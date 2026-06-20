Gregorová (Piráti): Výsměch více než jednomu milionu občanů

Evropská komise zahájí do konce roku 2026 dialog s průmyslem o dobrovolných standardech týkajících se vypínání videoher. Oznámila to v reakci na iniciativu Stop ničení videoher, kterou podpořilo více než 1,29 milionů evropských občanů. Podle pirátské europoslankyně jde o vůbec nejslabší odpověď, kterou mohla Komise poskytnout.
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“Komise sama přiznává, že vydavatelé mohou odpojit servery, znefunkčnit hry a fakticky zničit produkty, za které lidé zaplatili. Správně tak popsala aktuální problém. Místo nových pravidel, které by ale znemožňovaly vydavatelům vypínat již nakoupené videohry, dnes Evropská komise oznámila pouze záměr zahájit s průmyslem dialog. To je výsměch více než jednomu milionu občanů,” kritizuje Gregorová, která byla součástí předání petice místopředsedkyni Evropské komise Henně Virkkunen a komisaři Michaelu McGrathovi.
Podle Gregorové navíc relevantní pravidla už dnes existují. „Směrnice o digitálním obsahu říká, že digitální produkt musí fungovat tak, jak může spotřebitel rozumně očekávat. Směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách zase zakazuje jednostranně nevýhodná ustanovení pro spotřebitele. Řada právních expertů dlouhodobě upozorňuje, že současná praxe vydavatelů je s těmito principy v rozporu,“ říká Gregorová, která zároveň slibuje, že se zasadí o zpřísnění pravidel v nadcházející legislativě Digital Fairness Act.
„Pokud si lidé něco koupí, musí mít jistotu, že o to nepřijdou jen proto, že se to přestane vyplácet vydavateli. Budeme proto usilovat o to, aby se ochrana hráčů a povinnost zajistit funkční stav her po ukončení podpory staly součástí připravovaného Digital Fairness Actu,“ dodává.
Mgr. Markéta Gregorová
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