Drzá opozice, Vyskočil se rozjel u některých jmen

„Milí čtenáři, nadlouho jsem se odmlčel v Nedělním ránu, i když jste mohli v různých anketách ParlamentníchListů.cz číst, že jsem svoje názory nijak radikálně nezměnil. Některé „havloidní pravdoláskaře“ zklamu. Ne, zatím mne Pán Bůh ve zdraví zachovati ráčil a zatím jsem, k jejich zármutku, nezemřel,“ neodpustí si malé rýpnutí hned na začátku dnešního Nedělního rána Ivan Vyskočil a dodává. „Přehoupl jsem se celkem lehce přes osmdesátku, aniž bych to nějak bouřlivě oslavoval. Ono také nevím, co na tom oslavovat? Jsou dny, kdy se rozmýšlím nad tím, zda to, co upadlo, mám zvednout hned, nebo počkat, až upadne něco dalšího, abych se neohýbal zbytečně dvakrát. Přesto jsem dostal tolik hezkých přání od dobrých lidí. Samozřejmě také dárečky. Kdybych všechny ty dárečky vypil, asi bych nemohl dneska ani psát a všem, kterým jsem nestačil odpovědět, tímto děkuji,“ vzkazuje.
Úkolem umělce je šířit humanismus a nikoliv sbírat prostředky na zabíjení…
„Stále jsem nechytil ten správný „mainstrýmový“ styl. Nadále nehodlám mluvit na shromážděních Milionů chvilek nenávisti, pardon, „demokracie“?? Nadále nepřispěji ani trochou na „Dárek pro Putina“, stále budu přesvědčený, že úkolem umělce, potažmo herce, je šířit humanismus a nikoliv sbírat prostředky na zabíjení lidí! Šíření nenávisti k jakémukoliv národu - snad toliko pro hovada dobré jest!! říká rázně a podotýká. „Když se nedávno jeden kolega, kterého jsem si až doposud vážil, veřejně pochlubil, že z knihovny vyřadil díla všech ruských autorů, bylo mi ho až líto. Tento můj postoj zůstává stále stejný. Vím, že takto onálepkován se nemohu ucházet o teplé místečko v Senátu, jako někteří kolegové a nehodlám na tom nic měnit,“ slibuje a pokračuje.
Žasnu nad drzostí opozice…
„Místo toho jen žasnu nad drzostí opozice. Jak hořekují nad zrušením poplatků pro ČT. Jak křičí o ztrátě nezávislosti tohoto média, namísto aby na férovku přiznali, že hořekují hlavně nad ztrátou právě té ZÁVISLOSTI ČT, kterou měli, takříkajíc, v hrsti,“ pokyvuje hlavou a dodává.
„Nebo to, jak Rakušan s drzým čelem osočuje premiéra Babiše ze střetu zájmů a jak si oligarchové strkají do kapes peníze daňových poplatníků. Zrovna pan Rakušan, který má na hrbu Dozimetr, s miliony nakradených peněz a ještě nad ním krouží celá řádka mrtvol. A prý samá sebevražda?“ zamýšlí se herec a podotýká. „Připomíná mi to ten vtip, jak komise zkoumá smrt nějakých generálů. Průvodce té komise vysvětluje, že všichni spáchali sebevraždu pozřením jedovatých hub. Komise se všetečně ptá na ty, co mají zřetelný vstřel v týle? Na to průvodce bryskně odpoví: „To jsou ti, co nechtěli jíst houby“!“
Za všechno může Babiš a také Putin a někdy dokonce i Trump…
„Ale kolem opozice nic nového. Stále k nám z obrazovky plamenně hovoří ta nesmírně fotogenická Michaela Šebelová, nebo ten duševní gigant Jan Jakob, případně o nic lepší Farský vystřídaný panem Kupkou, který nám s účastnou grimasou špatně hrané dobroty řekne, co si máme myslet. A na mluvku této povedené party se pasoval ten protičeský prezident Petr Pavel. Jejich program se také nezměnil. Za všechno může Babiš a také Putin a někdy dokonce i Trump, který si zaslouží ten odsudek a to nepotřesení ruky od našeho skvělého pana prezidentčíka,“ pokyvuje Ivan Vyskočil a pokračuje. „Do toho sjezd našich „milých krajanů“, inu kde jinde než v Brně. Tak těm dává prezidentskou záštitu. Tím se postavil vedle ratlíka Vystrčila a vůdce těch sudeťáků, ten oteklý „hitlerčík“, prý někde prohlásil, že za dva roky vstoupí do českého Senátu hlavním vchodem. No bude-li nás tam nadále zastupovat ratlík Vystrčka, nebo Dagmar Pecková, Břeťové Rychlíkové a jim podobní, tak nic není nemožné,“ připouští neradostně herec a vzkazuje.
„Lidi a moji čtenáři. Také si myslím, že Senát je nám tu na dvě věci. Na zlost - a tu druhou už všichni znáte. Ale když už ho zatím nelze zrušit, volte tam aspoň, proboha, lidi se zdravým rozumem! A to je tak zatím všechno, co by se dalo bez újmy na zdraví skousnout v Nedělním ránu. Ale musím ještě dodat své P.S.“
P.S. Ivana Vyskočila
„Svatý Jene z Nepomuku,
drž nad námi Čechy ruku
by nám Bůh dal, co dal tobě,
by náš jazyk neshnil v hrobě!,"
cituje Ivan Vyskočil Karla Havlíčka Borovského a vysvětluje.
„Chápu, že se jazyk vyvíjí. Počítačová doba přinesla do češtiny různá slova, na která jsme si zvykli a ani by nebylo možné a rozumné je nahrazovat českými ekvivalenty. Samozřejmě, že naše generace se často neorientuje, o čem ti mladí a znalí mluví,“ krčí rameny Ivan Vyskočil a přiznává. „Já jsem až hanebně elektronicky zaostalý a dlouho jsem se domníval, že wifina je nějaká velmi povolná holčina jménem Vifina, něco jako Fifina, Micina atd., kterou mí kolegové v té oné hospůdce hledají. Usoudil jsem tak z jejich vět: „Ne, tam nejdem, tam není Vifina“! V některých výrazech už jsem se jakžtakž poučil a vzal je do svého repertoáru. Už si nemyslím, že apka je jméno pro psa,“ směje se.
„Ale probůh, na co si to hrajem?? Zrovna jsem slyšel nějakou organizátorku festivalu knihy a čtení v Mariánských Lázních. Mimo jiné mluvila o tom, jak to přispívá ke kráse češtiny, protože se to odehrává, světe drž se, na dvaceti STEJDŽÍCH?“ chytá se za hlavu.
„V zaujetí krásnou češtinou zapomněla slovo SCÉNA. Rolují se mi ponožky, když kolegové, zejména z muzikantské branže, jdou na STEJDŽ, případně dozadu na BEK STEJDŽ. V TV Nova jsem trochu váhal nad názvem soutěže EJŠA EXPRESS. Myslím, že dodnes se děti ve škole učí, asi špatně, že ten světadíl se jmenuje ASIE a žádná EJŠA,“ obrací oči v sloup Ivan Vyskočil a podotýká.
„Dle mého to patří k takovému čecháčkovskému lezení do řiti. Stydíme se za mateřštinu a tak plácáme blbosti, abychom si připadali světoví. Některé chytlavé husy se hned přizpůsobují a chodí namísto nakupovat – šopovat. To počeštění z anglického shopping je ještě horší a mluví jen o mozkové úrovni uživatelů takových zpotvořenin. Proč přijde zpěvačka do nějakého českého pořadu, třeba k panu Šípovi, a na konci zazpívá - a samozřejmě ANGLICKY? No to jsme si sedli na zadek, jak je světová……?“ nechápe Ivan Vyskočil.
„Tak se musím zeptat: „Proč v Itálii slyším krásné písničky zpívané hlavně italsky“? Už vím! Chudáci - asi nejsou vůbec světoví!!! Zdravím čtenáře PL a všechny lidi zdravého rozumu!“, uzavírá dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil.
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