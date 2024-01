„Máte právo znát odpovědi.“ Tiskovka, sled událostí, osoba střelce. Ale hlavně ty správné otázky

Policie včera uspořádala tiskovou konferenci ohledně střelby na FF UK. Ale pak byl zveřejněn sled událostí samotnou Univerzitou Karlovou. Předseda Přísahy Robert Šlachta se zaměřuje zejména na otázky, které zodpovězeny nebyly. Jako například, jaké informace vlastně velitelé zásahu měli. „Kdo a jak vyhodnotil, že ten člověk jede spáchat sebevraždu na přednášku do školy v Celetné ulici?“ ptá se. Možné závěry jsou pak podle něho jen dva. Komentoval také snahu zásah nezkoumat, aby se střelci nedělala reklama. „To já odmítám. Pozůstalí a nakonec i veřejnost mají právo znát odpovědi,“ říká Robert Šlachta.

Co jste říkal na úterní tiskovou konferenci policie, která prezentovala zásah proti střelci na Filozofické fakultě, kde zavraždil 14 lidí?

Na stole ale zůstávají jiné otázky, které zodpovězeny nebyly. A jsou to především otázky na velitele. Na ty, kteří rozhodovali o nasazení jednotek. Měli bychom vědět, a nedozvěděli jsme se to, na základě jakých informací rozhodovali a jak je vyhodnocovali.

Pro mě je klíčová informace, že se ještě před tou střelbou vědělo, že ten člověk je nebezpečný. Pak se ale musíme ptát, jak se s tou informací pracovalo.

První informace o něm měly být někdy kolem 12.30. Co se dělo mezitím? Víme, že dvě hlídky policie byly na Filozofické fakultě už kolem 13.30, s někým tam hovořily, fakulta zveřejnila informace, jak ta návštěva probíhala. Policisté podle těchto informací hovořili s nějakými zaměstnanci, nevyužili nabídku hovořit s děkankou, pak budovu opustili.

Kdo a jak vyhodnotil, že ten člověk jede spáchat sebevraždu na přednášku do školy v Celetné ulici? Vždyť od této dedukce se pak hodinu odvíjely všechny policejní úkony.

Takže co ti velitelé věděli, a jak s tím pracovali? Buď ty informace neměli, pak se ptejme proč, anebo k nim přistoupili stylem „radši neuděláme nic, aby nebyl problém“.

Já nevím, která z těch možností platí. Ale to je právě ten problém, protože na to měla ta policejní tiskovka odpovědět.

Policejní náměstek po dotazech na tato upřesnění reagoval, že možnost informací je limitována tím, co povolil zveřejnit státní zástupce. Jak moc to tedy podle vás bylo ovlivněno tím, že šlo o živý spis?

Z principu rozumím, že se musí třeba počítat, že bude nějaký spolupachatel, kterého by ta policejní tiskovka mohla varovat, a proto některé informace nemohou zaznít.

Ale odmítám věřit, že by toto riziko představovala informace o vyhodnocování poznatků o podezřelém. Provádění opatření na místě, to nejsou věci, které by se z taktických důvodů nemohly prozrazovat.

Spíše to podle mě souvisí s tou snahou o tom nemluvit a policejním zákrokem se veřejně nezabývat. Tohle jsme slyšeli od politiků i od novinářů vlastně celou dobu, aby se o tom policejním zásahu moc nemluvilo, nepsalo, že by se tím prý snad dělala tomu střelci reklama.

Ale to já odmítám. Pozůstalí a nakonec i veřejnost mají právo znát odpovědi. A policie musí uklidnit občany, ukázat jim, že to zvládá.

A to se podle mě na té tiskovce moc nepodařilo.

Ten samotný zásah, jak na té tiskovce zaznělo z úst policejního prezidenta Vondráška, byl veden podle manuálu vypracovaného po útoku střelce v Uherském Brodě v roce 2015. A rovněž uvedl, že i na základě tohoto zákroku v tomto plánu dojde k nějakým změnám. Myslíte, že policie se dokáže poučit?

Policie se poučit musí.

Ten plán vypracovaný na základě zkušenosti z Uherského Brodu, že tam přijíždí vycvičená prvosledová hlídka s jasným plánem, se podle mě ukázal jako funkční. I když se na základě tohoto zásahu určitě bude zdokonalovat. Tam problém nevidím.

Ale žádná hlídka vám sebedokonaleji nacvičený zásah nepředvede, pokud ji tam nikdo nepošle.

Takže za mě je nejdůležitější poučení právě v tom, jak policie reagovala na ty první informace o nebezpečné osobě, co o ní dokázala zjistit a jaké závěry z toho příslušný velitel vyvozoval.

Pojďme k jiné věci, byť taky nepříliš veselé. Po Novém roce se objevila informace o smrti policejního důstojníka z královéhradeckého kraje Jiřího Karáska, jen pár dní poté, co s koncem roku u policie skončil. Bývalý policejní prezident Jan Švejdar uvedl, že Karásek čelil tlaku a od policie neodešel dobrovolně. Co k této události říci s vaší policejní zkušeností?

Jirka Karásek byl klasický krajský policajt srdcař. Znal jsem ho z doby, kdy jsem velel ÚOOZ, to jsem na kraji komunikoval právě s ním, vždycky byl vstřícný, takže nakonec se z toho našeho vztahu stalo, snad to můžu říct, takové profesní kamarádství.

Ani jsem nevěděl, že odchází do civilu, já si myslel, že u policie vydrží až do důchodu. A už vůbec jsem nevěděl, jaké okolnosti to provázejí.

Ale dovedu si představit, že současnému vedení neseděl. Měl blízko k bývalému policejnímu prezidentu Švejdarovi, který musel odejít za Víta Rakušana. Generál Švejdar také jeho smrt komentoval dost ostře, což mě překvapilo, není to jeho styl. Asi to muselo být už opravdu na pováženou.

K pochopení musíte vědět, jaká parta dnes v policii dominuje. Pánové Červíček, bývalý policejní prezident a dnes senátor, pak současný policejní prezident Vondrášek, a v Hradci pak krajský policejní ředitel Sehnoutka.

To jsou lidé, kteří spolu přišli z Náchodska a táhnou to už mnoho let všemi funkcemi. Pan Vondrášek byl na mnoha úrovních Červíčkův náměstek, byli jak dvojčata. Slyšel jsem historky, jak o sobě vykládal, že až se vrátí k moci ódéeska, tak bude taky policejní prezident.

No, já bych se nedivil, kdyby ho napodobil i v tom, že jednou taky bude senátor za ODS…

A pan Sehnoutka, ten dělal pod Červíčkem na prezidiu šéfa pořádkové policie.

Ta výměna policejního prezidenta Švejdara za Vondráška proběhla v podstatě z hodiny na hodinu, i když předtím mu ministr Rakušan posílal vzkazy přes média.

Ale nemyslím si, že to bylo z jeho hlavy. Pan ministr Rakušan je v tomto směru jen fíkový list. Možná rozumí mafiánským podnikatelským praktikám kolem STAN, ale kolem vedení policie se hrají úplně jiné hry, než v Kolíně.

Ministr práce a předseda lidovců Jurečka čelí kritice za vánoční večírek, který probíhal v odpoledne střelby na FF UK. Při té příležitosti z jeho úst zaznělo, že o střelbě se dozvěděl z esemesky od premiéra v 17 hodin, ale bohužel si ji na večírku přečetl až v půl sedmé. Co říci na to, že fungování této vlády závisí na tom, zda si ministr přečte esemesku?

Pokud by to, co jste mi teď řekl, byla pravda, tak bych byl naprosto zděšen, jak je vláda těmito patlaly řízena. Protože jaká jiná informace už by k vicepremiérovi a členovi bezpečnostní rady státu měla doputovat bez prodlení, než tato?

Řekl jste to správně, jak může vláda záviset na tom, zda si ministr přečte esemesku? Co to má za lidi ve svém štábu? To na tom večírku za čtyři sta tisíc byli už v půl čtvrté odpoledne všichni nadraní jak žoci?

Ale i když tuto vládu nepovažuji za kompetentní, tak v tomto případě to považuji za výmluvu. Ministru Jurečkovi to prostě nevěřím. Je o něm celkem dobře známo, že lže opakovaně.

Jak jsme se posléze dozvěděli, po jednání vlády se na ministerstvo ještě vracel a pařil tam se svými spolupracovníky až do rána. V takový den?

To odhlížím od toho, co jsem také ve veřejném prostoru zaznamenal, že tam v této situaci mělo snad dokonce dojít k nějaké rvačce kvůli ženské.

Já jsem z jižní Moravy, kraje, kde se lidovci často a rádi předvádějí, jak rozumějí místním lidem a cítí s nimi.

Jak asi cítí s lidmi tento pán?

Nevím, jak to nazvat slušně.

No a to jeho následné vysvětlování mi připomíná jednoho fotbalistu, taky byl od Olomouce, že tam nebyl a ta částka taky nesouhlasí.

Prostě lže, ale to v jeho případě snad nikoho nepřekvapí.

Takže bez ohledu na to, co si lidovci odhlasovali, by podle mě jeho politická kariéra už neměla dál pokračovat.

Dobře, když jsme u těch demisí, měl by v souvislosti se střelbou na Filozofické fakultě odstoupit i ministr vnitra Vít Rakušan, jak také zaznělo?

Pan ministr není moc zdatný. Bylo to vidět i v tomto případě, když 21.12. policii chválil, jak vše bylo v pořádku, a teď najednou tvrdí, že má na policisty otázky.

Takže dělal závěry, i když se ještě nevědělo, jak to je, pak tlačil na média i veřejnost, že o tom nemají mluvit. Že prý nemáme střelci dělat reklamu a věnovat pozornost. Ale současně chtěl rušit ohňostroje a vyosit celou zemi, což je přesně to, co pozornost k tomu činu naopak přitahuje.

Asi by měl více přemýšlet, než otevře pusu.

Ale nejde jen o tento případ. V rukou ministra vnitra Víta Rakušana se jako občan rozhodně necítím bezpečně.

