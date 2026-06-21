Hrušínský zažil nepříjemný incident. Hned do něj zatáhl politiku

21.06.2026 15:05 | Monitoring
autor: Martin Huml

Divadlo Na Jezerce zažilo situaci, kterou principál Jan Hrušínský označil za něco, „co se vymyká chápání“ a „co jsem za 50 let u divadla ještě nikdy nezažil“. Zvukaře divadle totiž prověřovala před plánovaným vystoupením policie, a principál to nesl těžce.

Hrušínský zažil nepříjemný incident. Hned do něj zatáhl politiku
Foto: repro Youtube, tan
Popisek: Ředitel Divadla Na Jezerce Jan Hrušínský
Když přijde léto, víme, že Jan Hrušínský neodpočívá. Principál Divadla Na Jezerce patří k divadelníkům, kteří každé léto aktivně hrají, režírují a vozí svůj soubor za diváky. Tentokrát ale sezónu téměř pokazila pracovitá policie. Zvukaře souboru zastavili policisté cestou na představení s tím, že u vozu je registrováno odebrané řidičské oprávnění majitele. Přestože muž předložil nový řidičák, policisté ho neměli v systému. Musel odstavit auto u benzinky, jet na služebnu k sepsání protokolu a výslechu. Protestoval, že musí být za deset minut v práci, kde hrozily ztráty stovek tisíc korun. Marně. Byl zatčen a představení nestihnul. Nevinný člověk, který se ničeho nedopustil byl takto šikanován a práce divadla i pořadatelů slavností byla vážně ohrožena,“ napsal Hrušínský.



Divadlo však nezavřelo. Situace „všechny neuvěřitelně spojila a nakopla“. Provozní ředitelka Nikola Hrkľová usedla za složitý zvukařský pult, Hrušínský vše ohlásil divákům a představení se sedmdesáti šesti hudebními vstupy se podařilo zachránit. Po dvou hodinách byl podezřelý zvukař propuštěn policisty s tím, že podezření se nepotvrdilo.

Jenže Hrušínský z jednoho administrativního zádrhelu udělal široký politický manifest. „Jak je možné, že v ČR policie může kdykoliv kohokoliv nevinného za bílého dne zatknout, odvléct k výslechu, šikanovat na služebně, a zcela znemožnit jeho pracovní povinnosti!? Co tohle je za stát, kde debilní političtí zmocněnci mohou jezdit po dálnicích 250 km/h a nic se jim nestane? Co je tohle za stát, kde politici mohou krást stovky milionů korun (spíše miliardy) z daní občanů a posílat si je do svých soukromých firem… Změňme to na podzim u voleb! Nenechme vítězit nepatrnou většinu idiotů, kteří volí neodpovědnost, nepoctivost a nekompetentnost a ještě kolaborantství do čela státu!“ začal vyzývat.

Tento skok od konkrétní frustrace k obviňování demokraticky zvolené vlády je pro Hrušínského typický už léta. V roce 2020 při covidových uzavírkách označil vládní opatření za „likvidaci divadla“ a „likvidaci nepohodlných“. Později se sice omluvil za zlehčování viru, ale na ostré kritice Babišovy vlády trval. Bývalého prezidenta Miloše Zemana, pak umělec označil za čiré zlo, které se obklopuje prasaty. Když po osobních útocích na Miloše Zemana odešel hlavní sponzor jeho divadla, viděl v tom Hrušínský důkaz „hluboké krize“ a ohrožení svobody v České republice..

 

 

 

Tento článek přímo v textu aktivně odakzuje na tyto zdroje:

https://ceskepodcasty.cz

https://www.reflex.cz

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

demokracie , policie , Jan Hrušínský

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Plete si Jan Hrušínský práci umělce s politickým aktivismem?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Referendum

Paní senátorko, zajímal by mě váš názor na uzákonění referenda u nás? Jste nebo nejste pro? A z jakých důvodů jste případně proti?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Videotestování - Ajvar Podravka: nepostradatelná součást letního grilování

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Úklid, který voní po ovoci. Otestujte nové houbičky Vileda Punch

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Může jet jako fotograf.“ Koníček se prezidentovi v Partii vymstil

14:35 „Může jet jako fotograf.“ Koníček se prezidentovi v Partii vymstil

Hosty druhé hodiny nedělní Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News byli Patrik Nacher (ANO), Miro…