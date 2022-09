„Mají sevřenou jinou část lidského těla.“ Štěpánek k volbám. Jasně

reklama

Přestože nás za několik málo dnů čekají komunální a senátní volby, řada lidí je přesvědčena o tom, že jde o volby, které nebudou mít dopad na vládu a její schopnost zvládat současnou energetickou i inflační krizi. Jste stejného názoru?

Velká a malá politika spolu souvisí. Nedávno jsem měl ve Studiu TRIKO jako hosta ústavního právníka docenta Zdeňka Koudelku, který za Trikoloru kandiduje v Brně, a on uváděl hezký příklad z dřevních dob Československa. První volby po ustavení republiky v roce 1918 byly komunální a strana tehdejšího předsedy vlády Karla Kramáře, jednoho z mužů 28. října, v nich utrpěla těžkou porážku. A jak se zachoval Kramář? Rezignoval. Proč? Bral to jako vyslovení nedůvěry, protože malá a velká politika spolu prostě souvisí.

Když se zastavím u komunálních voleb, mnoho úspěšných komunálních politiků z vládního tábora má sevřené hrdlo, protože nevědí, jestli nespokojenost veřejnosti s vládou Petra Fialy nezhorší jejich výsledek v nadcházejících volbách. Jsou podle vás jejich obavy na místě, nebo je správné, aby voliči důsledně odlišovali komunální politiku od té celostátní?

Já bych si tedy tipnul na jinou sevřenou část lidského těla, ale to je jen detail. Naprosto přesně to pojmenoval bloger Vidlák ve svých čím dál více sledovaných a čtených Vidlákových kydech. Dovolím si ho citovat:

„Chcete demisi této vlády? Chcete, aby se něco změnilo? Přijďte k volbám a nevolte je. Nevolte je ani přímo, ani v koalici, a to ani tehdy ne, když budou koalovat s nějakým místním uskupením, které má normální lidi. Nevolte je vůbec. Jakmile uvidíte někde napsáno ODS, KDU, TOP, STAN nebo PIR, prostě jim to neházejte, i kdyby měli za místního lídra někoho zcela přijatelného. Přijďte k volbám a hoďte to komukoliv jinému. Tam, kde teď nějaký modropták starostuje, tam se musíte obzvlášť snažit, aby se mu nezadařilo. Bez ohledu na jeho schopnosti. Tentokrát košile nesmí být bližší než kabát. Starosta vám levnou energii nezařídí a nezachová vám pracovní místa. Tihle partajní šíbři, kteří díky vaší volbě vyletí z funkcí, to budou vaši vyslanci, kteří vládu zaříznou. Ty stovky a tisíce lidí, kteří budou nade vší pochybnost vědět, že neprohráli kvůli své neschopnosti, ale kvůli neschopnosti Fialy a Rakušana. Tohle musí z letošních komunálních voleb trčet jako výhružné memento. Jsme v takové situaci, že je úplně jedno, jaká je místní situace. Musí být úplně putna, jak schopný je místní pětikoaliční politik, ale prostě musí být odejit, protože před časem na nějakém kongresu zvolil za šéfa strany úplného kreténa, který ničí tuhle republiku.“

Loňské parlamentní volby byly v mnoha ohledech referendem o Andreji Babišovi. Myslíte si, že letošní senátní a komunální volby mohou mít stejnou ambici, tedy že budou referendem o vládě Petra Fialy?

Ano. Ale obávám se, že ještě dostatečně „neryjeme držkou v zemi“, jak kdysi zpíval Karel Kryl, takže se ještě najde dost blouznivců, kteří to Fialovi a spol. hodí. Je to takový spíše sociologický jev. Co je politika? Hájení zájmů. Ale mnozí z těch lidí volí proti svým zájmům. Raději svojí volbou utvrzují svůj sociální status. Prostě lepšolidi. V médiích jim totiž řekli, že ti druzí jsou fuj.

Trikolora pro letošní volby spojila na mnoha místech své síly především s hnutím SPD. Proč jste se tak rozhodli? Nevnímáte to jako projev malého sebevědomí?

Ale vůbec ne. Politické síly, které mají Českou republiky a její občany na prvním místě, je potřeba spíše spojovat, a ne pořád tříštit síly a vyvářet další a další partičky.

Když pomineme oficiální předvolební průzkumy, jak ve vrcholící volební kampani cítíte šance Trikolory v letošních volbách?

Z pohledu Trikolory jsou asi nejvíce sledovanými volbami ty senátní v Olomouci, kde v konkurenci osmi kandidátů usiluje o vstup do horní komory parlamentu vaše předsedkyně Zuzana Majerová, která byla ještě do loňského podzimu poslankyní. Je její senátní kandidatura pokusem o come back do vysoké politiky?

Nevím, zdali vysokou politiku definuje zrovna to, že sedíte na nějaké sesli, nicméně jestli je tu někdo, komu bych volební úspěch opravdu přál, je to právě Zuzana, a zdaleka ne jen proto, že jsme dlouholetí přátelé. Fakt totiž ze svého okolí neznám nikoho, kdo by toho politice obětoval tolik. Nejen energie, času a peněz, ale také zdraví. Zuzka samozřejmě není dokonalá (kdo také jsme, že?), určitě existují lepší řečníci, určitě existují mediálně zdatnější osoby, ale jednoho si u ní můžete být jisti, nikdy neuhne ze svého přesvědčení, nikdy nic nevzdá. A právě tohle je v politice nejdůležitější. Majerová je paličatá, cílevědomá, urputná, a navíc strašně pracovitá.

Ve veřejnosti často panuje názor, že těm, kteří se ucházejí o funkci poslance, senátora či primátora jde vlastně jen o prestižní, a především dobře placenou funkci. Není to i případ vaší předsedkyně?

Kdyby tohle mělo u Majerové platit, pak by přece nikdy neopustila pohodlnou poslaneckou existenci v zavedené politické straně a nepustila by se do nejistého dobrodružství se zakládáním úplně nového politického subjektu, myslím samozřejmě Trikoloru. A kdyby jí šlo jen o dobře placenou funkci, přijala by před minulými sněmovními volbami poté, co se Klaus junior na všechno vykašlal, nabídku od SPD, aby vedla jednu z jejích krajských kandidátek. Ale ona to neudělala, a naopak všechny svoje síly vrhla do toho, aby zachránila projekt, který Václav ze dne na den, a navíc krátce před volbami, opustil. Možná právě proto jsem dost alergický na to, když dodnes někde čtu velebení Vaška a házení veškeré odpovědnosti na Zuzanu. Realita je jiná.

Přestože Zuzana Majerová v předminulých parlamentních volbách prokázala svůj volební potenciál tím, že se do parlamentu dostala díky 2390 preferenčním hlasům, letos proti ní stojí velmi silní kandidáti. Má podle vás vůbec šanci je porazit a stát se olomouckou senátorkou?

Však jí tenhle husarský kousek, kdy díky svému obrovskému osobnímu nasazení všechny ostatní kandidáty přeskákala, někteří dodnes neodpustili. A když k tomu ještě přičteme, že později jako poslankyně upřednostnila vlastní svědomí před stranickou disciplínou, je jasné, že to neměla a nemá jednoduché. Zavilost některých jejích bývalých kolegů je přímo psychopatická.

Pokud byste byl obyvatelem olomouckého senátního obvodu, pro které hlavní důvody byste se rozhodl volit do Senátu právě Zuzanu Majerovou?

Už jsem leccos zmínil. Zuzanu definují dvě vlastnosti. Tvrdohlavost a hypertrofovaný smysl pro spravedlnost. Navíc je to neuvěřitelná bojovnice. Neuhne a nepřestane, i kdyby měla být tou úplně poslední a jedinou, kdo se za správnou věc pere.

Pokud se to podaří a Zuzana Majerová bude senátorkou, bude mít v horní komoře parlamentu dostatek spojenců k tomu, aby když ne přímo zastavila, tak minimálně brzdila kroky vlády Petra Fialy, které tak hlasitě Trikolora kritizuje?

Bylo by skvělé, kdyby v doplňovacích senátních volbách uspěli i další kandidáti, kteří mají obrazně řečeno Českou republiku na prvním místě. V barvách Trikolory v Brně kandiduje ústavní právník Zdeněk Koudelka a na Bruntálsku advokátka Miroslava Hustáková. V našem Studiu TRIKO jsme podpořili i některé další kandidáty, kupříkladu Danielu Kovářovou, bývalou ministryni spravedlnosti, která na Plzeňsku kandiduje jako nezávislá, nebo bezpečnostního experta Davida Bohbota, který za Svobodné kandiduje na Praze 11. Akce D.O.S.T. zveřejnila seznam , kteří senátní kandidáti stojí za podporu. Doporučuji se jím řídit.

