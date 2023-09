„Ještě se to neutrhlo, ale...“ Co dál po Václaváku a o čem se nepsalo

reklama

Tak tedy, první téma jasné, demonstrace na Václaváku, kde jste byl. Účast, projevy, setkávání, ohlasy, cokoliv.

Víte, jak se říká, když nějaká kapela hraje poslední koncert, tak bývá nejlepší? Takový pocit jsem v sobotu měl. Jako by si lidé mysleli, že se teď delší dobu neuvidí. Nikdy jsem nezažil srdečnější atmosféru. Organizátoři to už prostě umějí a účastníci vlastně také. Projevy z pódia byly podle mě také nejlepší, jaké kdy zazněly. I řečníci se už vytříbili a naučili se to.

Ale... lidí nebylo nijak dramaticky víc. Fotky z akcí jsou víceméně srovnatelné a liší se vlastně jen úhlem pohledu a okamžikem vzniku. I přes všechny vládní balíčky, i přes stále dražší potraviny, i přes ekonomickou recesi, ještě se to neutrhlo.

Řekl bych, že nikdy před demonstrací tolik nepracovaly hnojomety protistrany. Nikdy se naši odpůrci nesnažili tak vehementně, jako tentokrát. Nikdy také neprobíhala mezi námi tak vyhrocená diskuse o smyslu demonstrace. I přes toto všechno byl Václavák potřetí „vyprodaný“. Dalším pozitivem bylo, že se více mluvilo i o SPD a ANO, a pokud mohu soudit z cvrkotu v zákulisí, nějaké mosty se podařilo udělat.

Jindra Rajchl potvrdil svoji pozici zvonu, který když zazvoní, tak lidé přijdou. Lidé potvrdili, že jim tato země není lhostejná a jsou pro ni ochotní něco udělat i přes osobní výhrady.



Potěšil mě Radek Bartoníček, který se mnou udělal rozhovor a nijak ho nesestříhal, dal k němu velmi neutrální komentář a umístil ho na twitteru. Zachoval se jako skutečný novinář. Ale když jsem si přečetl diskusi pod tímto rozhovorem, zjistil jsem, že se Bartoníček jako novinář chovat vlastně ani nemůže. Jeho vlastní příznivci ho tam zepsuli za to, že si dovolil dát prostor protistraně a požadovali, abych byl odstraněn z veřejného prostoru, protože někdo, kdo má názory jako já, nemá právo na demokracii. Diskuse pod tímto rozhovorem je přímo esencí liberální demokracie a evropských hodnot. Dokonale vykresluje, proč jsme tam, kde jsme.



A já osobně jsem měl pohmožděnou ruku z neustálého podávání a když jsem dojel domů, nemohl jsem skoro mluvit.

Jen dvě poznámky. Tvrzení o 100 tisících demonstrantech je asi nadsazané, ne? A ohlas čtenáře, který nám došel: Že ty projevy stačilo pustit z kazeťáku z poslední akce, protože byly stejné. Co na obé říkáte?

Začnu odzadu. Co jiného jsme také měli lidem říct? Už od první demonstrace říkáme pořád to samé. Že se řítíme do hrozného průšvihu a naše vláda dělá všechno pro to, aby byl co největší. Jediné, co se mění, že to samé co my, už tu a tam říkají i pravdomluvná média. Kupříkladu před rokem v září na demonstraci zaznělo, že by vláda měla koupit plynové zásobníky od RWE. Tehdy to byly dezolátské řeči a proruská propaganda. Co udělala vláda teď? Koupila zásobníky.

Možná to prostě chce jen dostatečně dlouho omílat. Jak jsem řekl na úvod svého projevu, Petr Fiala je v soutěži premiérů druhý nejhorší premiér na světě, protože je tak neschopný, že to ani nevyhrál... Možná neexistuje jiná cesta, jak mu to vysvětlit, než trpělivé opakování... Fackovat ho nesmíme...

A počet demonstrantů? Víte, já každý den poslouchám jiná čísla, ale vidím stejné fotky. Když demonstroval Milion chvilek, tak se na Václavák bez problémů vešlo 120 000 demonstrantů a ještě bylo místo. Když demonstrují dezoláti, tak se jich na stejný prostor vejde sotva deset tisíc. Včera jsem se dokonce dočetl, že Václavák má kapacitu maximálně 70 000 lidí.

Kromě toho jsem měl možnost vidět fotky z hentěch dnů NATO z Mošnova. A tamních 100 000 návštěvníků nepůsobilo větším dojmem než naše demonstrace.

Víte, já chápu, že vláda potřebuje mít na Václaváku demonstrantů co nejméně a Jindra Rajchl jich tam potřebuje co nejvíce. Chápu, že jich tam potřeboval co nejvíce i Mikuláš Minář a Andrej Babiš byl rád za co nejmenší čísla. Ale nechápu, proč s počty demonstrantů takhle svévolně zacházejí i pravdomluvní novináři. Neměli by právě oni být objektivní?

Ale to chci asi příliš...



Přišlo stejně nebo méně lidí než v dubnu. Co dělat vlastně dál?



Vydržet...

Dnes mám na svém blogu článek o symbolech. Pamatujete, kolik bylo loni na protidemonstraci u Muzea vlajek EU? Pamatujete, kolik tam bylo ještě při minulé demonstraci ukrajinských vlajek?

A dnes? Ukrajinská vlajka na Muzeu prakticky není rozeznatelná od fasády, jak ji sluníčko vyšisovalo. Taková ctihodná instituce a klidně si nechá na fasádě obrovský symbol, který svou ošuntělostí říká „se..me na vás“. Na Staromáku byli čtyři demonstranti a přenosový vůz České televize. V Pelhřimově by to měli zapsat do knihy rekordů jako nejmenší demonstraci v České republice. Podporujeme Ukrajinu... jsme čtyři.

Už zbyla jenom vlajka NATO. Ta vlála už od první demonstrace a Petr Fiala se symbolicky ukryl pod její ochranu i tuto sobotu tam v Mošnově. Zatím je tento prapor silnější, než tisíce českých vlajek na Václaváku.

Vlajky EU jaksi zmizely. Vlajky Ukrajiny právě mizí. Je třeba vydržet, až poklesne i vlajka NATO. Pak se nám české vlajky budou hodit, pak se bude hodit to, co se organizátoři naučili, pak bude zapotřebí všechny znovu svolat. Mezitím se starejme, aby nám nevybledly naše prapory.



Vy jste mluvil mnohokrát, a nebyl jste sám, že se musíme vyvázat z Green Dealu. Nicméně západní státy, s nimiž máme společný trh a celní unii, si na Green Dealu trvají za každou cenu. To nám asi nedovolí tu výhodu, že bychom se z toho vyvázali?



No, kdo přesně nám to nedovolí? Uršulka Leyenová? Nebo nějaký europoslanec? Nebo předseda rady ministrů? Kdo přesně nám to už dopředu nedovolí? A když nám to nebude chtít dovolit, co s tím bude moci udělat? Pošlou na nás armádu? Nebo nám pozastaví dotace? Myslím, že právě emisní povolenky, grýndýlové platby a vůbec naše platby za teplo, které tečou od nás směr Brusel, jsou o dost větší než platby, které tečou od Brusele k nám. A to nemluvím o levných autech, které bychom mohli vyrábět. Nemluvím o levné elektřině, která by k nám přilákala mnoho západních firem, nemluvím o levném topení, které by lidé měli.

Abychom nezjistili, že unijní zákaz vyvázání se z Grýndýlu, má na naše hospodářství stejně pozitivní účinek, jako evropské sankce na Rusko...



V Polsku dle tvrzení našich občanů na některých místech zlevňují pohonné hmoty. U nás se straší zdražením. Co s tím?



Já myslím, že ministr Hýkela má pravdu. Elektřinu máme drahou, protože lipská burza je v Německu. Takže benzín bychom mohli mít drahý, protože Orlen je v Polsku a Moll v Maďarsku. Brzy budeme mít drahé úplně všechno, protože úplně všechno je v cizině. Mně to přijde logické a jasné. Akorát si pamatuju, jak nám veřejnoprávní média celé roky říkala, jak je to skvělé...



Co prý klesá, to jsou ceny jídla. My jsme to už řešili, tak jaký je nejaktuálnější stav?



Já teď delší dobu nezasahoval manželce do nákupů pro domácnost, takže nevím, jak to vypadá v obchodech. Ale u prvovýrobců ceny skutečně klesají. Petr Fiala se včera pochválil, že tyto ceny klesly o 16 % a jejich tlak funguje. Je to vidět i v hytlermarketech? Jestli ne, tak se znovu vracíme k mému návrhu, uvádět vedle prodejních i nákupní ceny... Já vím, oni by se to pokoušeli nějak obejít, ale tak holt by se do zákona musela vtělit i obrana proti tomu. Nic, co by dobrý právník nezvládl.



Ukrajinci plní dle BBC plán protiofenzivy na takových 10 procent. Cíl přerušit pozemní spojení Ruska s Krymem je prý v nedohlednu. Je to dle vás přesné?

Víte, zhruba před měsícem se poslední můj příbuzný v jatečném věku dostal z Ukrajiny pryč a dost daleko na to, aby na něj verbíři nedosáhli. Od té doby jsem polevil ve sledování tamní situace. Přestalo to být naléhavé.

Ale odpovím asi takto... jak je to dlouho, co Ukrajinci vyhlásili, že prolomili první a nejsilnější ruskou obrannou linii? Tři týdny? Říkali, že teď už to půjde rychleji... Pamatuju si, že mluvili o obci Robotyne a ještě nějakých dalších a měli z jejího dobytí stejnou radost, jako Rusové, když dobyli Bachmut... tam jsou podle ukrajinských médií Rusové v pasti, ale asi jim to tak nevadí, protože past už několik měsíců ne a ne sklapnout.

Před třemi týdny už ukrajinská ofenziva měla jít rychleji. Ale nejde. Jen Rusové začali mezi své obranné linie přidávat další obranné linie. U Šafra to komentovali, že Rusové mají strach, ale ono se dá úplně stejně říci, že jen nepodceňují svého nepřítele a kromě kanónů používají i rýče. Tolik k skvěle probíhající ukrajinské ofenzivě. Vzhledem k tomu, že žádný můj příbuzný tamní pole svojí krví neskropí, nebudu se teď pouštět do spekulací o ukrajinských ztrátách, které jsou strašné i podle našich pravdomluvných médií. To znamená, že ve skutečnosti budou příšerné až apokalyptické.

ČT vyrobila v pořadu 168 hodin reportáž, která mnohé naštvala. Severočeská obec, respektive její občané, odmítla instalaci větrných elektráren. ČT z nich udělala hlupáky, kteří uvěřili lžím o větrné energii, která je přece čistá a výborná. Je toto na místě?

Když jsem v roce 2000 nastoupil do práce, živil jsem se prodejem propan-butanových lahví a vozil jsem je mimo jiné i do Josefova. Takže to tam znám jak své boty. Je to vesnice mezi bývalým dolem Medard a dnešním dolem Jiří. Nora Fridrichová tam nežila, a tak vůbec netuší, jaké to je, bydlet na okraji povrchového dolu, slyšet jeho lomoz dnem i nocí a dýchat jeho prach. Stejně tak neví, jaká krásná krajina vznikla poté, co se ukončila důlní činnost, vzniklo malebné jezero a okolní haldy hlušiny zarostly stromy. Dneska málokdo pozná, že se dívá na krajinu, která před padesáti lety měla úplně jiný reliéf.

Já se vůbec nedivím, že v Josefově lidé žádné větrníky nechtějí. Sotva to zrekultivovali, hned jim tam zase chtějí nainstalovat obrovské vrtule, které jsou víc slyšet, než si Nora Fridrichová myslí. Sotva si oddechli od šachty, sotva si našli jinou práci, sotva se vypořádali se změnami, už jim tam cpou to, kvůli čemu se v Německu neobejdou bez Temelína.

Možná by to opravdu chtělo, aby přišel nějaký ten blackout, aby Nora pochopila, jak málo ten velký větrník dává proudu, jak moc často stojí kvůli bezvětří a jak málo peněz ve skutečnosti v Josefově dostanou. Přestala by s podobnými řečmi.

Pokud by náhodou někdy přes Josefov jela, doporučoval bych jí, aby raději nevystupovala z auta. Bývalí šachťáci nejdou pro ránu daleko.

