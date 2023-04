„Jen zisk. Levné pesticidy.“ Ukrajinské obilí: Exvelvyslanec jasně

Ukrajinské obilí? „Vůči jakýmkoliv potravinářským a hygienickým normám mají tamní oligarchové velmi přezíravý vztah. Zajímá je jen zisk. Pašované pesticidy jsou levné, takže mají přednost. Kdo trvá na normách, nedělá to kvůli zdraví, ale proto, že podporuje Putina. Takový argument je přece nevyvratitelný, že?“ zamýšlí se poslanec SPD Jaroslav Bašta, někdejší velvyslanec na Ukrajině či v Rusku.

V posledních dnech poměrně často slyšíme, že Ukrajina by měla přistoupit k NATO, protože si to zaslouží. Co říkáte na to, že organizace kolektivní bezpečnosti zavádí jako kritérium přistoupení tuto „zásluhovost“?

Když v roce 1949 vzniklo NATO jako obranná aliance, byla stanovena velmi přísná kritéria, která každá další země musela splňovat, aby se o členství vůbec mohla ucházet. Mimo jiné nesměla mít spory se sousedy. Velmi podrobně jsem se s tím seznámil po roce 1996, když Česká republika usilovala o přistoupení k Severoatlantické alianci, což se stalo v roce 1999. Jde o ošklivou ironii osudu, že čtrnáct dnů po našem vstupu se NATO po rozhodnutí o bombardování Jugoslávie změnilo z jednoho z nejúspěšnějších obranných paktů v historii na agresivní útočné uskupení. Jeho cílem pro budoucnost je válka s Ruskou federací. Z tohoto úhlu pohledu musíme nahlížet na onu „zásluhovost“ Ukrajiny. Jde nejen o popření článku 1 Severoatlantické smlouvy, ale popření smyslu paktu.

Podobně se uvažuje o přistoupení Ukrajiny k EU. Dovedete si představit, že by Ukrajina přistoupila k EU v horizontu několika let?

Evropská unie se v tomto případě chová stejně jako NATO. Popírá svá vlastní kritéria a smysl své existence. Pokud mohu odhadnout další vývoj, čeká nás velmi nepříjemná budoucnost. Místo poevropštění Ukrajiny, dojde k ukrajinizaci EU. Ekonomicky Unie nemá na to, aby uspokojila nároky ukrajinských oligarchů a jejich klanů. Západ už zjistil v Afghánistánu, že podpora klanové společnosti končí krachem. Nejen podporovaných, ale i podporovatelů. Stačí se podívat na požadavky ukrajinského prezidenta ohledně zbraní a munice. Občas už dnes převyšují výrobní kapacity nejen evropských členských států, ale i samotné USA.

Téma Ukrajiny a EU se řeší v posledních dnech v souvislosti s dodávkami obilí a reakcí některých členských států. Podle toho, jak jste tuto zemi poznal coby velvyslanec v Kyjevě: máme se podle vás obávat tamního obilí? Jak je v té zemi dbáno na potravinářské a hygienické normy?

Vůči jakýmkoliv potravinářským a hygienickým normám mají tamní oligarchové velmi přezíravý vztah. Zajímá je jen zisk. Pašované pesticidy jsou levné, takže mají přednost. Kdo trvá na normách, nedělá to kvůli zdraví, ale proto, že podporuje Putina. Takový argument je přece nevyvratitelný, že?

Co by znamenalo, kdyby se tato velká a specifická země stala plnohodnotnou součástí unijních struktur?

Předpokládám, že by to Evropská unie v současné podobě nepřežila. Možná by museli v Bruselu vyhlásit bankrot, protože poválečná obnova Ukrajiny ve spojení s Green Dealem a deindustrializací EU je neufinancovatelná.

Senátor Pavel Fischer se domnívá, že válka může skončit pouze tím, že Ukrajina získá veškeré své území, Rusko zaplatí reparace a Vladimir Putin bude souzen za válečné zločiny. Na dotaz, zda je to reálné, odpověděl, že to musí být reálné. Co ale dělat, když se těchto cílů dosáhnout nepodaří?

Každá válka představuje velmi rizikový podnik. Jako první se o tom před rokem přesvědčili Rusové. Západ (hlavně USA) musí počítat také s možností války o Tchaj-wan. Nejsem si jist, zda by evropské členské státy NATO zvládly válku na Ukrajině vyhrát.

Když už jsme zmínili senátora Fischera, předsedové obou parlamentních komor dostali vysoké ukrajinské vyznamenání, i o prezidentu Pavlovi se píše jako o příteli Ukrajiny. Není ale česká zahraniční politika směrem k Ukrajině až příliš jednostranná?

Současná vládnoucí politická garnitura vsadila všechno na jednu jedinou kartu – na válku. Předpokládají, že ji Ukrajina (respektive kolektivní Západ) vyhraje, o jiné možnosti neuvažují. Parlamentní i prezidentské volby ukázaly, že zatím v tom mají podporu většiny voličů. Proto politiku vůči Ukrajině nezmění až do samého konce války. Nepřipouštějí jinou alternativu a podceňují nebezpečí s tím spojená.

Premiér Petr Fiala je na státní návštěvě asijských zemí, kde klade velký důraz na „hodnotovou diplomacii“, ať vzhledem k Ukrajině, nebo k Tchajwanu. Jak hodnotíte tuto jeho misi a celkově zahraniční politiku koalice směrem k asijskému regionu?

Hodnotová diplomacie málokdy prospívá ekonomice České republiky. Špatné vztahy s „dílnou světa“, Čínskou lidovou republikou, nás mohou zasáhnout na velmi citlivých místech. Osobně považuji francouzskou zahraniční politiku v tomto ohledu za moudřejší.

Ve vládě dochází v rámci výměny resortů k výměně ministra pro evropské záležitosti. Dává podle vás smysl udržovat tuto pozici i po evropském předsednictví? A jaká podle vás bude další náplň této funkce?

S výjimkou počátku devadesátých let jsem nezažil situaci, kdy by některá vláda rušila ministerstvo. Obecně platí, že vždy je hodně slimáčků, ale málo lupení. Evropské záležitosti by sice mohl spravovat odbor na Úřadu vlády, ale post ministra je atraktivnější než místo ředitele.

