„Nechutné, zneužili válku!“ Zdechovský se rozjel. Rusy by z Evropy vyhazoval

„Vždyť je to úplně nechutné! Oni vydělávají a zneužili válku!“ Podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) by měli lidé vyjít do ulic a říct: dost! „Spekulanti non plus ultra!“ Europoslanci už dochází trpělivost se zdražováním. „Takhle se chová slušný podnikatel typu Tomáše Bati v krizi? Takhle se chová podnikatel za války? Tomáš Baťa by měl těchto lidí plné zuby!“ Zdechovský v rozhovoru ukazuje na ty, kteří podle něj mohou za likvidační zdražování a navrhuje: „Je otázkou, jestli si v tuhle chvíli nebouchnout do stolu a říct: Pojďme se stát regulátorem.“

Začnu od jednoho z vašich nových komentářů. Na sociální síti jste navrhoval, aby nebyla Rusům vydávána turistická víza. „Nemůžeme přihlížet tomu, jak Rusové vraždí a jiní Rusové si trajdají po Evropě na dovolené,“ psal jste. Zákaz vydávání turistických víz Rusům by měl být podle vás součástí dalšího balíku sankcí?

Součástí sankcí jsou už sankce i na stovky konkrétních osob. Co se týká sankcí obecně, aktuálně skončil dovoz uhlí z Ruska. Od začátku ruské invaze na Ukrajině přijala EU řadu balíčků, které obsahují zásadní omezení včetně vyřazení ruských bank z mezinárodního platebního systému. Do jaké míry jsou podle vás sankce zatím účinné?

Poměrně dost. Rusko zaznamenalo propad ekonomiky. Za poslední čtvrtletí začíná ztrácet ve všech oblastech. Muselo propustit přes dvě stě pilotů boingů, protože nemá technickou podporu. Přijde velikánské propouštění horníků, protože Rusko nebude mít odbyt uhlí. Sankce zasahují klíčové sektory jejich ekonomiky. Osobní auto Lada dnes vypadá tak, jako Škoda Favorit v roce 1990. Myslím si, že v takových autech bychom nikdo v 21. století jezdit nechtěli.



K rozhořčení veřejnosti z ruské invaze se postupně přidávají obavy z jejího výrazného dopadu na ceny energií, potravin a obecně životní náklady. Lidé jistě mají pochopení, ale také se ptají, proč je na tom Česko nejhůř? Proč má právě naše republika nejvyšší inflaci a nejvyšší ceny?

Koukněte se, kdo drží v rukou potravinářské a zemědělské holdingy? Kdo vykupuje od zemědělců zrno pšenice a olejoviny? Dnes jsou ceny pšenice na úrovni před válkou a za kolik je prodávají řetězce? Podívejte se, jak navýšily ceny některých výrobků o čtyřicet procent? Dnes jsem mluvil s jednou důchodkyní z Vysočiny, plakala mi do telefonu, že dvakrát volila pana Babiše. Teď si šla koupit u něj párky. Nejenže nejsou dobré, ale také dražší. Pak se další zeptají, proč je u jeho pump dražší benzín? Lidé by se měli ptát spotřebitelsky. Nemáme komunistický režim, aby vláda určovala cenu potravin, benzínu a nafty, ale podívejte se, kdo na tom nejvíc vydělává? Proč pánové Babišové a ostatní oligarchové nezlevní ceny? Proč okrádají důchodce, matky samoživitelky, které musí chodit do druhé nebo třetí práce? Proč oni nezlevní? Kdyby tito lidé nezdražovali, nemáme tak vysokou inflaci! Ve Francii nemají oligarchy jako pan Babiš a podobné borce, proto takové ceny nemají. Proč je u nich inflace jen šest procent a u nás sedmnáct procent?

Všechny rafinérské společnosti zosminásobily zisky. Vždyť je to úplně nechutné! Oni vydělávají a zneužili válku! Cena za litr benzínu má být 35, možná 33 korun. S maržemi si snaží kompenzovat ztráty např. z Maďarska, kde je zastropovaná cena benzínu a nafty. Lidé by měli už vyjít do ulic a říct koncernům a oligarchům: Dost, přestaňte nás okrádat. Inflace 17 procent není kvůli vládě, ale kvůli tomu, že si obchodníci a pár vykutálených distributorů a různých strejců mastí kapsy. Na obyčejných lidech, důchodcích a matkách samoživitelkách.

Dokážu si představit, že na tuto argumentaci by vám řada lidí řekla, že máte jen program „antibabiš.“

To není program antibabiš. Kdyby měl kdokoli takovéhle holdingy a takto vydělával… Podívejte se na analýzy. Jsou analýzy, jak za poslední měsíc neskutečně zdražily výrobky Babišových holdingů. Proč Babiš, který vydělává miliardy, se několika nezřekne ve prospěch chudých lidí? On nepotřebuje deset aut, sto vil a další společnosti. Má jít příkladem! Ať ukazuje cestu, ať se zřekne bohatství! Kdyby měl pan Fiala čerpací stanice a jako premiér holdingy, tak věřím, že je cena poloviční. Proč pan Babiš potřebuje ještě více vydělávat? Vždyť Monika snad nemusí létat na Mars a stopadesát kabelek jistě má! Já si myslím, že další nepotřebuje. Další čtyři Čapí hnízda Babiš už taky nepostaví!

Připouštíte, že máme republiku jen v rukou oligarchů, kteří nás ovládají? To jste asi neměl na mysli, že?

Já na situaci upozorňuji dlouhodobě, že si prostě pár lidí na nás mastí kapsu a tato válka tohle ukazuje. Nemám nic proti podnikání a každé musí být se ziskem. Vážím si každého člověka, který podniká. Na druhou stranu, někteří borci si řekli, že si budou kompenzovat ztráty, které měli v době covidu a nekontrolovaným způsobem si navyšují marže. Smekám před každým drobným a středním zemědělcem, který maká. Je to opravdu dřina. Jenže pak výrobky prodá holdingům a ti vydělají třeba tisíc procent. Mně vadí systém, kdy si pár borců skoupilo půdu a potravinářské firmy. Můžu srovnání vidět, když jedu do Polska nebo do Rakouska. Tam taková drahota není.

Každý pochopí, že tohle neudělala vláda, ale strejdové, kteří si léta skupují malá zemědělská družstva a brečí, že potřebujeme soběstačnost. V této době se ukazuje, že jim vůbec nešlo o soběstačnost, jen chtěli ovládnout trh a na základě ovládnutí trhu si diktují neskutečně nesmyslné ceny za potraviny. Proč má šunka zdražovat o 45 procent? Ukažte mi důvod! Proč stojí rohlík a chleba víc o padesát procent než před šesti měsíci, když cena pšenice klesá? Cena je teď plus minus stejná. Teď už nárůst nechápu. Proč margarín šel z padesáti na devadesát korun? Ať mi tohle někdo vysvětlí! Spekulanti non plus ultra! Snížili gramáž mléčných výrobků pro děti a prodávají výrobek dráž? Takhle se chová slušný podnikatel typu Tomáš Bati v krizi? Takhle se chová podnikatel za války? Tomáš Baťa by měl těchto lidí plné zuby! My bychom měli jako zákazníci a spotřebitelé tomu říct dost!



Lidé se ovšem často domnívají, že toto může česká vláda a politické elity řešit. Mimochodem, nenahrává česká vláda tak trochu opozici? Co se týká cen energií, Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo na webu několik rad. Lidé si mají pořídit úspornou sprchovou hlavici, reflexní fólie za radiátory a dávat pozor, aby topení nezakrývaly záclony. Ministr doporučuje správnou izolaci dveří a oken. Jak si to vysvětlit? Předpokládá ministerstvo průmyslu, že toto lidé nevědí?

Pan ministr Síkela bohužel neumí příliš dobře komunikovat. Už jsem ho kritizoval. Samozřejmě že většina lidí ví, jak se má chovat. Spousta lidí by překousla, že se mají uskromnit, ale všichni. Stát se musí začít chovat racionálně a politici by měli jít příkladem. Mně šestnáct stupňů nevadí, ale je to můj styl života a nikomu bych to nevnucoval. Určitě bych nikomu nedoporučoval, ať si vezme dva svetry. V domově důchodců si nedokážu představit, že lidem budeme topit na osmnáct stupňů. Samozřejmě že se schopnost získávat a udržet teplo s věkem snižuje. S císařskými radami bych šetřil.

Připomněl jste právě jednu z dobrých rad, že si mají vzít lidé v zimě dva svetry, což jsme slyšeli od předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové. Už jí posílají pletací jehlice… Připomínáte i připravovanou vyhlášku z produkce Ministerstva průmyslu a obchodu, o tom, jak se mají snižovat teploty v budovách. Nejde jen o nastavení teplot. Když budou lidé nespokojeni, mohou podat podnět na Státní energetickou inspekci, která provede kontrolu, jestli někdo netopí příliš. Myslíte si, že skutečně může dojít k tomu, že se bude kontrolovat, kdo jak topí?

Jak se nezkontrolovali lidé v době covidu, nezkontroluje se ani toto. Každý si může topit, jak chce. Že tato zima bude krizová, si ale musíme otevřeně říct. Kdo bude šetřit, vydělá na tom. Musíme zimu přežít. Mezitím musejí politici začít rychle uvažovat, co se udělá s cenami na lipské burze. Není možné vyrábět tady energii za nějakou cenu a pak ji prodávat na burzu a vracet za šestkrát tolik. To je podstata, co lidi štve. To musíme my politici vyřešit. Pokud budou ceny férové, nebudeme se bavit o drahotě. Tohle Česká republika musí otevřít na evropské úrovni. Na cenách energií dnes vydělává určitá skupina spekulantů. Z mého pohledu cena určitě není férová, nemá nic společného s volným trhem a je uměle vyšponovaná. Podnikatelé, firmy nebudou schopné platit takové částky za energie. Budou krachovat a tomu je potřeba okamžitě zabránit.

Lidé očekávají, že tomu zabráníte. Do jaké míry je pro vás přijatelný koncept odchodu z lipské burzy? Nakolik je to reálná varianta pro Česko?

Nedělám čtyři měsíce snad nic jiného, než že se s někým bavím o lipské burze. Říkají to i představitelé státního podniku ČEZ i soukromí distributoři, že se vymkla kontrole. Ceny jsou nesmyslné. Odběratelé nejsou schopní nasmlouvat normální kontrakt na dodávky energií. Nevědí, jestli za tři měsíce nebude cena dvojnásobná. Řeknou, že ceny budou odrážet vývoj na burze. Kdybych byl podnikatel, nedokážu si vůbec spočítat náklady, naplánovat výrobu a investice. Buď se burza zreformuje, nebo se obce a podniky, různé entity spojí a udělají energeticky soběstačnou entitu. Vyprodukují tolik energie, kolik spotřebují a pak jim mohou být ceny na burze de facto volné. Pokud něco neuděláme, bude větší tlak, jak se odpojit.

Jsme schopní jako Česká republika využít nějak role našeho předsednictví v Radě EU? Vidíte nějaký potenciál? Přijdou činy a budou naši volení zástupci konat?

Musíme konat. Máme historickou příležitost vyřešit energetickou krizi. Pokud někdo zaspí a nebude to řešit, tak se to neskutečně vládě vymstí. Vláda se musí dívat na všechny faktory a reflektovat dění ve společnosti, najít evropské řešení. Válka na Ukrajině neskončí zítra ani pozítří a bude potřeba hledat různé zdroje energie. Tato zima bude klíčová.

Zatím sledujeme, jaký je způsob řešení krize… Podívejme se k našim sousedům. V Německu už řeší opuštění energetického modelu speciálním poplatkem. Domácnosti mají hradit až 480 eur ročně navíc. Alternativou by byl kolaps německého a s ním i velké části evropského energetického trhu. Alespoň to slyšíme od ministra německého hospodářství. Nic nenasvědčuje tomu, že by někdo chtěl krizi řešit jinak, než že si připlatí koncový spotřebitel. Na venek to tak vypadá…

Určitě ano, ale je potřeba to změnit. Do teď jsme zkoušeli různé způsoby. Zkoušeli jsme se domluvit na férových cenách, výsledkem například u distributorů pohonných hmot je, že si zvýšili marži a u nás si kompenzovali problémy, které mají v jiných členských státech. Spoléhat na někoho, kdo nedrží zásadu férovosti, nemá cenu. Je otázkou, jestli si v tuhle chvíli nebouchnout do stolu a říct: Pojďme se stát regulátorem. Jestliže trh přestává fungovat a ceny míří do takových obrovských výšin, je potřeba se začít zamýšlet globálněji.

Na závěr ještě k vašim aktuálním vyjádřením na sociální síti, předseda SPD Tomio Okamura o vás tvrdil, že jste hlasoval v EP pro sankce na Českou republiku za nepřijímání migrantů. Vy jste žádal omluvu. Teď došlo v kauze k posunu. Jak to dopadlo?

Tomio Okamura se musel omluvit na základě dvou rozhodnutí soudu, a to obvodního a městského. Pro mě je to obrovská satisfakce. Mně i mým dětem opakovaně jeho příznivci vyhrožovali, že nám uříznou hlavy a že nás oběsí. Jednání, kdy někdo takovým způsobem lže o hlasování, které neexistuje, do politiky nepatří. Politice je potřeba vrátit řád a pořádek a vrátit se k diskusi. Ne, že si bude někdo vymýšlet a lhát za účelem, aby druhému způsobil nějakou újmu. Rozhodnutí soudu a omluva ukazuje, že je třeba ve společnosti zavést mantinely a řád, aby někteří politici svobodu slova nezneužívali.



