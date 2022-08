„Král koňáků“ Váňa účtuje: Snižovat teplotu v domovech seniorů? Pitomost! A dva svetry Pekarové...

Zatímco vlády jiných evropských zemích velmi rychle přispěchaly s různými opatřeními na drahý benzin a naftu, česká vláda neudělala prakticky nic. To samé platí na pomoc s energiemi. To sdělila ParlamentnímListům.cz největší postava českého dostihového sportu Josef Váňa starší, která kandiduje ve volbách do Senátu jako nestraník za hnutí ANO. V roce 2010 o něm vyšla kniha Váňa- král koňáků.

Proč má největší postava českého dostihového sportu zapotřebí se zapojovat do politiky, zvláště když víte, jakou mají politici v této zemi pověst?



Když nic nezkusíte udělat, nic se nezmění. Kdybych nezkusil v roce 1991 při Velké pardubické po pádu na Poplerově skoku znovu na Železníka nasednout a dostih dojet, nikdy bych nezjistil, jestli jsem schopen ještě vyhrát. Tady je to stejné. Chtěl bych podpořit změnu u řady věcí, ale když budu jen sedět na zadku a nadávat, nic nezměním.



Vždy, když jsme v kontaktu, máte plné ruce práce a ještě opět kandidujete do Senátu. Neobáváte se, že se současnou vytížeností nebudete mít na Senát čas a budete "službu lidu" flákat?





Je pravda, že trpím lehkou utkvělou představou, že všechno si nejlépe umím udělat sám (smích). Ale už se toho pomalu zbavuji. Společnost předávám synovi Josefovi, takže v případě úspěchu určitě Senát flákat nebudu. V životě jsem nikdy nic neošulil a nehodlám s tím začínat.



Potřebuje Česko Senát, když některé podobně veliké země jej nemají?



Ano, potřebuje. Někde jsem slyšel, že Senát je jako pojistka. Z domu taky přece nevyndáte pojistky jenom proto, že nehoří. To se mi líbí. Je to jakási „rada starších“, zkušených osobností, které převážně něco dokázaly a jejich úsudek už dokázal zastavit nejeden nesmysl. Na problematické věci je potřeba nahlas upozorňovat. Třeba to, že vláda sebrala kolem dvou miliard korun Národní sportovní agentuře nebo škrtla čtrnáct miliard ve zdravotnictví. To považuji za selhání s velkým „S“.



Kandidujete jako nestraník za ANO. Jeho lídr Andrej Babiš je terčem kritiky ze všech stran. Jako oligarcha, politik, co hraje malou domů, agent StB či podezřelý v kauze Čapí hnízdo...



Já říkám, padni komu padni. Zároveň ale ctím presumpci neviny. Věřím v nezávislost české justice a to, jestli je nebo není někdo z čehokoliv vinen, to bych nechal na soudcích.

Jak vnímáte současnou předvolební kampaň, která Babiše přirovnává k Vladimiru Putinovi?



Tak to si nemyslím. Popravdě jsem žádné takové přirovnání neslyšel. Jestli někdo objíždí obytňákem republiku a setkává se s lidmi, tak na tom nevidím nic špatného.

Proti vládě Petra Fialy začínají prostestovat lidé na stále větších demonstracích. Co mu vyčítáte vy?



Především pomalost a nečinnost. Zatímco vlády jiných evropských zemích velmi rychle přispěchaly s různými opatřeními na drahý benzin a naftu, česká vláda neudělala prakticky nic. To samé platí na pomoc s energiemi. V tom je takový guláš, že normální člověk se v tom nemůže zorientovat. Z hlediska Plzně je to pak posvěcení záměru zrušit letiště Lině. Je to jediné letiště se zpevněnou plochou v Plzeňském kraji, létají odtamtud záchranáři a je v dobrém stavu. To je úplný nesmysl.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová k možným problémům s energiemi radí vzít si další svetr. Co vy na to?



Se zimou já problém nemám, ale dva svetry určitě nevyřeší energetickou krizi. Je to spíše úsměvné. Co už ale úsměvné není, je snižovat teplotu v koupelnách v domech pro seniory. To považuji za pitomost.

Stará se současná vládní pětikoalice o Česko dostatečně?



Když se něco povede, nemám problém to pochválit. A je úplně jedno, jestli jsem to vymyslel já nebo někdo jiný. Přemýšlím-li, za co bych stávající vládu vyloženě pochválil, nic moc mě nenapadá. Takže vlastně odpověď je ne. Nestará se dostatečně.

