„Každý z nás platíme Itálii sekyru za přijetí eura.“ Jak? Markéta Šichtařová popisuje neuvěřitelnou souvislost

reklama

Při svém posledním hlasování před letní přestávkou zavázala Sněmovna minulý pátek premiéra Andreje Babiše k tomu, aby na víkendové schůzce šéfů států a vlád členských zemí Evropské unie podpořil vznik „Fondu obnovy EU“. Vzhledem k tomu, že k takovému hlasování vůbec došlo a že proti bylo jen 42 poslanců ze 151 přítomných, dá se říci, že „Evropský plán obnovy“ je v zájmu České republiky?

Ne, myslím si, že tenhle „plán obnovy“, který se v podstatě ideově překrývá s „Green New Deal“, není výhodný ani pro Českou republiku, ani pro Evropu jako takovou. Lidem se tu podsouvá pohádka, že z ničeho je možno vytvořit něco. Podsouvá se jim představa, že vytvoříme nějaký plán, který nasměruje ekonomiky na lepší fungování než dosud, a najednou zbohatneme, respektive dostaneme se z ekonomického útlumu. To je principiálně úplná pitomost.

Neexistuje možnost, jak vytvořit perpetuum mobile. Neexistuje možnost, jak z vody vytvořit zlato, které bude mít větší hodnotu než voda. Jakýkoliv plán tohoto typu znamená jednu ze dvou možností, nebo jejich kombinaci:

1) Dnes vezmeme těm, kdo tvoří, a dáme těm, kdo tvořit neumí. Tímto přesunem hodnot od těch, kdo s nimi umí zacházet, k těm, kdo s nimi zacházet neumí, celek v průměru zchudne.

2) Nebo si dnes půjčíme z budoucnosti. Dnes budeme žít na budoucí dluh. Tím také z pohledu deseti let jako celek zchudneme, protože místo toho, abychom v budoucnu tvořili, budeme splácet dnešní dluh.

Lidé by měli pochopit, že tyto plány jsou principiálně podvodem a fungovat nemohou, je to zakódované v samotné jejich podstatě.

Fotogalerie: - 500 miliard ve třetím čtení

Dalo by se to brát i tak, že v Poslanecké sněmovně zvítězili zastánci plánu na posílení politické unie, omezení národních států, plánu na zelenou devastaci tradičního průmyslu, plánu společného ručení za dluhy, plánu obrovského zadlužení a plánu na společné evropské daně, nebo je tato charakteristika ze strany v hlasování poražených přehnaně negativistická?

Myslím, že jste to pojmenoval přesně, ale současně předpokládám, že to není tak, že by si každý, kdo plán podpořil, uvědomoval, k čemu tím společnost tlačí. Z většiny poslanců mluví prostá naivita v kombinaci s neodvahou hlasovat podle svého svědomí, ale proti naivním představám jejich voličů. Voliči chtějí slyšet, že je někdo bez jejich zásluhy a snahy zachrání, a poslanci jim chtějí ukázat, že „na takové záchraně makají“. Že to není pravda, si polovina z nich neuvědomuje, polovině je to jedno, když to navenek dobře vypadá.

Vážně bych v tom nehledala informované vědomí o tom, že tímhle hlasováním dochází k devastaci našeho průmyslu, který nás živí a který nám zajišťuje prosperitu, tedy jdeme vlastně vstříc chudší budoucnosti, než bychom mohli.

Psali jsme: Markéta Šichtařová: EU má k rozpadu blíž než kdy jindy! Merkelovou navrhovaný fond není záchranou po pandemii. Hraje se mnohem vyšší hra Milí umělci... Ukřičet si dotaci? Ne, ani korunu! Markéta Šichtařová také o díře na peníze, která se možná týká i vás „Budu krutá, ale pravdivá.“ Markéta Šichtařová vidí tuto jedinou cestu, jak pomoci lidem postiženým „koronakrizí“ Konec hotových peněz? Vážně hrozí. Pak vám jich část mohou sebrat a nic s tím neuděláte. Markéta Šichtařová chce kvůli tomu přepisovat Ústavu

Fond obnovy EU, jinak také vytvoření dluhu 750 miliard eur, na němž se však ani v pátek, ani v sobotu šéfové států a vlád EU nedohodli a budou to zkoušet ještě v neděli, bývá také někdy označován jako fond záchrany Itálie. Zatímco Řecko před lety zachraňovaly země eurozóny, na záchranu ekonomicky mnohem významnější Itálie se prostřednictvím fondu složí všechny členské země. Navíc Itálie dostane významnou část záchranných peněz ve formě tzv. grantu, takže je nebude muset na rozdíl od Řecka nikdy splatit. Bude masívní finanční injekce záchranou pro léta problematickou ekonomiku Itálie?

Pro Itálii by bylo záchranou odstoupit od eura, vrátil se k liře a tu výrazně devalvovat.

Dokud Itálie, která po desetiletí před přijetím eura byla neustále zvyklá na minidevalvace, bude setrvávat v eurozóně, bude v ní bobtnat nerovnováha formou velkého dluhu. Ten už dosáhl stavu, kdy by Itálie nebyla schopna si sama na finančním trhu půjčit a zbankrotovala by, kdyby ji nezachraňovala Evropská centrální banka tím, že vykupuje její dluhopisy a italský dluh monetizuje. A to má zase ten důsledek, že jsou extrémně nízké úrokové sazby, což vede k prudkému růstu cen nemovitostí.

Takže když to shrnu: Málokdo si to u nás je schopen uvědomit, ale každý z nás – opakuji: každý z nás – aktuálně Itálii platí její sekyru vzniklou přijetím eura, a to ve formě drahého bydlení a drahých nájmů. Zdá se to neuvěřitelná souvislost, ale prostě to tak je.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pokud by došlo ke druhé vlně koronavirové epidemie, tak vláda podle ministryně financí Aleny Schillerové neuvažuje o tom, že by znovu sáhla k razantním opatřením, jimiž v polovině března z velké míry utlumila ekonomiku. Tvar možné křivky dalšího vývoje české ekonomiky odhadla mezi V a L, přičemž tvar písmene V znamená nejoptimističtějsí variantu, prudké oživení po prudkém pádu, zatímco písmeno L značí vysoce pesimistické očekávání, kdy delší dobu nedochází k oživení. Lze s vědomím, že „vypnutí“ ekonomiky tedy nehrozí, odhadnout vývoj přesněji než touto široce rozkročenou prognózou?

Bude, respektive je, to L, a to proto, že i když vypnutí ekonomiky si už nikdo znovu nelajsne, dopady toho prvního vypnutí ještě plně nenaběhly a dosud si nevybraly plně svou daň. Míra nezaměstnanosti pomalu roste a roste počet uchazečů o jedno volné pracovní místo, ale zdaleka ještě nejsme na vrcholu téhle křivky. Tam budeme teprve na podzim. Teprve na podzim si budeme „užívat“ nezaměstnanost způsobenou jarním vypnutím ekonomiky. A to s sebou ponese také snížení ochoty utrácet a tak dál a dál. Neboli dopady tohoto hloupého experimentu jsou široce rozložené v čase. S představou zotavení ve tvaru V mohl od počátku operovat jen někdo, komu nedocházely ekonomické souvislosti vypnutí ekonomiky.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. BPP



místopředsedkyně vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Česká národní banka začala v poslední době nakupovat zlato. Je to správný čas ve chvíli, kdy se jeho cena blíží historickému rekordu, a to i při pohledu do minulosti, kdy ČNB zlato prodávala v době, kdy byla jeho cena naopak hodně nízko?

Samozřejmě, že to je úplně legrační načasování, když vezmeme v úvahu, že Česká národní banka zlato prodávala v době, kdy jeho cena byla na několikaletém minimu, a teď ho kupuje, když je cena naopak na mnohaletém maximu. Ale na druhou stranu – lépe začít nakupovat v takovou chvíli než nikdy, protože já si myslím, že cena zlata půjde v dalších desetiletích ještě výš.

Podle průzkumu, který si nechala zpracovat Česká televize, považuje 61 procent dotázaných výši měsíčního koncesionářského poplatku 135 Kč za přiměřenou a 20 procent za nízkou. Pro dvě třetiny lidí by navýšení poplatku o 15 korun, o které ČT usiluje, bylo bez problémů akceptovatelné. Pokud bereme koncesionářský poplatek jen jako jinou formu daně, čím si vysvětlit tu ochotu lidí platit České televizi i víc než dosud?

Já si to vůbec vysvětlit neumím. Nechápu to ochočení lidí, kteří jsou dobrovolně ochotní platit státu víc a víc daní, aniž by cokoliv víc dostávali. Takový altruismus se jim nijak nevrací. Nedává mi to smysl. Jediné, čím jsem schopna si to vysvětlit, je takzvaná fiskální iluze, tedy prokazatelný jev, že veřejnost má velmi zkreslenou představu o tom, kolik daní vlastně státu platíme.



Když se noční můra stane skutečností: Vinou zvůle státních institucí je i dnes možné, aby se člověk dostal do institucionální pasti, z níž není úniku. Toto je biografický a investigativní příběh ženy, kterou „rozvinutý stát“ kvůli své aroganci téměř zničil. Víc než rok byla na základě vykonstruovaných obvinění držena proti své vůli v blázinci. A když nakonec byl podvod odhalen a žena musela být propuštěna, zaplatila cenu nejvyšší: zkorumpované úřady jí v době, kdy byla na základě podvodu zavřená v psychiatrické léčebně, odebraly dítě… – OBJEDNAT za zvýhodněnou cenu ZDE

Psali jsme: Vysoký veřejný dluh, aby se ekonomika postavila na nohy? Markéta Šichtařová má velice špatné zprávy. Je to úplně jinak Jak by se vám to líbilo? Počkejte, to není vtip, EU to tak plánuje. Dopadne to zle, varuje Šichtařová Pokud se nepodaří zastavit Evropskou komisi a zrůdnou ideologii volající po změně klimatu, toto přijde! Temná vize Markéty Šichtařové Euroblbost, úplně pokroucená logika. Chceme takovou čuňárnu? Markéta Šichtařová překládá do normální řeči hezké bruselské fráze o pomoci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.