele. Řada právních expertů dlouhodobě upozorňuje, že současná praxe vydavatelů je s těmito principy v rozporu,“ říká Gregorová, která zároveň slibuje, že se zasadí o zpřísnění pravidel v nadcházející legislativě Digital Fairness Act.

„Pokud si lidé něco koupí, musí mít jistotu, že o to nepřijdou jen proto, že se to přestane vyplácet vydavateli. Budeme proto usilovat o to, aby se ochrana hráčů a povinnost zajistit funkční stav her po ukončení podpory staly součástí připravovaného Digital Fairness Actu,“ dodává.

Mgr. Markéta Gregorová

  • Piráti
  • Pro kontakt použijte marketa.gregorova@europarl.europa.eu.
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Gregorová (Piráti): Nejlepší možný štít evropské ekonomiky
Gregorová (Piráti): Česko vyváželo sledovací technologie do Iráku a Pakistánu
Gregorová (Piráti): Finanční služby mají být férové
Gregorová (Piráti): Digitální vlastnictví nesmí být jen iluze

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

EK , piráti , pravidla , Gregorová , videohry

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Musí mít lidé jistotu, že nepřijdou o to, za co zaplatili?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Referendum

Paní senátorko, zajímal by mě váš názor na uzákonění referenda u nás? Jste nebo nejste pro? A z jakých důvodů jste případně proti?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nenápadné signály podlé nevěryNenápadné signály podlé nevěry Efektivní HIIT na six-packEfektivní HIIT na six-pack

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Gregorová (Piráti): Výsměch více než jednomu milionu občanů

10:17 Gregorová (Piráti): Výsměch více než jednomu milionu občanů

Ničení videoher musí průmysl vyřešit dobrovolně, zní z Evropské komise.