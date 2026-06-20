HZS: Nezapomeňte na bezpečnost doma ani na cestách

S příchodem letních prázdnin vyrážejí tisíce lidí na dovolené, výlety či za odpočinkem. Ať už míříte k moři, na chalupu nebo do hor, vyplatí se věnovat několik minut přípravě svého domova i samotné cesty. Dodržováním základních bezpečnostních zásad lze předejít nepříjemným událostem, které by mohly pokazit jinak příjemně strávené volné dny.
Zabezpečte svůj domov před odjezdem
Delší nepřítomnost zvyšuje riziko škod způsobených technickou závadou, nepříznivým počasím nebo jinou mimořádnou událostí. Před odjezdem proto doporučujeme:
- Zkontrolovat, zda jsou vypnuté všechny elektrické spotřebiče. Zařízení, která nemusí zůstat v provozu, odpojte ze zásuvek.
- Ujistit se, že jsou zavřená všechna okna a dveře. Prudký déšť nebo silný vítr mohou způsobit značné škody nejen ve vašem bytě či domě, ale také u sousedů.
- Odstranit z balkonů, teras a zahrad volně uložené předměty, například květináče, zahradní nábytek nebo další vybavení, které by mohl silný vítr převrátit nebo odnést.
- Pokud je to možné, uzavřít hlavní přívod vody a minimalizovat tak riziko vytopení při případné poruše rozvodů.
- Informovat důvěryhodnou osobu o své nepřítomnosti a zanechat jí kontakt nebo náhradní klíče. V případě mimořádné situace může pomoci zajistit rychlý přístup do objektu bez nutnosti násilného vstupu.
Pokud cestujete do zahraničí, nezapomeňte, že ve státech Evropské unie funguje jednotné tísňové číslo 112. Při cestách mimo EU je vhodné si předem zjistit místní kontakty na záchranné složky.
Statistiky dlouhodobě potvrzují, že nejčastější příčinou požárů bývá lidská nedbalost, technické závady na elektroinstalaci nebo nesprávná manipulace s ohněm. Prevence je proto nejúčinnějším způsobem ochrany majetku i zdraví.
Bezpečně u vody
K létu patří koupání, vodní sporty i sjíždění řek. Právě u vody však každoročně dochází k řadě vážných nehod, kterým lze často předejít dodržováním základních pravidel.
Zvýšenou pozornost věnujte zejména:
- Nepřeceňujte vlastní plavecké schopností.
- Nekoupejte se za snížené viditelnosti nebo v noci.
- Neskákejte do neznámé vody.
- Nekonzumujte alkoholu před koupáním nebo vodními sporty.
- Děti, by měly být vždy pod dohledem dospělé osoby a vybavené vhodnými plovacími pomůckami.
Pokud se někdo dostane ve vodě do potíží, zachovejte klid. Pokuste se pomoci bezpečným způsobem, například podáním nebo hozením plovoucího předmětu, a co nejrychleji přivolejte pomoc. Důležité je co nejpřesněji si zapamatovat místo, kde byl tonoucí naposledy viděn. Pokud osoba zmizí pod hladinou, snažte se místo označit nebo se orientovat podle pevného bodu na břehu. Tato informace může výrazně usnadnit a urychlit pátrání záchranářů a hasičských potápěčů.
Letní cesty a bezpečnost v kolonách
Prázdninové období s sebou přináší zvýšený provoz na silnicích a dálnicích. Dlouhé kolony nejsou jen nepříjemným zdržením, ale mohou komplikovat také práci záchranných složek.
Základním pravidlem je včasné vytvoření záchranářské uličky. Řidiči v levém jízdním pruhu najíždějí co nejvíce vlevo, vozidla v ostatních pruzích uhýbají doprava. Uličku je potřeba vytvářet již ve chvíli, kdy provoz začíná zpomalovat nebo zastavovat.
Při delším stání v koloně doporučujeme:
- Mít ve vozidle dostatečnou zásobu pitné vody.
- Přibalit lehké trvanlivé občerstvení.
- Chránit posádku před přímým sluncem pomocí clon, pokrývek hlavy nebo slunečních brýlí.
- Pravidelně sledovat dopravní informace a respektovat pokyny složek integrovaného záchranného systému.
Zvláštní pozornost věnujte dětem, seniorům a domácím zvířatům. Nikdy je nenechávejte samotné v zaparkovaném vozidle. Teplota uvnitř auta může během několika minut vystoupat na hodnoty ohrožující zdraví i život.
V kolonách zachovávejte dostatečný odstup od ostatních vozidel, buďte trpěliví a ohleduplní. Právě ukázněné chování řidičů často rozhoduje o tom, jak rychle se podaří odstranit následky nehody nebo dostat záchranáře k lidem v nouzi.
Léto by mělo být obdobím odpočinku a příjemných zážitků. Dodržováním základních pravidel bezpečnosti doma, u vody i na cestách můžete výrazně snížit riziko mimořádných událostí a zajistit, že se z dovolené vrátíte bezpečně vy i vaše rodina.
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