„Mám doma zásoby, vodu, léky.“ Expert drsně o obraně ČR. Zlá pravda

„Rusko nemá momentálně zájem o rozšiřování války, ale to se může měnit. Nesmíme zapomenout, že i my jsme teď z pohledu Ruska agresoři,“ myslí si bezpečnostní expert David Bohbot, podle kterého nejsme připraveni ani na útok pavouků, natož na silnou armádu. „Příliš dlouho jsme se nejen my, ale celá Evropa dobrovolně vzdávali možnosti vlastní obrany. Zcela jsme se spoléhali na americké vojáky, letadla a tanky. Chybí připravené kryty, chybí systém nouzového zásobování potravinami a vodou. Chybí plány pro případy plošných a dlouhých výpadků elektřiny. Lidé nevědí, jak se mají zachovat, kam by měli jít, co by měli dělat,“ kritizuje současný stav „civilní“ obrany David Bohbot (Svobodní).

Jak vidíte dosavadní průběh války? Co ruská armáda, nezastavila se? Mají ruská vojska velké potíže?

Válka není hra. Víme, jak začala, ale nevíme, jak skončí. Ruská armáda stále postupuje, pomaleji než očekávala, ale bez jakýchkoliv pochyb. Putin použil chytrou taktiku, které se říká „zužování prostoru možností“. Jeho cílem bylo přesvědčit jak generalitu, tak ruské obyvatelstvo, že jediná možnost, jak si zachovat tvář, je zaútočit na Ukrajinu. A že kdyby Rusko nezaútočilo, stalo by se samo obětí útoku. Zajímavé je připomenout, že Němci kdysi také říkali, že neútočit znamená konec Německa. Putin použil podobnou rétoriku natolik účinně, že jeho kroky na Ukrajině většina ruské populace skutečně podporuje. Co se týká těch „velkých potíží“, prakticky všechna veřejná média jsou momentálně silně protiruská, a proto se nedá věřit všemu, co čteme. Je pravda, že ruská armáda má i neúspěchy, Ukrajinci se nevzdávají, bojují statečně, ale nemají šanci. Ruská armáda útočí ze všech stran, obchází a dlouhodobě obkličuje ukrajinská města. Zatím proběhla jen první fáze. Předpokládám silnější kombinace masivních tankových a leteckých útoků na ukrajinské síly, které se odmítají vzdát. Ještě se toho stane hodně.

Anketa Prožije český národ na území svého státu rok 2022 v míru? Ano 65% Ne 17% Nevím 18% hlasovalo: 18636 lidí

Válka na Ukrajině vyvolala velké obavy také mezi obyvateli České republiky, kteří mají strach, že by se konflikt mohl rozšířit i dál na západ. Jsou podle vás tyto hrozby reálné nebo si Rusko dál než na Ukrajinu netroufne?

Rusko nemá momentálně zájem o rozšiřování války, ale to se může změnit. Nesmíme zapomenout, že i my jsme teď z pohledu Ruska agresoři. Tím, co říkáme a děláme. Dodávky zbraní a munice, neprůstřelných vest a přileb je součást útoku na Rusko a my jsme v tom také zapojeni. To legitimizuje z pohledu Ruska případný budoucí útok i na nás. Není příliš chytré říkat, že dnes je to správné. Přijde i zítřek.

V souvislosti s válkou jen několik set kilometrů od našich hranic vyplouvají na povrch obavy z toho, zda a jak jsou vláda a občané naší země připraveni čelit bezpečnostním hrozbám. Jak to hodnotíte vy?

Nejsme připraveni ani na útok pavouků, natož na silnou armádu. Příliš dlouho jsme se nejen my, ale celá Evropa dobrovolně vzdávali možnosti vlastní obrany. Zcela jsme se spoléhali na americké vojáky, letadla a tanky. Naše armáda je malá, není schopná bojovat, bránit naše hranice, města a obyvatelstvo ČR. To není dobré. Dá se to ale rychle změnit, kdybych dostal možnost radit a ukázat, jak to má být. Bohužel, stále jen slyšíme, že jsme připraveni a všechno je v pořádku. Dokud nebudeme vnímat, že to tak není, nic se ve skutečnosti nezmění. Jsem přesvědčen, že lidé by měli myslet i na možnost války a připravit se na ni. A nesmíme zapomínat ani na další reálné hrozby. Vláda musí konečně přestat ignorovat vážná varování, například před možností náboženské války v Evropě, před dopady klimatických změn, nebo před velkými přírodními katastrofami.

Není čas vrátit se k posílení civilní obrany a začít systematicky občany ČR připravovat na to, jak se chovat například v případě válečného konfliktu či teroristického útoku?

Je nejvyšší čas. Musíme konečně přestat žít se zavřenýma očima a předstírat, že nám tady nic nehrozí. Je mnoho lidí, kterým se nelíbí náš způsob života. Možná že rusko-ukrajinský konflikt bude konečně tím pořádným budíčkem, který nás probere ještě včas, ačkoliv už dnes to pro nás může být až příliš pozdě.

Co byste v tuto chvíli poradil občanům naší země? Mají nakupovat zásoby jídla či benzínu? Mají pátrat po úkrytech v okolí svého bydliště? Mají si sbalit nějaké „evakuační zavazadlo“?

Anketa Pocítili jste již výrazné zvýšení cen pohonných hmot? Ano 96% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4478 lidí Já osobně mám doma vždy zásoby na pár měsíců i evakuační zavazadla, vodu, léky atd. Nemyslím si ale, že je čas panikařit. Nevidím momentálně žádnou nouzovou situaci, spíše máme možnost připravit na budoucnost. Definitivně platí, že odpovědnost za zajištění naší bezpečnosti je zcela v odpovědnosti vlády. Z této úrovně musí začít zásadní změna. Musíme se zbavit naivity a podívat se realisticky na potenciální hrozby. Co se týká bezprostředně občanů, chtěl bych vidět lepší osobní připravenost, například formou výuky ve školách, zapojení do kurzů sebeobrany, do dobrovolné pomoci policii nebo vojenské přípravy záloh. To je extrémně důležité. Špatné časy jsou za rohem, tato válka bude mít těžké odpady a my se na to musíme připravit.

Co podle vás chybí víc? Infrastruktura spojená s civilní obranou nebo informovanost občanů a jejich připravenost na to, jak se v krizových situacích vlastně chovat?

Obojí. Chybí připravené kryty pro lidi a nejen pro případ války, ale i nějakých katastrof. Chybí systém nouzového zásobování potravinami a vodou. Chybí plány pro případy plošných a dlouhých výpadků elektřiny. Lidé nevědí, jak se mají zachovat, kam by měli jít, co by měli dělat. Všichni vědí, že první středu v měsíci houkají sirény. Ale co by měli udělat, když začnou houkat v noci? To určitě skoro nikdo neví. Je před námi hodně práce. Víc k tomu asi nemám co dodat.

Co by se podle vás mělo udělat nejdříve?

Anketa Obejdeme se bez ruského plynu? Ano, ihned 4% Ano, časem 4% Ne 92% hlasovalo: 21163 lidí Extrémně důležité je poučit se z této války. Rusové ukazují, jak je nutné spoléhat se co nejméně na import a soustředit se na rozvoj tuzemské výroby. To umožnuje státu pokračovat i v nouzové situaci, kdy nefunguje zahraniční obchod a logistika. Tohle a vybudování bojeschopné a chytré armády jsou podle mě základní priority českého státu. Je hodně věcí, které se musí udělat okamžitě a já mám komplexní plán, co je potřeba dělat. Musí začít vzdělávání lidí, zaměřené na zlepšení bezpečnosti. Proto jsem připravil semináře, které by měly být prostřednictvím policie přístupné všem občanům. Mám také připravené návrhy videí, které učí lidi jak správně reagovat na krizové situace, jak se chránit a popisují pořadí věcí, které je třeba udělat. Ty by měla vláda zveřejňovat prostřednictvím médií.

Vláda i představitelé NATO či EU v médiích uklidňují občany členských států, že nám žádné nebezpečí nehrozí. Nepovedou diskuse o posílení civilní obrany k eskalaci paniky a strachu mezi občany ČR?

Naopak. Myslím si, že o těchto věcech musíme mluvit, protože lidi potřebují vědět, že vláda nejen mluví, ale dělá i něco pro jejich bezpečí. Jen mluvit nestačí. Politici musí ukázat, že dělají věci, které opravdu pomáhají, ne že jen utrácejí peníze a ve skutečnosti se nic nemění. Lidi se začnou bát, když budou vidět hrozby a že proti nim nikdo nic nedělá. Panika bude eskalovat, když lidi nebudou věřit vládě a politikům, že připravují účinné věci na jejich ochranu. Součástí posílení důvěry ve vládu a také naší schopnosti jako státu existovat, je vědět, že jsme silní a můžeme věřit našim bezpečnostním složkám – armádě, policii a zpravodajským službám. Bohužel, taková důvěra dnes neexistuje. To se musí změnit, a věřím, že vím jak na to. Jakýkoliv projekt a práce na jeho realizaci musíte začít od základu a pak postupovat nahoru. Rád bych byl součástí tohoto procesu.

Patřil jste k lidem, kteří již předem říkali, že bude válka a že Putin zaútočí na Ukrajinu. Co podle vás bude dál?

Myslím si, že soutěž ve zbrojení způsobí nestabilitu a nedůvěru mezi členy EU, a to Evropská unie nevydrží a rozdělí se. Věřím, že konečně začneme pracovat na vytvoření lepších vztahů, a to i vojenských, mezi V4. Moje doporučení je ale bez Rakouska, a to z důvodu jejich historickému vztahu vůči Německu. Z toho se dostanu k nejdůležitějšímu aspektu. A tím je změna v Německu. Zvykli jsme si na jejich měkké, humanitární vůdce. Podle mě to nebude pokračovat a v budoucnosti se to změní. Toho se bojím. Připomínám dvě největší existenční hrozby pro naši republiku, na které jsme rádi zapomněli. Náboženská válka a klimatické změny.

