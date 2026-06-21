Mašek (ANO): Paní Nerudová střelila vlastní Fialovu vládu

21.06.2026 13:05 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na obvinění Babišovy vlády europoslankyní Nerudovou, že loni nesplnila závazky NATO

Mašek (ANO): Paní Nerudová střelila vlastní Fialovu vládu
Foto: FB J. Maška
Popisek: Jiří Mašek, lékař a poslanec hnutí ANO

Paní Danuše Nerudová nám chtěla vysvětlit, jak nesplnění závazků NATO v roce 2025 ohrožuje bezpečnost České republiky. Sebevědomě ukázala prstem na Andreje Babiše, nasadila přísný výraz a chystala se rozdávat lekce z odpovědnosti. Jenže pak přišel ten nepříjemný okamžik, kdy se do celé věci zamíchala realita.

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V roce 2025 totiž nebyl premiérem Andrej Babiš, ale Petr Fiala. Koho by to napadlo! Paní Nerudová se při svém odvážném útoku netrefila vedle, střelila vlastní vládu Petra Fialy. Když jí lidé začali připomínat, že obviňuje špatnou vládu, příspěvek smazala.

A teď to nejlepší. Závazek vydávat 2 % HDP na obranu nesplnila právě Fialova vláda nejen v roce 2025, ale ani v letech 2022 a 2023. Takže paní Nerudová ve snaze kritizovat opozici nechtěně popsala selhání své vlastní vlády. Vlastňák z poloviny hřiště. Když je ten mundial.

Člověk by čekal, že bývalá rektorka univerzity si před zveřejněním takového příspěvku ověří alespoň základní fakt, kdo byl v daném roce premiérem. Ale to by se muselo přemýšlet. A když to nevyjde, smazat a budeme dělat, že se nic nestalo.

Paní Nerudová nám tak opět připomněla, že největší hrozbou pro některé politické komentátory nejsou dezinformace ani opozice, ale oni samotní. Největší hrozbou je obyčejný kalendář a pět minut strávených ověřováním faktů. A právě proto je její smazaný příspěvek možná nejlepší politickou satirou posledních dní.

Jen je škoda, že jeho autorka to zřejmě vůbec nezamýšlela. Prostě jen opět nepřemýšlela, ale to už je u této opoziční politiky standard.

MUDr. Jiří Mašek

  • ANO 2011
  • poslanec
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Článek obsahuje štítky

Mašek , NATO , obrana , vláda , ANO , Nerudová

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Měla by si europoslankyně Danuše Nerudová pamatovat, že loni vládla vláda Petra Fialy?


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