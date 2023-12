„Jen si hrajte s hladem. Děsím se, jak zavírají oči.“ Vidlákovo poslední varování

VIDLÁKŮV TÝDEN „Ohánět se tržními principy, když máte několikanásobně dražší energie, všechno se zdražuje, ale mzdy nerostou, na tohle už dojelo tolik politiků, vlád i impérií... Mnozí z nich to dotáhli až na popraviště, a ještě pod šibenicí nechápali, co udělali špatně.“ Daniel Sterzik, moravský zemědělec a bloger zvaný Vidlák, ParlamentnímListům.cz předložil ty nejhorší scénáře, kam může vést propad životní úrovně. Kupodivu kritizoval Evropu i za nedostatečnou mobilizaci průmyslu proti Rusku. Zejména však předložil varování před situacemi v historii, kdy naštvané masy smetly systém. „Říkají o mně, že jsem dezolát a dezinformátor, ale já se nejvíc děsím právě toho, že zavírají oči před tím, co se doopravdy děje a až jim to dojde, tak už bude pozdě,“ sdělil.

Ministr dopravy Martin Kupka jménem vlády pohrozil supermarketům, že v případě, že dle svého dřívějšího slibu nesníží ceny, přijdou na řadu pokuty a podobná opatření. To vám zřejmě udělalo radost? Kupka to za to schytal, že takové řeči si pravicový politik nesmí dovolit, protože trh...

Jo, podobně tržně se chovala rakouská vláda za První světové války... Ceny neustále stoupaly, využívali toho různí spekulanti, kteří ožebračovali obyvatelstvo, vláda na takové blbosti, jako bídu, neměla čas, protože musela bojovat ve svaté válce proti Rusku, pro rakouské hodnoty nebyla žádná česká oběť dost velká... a skončilo to tak, že habsburská monarchie zmizela z dějin. A bylo úplně jedno, že před válkou to byla docela normální parlamentní demokracie. Císařpána byste sice v Parlamentních listech kritizovat nesměl, ale k vládě byste si mohl dovolit stejné titulky, jaké tu máte dneska.

Tehdy státní zásahy také odporovaly tržním principům. Ale o tržních principech se dá diskutovat jen s plným žaludkem. Když v něm začíná kručet, když upadáte do dluhů, když je vysoká inflace a budoucnost je nejistá, tak se diskutuje nikoliv o volném trhu, ale o tom, kdo slibuje, že to napraví. Ve Výmarské republice by mohli vyprávět...

Uvědomuje si mezi našimi zastánci svatého trhu někdo, že přesně tahle situace s inflací a drahotou značně posílila prestiž komunistické Internacionále? A že tehdy do dezolátních dělníků na manifestacích klidně stříleli, ale nepomohlo to? Ohánět se tržními principy, když máte několikanásobně dražší energie, všechno se zdražuje, ale mzdy nerostou, na tohle už dojelo tolik politiků, vlád i impérií... Mnozí z nich to dotáhli až na popraviště a ještě pod šibenicí nechápali, co udělali špatně.

Daniel Sterzik, zvaný Vidlák

Anketa Považujete Tomáše Halíka za morální autoritu? Považuji 0% Nepovažuji 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 8905 lidí

Jak dlouho lidi budou věřit ve volný trh, který jim dělá tohle? Pak přijde nějaký blbec, který neví, že volný trh je svatý a udělá plánované hospodářství... Zpravidla u toho zaznívá potlesk celého národa...



Vy jste nedávno překvapivě napsal, že je možné, že bude velká válka: Na Ukrajině to hoří, či spíš dohořívá, Tchaj-wan začíná bublat, v Jižní Americe taky problémy... A v takovém prostředí by měla vláda zakročit proti keťasům, kteří zdražují potraviny a energie. A že vláda, která to neudělá, je skutečná Pátá kolona. Volně vás parafrázuji. To asi leckoho překvapilo, že vy, starý „chcimír“, strašíte válkou?



Já jsem už jednou válkou strašil... Před dvěma roky v tuto dobu jsem začal tvrdit, že pro válku na Ukrajině jsou splněny všechny podmínky. Většina mých kolegů blogerů a analytiků tehdy nevěřila, že by to mohlo nastat. Já jsem si myslel, že Rusko Ukrajinu hladce převálcuje a nebude mít důvod se pak zastavit. Nikdy by mě nenapadlo, že Rusové kromě Ukrajiny ještě zničí evropské hospodářství, zničí prakticky všechny evropské zbraně a udělají to tak, aby Západ uvěřil v jejich slabost a nezavedl válečné hospodářství.

Proto nás dneska ničí keťasové a jejich nenažranost, která je tak velká, že obětují všechno pozitivní, co Západ světu dal. Nezavedli jsme válečné hospodářství, nekoupili jsme ty správné zbraně na obranu, neudělali jsme nic pro to, abychom tady rozjeli výrobu dronů, neposílili jsme energetiku a průmysl jde před očima do kytek.

Před dvěma roky si Rus troufnul na Západ, který měl všechno. Troufnul si s ním na dlouhou a těžkou válku. Odvážil se na něj, i když byla Ukrajina mnohem lépe vyzbrojená, než bych si kdy pomyslel. Putin samozřejmě neriskoval a válečnou výrobu rozjel. K tomu dokázal ustát sankce mnohem lépe, než ty stejné sankce ustává Západ, dokázal se domluvit s globálním Jihem, Čínou, KLDR a Íránem. Ruská armáda má dneska víc mužů, než měla tehdy před dvěma roky. Teď to přiznávají i západní analytici. Putin neotočil kouzelným prstenem, Rusko je prostě silné.

Fotogalerie: - Mafiánská kronika

Před dvěma roky jsem navrhoval, aby se Rusku ustoupilo. Aby Donbas dostal autonomii, Ukrajina nevstupovala do NATO a zůstala neutrální. Tím bychom získali čas znovu zesílit, a ještě pomocí levných ruských surovin.

Teď jsme o dva roky dál. Ukrajina je na lopatkách, Západ je na tom hospodářsky mnohem hůř, než byl, levné ruské suroviny už nemáme... Před dvěma roky si na nás Rus troufnul i za horšího poměru sil. Proč by si teď troufnout neměl?

Možná máme posledních pár měsíců, abychom se chytili za nos, přestali si ničit hospodářství, zakročili proti keťasům a zesílili alespoň trochu. Předtím Rus jednat chtěl. Teď už zřejmě nechce, protože nemusí.

Místo abychom otevírali doly, rozjížděli ocelářství a stavěli elektrárny, tak nám vysvětlují, že se musíme stát vegetariány a obejít se bez aut... To nevymyslíš.



Když jsme u toho jídla. ČT vysílala dokument, podle kterého bychom se do roku 2050 měli obejít bez masa, jinak planeta bude v řiti. A že vědci nám k jídlu mezitím vymyslí něco jiného. Umíte si to představit?



To je jak s těmi jadernými elektrárnami... musíme se bez nich obejít a mezitím nám vědci vymyslí jiné zdroje energie. Co vědci vymysleli? Větrný mlýn... A říkají tomu pokrok.

O něco výše jsem říkal, že o hovadinách se dá diskutovat jen s plným žaludkem. Když je hlad, tak se diskutuje jen o jedné věci. Jsme na nejlepší cestě, si to dvacáté století ještě jednou zopakovat. Nejprve zbytečná válka, hlad, rozpad impérií, států i režimů, nástup autoritářů a diktátorů... Jen si hrajte s hladem... to je nejjistější cesta do záhuby. Hlad si vezme s sebou všechny ty volné trhy, evropské hodnoty, emisní povolenky, grýndýly... všechno.

Jinak, průměrnému zaměstnanci se díky konsolidačnímu balíčku sníží mzda o nějaké tři stovky. Chtělo by se říct... Pozná to vlastně někdo, při těch cenových bombách posledních let? Nemá ona vláda vlastně potvrzeno, že lidé vydrží vlastně už všechno?



Počkáme si do února... to lidem přijde první výplata osekaná o konsolidační balíček. A také jim přijdou první složenky za nové ceny energií. A také jim přijdou složenky na svoz odpadu, nové vodné a stočné... těsně před eurovolbami jim přijde nový výměr daně z nemovitosti (na tento příspěvek do volební kampaně se obzvlášť těším)... Lidé vydrží hodně, obzvlášť tady u nás. Ale až jednoho dne nevydrží, tak bychom ze dne na den už nemuseli být v EU, doteď nedotknutelní úředníci a politici by mohli běhat po náměstích obaleni dehtem a peřím, jejich paničkám by mohli na Václaváku za potlesku stříhat vlasy, do centrály Kauflandu by mohli přijít jacísi divní pánové s flintami a vysvětlit zkoprnělému náměstkovi, že teď už tady vše patří lidu... Neřekl jsem nic, co by tu už někdy nebylo.

Rozumný politik, by si tato rizika uvědomoval a snažil by se jim čelit. Hloupý politik se culí do kamery a blekotá o blbé náladě, ke které prý není důvod. Kde přesně je ta hranice mezi řádným soudem a lidovým soudem?

Říkají o mně, že jsem dezolát a dezinformátor, ale já se nejvíc děsím právě toho, že zavírají oči před tím, co se doopravdy děje a až jim to dojde, tak už bude pozdě.

Byla u vás na návštěvě reportérka Ivana Svobodová z Respektu. Mám dojem, že na výsledný článek jste si vlastně ani nemohl moc stěžovat? Jak přiblížíte čtenářům tuto vzácnou návštěvu?



Ono moc není o čem... Ivana Svobodová přijela a hodinu se domáhala, abych se jí omluvil, protože to, co jsem o ní řekl před půl rokem ve Šlapanicích, to si nezasloužila. Já jsem jí zase říkal, že jsou to právě novináři, jako je ona, kteří jsou nejvíce vinni tím, v jaké situaci se nacházíme. Byl to naprosto mimoběžný rozhovor.

Snad jen, když mi vysvětlovala, že čtenáři od ní čekají, že pro ně rozliší, co je pravda a co je lež, tak jsem trochu zbystřil a chvíli si ji za to ironicky dobíral. Ona se cítí být povolána rozhodnout, co je pravda a co není.

Na článek si nestěžuju... Svobodová v něm nemohla zakrýt skutečnost, že alternativa roste a mainstream klesá. Stejně tak nemohla zamaskovat skutečnost, že novinář Respektu je dneska spíš nadávka než prestižní označení.

Mimochodem, víte, proč jsem před Ivanu Svobodovou chtěl postavit alespoň prázdnou skleničku? Protože jsem chtěl být pohostinný. Ale celý její tým se bál, že bych je asi otrávil, a tak se mého portského ani nedotkli. Když jsme návštěvu domlouvali, chtěl jsem je pozvat na pořádný domácí oběd. Ale také to odmítli. Že prý se raději najedí na benzínce...

Anketa Reprezentuje Petr Fiala dobře Českou republiku? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 33116 lidí

Ale bylo tam v titulku i v textu něco, co si nemohla odpustit: „Vidlák svolává lid proti novinářům“. Svoláváte lid proti novinářům? Však mainstreamoví novináři naříkají, že proti nim „dezinformátoři“ vyvolávají nenávist...



Vidíte, i v takhle jednoduché věci se nám Ivana Svobodová mýlí. Já nesvolávám lid PROTI novinářům. Já je volám PRYČ OD novinářů. Pryč od zaprodaných mééédií. Nemusíme chodit daleko. Pamatujete, jak mě před čtrnácti dny právě tihle „pravdomluvní“ novináři proprali po odborářské demonstraci? Pamatujete, kolik nálepek mi dali? Žádné velké mééédium mi nedalo šanci, abych se hájil a všichni tihle zbabělí pisálkové se jako čert kříži vyhnuli jakékoliv zmínce o tom, co jsem na té demonstraci vlastně řekl.

Ano, Ivanko, svolávám lidi, aby viděli, jaká mééédia vy vlastně tvoříte. Já po lidech nechci, aby vás nenáviděli. Já jim prostě odhaluju vaše hříchy a nabízím jim jiné (mnohem lepší) čtení. Já po nich nechci, aby po vás házeli blátem, já chci, aby se vám smáli, aby se přestali bát vašeho nálepkování, aby zjistili, že se bez vás obejdou a že prostě patříte na smetiště dějin. Já lidem prostě nabízím alternativu.

A samozřejmě, když bude kupříkladu Martin Bartkovský sedět na veřejné debatě v Benešově, glosovat ji ve svém Respektu a přímo při tom bude konfrontován s tím, jak lže v přímém přenosu, tak se nesmí divit, že se to lidem v sále úplně nelíbí a místo potlesku na něj bučí. Radil bych mu, aby tohle nezkoušel v Ostravě, tam jsou lidé poněkud prudších povah. Michal Hrůza by mohl vyprávět...

Fotogalerie: - Adventní trhy v Č. Budějovicích

S tím souvisí: Co vlastně Vidlák čte a co sleduje? Na které TV koukáte, jaké tiskoviny a jiná média čtete?



Většinou ta zahraniční... Od doby, kdy Google celkem smysluplně přeloží jakýkoliv text, tak brouzdám především v cizích vodách. Docela jsem si oblíbil Al-Jazeeru, protože arabský pohled na nás je zase úplně jiný, než ten ruský nebo čínský. Od doby, kdy mě zmínili v Hungary Today, tak je čtu každý den, a protože umím dobře německy, tak poslouchám rakouská a německá veřejnoprávní rádia. Když píšu do Parlamentních listů, tak je samozřejmě i čtu...

Víceméně čtu všechno, co není placený obsah. Na televizi skoro nekoukám, protože to bere příliš mnoho času, ale sociální sítě všechno zajímavé z České televize zpravidla také přinesou. Na facebooku sleduji spoustu zajímavých lidí a také sleduju (bohužel) profily takřka všech politiků a politických stran. Pak se musím nějak odreagovat, což mi spolehlivě zařizuje seriál Jistě, pane ministře... a když jsem politikou přeplněný nadoraz, pouštím si Červeného trpaslíka, kterého znám skoro nazpaměť.

Ukrajinu jsme posledně a předposledně probrali dostatečně, ale objevilo se téma s ní související: Ruští a běloruští sportovci se nějakým způsobem a v okleštěné podobě objeví na olympiádě v Paříži. A předseda České unie sportu Jansta prohlásil, že nezná jediného českého sportovce, který by s nimi chtěl soutěžit a že ve válce zemřelo až příliš mnoho ukrajinských sportovců. Tak co s tím?



Já bych se prosím vrátil k tomu, co bylo ve starověkém Řecku. Tam kvůli olympiádám prostě přerušili války. Z Olympie vyběhli poslové a všude zvěstovali posvátný mír po dobu her. Řekové válčili často a rádi, ale jednou za čtyři roky si dali přestávku. Já bych na olympiádu pustil pouze ty, kteří po dobu olympijských her uzavřou příměří a udělají to, čeho byli staří Řekové schopní – usmířit se alespoň na chvíli v posvátném okrsku v Olympii.

Anketa Povedla se stávka ČMKOS? Povedla 78% Nepovedla 17% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 10275 lidí

Ale kdybychom to takhle dělali, tak Olympijské hry nebudou atraktivní pro velké peníze... soutěžili by tam jen amatéři z těch několika zemí, které nemají potřebu se furt o něco střílet.

A jestli nejsme schopni uzavřít na dobu olympijských her příměří, tak prosím zrušme olympiádu. Současná šaškárna pak křičí až k Diovi na Olymp a on tam přemýšlí, jestli nás prostě nezahladit.

Kdo se „zúčastnit“ nesmí – ne olympiády, ale debaty se studenty biskupského gymnázia v Českých Budějovicích – je profesor Petr Drulák. Vy máte děti ve středoškolském věku, čili jednoduše: Pustil byste ho k nim?

Víte, co už moje děti musely vydržet...? Mnohonásobné školení o LGBT, vyplňování dotazníků, jestli náhodou nejsou teplí... Víte, kolik už viděly naučných filmečků plných Drag queen, bondáže a podobných hovadin? Už se učili o menstruujících mužích o plavkyních s penisem, už jim vysvětlili, že muslimská migrace je skvělá a úžasná a teď jim vysvětlují, že muslimové jsou zlí, protože mají rádi Palestinu. To přišlo ze dne na den a učitelka se ani nezarděla...

Moje dcera už viděla, jak Ježíš znásilňuje muslimku, jak si jakási hééérečka vytahuje z přirození vlajku, přinesla už informační letáček, že kdyby se cítila chlapcem, tak může změnit pohlaví a já bych jí v tom neměl bránit...

Já bych ke svým dětem Druláka klidně pustil. Chápu, že jiní rodiče jsou perplex z toho, že by mohl jejich dětem ublížit přednáškou, že v geopolitice moc evropských hodnot není a je mi jasné, že pro správného liberála jsou Drulákovy názory mnohem horší než to, co jsem popsal o odstavec výše, ale já osobně si myslím, že po soudobé školní nalejvárně od evropských hodnot, by moje dcera Druláka považovala za naprosto nudného patrona, jehož přednáška není žádné dobrodrůžo. Prostě by přišel nějaký pán, mluvil by o politice, vyjadřoval by se uměřeně a střízlivě, nesvlékal by se, nemluvil by o análním sexu, nepředváděl by svazování, nevytahoval by si z poklopce státní znak, neměl by orgasmus z Petra Pavla, nenutil by jí, aby si nechala uříznout prsa... prostě suchar.

Ale Drulák je samozřejmě dezolát, dezinformátor a kolaborant, takže ho nikam nepustit a co nejdřív ho zavřít, až zčerná.

