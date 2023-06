„Lhali o cenách. Podzimní šok. Zaděláno.“ Co teď Češi nevidí

reklama

Tak prý ukrajinského obilí bude čím dál víc. Šéf Agrární komory to očekává kvůli záplavám po výbuchu Nové Kachovky i dalším faktorům. Má pravdu? Co to udělá?



Množství ukrajinského obilí u nás i v okolních státech závisí především na tom, jestli bude pokračovat henta obilná dohoda s Ruskem. Tedy, jestli Ukrajina bude schopna v nějakém režimu exportovat obilí přes Černé moře do celého světa. Ukrajinská exportní infrastruktura je takto vymyšlená a napojená, všechny ostatní obchodní cesty jsou horší, dražší a omezenější.

Pokud obilná dohoda nebude prodloužena, tak bude těsně vedle zemí EU obrovské množství levných obilovin. Bude možné je na Ukrajině levně koupit, tady draze prodat a pozdržet splatnost faktur. To je byznys jako sviňa, kvůli kterému stojí za to lobovat, uplácet, přesvědčovat i předstírat lidskost.



Na obavách šéfa Agrární komory něco bude, protože neregistruji žádnou velkou chuť zdejších obchodníků dělat smlouvy na českou úrodu. Dneska samozřejmě člověk neví dne ani hodiny, kdy se vše převrátí vzhůru nohama, ale podle signálů z mého okolí bych si myslel, že obilná dohoda skutečně prodloužena nebude. Jednak se loni ukázalo, že ukrajinské obilí takřka vůbec není určeno pro hladové černoušky, takže už není důvod lomit rukama, že zlý Putin způsobuje hladomor, jednak se ukázalo, že Afrika raději nakupuje v Rusku.

Asi před měsícem jsem tvrdil, že výkupní cena obilí spadne někam ke třem tisícům korun za tunu. Za pár týdnů se ukáže, jaký jsem měl geopolitický odhad.

Ono to zní asi blbě, ale neměl by se spotřebitel radovat? Cena chleba nebo rohlíku klesne a zapláče jen zemědělec… Blbý dotaz, chápu, ale co Vy na něj?



Myslím, že se bude muset stát podstatně víc věcí, než jen pokles ceny pšenice, aby se to promítlo i do cen pečiva.



Řeší se opět ceny energií. Byli tací, kterým končí fixace a na vlastní kůži zakoušejí realitu současného energetického trhu. Naše společná známá Jordanka Jirásková dostala nedoplatek 24 000 Kč a citelné zvýšení záloh. Není sama. O čem to vypovídá?



Že nám vláda ústy svého předsedy lhala? Na některé ceny energií dopadly loni, na některé dopadají teď, na některé ještě dopadnou. Mimochodem... pamatujete, jak jsme řešili dovolené? Jak prý cestovní kanceláře hlásily vyprodáno? Teď jsme se dozvěděli, že v Chorvatsku chybí snad až třetina turistů... Jak vidno, lže se všude, kontinuálně, programově a na nejvyšší úrovni.

Já bych v tom viděl celkem jasnou příčinnou souvislost. Přišly nedoplatky za plyn a na to padly henty úspory na dovolenou. Podívejte se na Makarskou, spočítejte české turisty a hned víte, že Eurostat se vůbec nespletl, když referoval největším nárůstu cen energií v celé EU. Přidejte si k tomu rekordní dividendu ČEZu a máte jasno.

Dovolím si ještě jednu úvahu o příčinných souvislostech. Loni v tuto dobu lidé odjeli na prázdniny, odpočívali a když se pak vrátili do reality, byl to takový šok, že jich sto tisíc přišlo na Václavák. Kolik lidí utrpí šok z reality po letošních prázdninách?

Když už jsme u těch „lidových témat“, tak pojďme důsledně lidově: Kolik by mohl stát rohlík, chleba a další základní produkty na Vánoce?



Řekl bych to asi takto... už teď stojí tolik peněz, že i kdyby ceny základních zemědělských produktů vzrostly na dvojnásobek, tak by současná cena byla stále zisková pro všechny zúčastněné. Ale vzhledem k tomu, že se podnikatelské prostředí nijak nestabilizuje, válka na Ukrajině pokračuje stejně radostně jako před rokem, evropští politici stále přilévají oheň do ohně a dělají všechno pro to, aby se střílelo dál, tak bych si myslel, že ceny pěkně porostou.

Stejně tak, když sleduju zprávy z vývoje na energetickém trhu, nic bych za to nedal, kdyby i ceny energií zamířily vzhůru.



Podle mě máme zaděláno na opakování loňského podzimu se vším, co k tomu patří. Jen těch naštvaných a uštvaných lidí bude podstatně víc.

Co čekáte od nového ministra zemědělství Výborného?



Nic. Ideální by bylo, kdyby vůbec nechodil do práce. Nedovedu si totiž představit, že by mohl resortu jakkoliv prospět. Snad jedině modlením, když je ten teolog. Nic jiného než zázrak totiž nepomůže, když máte skloubit grýndýlové požadavky EU, dvojnásobné zemědělské dotace v Německu, nulovou DPH na polské potraviny, levnou ukrajinskou pšenici a vysvětlit českým zemědělcům, že je to pro ně vítaná příležitost.

Předpokládám, že Výborný nezopakuje Nekulovu chybu a nepojede to na Agrární komoru vysvětlovat. Něco takového začne být pomalu adrenalinovým sportem.



Osobně tipuji, že první fůra hnoje se před ministerstvem zemědělství objeví někdy v půlce září.

Diskutuje se, jestli ta „Akce Prigožin“ byla orchestrovaná, nebo nebyla. Byla, nebo nebyla?



Já bych především chtěl poprosit všechny naše odborníky na Ukrajinu, vojenské analytiky, ukrajinisty i rusisty, aby se shodli alespoň na základních tezích. Prosím, je Putin ten šílený diktátor a vtělení samotného Hitlera a Stalina dohromady, který drží absolutní moc a kdokoliv, kdo v Rusku jen špitne jinak, než si gosudar přeje, tak okamžitě zmizí někde v gulagu? Pokud ano, pak nechápu, jak mohli ruští vojenští blogeři báťušku kritizovat a jak je možné, že wagnerovci nebyli rozbombardováni i se silnicí a celým okolím?



Stejně tak ještě pořád nevím, jestli je Rusko tak silné, že pokud porazí Ukrajinu, tak půjde dál a znovu nás zabere a nebo jestli je tak slabé, že stačí ještě pár Leopardů a tanků Tomáš, aby se ruská armáda sesypala jak písek. Naše ministryně obrany totiž říká obojí naráz.



Dokud se to nedozvím, tak se omezím na konstatování, že v dnešní hybridní době se i válka dělá velmi hybridně a to, co jsme viděli o víkendu, by mohlo být její součástí.

Připomněli jsme si Miladu Horákovou. Co k jejímu odkazu dodáte?



Víte, v poslední době často přemýšlím, co by udělali třeba čeští obrozenci, kdyby věděli, kam tu jejich myšlenku samostatného státu dovedeme. Miladu Horákovou do této úvahy můžeme klidně přidat. Kdyby věděla, jak bude dnes vypadat její odkaz a kdo všechno se k ní bude hlásit, kdyby věděla, jak bude u nás vypadat ta demokracie, za kterou bojovala, myslíte, že by do toho stejně šla?



Skupina liberálních věřících, většinou nekatolíků, chce z vládních poradních kruhů vyštípat Alianci pro rodinu. Vy v rodině víru máte, jak už víme. Jak se na to díváte?



Víte, co mě na dnešní církvi bere nejvíc? Jak jí strašně vadí, když někdo bere víru vážně a chce se chovat podle toho, co si přečetl v Bibli. Jak strašně dnešní církvi překážejí ti, kteří svými životy vyznávají to, k čemu předchozí generace křesťanů směřovaly a chtěly dosáhnout. Fascinuje mě, jak snadno toto všechno bylo odvrženo ve prospěch moderních názorů a jak strašně militantně a zároveň pokoutně se tyto názory musejí prosazovat právě proti zpátečnickému smýšlení těch, kteří ještě umějí v Písmu svatém číst i hledat.

Já pocházím z předků, kteří svojí víru museli vyznávat tajně. Vlastně jsem už ve stejné situaci jako oni. Také už nikde v kostele nesmím říct, co si myslím. Vyznávat, že rodina je táta, máma a děti, to je dneska už vlastně kacířství.

Díval jsem se znovu na to Vaše video s novinářem Bartkovským. A napadá mě… Nebylo Vám ho tak nějak líto, jak tam na něj byli hnusní?



Bylo mi ho tak líto, že jsem přemýšlel, jestli ho za námi neposlali za trest. Vždyť to dopředu bylo naprosto ztracené. Poslali ho mezi lidi, kteří na Jindru Rajchla chodí, protože nevěří mainstreamovým médiím. A aby se zavděčil svým čtenářům, musel od první minuty lhát, protože kdyby psal pravdu, tak by musel Jindru chválit a to by z něj šéfredaktor neměl radost. Když pak byl konfrontován s vlastními fabulacemi přímo před publikem, pro které ještě před chvílí neměl dost pohrdání, tak to muselo být hodně nepříjemné. Posměch už je prostě takový.

Já ty intervjuky někdy nechápu. Když už chtějí Jindru Rajchla shodit, proč ho nepozvou do studia? Stačí proti němu posadit přesilu dvou až tří oponentů, moderátor se k nim ještě přidá a rázem je to cikánská férovka. Jindra je sice dobrý rétor, ale musel by bojovat na území nepřítele a podle jeho pravidel. Všichni si pamatujeme, jak vypadaly prezidentské debaty.

Místo toho pošlou mladého kluka do jámy lvové, aby bojoval proti rétorickému labužníkovi a přesile jeho publika. Jak jinak to mohlo dopadnout? V dnešní době navíc není problém všechno natočit a dát na web. Jestli budou mainstreamová média pokračovat tímto způsobem, tak prostě prohrají.

